Более 110 тысяч врачей оказывают помощь заразившимся коронавирусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 110 тысяч российских врачей и свыше 236 тысяч фельдшеров оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Медицинскую помощь сегодня уже отказывают более 110 тысяч врачей, более 236 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев и 46 тысяч младшего медицинского персонала, а также более 31 тысячи водителей автомобилей скорой помощи", - сказал он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1537, выздоровели 21 327.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.