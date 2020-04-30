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Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
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РИА Новости

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

20:26 30.04.2020 (обновлено: 01:17 01.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе №47 города Читы
Пустой класс в школе №47 города Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр РИА Новости. Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год. Они опубликованы в телеграм-канале "большая перемена", которое ведут представители ведомства.
"Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая/30 мая соответственно. 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня", — говорится в сообщении.
Рекомендации озвучены министром просвещения Сергеем Кравцовым в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием 30 апреля. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.
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