Более 110 тысяч врачей оказывают помощь заразившимся коронавирусом

"Медицинскую помощь сегодня уже отказывают более 110 тысяч врачей, более 236 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев и 46 тысяч младшего медицинского персонала, а также более 31 тысячи водителей автомобилей скорой помощи", - сказал он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.