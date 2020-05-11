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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:03
https://ria.ru/20200511/1571273343.html
В России будет достаточно аппаратов ИВЛ, заявил вице-премьер Чернышенко
https://cdn24.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:0:1400:788_1036x0_80_0_0_b26cb229b5594d02ef1957a0ff6d2489.jpg
РИА Новости

В России будет достаточно аппаратов ИВЛ, заявил вице-премьер Чернышенко

13:03 11.05.2020
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© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В России не будет проблем с аппаратами ИВЛ, как в других странах, в мае общий объем их производства составит более 2,5 тысячи штук, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Конечно, сейчас врачи отработали механизмы лечения, которые позволяют протоколы так называемые не доводить до подключения к ИВЛ, но, тем не менее, и наши российские производители уже нарастили свои объемы производства. В мае, я знаю, что общий объем будет производства более 2,5 тысячи штук, а всего в рамках госзакупки планируется поставить почти около 7 тысяч аппаратов ИВЛ. Поэтому с ИВЛ я не думаю, что будут какие-то проблемы в нашей стране, в отличие от других стран", - рассказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоЭкономика
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