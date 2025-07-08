https://ria.ru/20250708/moskva-1787349847.html

Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии

График отключения горячей воды в Москве 2025: адреса, сроки, расписание и инфографика

Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии

Отключение горячей воды в Москве - это ежегодная профилактическая мера для проведения обслуживания систем теплоснабжения. Где найти расписание, как жители... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:35:00+03:00

2025-07-08T17:35:00+03:00

2025-07-08T17:35:00+03:00

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Отключение горячей воды в Москве - это ежегодная профилактическая мера для проведения обслуживания систем теплоснабжения. Где найти расписание, как жители города могут проверить график отключений в 2025 году по адресу дома, какие сроки планового обслуживания определил МОЭК и в каких домах горячая вода отключаться не будет, — в материале РИА. Отключение горячей воды в МосквеПлановые отключения проходят по всей России, столица – не исключение, здесь каждый год отключают горячую воду для проведения профилактических работ в системе отопления. В 2025 году максимальный срок в Москве не может превышать 10 суток.Зачем отключаютЕжегодно горячую воду отключают для того, чтобы подготовить коммуникации к новому отопительному сезону. Централизованное теплоснабжение – сложная система и состоит из множества элементов, которые включают в себя тепловые станции, пункты, магистральные и разводящие сети. Их бесперебойная работа зависит от качественной профилактики."Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", – говорит заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Отключение горячей воды в летний период – важная и необходимая мера, направленная на обеспечение надежной работы системы централизованного теплоснабжения. Основные цели профилактических работ включают:Время отключения горячей воды во время ежегодных профилактических ремонтов регулируется российским законодательством.Согласно СанПиН, отключение горячей воды не должно превышать 14 дней. Это прописано в пункте 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, который был утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 апреля 2009 года.Когда отключаютОтключения горячей воды начинаются в мае после окончания отопительного сезона и продолжаются до конца августа. Посмотреть даты отключения по конкретному адресу в Москве можно на официальном портале ПОА “МОЭК”. Представители компании предупреждают, что графики могут корректироваться.Отключение горячей воды именно летом обусловлено несколькими факторами:• минимизация теплопотерь: в летний период потребление горячей воды значительно снижается, что позволяет проводить работы без значительных неудобств для населения.• меньшее потребление горячей воды: летом, когда температура окружающей среды выше, люди используют меньше горячей воды для отопления, что делает отключение менее заметным и более приемлемым для жителей.На какой срок отключаютСогласно постановлению Правительства РФ №354, период отключения горячей воды для проведения профилактических работ не должен превышать 14 суток в год (240 часов).До 2011 года горячую воду в Москве отключали максимум на 21 день, после – на две недели, в настоящее время для устранения неисправностей и технического обслуживания специалистам достаточно десяти дней. В современных многоквартирных домах, расположенных в новых микрорайонах, срок отключения может быть сокращен до минимального, так как там установлены новые тепловые пункты. Обслуживание старого оборудования требует больше времени, поэтому количество дней, отведенных на профилактику, может заметно отличаться в разных районах, улицах и даже соседних домах, но в любом случае оно не будет превышать 10 дней.Плановые отключения горячей воды в Москве связаны с ежегодной профилактикой и ремонтом систем теплоснабжения, а аварийные – с необходимостью срочного устранения неполадок.Плановые отключения обычно длятся до 10 дней и анонсируются заранее, в то время как аварийные отключения могут произойти внезапно и длиться от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от сложности аварии.Управляющие организации и ТСЖ несут ответственность за нарушение сроков подачи горячей воды. В случае превышения допустимых сроков отключения, они могут быть привлечены к административной или гражданско-правовой ответственностиГрафик отключения горячей воды в МосквеГрафик отключений горячей воды публикуется на официальном портале мэра города, на сайте Московской объединенной энергетической компании и в мобильном приложении "Моя Москва". Для того чтобы узнать точные даты и время, москвичи должны ввести в специально отведенную для этого строку адрес своего дома. Мобильное приложение позволяет добавить даты в календарь телефона, а сайт мэра Москвы – настроить уведомление в разделе "Подписки". Помимо этого, каждая управляющая компания предупреждает жителей города о предстоящих датах отключения.Кроме того, жители города могут позвонить по бесплатному номеру телефона +7 495 777-77-77 в единую справочную службу московского правительства и задать вопрос голосовому помощнику, который сообщит дату и время начала профилактики.Отключения в Подмосковье и других регионахЖители Подмосковья, как и москвичи, ежегодно сталкиваются с плановыми отключениями горячей воды в летний период. В Московской области функционируют сервисы, с помощью которых власти информируют жителей о плановых отключениях горячей воды"В Telegram-боте "Плановые отключения МО" найдется информация о графике отключений горячей воды по вашему адресу и сроках планового обслуживания. Для этого необходимо запустить чат-бот, указать населенный пункт и улицу. Далее в меню следует выбрать номер дома. Цифровой помощник в ответ пришлет сообщение с датами отключений, а также сведениями об управляющей компании и ее контактами" – сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.Кроме того, уточнить даты отключения горячей воды можно в приложении "Добродел". Для этого нужно открыть приложение, перейти в "Услуги", выбрать "График отключения горячей воды" и ввести свой адрес.Как подготовиться к отключению горячей водыЕсли в квартире установлены счетчики, лучше перекрыть стояк горячей воды на все время отключения. Можно не заметить ее отсутствие, считают эксперты, если установлен проточный или накопительный электрический водонагреватель либо газовая колонка. Многие жители предпочитают по старинке нагревать воду на плите, уезжать на этот период на дачу, ходить в баню или к родным, чтобы искупаться.В каких домах не отключаютДома, которые имеют альтернативное водоснабжение, могут отключать на очень короткий промежуток времени или один раз в несколько лет, там предусмотрены резервные трубы, по которым жителям поступает горячая вода, пока основная система находится на профилактике. Но полностью обойтись без отключений невозможно, так как любое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.Индивидуальные тепловые пункты (ИТП):дома с ИТП могут значительно сократить количество отключений горячей воды. ИТП позволяют регулировать подачу тепла и горячей воды, а также переключаться на резервные источники в случае необходимости. В таких системах могут быть предусмотрены дополнительные трубопроводы, которые обеспечивают подачу горячей воды во время профилактических работ на основной системе.Закрытая схема теплоснабжения:Альтернативные источники горячей воды:Однако, как и в случае с ИТП и закрытыми схемами, полностью избежать отключений невозможно из-за необходимости обслуживания оборудования.Надо ли платить за период отключенияВ Москве оплата горячего и холодного водоснабжения происходит в соответствии с показаниями индивидуальных и общедомовых счетчиков. В случае отключения горячей воды на время профилактических работ или по другим причинам, жильцы имеют право на перерасчет.Согласно постановлению Правительства РФ №354, температура горячей воды должна быть не ниже 60–75°C. Если горячее водоснабжение отсутствует или температура воды ниже 40°C, жильцы могут требовать перерасчет.Если горячая вода отсутствует, возможен перерасчет в размере 0,15% от суммы оплаты за каждый день отключения. Это правило касается Москвы, однако в других регионах условия могут отличаться.Пошаговая инструкция по подаче заявления на перерасчетНа время отсутствия горячей воды рекомендуется перекрыть трубу, по которой она поступает в квартиру, и пользоваться вентилем на кране, отвечающим за холодную воду. Часто управляющая компания самостоятельно закрывает внутридомовую задвижку для предотвращения протечек.Если отключение горячей воды было внеплановым, москвичи могут подать на перерасчет оплаты. Помните, что если температура горячей воды ниже 40 градусов, оплачивать ее нужно по тарифу холодной воды.Что делать, если воду не включилиПо некоторым причинам график подачи горячей воды может быть сдвинут, но не более чем на четыре дня (СанПин 2.1.4.2496-09 “Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”). Если срок истек, а из крана поступает только холодная вода, необходимо обратиться в ПАО “МОЭК”, управляющую компанию или набрать номер единой диспетчерской службы.Онлайн-жалобу на несоблюдение сроков отключения или подключения горячей воды можно подать на портале "Наш город" в категории "Многоквартирные дома". В сообщении надо указать точный адрес, а также написать номер финансово-лицевого счета плательщика (ФЛС).Важно помнить, что если отключение произошло без предупреждения или сроки превышают установленные, стоит также обратиться в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей организации.Жалоба на отключение горячей воды подается в Государственную жилищную инспекцию (ГИС) через портал Госуслуг или на официальном сайте ГИС, раздел "Жалобы" или "Обращения", категория – "Жилищно-коммунальное хозяйство". Необходимо указать ФИО, адрес дома, период отключения, причины отключения (если известны), и описать неудобства, вызванные отсутствием горячей воды. В конце указываются дата и подпись заявителя.Контакты специальных службПри отключении не по графику или в случае несоответствия температуры горячей воды нормам (ниже 60 и выше 75 градусов) любой житель Москвы может обратиться с вопросом по следующим контактным данным:

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, петр бирюков, москва, россия, моэк, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы