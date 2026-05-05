Стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду

Краткий пересказ от РИА ИИ Плановое отключение горячей воды в Москве начнется во второй декаде мая.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Плановое отключение горячей воды начнется в Москве уже во второй декаде мая, так, с 13 мая отключения коснутся некоторых домов восточного округа столицы, выяснил корреспондент РИА Новости.

Горячую воду ежегодно отключают в Москве для проведения профилактических работ в период с мая по конец августа. Период отключения традиционно составляет не более 10 дней.

"Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве по району Косино-Ухтомский с 13 мая. Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения", - говорится в уведомлении управляющей компании, с которым ознакомилось РИА Новости.

В прошлом году отключать воду начали с 12 мая, первыми стали жители района Раменки на западе Москвы . А уже 13 мая воду отключили в ряде домов в районах Академический и Косино-Ухтомский.