Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:09
https://ria.ru/20200506/1571037275.html
Более 110 тысяч врачей оказывают помощь заразившимся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

Более 110 тысяч врачей оказывают помощь заразившимся коронавирусом

16:09 06.05.2020
175
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 110 тысяч российских врачей и свыше 236 тысяч фельдшеров оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Медицинскую помощь сегодня уже отказывают более 110 тысяч врачей, более 236 тысяч фельдшеров, медсестер и медбратьев и 46 тысяч младшего медицинского персонала, а также более 31 тысячи водителей автомобилей скорой помощи", - сказал он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1537, выздоровели 21 327.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
410001
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек для пациентов с COVID-19
Студенты медицинских вузов
В России около 41 тысячи студентов помогают в борьбе с коронавирусом
Фрагмент памятника советским солдатам
Немецкий посол рассказал об отношении Германии к военным могилам
Сотрудники полиции в Москве
Попова не исключила возобновления ограничений по коронавирусу
Девушка во время самоизоляции дома
Попова: самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Белгороде у девяти сотрудников инфекционной больницы выявили COVID-19
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
В России уровень экономической активности снизился на 33%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил о стабильности ситуации с медоборудованием и тестами
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность обмена данными по коронавирусу с другими странами
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
Вирусолог объяснил, как тепло повлияет на коронавирус
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Глава МИД Чехии попал в ДТП, его водитель погиб
У здания Государственной Думы РФ
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
LIVE: Совещание Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19 в России
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Попова оценила эффективность мер по борьбе с коронавирусом в России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Путин поручил Решетникову проанализировать реализацию экономических мер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Лента новостейМолния