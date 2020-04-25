Утвержден список медорганизаций, перепрофилируемых для борьбы с COVID-19

В перечень вошли подведомственные федеральным властям организации и их структурные подразделения, которые осуществляют медицинскую деятельность, а также частные медорганизации, которые перепрофилируются для оказания помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на заражение коронавирусом в стационарных условиях по особому указанию, говорится в документе.