Рейтинг@Mail.ru
"Другого выбора нет". Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.08.2025 (обновлено: 08:04 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/ukraina-2034644045.html
"Другого выбора нет". Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное
"Другого выбора нет". Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное - РИА Новости, 13.08.2025
"Другого выбора нет". Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное
Сопротивление мобилизации на Украине усиливается. Люди выходят на улицы, возмущенные произволом ТЦК. Но в Киеве убеждают население в необходимости принуждения... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:00:00+03:00
2025-08-13T08:04:00+03:00
в мире
украина
киев
винница
александр сырский
анна скороход
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899750_222:23:2919:1540_1920x0_80_0_0_2be68b7a14bf85a2711dfdd56a642341.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Сопротивление мобилизации на Украине усиливается. Люди выходят на улицы, возмущенные произволом ТЦК. Но в Киеве убеждают население в необходимости принуждения. О планах режима Зеленского — в материале РИА Новости.Положительная динамикаНедавние протесты в Виннице, около сборного пункта ТЦК, обернулись не только потасовкой с полицией, но и уголовными делами. Утром на стадион "Локомотив" привезли около сотни мужчин для "мобилизационных мер". За ними пришли недовольные женщины, начались столкновения.В Полтаве местные, остановив микроавтобус с новобранцами, помогли некоторым из них скрыться. Предстоит расследование.В Николаевском областном военкомате даже применили оружие: на сотрудников ТЦК напали с битами и металлическими трубами. Раненые были с обеих сторон."Сопротивление мобилизации крепнет", — констатирует британское издание Financial Times.По данным Генпрокуратуры Украины, за первое полугодие возбудили более 500 уголовных дел в связи с подобными инцидентами. За аналогичный период 2024-го было всего 200.Тем не менее директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушевский считает, что украинцы в целом готовы "терпеть страдания", если мобилизация коснется действительно всех."Они хотят справедливости, чтобы чиновники и их дети тоже попали в окопы", — пояснил он FT.По словам главкома ВСУ Александра Сырского, у Киева "нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию". Нужен паритет российской армии по личному составу.Цена существованияНедавно Зеленский поручил увеличить возраст добровольцев, которые могут подписать так называемый молодежный контракт (с 18 до 24 лет). Хотя 25-летних и так уже отлавливают на улицах.Крах молодежного контракта признают даже депутаты "Слуги народа"."Эта программа полностью провалена. Сама идея была неплохая, но реализация не получилась. Может, не надо трогать детей, пусть они какое-то потомство дадут. Посмотрите на наш кризис демографический", — заявила нардеп Анна Скороход.Накануне Рада приняла закон о снижении возраста начала военной подготовки до 14 лет. Ранее ее проходили в вузах. Замначальника центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка говорит и о дошкольниках."По большому счету нужно опускать на уровень детского садика", — считает он. По мнению Швайки, так Украина станет "монолитной нацией, которая точно знает, что цена ее существования — это множество жертв".У профессионального рвения ТЦК свои причины. По словам нардепа Сергея Евтушка, сотрудников, которые не выполнили план, наказывают не только выговорами, но и отправкой на фронт.Кардинально менять подход к призыву в Киеве не собираются. Из нововведений, которые в теории должны сократить число случаев насилия, — лишь инициатива Минобороны обязать тэцэкашников носить нагрудные видеокамеры.Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова предложила вообще убрать сотрудников военкоматов с улицы, потому что "они не обучены общаться с военнообязанными". ТЦК нуждаются в реформе, но, заключила омбудсмен, время на это уже упущено.Говорящие цифрыУкраинский юрист Дмитрий Лубинец подчеркивает: работники военкоматов не имеют права применять силу даже в условиях военного положения."Принудительная доставка или содержание возможны лишь по решению уполномоченных органов", — уточняет он.Минобороны Украины по-прежнему пытается выдавать желаемое за действительное. Глава ведомства Денис Шмыгаль уверяет: "Мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они в ТЦК оформляются и едут в учебные центры".У члена комитета Рады по разведке и безопасности Федора Вениславского другая статистика: насильно мобилизованных — 90%.Опрос в 63-й бригаде ВСУ показал, что пять из шести военнослужащих подразделения попали в армию после "бусифицикации". Шли по своим делам, проверка документов — и на фронт.В Киеве надеются воздействовать на уклонистов. Полиция, ГБР и контрразведка сообщили о подозрении трем десяткам человек — в рамках операции "Опекун". Тем, кто за взятки оформлял себе справки (уход за больными родственниками, инвалидность), грозит до десяти лет тюрьмы.Впрочем, от окопов это не спасет. Более восьми тысяч осужденных за разные преступления в 2024-2025 годах, почти пятая часть всех заключенных на Украине, сегодня служат в ВСУ. Мобилизация неотвратима — этого Киев и добивался.
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031441120.html
https://ria.ru/20250730/zelenskiy-2032165388.html
украина
киев
винница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b65d19d10e1a4ad18de2b05cca5a7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, винница, александр сырский, анна скороход, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Винница, Александр Сырский, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
"Другого выбора нет". Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное

Власти Украины отказываются смягчать мобилизацию из-за бунтов против ТЦК

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Сопротивление мобилизации на Украине усиливается. Люди выходят на улицы, возмущенные произволом ТЦК. Но в Киеве убеждают население в необходимости принуждения. О планах режима Зеленского — в материале РИА Новости.

Положительная динамика

Недавние протесты в Виннице, около сборного пункта ТЦК, обернулись не только потасовкой с полицией, но и уголовными делами. Утром на стадион "Локомотив" привезли около сотни мужчин для "мобилизационных мер". За ними пришли недовольные женщины, начались столкновения.
© Фото : соцсетиАкция протеста против ТЦК в Виннице
Акция протеста против ТЦК в Виннице - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : соцсети
Акция протеста против ТЦК в Виннице
В Полтаве местные, остановив микроавтобус с новобранцами, помогли некоторым из них скрыться. Предстоит расследование.
В Николаевском областном военкомате даже применили оружие: на сотрудников ТЦК напали с битами и металлическими трубами. Раненые были с обеих сторон.
"Сопротивление мобилизации крепнет", — констатирует британское издание Financial Times.
По данным Генпрокуратуры Украины, за первое полугодие возбудили более 500 уголовных дел в связи с подобными инцидентами. За аналогичный период 2024-го было всего 200.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Убийство с поджогом". Чем ответит европейский сосед на угрозы Зеленского
28 июля, 08:00
Тем не менее директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушевский считает, что украинцы в целом готовы "терпеть страдания", если мобилизация коснется действительно всех.
"Они хотят справедливости, чтобы чиновники и их дети тоже попали в окопы", — пояснил он FT.
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
По словам главкома ВСУ Александра Сырского, у Киева "нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию". Нужен паритет российской армии по личному составу.

Цена существования

Недавно Зеленский поручил увеличить возраст добровольцев, которые могут подписать так называемый молодежный контракт (с 18 до 24 лет). Хотя 25-летних и так уже отлавливают на улицах.
Крах молодежного контракта признают даже депутаты "Слуги народа".
"Эта программа полностью провалена. Сама идея была неплохая, но реализация не получилась. Может, не надо трогать детей, пусть они какое-то потомство дадут. Посмотрите на наш кризис демографический", — заявила нардеп Анна Скороход.
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Накануне Рада приняла закон о снижении возраста начала военной подготовки до 14 лет. Ранее ее проходили в вузах. Замначальника центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка говорит и о дошкольниках.
"По большому счету нужно опускать на уровень детского садика", — считает он. По мнению Швайки, так Украина станет "монолитной нацией, которая точно знает, что цена ее существования — это множество жертв".
У профессионального рвения ТЦК свои причины. По словам нардепа Сергея Евтушка, сотрудников, которые не выполнили план, наказывают не только выговорами, но и отправкой на фронт.
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области
Кардинально менять подход к призыву в Киеве не собираются. Из нововведений, которые в теории должны сократить число случаев насилия, — лишь инициатива Минобороны обязать тэцэкашников носить нагрудные видеокамеры.
Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова предложила вообще убрать сотрудников военкоматов с улицы, потому что "они не обучены общаться с военнообязанными". ТЦК нуждаются в реформе, но, заключила омбудсмен, время на это уже упущено.

Говорящие цифры

Украинский юрист Дмитрий Лубинец подчеркивает: работники военкоматов не имеют права применять силу даже в условиях военного положения.
"Принудительная доставка или содержание возможны лишь по решению уполномоченных органов", — уточняет он.
© Фото : РИА НовостиАкция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве
Акция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : РИА Новости
Акция протеста против условий мобилизации у здания одного из военкоматов в Киеве
Минобороны Украины по-прежнему пытается выдавать желаемое за действительное. Глава ведомства Денис Шмыгаль уверяет: "Мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они в ТЦК оформляются и едут в учебные центры".
У члена комитета Рады по разведке и безопасности Федора Вениславского другая статистика: насильно мобилизованных — 90%.
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие
Опрос в 63-й бригаде ВСУ показал, что пять из шести военнослужащих подразделения попали в армию после "бусифицикации". Шли по своим делам, проверка документов — и на фронт.
В Киеве надеются воздействовать на уклонистов. Полиция, ГБР и контрразведка сообщили о подозрении трем десяткам человек — в рамках операции "Опекун". Тем, кто за взятки оформлял себе справки (уход за больными родственниками, инвалидность), грозит до десяти лет тюрьмы.
Впрочем, от окопов это не спасет. Более восьми тысяч осужденных за разные преступления в 2024-2025 годах, почти пятая часть всех заключенных на Украине, сегодня служат в ВСУ. Мобилизация неотвратима — этого Киев и добивался.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Вышел из доверия". Запад поставил Зеленского перед выбором
30 июля, 08:00
 
В миреУкраинаКиевВинницаАлександр СырскийАнна СкороходВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала