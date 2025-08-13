https://ria.ru/20250813/ukraina-2034644045.html

"Другого выбора нет". Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное

"Другого выбора нет". Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное - РИА Новости, 13.08.2025

"Другого выбора нет". Зеленский предлагает украинцам принять неизбежное

Сопротивление мобилизации на Украине усиливается. Люди выходят на улицы, возмущенные произволом ТЦК. Но в Киеве убеждают население в необходимости принуждения... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Сопротивление мобилизации на Украине усиливается. Люди выходят на улицы, возмущенные произволом ТЦК. Но в Киеве убеждают население в необходимости принуждения. О планах режима Зеленского — в материале РИА Новости.Положительная динамикаНедавние протесты в Виннице, около сборного пункта ТЦК, обернулись не только потасовкой с полицией, но и уголовными делами. Утром на стадион "Локомотив" привезли около сотни мужчин для "мобилизационных мер". За ними пришли недовольные женщины, начались столкновения.В Полтаве местные, остановив микроавтобус с новобранцами, помогли некоторым из них скрыться. Предстоит расследование.В Николаевском областном военкомате даже применили оружие: на сотрудников ТЦК напали с битами и металлическими трубами. Раненые были с обеих сторон."Сопротивление мобилизации крепнет", — констатирует британское издание Financial Times.По данным Генпрокуратуры Украины, за первое полугодие возбудили более 500 уголовных дел в связи с подобными инцидентами. За аналогичный период 2024-го было всего 200.Тем не менее директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушевский считает, что украинцы в целом готовы "терпеть страдания", если мобилизация коснется действительно всех."Они хотят справедливости, чтобы чиновники и их дети тоже попали в окопы", — пояснил он FT.По словам главкома ВСУ Александра Сырского, у Киева "нет другого выбора, кроме как продолжать мобилизацию". Нужен паритет российской армии по личному составу.Цена существованияНедавно Зеленский поручил увеличить возраст добровольцев, которые могут подписать так называемый молодежный контракт (с 18 до 24 лет). Хотя 25-летних и так уже отлавливают на улицах.Крах молодежного контракта признают даже депутаты "Слуги народа"."Эта программа полностью провалена. Сама идея была неплохая, но реализация не получилась. Может, не надо трогать детей, пусть они какое-то потомство дадут. Посмотрите на наш кризис демографический", — заявила нардеп Анна Скороход.Накануне Рада приняла закон о снижении возраста начала военной подготовки до 14 лет. Ранее ее проходили в вузах. Замначальника центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка говорит и о дошкольниках."По большому счету нужно опускать на уровень детского садика", — считает он. По мнению Швайки, так Украина станет "монолитной нацией, которая точно знает, что цена ее существования — это множество жертв".У профессионального рвения ТЦК свои причины. По словам нардепа Сергея Евтушка, сотрудников, которые не выполнили план, наказывают не только выговорами, но и отправкой на фронт.Кардинально менять подход к призыву в Киеве не собираются. Из нововведений, которые в теории должны сократить число случаев насилия, — лишь инициатива Минобороны обязать тэцэкашников носить нагрудные видеокамеры.Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова предложила вообще убрать сотрудников военкоматов с улицы, потому что "они не обучены общаться с военнообязанными". ТЦК нуждаются в реформе, но, заключила омбудсмен, время на это уже упущено.Говорящие цифрыУкраинский юрист Дмитрий Лубинец подчеркивает: работники военкоматов не имеют права применять силу даже в условиях военного положения."Принудительная доставка или содержание возможны лишь по решению уполномоченных органов", — уточняет он.Минобороны Украины по-прежнему пытается выдавать желаемое за действительное. Глава ведомства Денис Шмыгаль уверяет: "Мобилизация на 90% проходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они в ТЦК оформляются и едут в учебные центры".У члена комитета Рады по разведке и безопасности Федора Вениславского другая статистика: насильно мобилизованных — 90%.Опрос в 63-й бригаде ВСУ показал, что пять из шести военнослужащих подразделения попали в армию после "бусифицикации". Шли по своим делам, проверка документов — и на фронт.В Киеве надеются воздействовать на уклонистов. Полиция, ГБР и контрразведка сообщили о подозрении трем десяткам человек — в рамках операции "Опекун". Тем, кто за взятки оформлял себе справки (уход за больными родственниками, инвалидность), грозит до десяти лет тюрьмы.Впрочем, от окопов это не спасет. Более восьми тысяч осужденных за разные преступления в 2024-2025 годах, почти пятая часть всех заключенных на Украине, сегодня служат в ВСУ. Мобилизация неотвратима — этого Киев и добивался.

