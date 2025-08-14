Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 14.08.2025 (обновлено: 09:59 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/britaniya-2035143324.html
СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине
СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине - РИА Новости, 14.08.2025
СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине
Великобритания отказалась от плана по развертыванию якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет The Times. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T01:39:00+03:00
2025-08-14T09:59:00+03:00
в мире
великобритания
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
кир стармер
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035177345_250:408:2150:1477_1920x0_80_0_0_ba9446a922873360149beaf6c3d37f02.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Великобритания отказалась от плана по развертыванию якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет The Times."Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины", — говорится в материале.По данным издания, вместо этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагает союзникам по коалиции заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря."Он (Стармер. — Прим. ред.) заявил, что теперь появился "реальный" шанс заключить сделку и что европейские союзники пообещали помочь в ее реализации", — поясняет издание.Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.Замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев накануне назвал данную встречу по Украине политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250813/britaniya-2034909569.html
https://ria.ru/20250712/uljanov-2028718534.html
https://ria.ru/20250710/zelenskij-2028426229.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035177345_280:229:1997:1516_1920x0_80_0_0_28351c6f1bcef0f85337f6f113cd326f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, европейский совет, еврокомиссия, нато
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Европейский совет, Еврокомиссия, НАТО
СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине

Times: Британия отказалась от идеи размещения военного контингента на Украине

© Фото : Crown copyright / Corporal Vincent PriceБританские военные отдыхают между учениями в городских условиях
Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Crown copyright / Corporal Vincent Price
Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Великобритания отказалась от плана по развертыванию якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет The Times.
"Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины", — говорится в материале.
По данным издания, вместо этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагает союзникам по коалиции заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Британии рассказали, чем обернется отказ Зеленского Трампу
13 августа, 00:49
"Он (Стармер. — Прим. ред.) заявил, что теперь появился "реальный" шанс заключить сделку и что европейские союзники пообещали помочь в ее реализации", — поясняет издание.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности
12 июля, 06:39
Замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев накануне назвал данную встречу по Украине политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Келлог участвует в заседании "коалиции желающих", заявил Ермак
10 июля, 18:32
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКир СтармерЕвропейский советЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала