https://ria.ru/20230810/meteoradar-1889189200.html

В России создали новейший метеорадар для авиации

В России создали новейший метеорадар для авиации - РИА Новости, 10.08.2023

В России создали новейший метеорадар для авиации

В России создали новейший авиационный метеорадар "Метеор" для вертолетов и турбовинтовых самолетов на замену импортных и превосходящий их по своим... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:33

2023-08-10T03:33

2023-08-10T05:12

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В России создали новейший авиационный метеорадар "Метеор" для вертолетов и турбовинтовых самолетов на замену импортных и превосходящий их по своим характеристикам, он готовится к испытаниям, сообщил генеральный директор "Навигатора" (разработчик) Сергей Бабуров. Метеорологическая радиолокационная станция (МРЛС) "Метеор" будет впервые показана на военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет в подмосковном парке "Патриот" 14-20 августа. "Наша станция обладает рядом конкурентных преимуществ и принципиально превосходит зарубежные аналогичные продукты. Она имеет большой энергетический потенциал, обеспечивающий отличную дальность обнаружения типовых целей, может видеть сдвиги ветра и турбулентность, что является уникальным функционалом в классе легких моноблочных РЛС", - сказал Бабуров, слова которого цитирует пресс-служба компании. Новая МРЛС позволяет обнаруживать опасные метеообразования, которые могут повлиять на безопасность полета, определять наземные объекты для навигационных целей и малоразмерные объекты на фоне поверхности (опоры ЛЭП, спасательные плоты на воде и другие). Метеорадар может быть установлен на вертолеты и турбовинтовые самолеты, в том числе вертолеты семейства Ми-8/17 (всех модификаций), самолеты ЛМС-901 "Байкал", ТВРС-44, Ил-112. На данный момент "Метеор" готовится к заводским испытаниям. Конструкторами компании рассматривается возможность расширения функциональных возможностей изделия. В частности, введение режима синтезированной апертуры, применение двойной поляризации для определения характера метеообразований и подстилающей поверхности.

https://ria.ru/20220915/radioperedatchik-1816876531.html

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россия, сергей бабуров, форум "армия — 2023", ми-8 амтш, ил-112, общество