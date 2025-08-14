Эксперт рассказал, что тела колумбийских наемников не подлежат опознанию
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Олег Краев. Тела колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, зачастую не подлежат опознанию, и этим пользуется Украина, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины.
"Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию...", — рассказал эксперт со ссылкой на рассказы своих соотечественников в рядах ВСУ.
Также он отметил, что этим обстоятельством пользуются наниматели колумбийцев и страховщики, чтобы не платить компенсации.
"Страховые компании опираются на пункт, согласно которому они не могут осуществить выплату по страхованию жизни, если тело не подлежит опознанию. А иногда тела вовсе не остается, и в этом-то пункте колумбийцев и поджидает ловушка", — сообщил Мансур.
Ранее в интервью РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес сообщил, что ВСУ и вербовщики наемников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.