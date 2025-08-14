https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035144609.html
Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане
Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане
Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов, сообщили в прокуратуре Камчатского края. РИА Новости, 14.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)", — отметили в надзорном ведомстве. Суд отправил Алабугина на 4,5 года в колонию общего режима, запретив также три года заниматься туристической деятельностью. Приговор еще не вступил в законную силу.Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из десяти туристов под руководством непрофессиональных гидов отправилась на восхождение по неутвержденному маршруту без необходимых разрешений. Как указали в прокуратуре, проводники не дали туристам времени для акклиматизации на высоте 3300 метров и продолжили восхождение, что привело к трагическим последствиям.Второго сентября на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они с Алабугиным спустились в базовый лагерь. Остальные восемь участников группы вместе с гидом Андреем Мищенко продолжили путь до высоты 4400 метров, но на обратном пути сорвались с ледового склона. В результате падения один человек погиб сразу, остальные получили тяжелые травмы. Семь туристов и гид умерли от переохлаждения до прибытия спасателей.Спасательная операция продолжалась несколько дней в сложных погодных условиях. Удалось эвакуировать только Алабугина и двух туристов, оставшихся в базовом лагере. Ранее директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, организовавшего опасный тур, осудили на четыре года колонии, но 10 июня 2025 года освободили условно-досрочно. В отношении погибшего гида Мищенко уголовное производство прекращено. Восхождение проводилось при официальном запрете посещения вулкана Ключевского. Туристы заплатили за тур в общей сложности около миллиона рублей.
Суд приговорил гида к 4,5 годам колонии за гибель восьми туристов на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК России
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)", — отметили в надзорном ведомстве.
Суд отправил Алабугина на 4,5 года в колонию общего режима, запретив также три года заниматься туристической деятельностью. Приговор еще не вступил в законную силу.
Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из десяти туристов под руководством непрофессиональных гидов отправилась на восхождение по неутвержденному маршруту без необходимых разрешений.
Как указали в прокуратуре, проводники не дали туристам времени для акклиматизации на высоте 3300 метров и продолжили восхождение, что привело к трагическим последствиям.
Второго сентября на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они с Алабугиным спустились в базовый лагерь. Остальные восемь участников группы вместе с гидом Андреем Мищенко
продолжили путь до высоты 4400 метров, но на обратном пути сорвались с ледового склона.
В результате падения один человек погиб сразу, остальные получили тяжелые травмы. Семь туристов и гид умерли от переохлаждения до прибытия спасателей.
Спасательная операция продолжалась несколько дней в сложных погодных условиях. Удалось эвакуировать только Алабугина и двух туристов, оставшихся в базовом лагере.
Ранее директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, организовавшего опасный тур, осудили на четыре года колонии, но 10 июня 2025 года освободили условно-досрочно. В отношении погибшего гида Мищенко уголовное производство прекращено.
Восхождение проводилось при официальном запрете посещения вулкана Ключевского. Туристы заплатили за тур в общей сложности около миллиона рублей.