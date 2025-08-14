Рейтинг@Mail.ru
Маск отреагировал на уход из xAI главного инженера с российскими корнями
01:23 14.08.2025 (обновлено: 10:44 14.08.2025)
Маск отреагировал на уход из xAI главного инженера с российскими корнями
Маск отреагировал на уход из xAI главного инженера с российскими корнями
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на уход из его компании по разработке искусственного интеллекта xAI руководителя инженерного отдела с российскими корнями Игоря Бабушкина, заявив, что достигнутый прогресс был бы невозможен без участия специалиста."Спасибо, что помог построить xAI! Мы бы не пришли к этому без тебя", — написал Маск в социальной сети Х. Ранее Бабушкин сообщил в той же социальной сети, что завершает работу в xAI, которая является разработчиком сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Grok с целью запуска собственного венчурного предприятия для инвестиций в новые компании, занимающиеся исследованиям в области искусственного интеллекта.Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. На этой модели модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok "сообщила", что действие ее аккаунта в соцсети X временно приостанавливали после утверждений о геноциде в секторе Газа, который, по "заявлениям" ИИ, совершают Израиль и США. До этого Grok сгенерировал ответ, согласно которому президент США Дональд Трамп и Маск заслуживают смертной казни, после чего в xAI проводилось расследование о причинах подобных "утверждений" модели.
технологии, сша, израиль, илон маск, игорь бабушкин, дональд трамп
Технологии, США, Израиль, Илон Маск, Игорь Бабушкин, Дональд Трамп
Маск заявил, что прогресс в разработке ИИ xAI был бы невозможен без Бабушкина

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на уход из его компании по разработке искусственного интеллекта xAI руководителя инженерного отдела с российскими корнями Игоря Бабушкина, заявив, что достигнутый прогресс был бы невозможен без участия специалиста.
"Спасибо, что помог построить xAI! Мы бы не пришли к этому без тебя", — написал Маск в социальной сети Х.
Маск анонсировал запуск "самого умного ИИ на Земле"
16 февраля, 16:55
16 февраля, 16:55
Ранее Бабушкин сообщил в той же социальной сети, что завершает работу в xAI, которая является разработчиком сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Grok с целью запуска собственного венчурного предприятия для инвестиций в новые компании, занимающиеся исследованиям в области искусственного интеллекта.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
На этой модели модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok "сообщила", что действие ее аккаунта в соцсети X временно приостанавливали после утверждений о геноциде в секторе Газа, который, по "заявлениям" ИИ, совершают Израиль и США.
До этого Grok сгенерировал ответ, согласно которому президент США Дональд Трамп и Маск заслуживают смертной казни, после чего в xAI проводилось расследование о причинах подобных "утверждений" модели.
Маск задался вопросом о смысле жизни в эпоху ИИ
9 января, 12:34
9 января, 12:34
 
