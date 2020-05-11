Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

Прохожий в маске на Калужской площади в Москве

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В московском оперативном штабе по ситуации с В московском оперативном штабе по ситуации с коронавирусом разъяснили действие карантинных мер после того, как с 12 мая вернутся к работе столичные промышленные предприятия и стройки.

В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца. Более того, в связи с открытием строек и промышленных объектов с 12 мая в городе станет обязательным ношение маски и перчаток. Москвичи должны использовать индивидуальные средства защиты в аптеках, магазинах, общественном транспорте, такси, на работе и других местах общего пользования. До 31 мая будет закрыто большинство организаций, учреждений культуры, парков, приостановлен каршеринг.

Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования. Среди новых заболевших много тех, кто переносит вирус в легкой форме или без симптомов, говорится в сообщении.

"Однако количество тяжелобольных, которым требуется госпитализация, в Москве остается на одном уровне уже две недели. В некоторые дни выписывают больше пациентов, чем госпитализируют", — подчеркивают в оперштабе.

Власти обратили внимание, что первыми к работе возвращаются строительство и промышленность — отрасли, которые не занимаются обслуживанием частных клиентов.

Работодатели обеспечат всех сотрудников масками и антисептиками, оборудуют перегородки и будут проводить выборочное тестирование на коронавирус. Все это поможет предотвратить дальнейший рост заболеваемости.

В оперативном штабе напомнили, что смягчение ограничений не распространяется на людей старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Все они продолжат работать удаленно.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , с 12 мая на рабочие места вернутся 500 тысяч работников, из них 200 тысяч — на предприятия промышленности. Некоторые горожане были удивлены подобными цифрами, рассказали в оперштабе.

"Если вы думаете, что в Москве есть только офисы — это не более чем стереотип. Раньше, действительно, большинство людей работало на крупных заводах, а не в услугах или торговле. Но и сейчас в городе производят все: от космических двигателей и ядерных реакторов до катеров и одежды", — говорится в публикации.

В оперштабе подчеркнули, что ослабление карантинных мер должно быть постепенным, так как единовременное снятие ограничений чревато новыми вспышками COVID-19. Именно поэтому пока в столице не открываются кафе, парикмахерские и рестораны.

Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше четырех миллионов человек, более 278 тысяч умерли.

В России общее число инфицированных достигло 221 344 человек, 2009 пациентов погибли, выписано почти 40 тысяч человек. Проведено более 5,6 миллиона тестов.

В большинстве регионов страны действует режим всеобщей изоляции, в Москве работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, не забывать о правилах гигиены, на улице соблюдать социальную дистанцию.

В Москве с 12 мая возобновят работу стройки и промышленные предприятия, а также начинает действовать масочный и перчаточный режим. Жители обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах, транспорте и на работе. Штраф за появление без средств защиты в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи.