Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год. Они опубликованы в телеграм-канале "большая перемена", которое ведут представители ведомства.
"Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая/30 мая соответственно. 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня", — говорится в сообщении.
Рекомендации озвучены министром просвещения Сергеем Кравцовым в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием 30 апреля. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.