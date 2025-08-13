Рейтинг@Mail.ru
США ослабили антироссийские санкции для организации саммита до 20 августа
21:22 13.08.2025 (обновлено: 22:59 13.08.2025)
США ослабили антироссийские санкции для организации саммита до 20 августа
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. США ослабили антироссийские санкции для организации встречи лидеров России и США на Аляске, следует из опубликованной лицензии американского Минфина."Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимыми для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00:01 по восточному времени (7:01 мск) 20 августа 2025 года", — говорится в документе.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.В среду Трамп пригрозил, что Россию будут ждать последствия, если в пятницу она не согласится на прекращение огня. По данным Axios, он предложил "заморозить большую часть линий фронта". При этом глава Белого дома заявил европейским политикам и Зеленскому, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что "обмен землями" будет необходимой частью мирного соглашения.
США ослабили антироссийские санкции для организации саммита до 20 августа

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. США ослабили антироссийские санкции для организации встречи лидеров России и США на Аляске, следует из опубликованной лицензии американского Минфина.
"Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимыми для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00:01 по восточному времени (7:01 мск) 20 августа 2025 года", — говорится в документе.
Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
В среду Трамп пригрозил, что Россию будут ждать последствия, если в пятницу она не согласится на прекращение огня. По данным Axios, он предложил "заморозить большую часть линий фронта". При этом глава Белого дома заявил европейским политикам и Зеленскому, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что "обмен землями" будет необходимой частью мирного соглашения.

Как подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев, территориальное устройство России закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению на предстоящей встрече Путина и Трампа.

