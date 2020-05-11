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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T21:37
https://ria.ru/20200511/1571291884.html
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569963835_981:872:3072:2048_1036x0_80_0_0_ca2c3af8c2437e72139c5ac33e6c4e6e.jpg
РИА Новости

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

21:05 11.05.2020 (обновлено: 21:37 11.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий в маске на Калужской площади в Москве
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В московском оперативном штабе по ситуации с коронавирусом разъяснили действие карантинных мер после того, как с 12 мая вернутся к работе столичные промышленные предприятия и стройки.
В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца. Более того, в связи с открытием строек и промышленных объектов с 12 мая в городе станет обязательным ношение маски и перчаток. Москвичи должны использовать индивидуальные средства защиты в аптеках, магазинах, общественном транспорте, такси, на работе и других местах общего пользования. До 31 мая будет закрыто большинство организаций, учреждений культуры, парков, приостановлен каршеринг.
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Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования. Среди новых заболевших много тех, кто переносит вирус в легкой форме или без симптомов, говорится в сообщении.
"Однако количество тяжелобольных, которым требуется госпитализация, в Москве остается на одном уровне уже две недели. В некоторые дни выписывают больше пациентов, чем госпитализируют", — подчеркивают в оперштабе.
Власти обратили внимание, что первыми к работе возвращаются строительство и промышленность — отрасли, которые не занимаются обслуживанием частных клиентов.
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Работодатели обеспечат всех сотрудников масками и антисептиками, оборудуют перегородки и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус. Все это поможет предотвратить дальнейший рост заболеваемости.
В оперативном штабе напомнили, что смягчение ограничений не распространяется на людей старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Все они продолжат работать удаленно.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 12 мая на рабочие места вернутся 500 тысяч работников, из них 200 тысяч — на предприятия промышленности. Некоторые горожане были удивлены подобными цифрами, рассказали в оперштабе.
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"Если вы думаете, что в Москве есть только офисы — это не более чем стереотип. Раньше, действительно, большинство людей работало на крупных заводах, а не в услугах или торговле. Но и сейчас в городе производят все: от космических двигателей и ядерных реакторов до катеров и одежды", — говорится в публикации.
В оперштабе подчеркнули, что ослабление карантинных мер должно быть постепенным, так как единовременное снятие ограничений чревато новыми вспышками COVID-19. Именно поэтому пока в столице не открываются кафе, парикмахерские и рестораны.
Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.
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В России общее число инфицированных достигло 221 344 человек, 2009 пациентов погибли, выписано почти 40 тысяч человек. Проведено более 5,6 миллиона тестов.
В большинстве регионов страны действует режим всеобщей изоляции, в Москве работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, не забывать о правилах гигиены, на улице соблюдать социальную дистанцию.
В Москве с 12 мая возобновят работу стройки и промышленные предприятия, а также начинает действовать масочный и перчаточный режим. Жители обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах, транспорте и на работе. Штраф за появление без средств защиты в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Уважаемый вы бред написали. Ни в Европе ни в США ни кто компенсации так и не получил. А у нас как раз выплачивают. Я работаю на предприяти в Подмосковье и всем кто вынужден был выходить выплатили двойные оклады, а тем кто сидел дома на самоизоляции заплатили те же зарплаты что и получали до ни копейкой меньшие. Ни одного возмущённого нет.
11 мая, 21:41
Vladimir Честный
31900153
Лживая информация про то что в Москве производят все от ядерных реакторов и космических двигателей до шоколадных фабрик. Собянин все заводы и предприятия убрал из Москвы ничего Москва не производит. Ложь чистой воды.
11 мая, 21:35
Vladimir Честный
41000124
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