США ослабили антироссийские санкции для организации саммита до 20 августа

https://ria.ru/20250813/ssha-2035122520.html

США ослабили антироссийские санкции для организации встречи лидеров России и США на Аляске, следует из опубликованной лицензии американского Минфина. РИА Новости, 13.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. США ослабили антироссийские санкции для организации встречи лидеров России и США на Аляске, следует из опубликованной лицензии американского Минфина."Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России, которые являются обычными и необходимыми для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00:01 по восточному времени (7:01 мск) 20 августа 2025 года", — говорится в документе.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.В среду Трамп пригрозил, что Россию будут ждать последствия, если в пятницу она не согласится на прекращение огня. По данным Axios, он предложил "заморозить большую часть линий фронта". При этом глава Белого дома заявил европейским политикам и Зеленскому, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что "обмен землями" будет необходимой частью мирного соглашения.

