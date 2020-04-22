Регионам направили почти 80 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Регионам направлено почти 80 миллиардов рублей на развертывание коек и обеспечение всем необходимым для борьбы с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"На оказание финансовой помощи регионам направлено в общей сложности почти 80 миллиардов рублей для обеспечения оборудованием, для подготовки коечной сети, обеспечения кислородом и так далее", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.