Утвержден список медорганизаций, перепрофилируемых для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российское правительство утвердило предварительный перечень медорганизаций, которые перепрофилируют для помощи зараженным коронавирусом пациентам, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
В перечень вошли подведомственные федеральным властям организации и их структурные подразделения, которые осуществляют медицинскую деятельность, а также частные медорганизации, которые перепрофилируются для оказания помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на заражение коронавирусом в стационарных условиях по особому указанию, говорится в документе.
Минпромторгу правительство поручило обеспечить бесперебойные поставки подведомственным и частным организациям медизделий, средств индивидуальной защиты, расходников, а также лекарств.
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