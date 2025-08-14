СМИ: США готовы дать Украине гарантии безопасности только вне рамок НАТО
Politico: Трамп готов дать Украине гарантии безопасности вне рамок НАТО
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился дать Украине гарантии безопасности, но только в том случае, если они не будут связаны с НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.
"Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если усилия не будут относиться к НАТО", — говорится в материале.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Трамп поддержал идею предоставления Киеву гарантий безопасности в том числе со стороны США. Позже с аналогичным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
В среду канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Глава киевского режима для участия в мероприятии прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и главы киевского режима.
Замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев назвал данную встречу политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
