Регионам направили почти 80 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

"На оказание финансовой помощи регионам направлено в общей сложности почти 80 миллиардов рублей для обеспечения оборудованием, для подготовки коечной сети, обеспечения кислородом и так далее", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.