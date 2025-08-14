https://ria.ru/20250814/mask-2035142165.html

Маск отреагировал на уход из xAI главного инженера с российскими корнями

Маск отреагировал на уход из xAI главного инженера с российскими корнями - РИА Новости, 14.08.2025

Маск отреагировал на уход из xAI главного инженера с российскими корнями

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на уход из его компании по разработке искусственного интеллекта xAI руководителя инженерного... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T01:23:00+03:00

2025-08-14T01:23:00+03:00

2025-08-14T10:44:00+03:00

технологии

сша

израиль

илон маск

игорь бабушкин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019313165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fba74ea93268dacf2e086ec9572580.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на уход из его компании по разработке искусственного интеллекта xAI руководителя инженерного отдела с российскими корнями Игоря Бабушкина, заявив, что достигнутый прогресс был бы невозможен без участия специалиста."Спасибо, что помог построить xAI! Мы бы не пришли к этому без тебя", — написал Маск в социальной сети Х. Ранее Бабушкин сообщил в той же социальной сети, что завершает работу в xAI, которая является разработчиком сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Grok с целью запуска собственного венчурного предприятия для инвестиций в новые компании, занимающиеся исследованиям в области искусственного интеллекта.Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. На этой модели модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok "сообщила", что действие ее аккаунта в соцсети X временно приостанавливали после утверждений о геноциде в секторе Газа, который, по "заявлениям" ИИ, совершают Израиль и США. До этого Grok сгенерировал ответ, согласно которому президент США Дональд Трамп и Маск заслуживают смертной казни, после чего в xAI проводилось расследование о причинах подобных "утверждений" модели.

https://ria.ru/20250216/mask-1999691354.html

https://ria.ru/20250109/mask-1992916988.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, израиль, илон маск, игорь бабушкин, дональд трамп