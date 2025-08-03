https://ria.ru/20250803/voenkomat-2033118964.html

ВСУ применили оружие против бунтующих у военкомата

ВСУ применили оружие против бунтующих у военкомата - РИА Новости, 03.08.2025

ВСУ применили оружие против бунтующих у военкомата

На Украине жители села Бугское напали на патруль сотрудников ТЦК, военные применили против них оружие, есть пострадавшие, сообщили в Николаевском областном... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:47:00+03:00

2025-08-03T17:47:00+03:00

2025-08-03T18:28:00+03:00

украина

николаевская область

винница

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На Украине жители села Бугское напали на патруль сотрудников ТЦК, военные применили против них оружие, есть пострадавшие, сообщили в Николаевском областном военкомате."Сегодня в селе Бугское Николаевской области во время оповещения военными ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции неизвестные лица напали на военных. <...> По предварительным данным, имеются пострадавшие как среди военнослужащих ТЦК и СП, так и среди гражданских. На месте работают правоохранители", — говорится в заявлении.Утверждается, что люди вооружились битами и металлическими трубами. Они повредили автомобиль и ранили солдата из оповещающей группы. В ответ военнослужащий выстрелил из травматического пистолета.Протесты в ВинницеПо информации украинских СМИ, в ночь на субботу местные жительницы начали штурмовать городской стадион "Локомотив", куда ранее привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизации. Сообщалось, что их родственники смогли выломать ворота, ведущие на территорию спорткомплекса. По некоторым данным, сотрудники полиции и военкомата успели вывести задержанных через другой вход.Силовики стали применять против митингующих слезоточивый газ. После серии задержаний, в том числе женщин и подростков, манифестанты начали выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес представителей власти и распевать гимн Украины. Стихийную демонстрацию попытались разогнать. Полиция возбудила уголовное дело против участников протеста.Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

https://ria.ru/20250801/dnepropetrovsk-2032812978.html

https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030292590.html

https://ria.ru/20250803/voenkomat-2033067042.html

украина

николаевская область

винница

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украина, николаевская область, винница, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины