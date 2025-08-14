Рейтинг@Mail.ru
"Больше не заступятся". Запад сделал Киеву серьезное предупреждение
08:00 14.08.2025 (обновлено: 20:11 14.08.2025)
"Больше не заступятся". Запад сделал Киеву серьезное предупреждение
"Больше не заступятся". Запад сделал Киеву серьезное предупреждение - РИА Новости, 14.08.2025
"Больше не заступятся". Запад сделал Киеву серьезное предупреждение
Раздражение украинцами в Европе усиливается не только у населения, но и у властей — на фоне экономических проблем в ЕС задумываются о сокращении социальной... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Раздражение украинцами в Европе усиливается не только у населения, но и у властей — на фоне экономических проблем в ЕС задумываются о сокращении социальной поддержки обладателей паспортов с тризубом. И даже Германия, которая тратит на пособия больше всех, умерила свою щедрость. Что происходит и какие возможны последствия — в материале РИА Новости.Дешевый трюкВ Bild привели официальную статистику: в 2024 году Берлин израсходовал на программу выплат безработным Bürgergeld почти 47 миллиардов евро. Около 6,4 миллиарда досталось украинцам."Нужно позаботиться, чтобы больше не выплачивались гражданские пособия для всех тех, кто прибывают с Украины", — заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который также возглавляет "Христианско-социальный союз" (ХСС), "сестринскую" партию "Христианско-демократического союза" (ХДС). Партийный партнер канцлера Фридриха Мерца напомнил, что ни одна другая страна в Европе не оказывает такую поддержку украинским беженцам.Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль резко возразил, сославшись на межпартийное соглашение, согласно которому Bürgergeld отменят только тем украинцам, кто прибыл в страну в 2025-м.Соответствующий законопроект уже подготовили в Министерстве труда и социальных вопросов, пишет газета Welt. Обладатели паспортов с тризубом, приехавшие в Германию после 1 апреля этого года, вместо пособий по безработице получат деньги по закону о поддержке лиц, ищущих убежища. Конкретно: 441 евро в месяц. Раньше было побольше: 563. Медицинские услуги им также ограничат.По данным Федерального агентства занятости, из всех граждан Украины в ФРГ работают менее 300 тысяч человек. Значит, остальные — на пособии. Этим крайне недовольна оппозиция. "Альтернатива для Германии" (АдГ) предлагает лишить выплат всех украинцев."Пособие по убежищу вместо Bürgergeld только для вновь прибывших — дешевый трюк. Для 1,2 миллиона украинцев в Германии ничего не изменится. Хватит злоупотреблений: отменить Bürgergeld для всех. Соискателям убежища полагаются лишь неденежные виды соцпомощи", — потребовала сопредседатель АдГ Алиса Вайдель в соцсети X.Осложнение близкоТем временем украинская диаспора продолжает укрепляться в ЕС. В некоторых государствах на обладателей паспортов с тризубом приходится большая часть прибывающих из-за рубежа. Например, в Чехии. Там, по данным МВД, чуть больше миллиона иностранцев (десять процентов населения), из них 581 тысяча — украинцы.Официально Прага, как и другие члены ЕС, по-прежнему поддерживает украинских беженцев. У самих чехов толерантности все меньше. Национальная экономика переживает не лучшие времена, и льготы приезжим вызывают возмущение.По мнению большинства чехов (58 процентов), страна приняла слишком много украинцев. Сорок процентов признались, что устали от их присутствия. Таковы результаты недавнего опроса агентства STEM."Экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с ними может значительно осложниться", — подчеркнул аналитик STEM Иржи Таборский.Так называемая временная защита открывает гражданам Украины в Чехии доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Однако министр внутренних дел Вит Ракушан предупредил: как только боевые действия прекратятся, льготы аннулируют. Выдворять сразу не станут, дадут время подумать и что-то предпринять.Финское издание Yle также сообщило об инициативе Министерства финансов отменить украинцам выплаты на интеграцию. Сорок шесть тысяч человек лишатся этих денег, а бюджет сэкономит 317 миллионов евро за два года.Веяния моды"В Польше украинцев призывают возвращаться домой — порой в уничижительной форме. Есть случаи оскорбления, когда слышат наш язык на улице или в транспорте. Иногда прокалывают шины в авто с украинскими номерами — такое произошло у моей коллеги, она написала заявление в полицию. Ей сказали, что это не первый подобный инцидент в Варшаве", — говорит координатор по коммуникации Украинского дома в Польше Валерия Шахунова.Историк и политолог Ольга Попович сообщила украинскому изданию "Лига", что в Польше агрессия против украинцев возвращается в моду. По ее словам, поляков уже "утомили" боевые действия на территории соседа, а исторические и экономические споры наложились и ухудшили отношение к мигрантам. Если пару лет назад в Варшаве заступались за украинцев, когда их в чем-то упрекали, то теперь все наоборот.Согласно опросу CBOS полугодовой давности, украинцев поддерживают 53 процента поляков. В 2022-м таких было 94 процента.Власти тоже понимают, что сейчас не время для щедрости. Так, с ноября украинских беженцев не будут принимать в центрах коллективного размещения (OZZ). Там останутся только представители так называемых защищенных групп: пенсионеры, беременные и инвалиды.Почву для конфликтов украинцы нередко создают сами. Например, недавно на концерте белорусского певца Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве они размахивали красно-черными флагами ОУН-УПА*, демонстрировали символику СС. Свидетели также рассказывали о том, как нетрезвые "беженцы" ломали городское имущество, прыгали на сиденьях в метро, буянили на стадионе и даже ранили нескольких охранников.После инцидента полсотни взрослых мужчин, идеально подходящих для службы в ВСУ, отправили на родину. За них не заступились даже в украинском посольстве."Надо позаботиться о том, чтобы на Украине никому не пришла в голову идея о ненужных антипольских жестах", — предупредил Киев премьер Дональд Туск.Глава Института нацпамяти Украины Александр Алферов выразил сожаление, что его сограждане за границей не стали "амбассадорами" страны. Дескать, родине они не помогают, проукраинские акции пропускают — да еще и говорят на русском. И уж точно не улучшают отношение европейцев к киевскому режиму.* Террористическая организация, запрещенная в России.
"Больше не заступятся". Запад сделал Киеву серьезное предупреждение

У политиков и населения ЕС растет недовольство украинскими мигрантами

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Раздражение украинцами в Европе усиливается не только у населения, но и у властей — на фоне экономических проблем в ЕС задумываются о сокращении социальной поддержки обладателей паспортов с тризубом. И даже Германия, которая тратит на пособия больше всех, умерила свою щедрость. Что происходит и какие возможны последствия — в материале РИА Новости.

Дешевый трюк

В Bild привели официальную статистику: в 2024 году Берлин израсходовал на программу выплат безработным Bürgergeld почти 47 миллиардов евро. Около 6,4 миллиарда досталось украинцам.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПремьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
"Нужно позаботиться, чтобы больше не выплачивались гражданские пособия для всех тех, кто прибывают с Украины", — заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который также возглавляет "Христианско-социальный союз" (ХСС), "сестринскую" партию "Христианско-демократического союза" (ХДС). Партийный партнер канцлера Фридриха Мерца напомнил, что ни одна другая страна в Европе не оказывает такую поддержку украинским беженцам.
Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль резко возразил, сославшись на межпартийное соглашение, согласно которому Bürgergeld отменят только тем украинцам, кто прибыл в страну в 2025-м.
Соответствующий законопроект уже подготовили в Министерстве труда и социальных вопросов, пишет газета Welt. Обладатели паспортов с тризубом, приехавшие в Германию после 1 апреля этого года, вместо пособий по безработице получат деньги по закону о поддержке лиц, ищущих убежища. Конкретно: 441 евро в месяц. Раньше было побольше: 563. Медицинские услуги им также ограничат.
По данным Федерального агентства занятости, из всех граждан Украины в ФРГ работают менее 300 тысяч человек. Значит, остальные — на пособии. Этим крайне недовольна оппозиция. "Альтернатива для Германии" (АдГ) предлагает лишить выплат всех украинцев.
© AP Photo / Ebrahim NorooziАлиса Вайдель во время выступления в бундестаге
Алиса Вайдель во время выступления в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге
"Пособие по убежищу вместо Bürgergeld только для вновь прибывших — дешевый трюк. Для 1,2 миллиона украинцев в Германии ничего не изменится. Хватит злоупотреблений: отменить Bürgergeld для всех. Соискателям убежища полагаются лишь неденежные виды соцпомощи", — потребовала сопредседатель АдГ Алиса Вайдель в соцсети X.

Осложнение близко

Тем временем украинская диаспора продолжает укрепляться в ЕС. В некоторых государствах на обладателей паспортов с тризубом приходится большая часть прибывающих из-за рубежа. Например, в Чехии. Там, по данным МВД, чуть больше миллиона иностранцев (десять процентов населения), из них 581 тысяча — украинцы.
Официально Прага, как и другие члены ЕС, по-прежнему поддерживает украинских беженцев. У самих чехов толерантности все меньше. Национальная экономика переживает не лучшие времена, и льготы приезжим вызывают возмущение.
© AP Photo / Petr David JosekЛюди на Карловом мосту в Праге, Чешская Республика
Люди на Карловом мосту в Праге, Чешская Республика - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Люди на Карловом мосту в Праге, Чешская Республика
По мнению большинства чехов (58 процентов), страна приняла слишком много украинцев. Сорок процентов признались, что устали от их присутствия. Таковы результаты недавнего опроса агентства STEM.
"Экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с ними может значительно осложниться", — подчеркнул аналитик STEM Иржи Таборский.
Так называемая временная защита открывает гражданам Украины в Чехии доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Однако министр внутренних дел Вит Ракушан предупредил: как только боевые действия прекратятся, льготы аннулируют. Выдворять сразу не станут, дадут время подумать и что-то предпринять.
Финское издание Yle также сообщило об инициативе Министерства финансов отменить украинцам выплаты на интеграцию. Сорок шесть тысяч человек лишатся этих денег, а бюджет сэкономит 317 миллионов евро за два года.
Веяния моды

"В Польше украинцев призывают возвращаться домой — порой в уничижительной форме. Есть случаи оскорбления, когда слышат наш язык на улице или в транспорте. Иногда прокалывают шины в авто с украинскими номерами — такое произошло у моей коллеги, она написала заявление в полицию. Ей сказали, что это не первый подобный инцидент в Варшаве", — говорит координатор по коммуникации Украинского дома в Польше Валерия Шахунова.
Историк и политолог Ольга Попович сообщила украинскому изданию "Лига", что в Польше агрессия против украинцев возвращается в моду. По ее словам, поляков уже "утомили" боевые действия на территории соседа, а исторические и экономические споры наложились и ухудшили отношение к мигрантам. Если пару лет назад в Варшаве заступались за украинцев, когда их в чем-то упрекали, то теперь все наоборот.
Согласно опросу CBOS полугодовой давности, украинцев поддерживают 53 процента поляков. В 2022-м таких было 94 процента.
© AP Photo / Michal DyjukЦентр временного размещения для украинских беженцев в Польше
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше
Власти тоже понимают, что сейчас не время для щедрости. Так, с ноября украинских беженцев не будут принимать в центрах коллективного размещения (OZZ). Там останутся только представители так называемых защищенных групп: пенсионеры, беременные и инвалиды.
Почву для конфликтов украинцы нередко создают сами. Например, недавно на концерте белорусского певца Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве они размахивали красно-черными флагами ОУН-УПА*, демонстрировали символику СС. Свидетели также рассказывали о том, как нетрезвые "беженцы" ломали городское имущество, прыгали на сиденьях в метро, буянили на стадионе и даже ранили нескольких охранников.
После инцидента полсотни взрослых мужчин, идеально подходящих для службы в ВСУ, отправили на родину. За них не заступились даже в украинском посольстве.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск
"Надо позаботиться о том, чтобы на Украине никому не пришла в голову идея о ненужных антипольских жестах", — предупредил Киев премьер Дональд Туск.
Глава Института нацпамяти Украины Александр Алферов выразил сожаление, что его сограждане за границей не стали "амбассадорами" страны. Дескать, родине они не помогают, проукраинские акции пропускают — да еще и говорят на русском. И уж точно не улучшают отношение европейцев к киевскому режиму.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украина Германия Польша Маркус Зедер Фридрих Мерц Алиса Вайдель ХДС/ХСС Дональд Туск Евросоюз
 
 
