Окончание СВО всех удивит: у России появился неубиваемый козырь

Какие-то действия России в преддверии встречи на Аляске просто невозможно было не заметить — снятие моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, например. Посыпавшийся украинский фронт, с которого побежали деморализованные вэсэушники. Наши экономические успехи — вопреки всем санкциям.Все это в совокупности, несомненно, повлияло на решение американского президента, которому срочно потребовалось поговорить с Владимиром Путиным. Но были и менее заметные процессы, вынудившие США договариваться.Вашингтон, оглушенный собственной пропагандой, внезапно увидел, что "изолированная" Россия не одна. Стратегические союзники, поддерживающие ее во всех начинаниях, — это крупнейшие, богатейшие и влиятельнейшие страны мира.Достаточно просто посмотреть, с кем общался президент Владимир Путин до и после переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле. Он созванивался с лидерами Китая, Индии, Бразилии, принимал у себя президента ОАЭ.Все это — страны БРИКС, и все они, как видим, вдохновлены успехами России и дают неожиданно жесткий отпор американскому давлению. Впервые в своей истории члены объединения не уходят от однозначных политических формулировок, а смело противопоставляют себя сходящему с вершины гегемону.Китай нанес сокрушительный удар по американскому ВПК, ограничив в ответ на пошлины экспорт редкоземов, и подтвердил свою приверженность дружбе с Россией. С президентом Бразилии Путин обсудил стратегию по совместному противостоянию американской тарифной и санкционной политике. Независимая направленность ОАЭ — влиятельнейшего игрока на рынке углеводородов — не изменилась ни на йоту.Неожиданный бунт на корабле устроила Индия, на которую у англосаксов были большие планы. В Нью-Дели сочли попытку наказывать санкциями за торговлю с Россией прямым покушением на свой суверенитет и напомнили, что Бхарат стремится к статусу сверхдержавы и "какие-то начальники" (это буквальная цитата) стране не указ.Это на самом деле удивительный поворот, потому что БРИКС всегда была исключительно про экономику. Политику в блоке избегали обсуждать, никакого антиамериканизма не хотели, настаивали на том, что хотят торговать, а не воевать с Западом. Лидеры альянса многократно объясняли западному истеблишменту, что у БРИКС нет никаких коварных планов против доллара, он падает и теряет привлекательность по законам экономики, а не из-за происков Путина, Моди и Си.За океаном слышать этого не хотели. В начале своего срока Трамп пригрозил членам БРИКС огромными "тарифами и пошлинами", если они будут злоумышлять против доллара. Ну хорошо. Тарифы и пошлины были приняты — в меньшем объеме, чем заявлялось, но все же весьма внушительные. А что же доллар? А он тем временем продолжил свое падение, а экономика США — свою стагнацию.Действие равно противодействию. Без американского давления страны — члены БРИКС еще долго бы изображали лебедя, рака и щуку. Но теперь им просто не осталось другого выхода, кроме как консолидироваться и согласовывать свои действия в борьбе за суверенитет — экономический, политический и военный.Вашингтон попытался экстраполировать на весь мир свои отношения с Европой. Однако это не сработало. Ресурсы, демография, промышленность — все это в странах БРИКС значительно лучше, чем в ЕС. Поэтому они устроили праздник непослушания, а примером для них стала Россия. Наша страна блестяще доказала, что Западу не просто можно противостоять. Это рискованное предприятие может принести свободу от чужого экономического диктата, а с ней и огромное количество выгод и преимуществ.Дядя Сэм со своими санкциями оказался в положении того мужика, который поймал медведя. — Тащи его сюда! — кричат ему охотники. — Да не могу! Он меня не пускает.И действительно, что может Вашингтон сделать против могущественнейших экономик мира? Как Штатам одолеть БРИКС, даже если они швырнут в пламя мировой экономической войны тощее тельце старушки Европы? Пригрозить военной агрессией, как раньше? Но это же не Афганистан бомбить — даже американская военная машина не справится с армиями самых населенных стран мира.Рейтинги и цифры можно рисовать какие угодно, но бизнесмен Трамп отлично видит, что в американской экономике прогнило чуть больше чем все. Отдельная опасность — бунт банкиров ФРС, чей семейный подряд президент США пытается национализировать. Эти акулы капитала не усомнятся устроить новую великую рецессию по образцу 2007 года. А это означает мятежи, бунты и столкновения на улицах городов — по сути, гражданская война в Соединенных Штатах.Единственный реальный выход для Трампа сегодня — это не бороться с БРИКС, а налаживать с нами взаимовыгодные отношения. Не воевать, а торговать, к чему, собственно, мы всегда и призывали.Это был бы невероятный по смелости ход для президента США — навести мосты с БРИКС. Но ведь именно отчаянная смелость и привела Дональда Трампа на вершину политического олимпа. Это его стиль. Впрочем, и Владимир Путин любит и умеет рисковать. Невозможно предсказать итоги их встречи, ясно одно: они сумеют всех удивить.

