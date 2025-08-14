https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035144609.html

Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане

Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане - РИА Новости, 14.08.2025

Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане

Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов, сообщили в прокуратуре Камчатского края. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T02:39:00+03:00

2025-08-14T02:39:00+03:00

2025-08-14T09:25:00+03:00

происшествия

камчатский край

россия

андрей мищенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035171115_78:0:2423:1319_1920x0_80_0_0_fe55d9699af021e29ac4d547d2b8bba1.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)", — отметили в надзорном ведомстве. Суд отправил Алабугина на 4,5 года в колонию общего режима, запретив также три года заниматься туристической деятельностью. Приговор еще не вступил в законную силу.Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из десяти туристов под руководством непрофессиональных гидов отправилась на восхождение по неутвержденному маршруту без необходимых разрешений. Как указали в прокуратуре, проводники не дали туристам времени для акклиматизации на высоте 3300 метров и продолжили восхождение, что привело к трагическим последствиям.Второго сентября на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они с Алабугиным спустились в базовый лагерь. Остальные восемь участников группы вместе с гидом Андреем Мищенко продолжили путь до высоты 4400 метров, но на обратном пути сорвались с ледового склона. В результате падения один человек погиб сразу, остальные получили тяжелые травмы. Семь туристов и гид умерли от переохлаждения до прибытия спасателей.Спасательная операция продолжалась несколько дней в сложных погодных условиях. Удалось эвакуировать только Алабугина и двух туристов, оставшихся в базовом лагере. Ранее директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, организовавшего опасный тур, осудили на четыре года колонии, но 10 июня 2025 года освободили условно-досрочно. В отношении погибшего гида Мищенко уголовное производство прекращено. Восхождение проводилось при официальном запрете посещения вулкана Ключевского. Туристы заплатили за тур в общей сложности около миллиона рублей.

https://ria.ru/20250428/sud-2013874492.html

https://ria.ru/20250114/pichugin-1993568700.html

https://ria.ru/20250519/sud-2017752556.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, россия, андрей мищенко