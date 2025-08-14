Рейтинг@Mail.ru
В США заметили странное поведение Зеленского в разговоре с Трампом
04:37 14.08.2025 (обновлено: 11:48 14.08.2025)
В США заметили странное поведение Зеленского в разговоре с Трампом
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вел себя странно на онлайн-встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, поставив под угрозу срыва планы ЕС по Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."На этой встрече он (Зеленский. — Прим. ред.) постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это мне напоминает то, как себя вел Джо Байден", — сказал эксперт.По словам Миршаймера, глава киевского режима плохо ориентировался в пространстве, хотя эта онлайн-встреча должна была показать максимальную поддержку Зеленского со стороны Евросоюза.В среду канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Глава киевского режима для участия в мероприятии прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и главы киевского режима.В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что встреча Брюсселя и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. Москва полагает, что эскалация конфликта для некоторых европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вел себя странно на онлайн-встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, поставив под угрозу срыва планы ЕС по Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"На этой встрече он (Зеленский. — Прим. ред.) постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это мне напоминает то, как себя вел Джо Байден", — сказал эксперт.
По словам Миршаймера, глава киевского режима плохо ориентировался в пространстве, хотя эта онлайн-встреча должна была показать максимальную поддержку Зеленского со стороны Евросоюза.
В среду канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Глава киевского режима для участия в мероприятии прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и главы киевского режима.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что встреча Брюсселя и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. Москва полагает, что эскалация конфликта для некоторых европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики.
