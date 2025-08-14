https://ria.ru/20250814/britaniya-2035143324.html

СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине

СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине - РИА Новости, 14.08.2025

СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине

Великобритания отказалась от плана по развертыванию якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет The Times. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T01:39:00+03:00

2025-08-14T01:39:00+03:00

2025-08-14T09:59:00+03:00

в мире

великобритания

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

кир стармер

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035177345_250:408:2150:1477_1920x0_80_0_0_ba9446a922873360149beaf6c3d37f02.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Великобритания отказалась от плана по развертыванию якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет The Times."Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины", — говорится в материале.По данным издания, вместо этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагает союзникам по коалиции заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря."Он (Стармер. — Прим. ред.) заявил, что теперь появился "реальный" шанс заключить сделку и что европейские союзники пообещали помочь в ее реализации", — поясняет издание.Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.Замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев накануне назвал данную встречу по Украине политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250813/britaniya-2034909569.html

https://ria.ru/20250712/uljanov-2028718534.html

https://ria.ru/20250710/zelenskij-2028426229.html

великобритания

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, европейский совет, еврокомиссия, нато