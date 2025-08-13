https://ria.ru/20250813/neft-2034879903.html

Отказ Запада от "грязной" нефти обернулся провалом

Мировые нефтяные гиганты, а именно BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и Total Energies, признались в том, что совершили большую стратегическую ошибку, отказавшись от "грязных" энергоресурсов. Больше пяти лет назад они решили, что эра нефти и газа подошла к концу, поэтому начали вкладывать миллиарды в развитие возобновляемых источников энергии — ВИЭ. Только одна британская BP потратила более 15 миллиардов долларов на возобновляемую энергию с 2021 года. В целом в мире инвестиции в ВИЭ выросли вдвое — с 281 миллиарда долларов в 2020-м до 760 миллиардов долларов в 2024 году.Тогда, в 2020 году, BP уверяла, что пик спроса на нефть в 100 миллионов баррелей в сутки прошел в 2019 году и после COVID-19 он никогда больше не восстановится, так как весь мир пересядет на электромобили. Об этом компания заявила в своем прогнозе развития мировой энергетики до 2050 года. Если нефть — это прошлый век и в новом мире ей не будет места, то нет никакого смысла вкладываться в геологоразведку новых месторождений. Ведь к тому моменту, как проект выйдет на рынок, нефть никому будет не нужна, компания не окупит свои затраты и столкнется с убытками.Однако на практике все случилось с точностью да наоборот. Резкий крен в сторону ВИЭ привел компании к падению прибылей и акций на бирже. Прибыль BP в прошлом году обрушилась на треть, показав самый низкий уровень за четыре года. Chevron, ExxonMobil, Shell и Total оказались в одной луже с BP, продемонстрировав одни из самых худших финансовых показателей.Каким образом крупнейшие корпорации умудрились так опростоволоситься? Дело в том, что тогда нефтяным гигантам действительно показалось, что если не влиться в общий западный геополитический контекст, когда Илон Маск планирует пересадить весь мир на свои электромобили Tesla, а Грета Тунберг выступает на саммите ООН по экологии, то бизнес рухнет, останется за бортом инноваций, потеряет эффективность и прибыльность, канет в Лету. Тогда реально возник страх оказаться на месте аутсайдера, пропустив новую революцию в отрасли. Таких примеров в истории много.Даже если у кого-то в руководстве нефтяных корпораций и были сомнения насчет инвестиций в ВИЭ, то рисковать и идти против общественного мнения выглядело неразумным. Никто не мог гарантировать, что, выбрав отличный от зеленой повестки путь, акции компании не обвалились бы, а автозаправки не подверглись бы бойкоту. Скорее всего, так и случилось бы.Однако жизнь показала, что слепое следование искусственно раздутому тренду стало ошибкой. Особенно сильны были иллюзии вокруг водородной энергетики. Из каждого утюга кричали о создании водородных хранилищ энергии, о трубопроводной системе поставок водородного топлива и даже о водородных автомобилях. Однако ни спроса, ни дешевых технологий, чтобы эту сказку сделать былью, не нашлось. Водородные проекты оказались фикцией.Западные корпорации пошли по ложному пути и столкнулись с разрушением иллюзий по поводу быстрого энергоперехода от традиционной к возобновляемой энергетике. Быстрого перехода не произошло, никто массово не пересел на электромобили. Более того, стало понятно, что этот переход будет медленным и стоить еще дороже. Если компания хочет остаться на плаву, то списывать со счетов углеводороды не стоит.Многолетнее недоинвестирование нефтегазовой отрасли теперь грозит обернуться дефицитом предложения на рынке. Оказалось, что потребление нефти после 2020 года в целом в мире растет. И до пика потребления еще далеко — оно превышает 100 миллионов баррелей в сутки. А более медленный переход на возобновляемые источники энергии может привести к увеличению спроса на нефть на пять процентов в год в ближайшие десятилетия, считают в Wood Mackenzie. На такой рост спроса мейджоры не рассчитывали.Именно поэтому мировые нефтяные гиганты в один голос заявили о своем возвращении в геологоразведку нефтегазовых месторождений по всему миру. BP собирается, например, пробурить более сорока новых скважин в течение трех лет. На прошлой неделе британская компания объявила о крупнейшем за четверть века открытии — нефтегазовом месторождении Бумеранг на шельфе Бразилии. Chevron, которая ранее резко сократила инвестиции в сланцевую добычу, уже в этом году снова начала наращивать добычу нефти и газа и планирует разведать новые месторождения. В ExxonMobil заявили, что геологоразведка — это беговая дорожка, на которой компания должна оставаться. В Shell и Total тоже получают новые разрешения на геологоразведку. Они готовы вернуться.Это, безусловно, на руку России и другим странам с богатыми природными ресурсами. Наша страна занимает первое место в мире по запасам природного газа, это примерно пятая часть от мировых — 63,5 триллиона кубометров. А по нефти мы на пятом месте с запасами в 31,4 миллиарда тонн. Газа России хватит более чем на век, а нефти — на 65 лет при текущем уровне добычи. При этом геологоразведка позволяет каждый год увеличивать показатели запасов наших углеводородов. Даже если западные мейджоры больше не захотят вкладываться в разработку наших месторождений, у России имеются азиатские партнеры. У них есть и большие деньги, необходимые для проектов, и желание иметь доступ именно к российским углеводородам как самым безопасным в современном контексте. Если Запад перекроет морскую доставку энергоресурсов, то Китаю — конец. Но поскольку у Пекина в союзниках есть Россия с ее трубами и ресурсами, то он менее уязвим.

