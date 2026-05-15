График отключения горячей воды в Москве в 2026 году

Отключение горячей воды в Москве — это ежегодная профилактическая мера для проведения обслуживания систем теплоснабжения. Где найти расписание, как жители города могут проверить график отключений в 2026 году по адресу дома, какие сроки планового обслуживания определил МОЭК и как подготовиться к отключению, — в материале РИА.

Когда отключают горячую воду в Москве в 2026 году

В 2026 году плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 13 мая. Согласно уведомлению управляющей компании, с которым ознакомилось РИА Новости, первые отключения коснутся домов Косино-Ухтомского района. На следующие районы отключение распространится в течение всего лета.

В какие месяцы проходят плановые работы

Отключения горячей воды начнутся в мае после окончания отопительного сезона и продолжатся до конца августа. Посмотреть даты отключения по конкретному адресу в Москве можно на официальном портале ПОА “МОЭК” . Представители компании предупреждают, что графики могут корректироваться.

Управляющая компания обязана предупредить жильцов не позднее чем за десять дней до начала работ. Если этого не случилось, нужно связаться с диспетчером. Узнать контакты вашей УК можно на сайте "Дома Москвы".

На сколько дней отключают горячую воду

Согласно постановлению Правительства РФ №354, период отключения горячей воды для проведения профилактических работ не должен превышать 14 суток в год (240 часов).

До 2011 года горячую воду в Москве отключали максимум на 21 день, после – на две недели, в настоящее время для устранения неисправностей и технического обслуживания специалистам достаточно десяти дней. В современных многоквартирных домах, расположенных в новых микрорайонах, срок отключения может быть сокращен до минимального, так как там установлены новые тепловые пункты. Обслуживание старого оборудования требует больше времени, поэтому количество дней, отведенных на профилактику, может заметно отличаться в разных районах, улицах и даже соседних домах, но в любом случае в 2026 году оно не будет превышать 10 дней.

Управляющие организации и ТСЖ несут ответственность за нарушение сроков подачи горячей воды. В случае превышения допустимых сроков отключения, они могут быть привлечены к административной или гражданско-правовой ответственности.

Сроки и типы отключений Ситуация Тип отключения Ориентир по сроку Комментарий Плановая профилактика в Москве плановое до 10 дней официальный городской ориентир Общий нормативный предел в справочных материалах плановое до 14 суток используется в федеральных и региональных разъяснениях Авария на тупиковой магистрали внеплановое до 24 часов подряд встречается в разъяснениях Госуслуг Иные аварийные случаи внеплановое ограниченный срок нужен отдельный контакт с диспетчером

Почему отключают горячую воду и почему сроки разные

Ежегодно горячую воду отключают для того, чтобы подготовить коммуникации к новому отопительному сезону. Централизованное теплоснабжение — сложная система и состоит из множества элементов, которые включают в себя тепловые станции, пункты, магистральные и разводящие сети. Их бесперебойная работа зависит от качественной профилактики.

"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отключение горячей воды в летний период — важная и необходимая мера, направленная на обеспечение надежной работы системы централизованного теплоснабжения. Основные цели профилактических работ включают:

промывку теплообменников и трубопроводов: в процессе эксплуатации в системе образуются отложения, которые могут негативно влиять на эффективность теплообмена. Она позволяет улучшить теплопередачу и предотвратить перегрев оборудования.

проверку давления и герметичности: в ходе профилактики проводятся гидравлические испытания, которые помогают выявить слабые места в системе. Это позволяет заранее определить участки, требующие ремонта или замены, что значительно снижает риск аварий в отопительный сезон.

предотвращение аварий: профилактические работы позволяют заранее выявить и устранить потенциальные проблемы, что минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций в зимний период, когда спрос на горячую воду и отопление значительно возрастает.

Время отключения горячей воды во время ежегодных профилактических ремонтов регулируется российским законодательством.

Согласно СанПиН, отключение горячей воды не должно превышать 14 дней. Это прописано в пункте 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, который был утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 апреля 2009 года. Разница в сроках между соседними домами объясняется устройством теплосети: каждый дом подключен к конкретному участку магистрали, который обслуживается в свое время. Старое оборудование требует больше времени на замену, поэтому дома с изношенными коммуникациями нередко остаются без горячей воды дольше, чем новостройки с современными тепловыми пунктами.

Почему отключают горячую воду Причина Что делают Зачем это нужно Что получает житель Гидравлические испытания проверяют сеть под нагрузкой находят слабые участки меньше аварий зимой Профилактика тепловых пунктов обслуживают оборудование поддерживают надежность системы стабильное ГВС после запуска Замена изношенных узлов ремонтируют насосы и теплообменники снижают риск поломок безопасная эксплуатация Корректировка графика переносят работы при погодных факторах синхронизация с сезоном более точная дата по дому

Как узнать дату отключения и включения воды

Проверить график отключения и включения горячей воды в Москве можно на следующих ресурсах:

сайт МОЭК Онлайн — именно туда поставщик вносит актуальные данные в первую очередь. Там же можно подписаться на рассылку уведомлений в мессенджерах или по SMS;

портал mos.ru — нужно зайти в раздел "Инструкции", перейти в категорию "Дом и двор", затем выбрать "График отключения горячей воды в Москве". Далее сервис предложит ввести адрес своего дома в специальной строке на странице или авторизоваться в личном кабинете, где можно подписаться на рассылку уведомлений;

мобильное приложение "Моя Москва" — удобно для тех, кто хочет сохранить дату в календаре телефона. Доступно для скачивания на Android и iOS.

Также можно позвонить по телефону УК дома и уточнить графики у диспетчера. Контакты можно узнать на сайте "Дома Москвы".

Если не работает интернет, можно позвонить на единую справочную линию московского правительства: +7 (495) 777-77-77. Голосовой помощник сообщит дату и статус работ по указанному адресу. Для получения информации лучше заранее подготовить точный адрес дома — с корпусом или строением, если они есть.

Где проверить график отключения воды Канал Что можно узнать Нужен ли адрес Дополнительная польза mos.ru дату начала и окончания работ Да подписки и уведомления МОЭК Онлайн сроки по конкретному дому Да прямой источник поставщика "Моя Москва" график и напоминание Да мобильный сценарий Справочные телефоны статус и контакты Желательно помощь, если сервис недоступен

Как подготовиться к отключению горячей воды

Если в квартире установлены счетчики, лучше перекрыть стояк горячей воды на все время отключения. Можно не заметить ее отсутствие, считают эксперты, если установлен проточный или накопительный электрический водонагреватель либо газовая колонка. Многие жители предпочитают по старинке нагревать воду на плите, уезжать на этот период на дачу, ходить в баню или к родным, чтобы искупаться.

Что делать, если воды нет дольше срока

По некоторым причинам график подачи горячей воды может быть сдвинут, но не более чем на четыре дня ( СанПин 2.1.4.2496-09 “Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”). Если срок истек, а из крана поступает только холодная вода, нужно действовать — сначала через официальные каналы, а при отсутствии реакции — через надзорные органы.

Куда звонить и куда жаловаться

При нарушении сроков обращайтесь:

в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53;

на горячую линию ПАО "МОЭК": +7 (495) 539-59-59 (работает круглосуточно);

в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании (контакты — на сайте "Дома Москвы");

в электронную приемную Мосжилинспекции.

Онлайн-жалобу на несоблюдение сроков отключения или подключения горячей воды можно подать на портале "Наш город" в категории "Многоквартирные дома". В сообщении надо указать точный адрес, а также написать номер финансово-лицевого счета плательщика (ФЛС).

Важно помнить, что если отключение произошло без предупреждения или сроки превышают установленные, стоит также обратиться в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей организации.

Жалоба на отключение горячей воды подается в Государственную жилищную инспекцию (ГИС) через портал Госуслуг или на официальном сайте ГИС, раздел "Жалобы" или "Обращения", категория – "Жилищно-коммунальное хозяйство". Необходимо указать ФИО, адрес дома, период отключения, причины отключения (если известны), и описать неудобства, вызванные отсутствием горячей воды. В конце указываются дата и подпись заявителя.

Когда требовать перерасчет

Согласно постановлению Правительства РФ №354, температура горячей воды должна быть не ниже 60–75°C. Если горячее водоснабжение отсутствует или температура воды ниже 40°C, жильцы могут требовать перерасчет.

Если горячая вода отсутствует, возможен перерасчет в размере 0,15% от суммы оплаты за каждый день отключения. Это правило касается Москвы, однако в других регионах условия могут отличаться.

Пошаговая инструкция по подаче заявления на перерасчет:

Подготовка документов: сделайте фотографию термометра, показывающего температуру горячей воды (если она есть); соберите акты о проведении работ (если отключение было запланированным); убедитесь, что у вас есть копия квитанции об оплате за горячую воду. Подача заявления на перерасчет: укажите свои данные (ФИО, адрес, номер лицевого счета), дату отключения и причину обращения; приложите собранные документы к заявлению. Отправка заявления: можно подать в управляющую компанию лично, отправить по почте или через интернет (если предусмотрена такая возможность). Ожидание ответа: управляющая компания обязана рассмотреть ваше заявление и ответить в установленный срок.

На время отсутствия горячей воды рекомендуется перекрыть трубу, по которой она поступает в квартиру, и пользоваться вентилем на кране, отвечающим за холодную воду.

Важно! Помните, что если температура горячей воды ниже 40 градусов, оплачивать ее нужно по тарифу холодной воды.

Если отключение горячей воды было внеплановым, москвичи могут подать на перерасчет оплаты. При отказе или отсутствии ответа следует обратиться в ГЖИ или Роспотребнадзор.

Отключения в Подмосковье и других регионах

Жители Подмосковья, как и москвичи, ежегодно сталкиваются с плановыми отключениями горячей воды в летний период. Как заявили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья, профилактические работы в 2026 году начнутся в конце мая и завершатся 31 августа. Федеральный норматив — до 14 суток (СанПиН 2.1.4.2496-09) — действует и здесь, хотя в новых микрорайонах сроки нередко короче.

Узнать точный график отключения можно на интерактивной карте коммунальных услуг , где также есть возможность подписаться на уведомления в Telegram или по электронной почте.

Еще один удобный инструмент — приложение "Добродел". Для этого нужно открыть приложение, перейти в "Услуги", выбрать "График отключения горячей воды" и ввести свой адрес.

Контакты специальных служб

При отключении не по графику или в случае несоответствия температуры горячей воды нормам (ниже 60 и выше 75 градусов) любой житель Москвы может обратиться с вопросом по следующим контактным данным:

Вопросы и ответы

Когда отключают горячую воду в Москве?

Отключения начинаются в мае и продолжаются до августа. Точные даты зависят от адреса и публикуются на официальных сервисах.

На сколько отключают горячую воду?

В большинстве случаев срок не превышает 10 дней. Это связано с проведением профилактических работ.

Где посмотреть график отключения воды по адресу?

Проверить можно на сайте mos.ru или у поставщика тепла, введя адрес дома.

Что делать, если воду не включили вовремя?

Нужно обратиться в управляющую компанию или на горячую линию ЖКХ.

Можно ли узнать точную дату включения воды?

Да, через официальные сервисы или управляющую компанию по адресу дома.