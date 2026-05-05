Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 05.05.2026
Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

РИА Новости: в Москве начнут отключать горячую воду с 13 мая

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Плановое отключение горячей воды в Москве начнется во второй декаде мая.
  • С 13 мая горячую воду отключат в ряде домов Косино-Ухтомского района для подготовки коммуникаций к отопительному сезону.
  • Сервисы для проверки графика отключения по адресам на сайте мэра и правительства Москвы и портале МОЭК пока недоступны.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Плановое отключение горячей воды начнется в Москве уже во второй декаде мая, так, с 13 мая отключения коснутся некоторых домов восточного округа столицы, выяснил корреспондент РИА Новости.
Горячую воду ежегодно отключают в Москве для проведения профилактических работ в период с мая по конец августа. Период отключения традиционно составляет не более 10 дней.
Так, с 13 мая горячую воду отключат в ряде домов Косино-Ухтомского района.
"Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве по району Косино-Ухтомский с 13 мая. Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения", - говорится в уведомлении управляющей компании, с которым ознакомилось РИА Новости.
В прошлом году отключать воду начали с 12 мая, первыми стали жители района Раменки на западе Москвы. А уже 13 мая воду отключили в ряде домов в районах Академический и Косино-Ухтомский.
Сервисы для проверки графика отключения по адресам на сайте мэра и правительства Москвы и портале МОЭК пока недоступны.
Горожане на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В Москве в среду начнут выключать отопление
Вчера, 18:33
 
ЖКХМоскваМОЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала