Times: Британия отказалась от идеи размещения военного контингента на Украине
Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Великобритания отказалась от плана по развертыванию якобы миротворческих сил на Украине в рамках так называемой "коалиции желающих", пишет The Times.
"Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины", — говорится в материале.
По данным издания, вместо этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагает союзникам по коалиции заняться обеспечением безопасности в воздушном пространстве Западной Украины, помощью в подготовке украинских военных и разминированием Черного моря.
"Он (Стармер. — Прим. ред.) заявил, что теперь появился "реальный" шанс заключить сделку и что европейские союзники пообещали помочь в ее реализации", — поясняет издание.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев накануне назвал данную встречу по Украине политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств — единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.