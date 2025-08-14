https://ria.ru/20250814/ssha-2035151033.html

В США заметили странное поведение Зеленского в разговоре с Трампом

В США заметили странное поведение Зеленского в разговоре с Трампом - РИА Новости, 14.08.2025

В США заметили странное поведение Зеленского в разговоре с Трампом

Владимир Зеленский вел себя странно на онлайн-встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, поставив под угрозу срыва планы ЕС по Украине,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T04:37:00+03:00

2025-08-14T04:37:00+03:00

2025-08-14T11:48:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

джон миршаймер

евросоюз

чикагский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035184630_0:85:3070:1812_1920x0_80_0_0_ddb6f0d79a0d4a6d250b3611c961c7d9.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский вел себя странно на онлайн-встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, поставив под угрозу срыва планы ЕС по Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."На этой встрече он (Зеленский. — Прим. ред.) постоянно менял свое мнение, странно смотрелся, словно потеряв мысль или забыв, что хотел сказать. Это мне напоминает то, как себя вел Джо Байден", — сказал эксперт.По словам Миршаймера, глава киевского режима плохо ориентировался в пространстве, хотя эта онлайн-встреча должна была показать максимальную поддержку Зеленского со стороны Евросоюза.В среду канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Глава киевского режима для участия в мероприятии прибыл в Берлин. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и главы киевского режима.В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев заявил, что встреча Брюсселя и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. Москва полагает, что эскалация конфликта для некоторых европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики.

https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035144825.html

https://ria.ru/20250813/zelenskij-2035135266.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джон миршаймер, евросоюз, чикагский университет, германия, европейский совет, встреча путина и трампа на аляске