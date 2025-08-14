https://ria.ru/20250814/kolumbija-2035148383.html

Эксперт рассказал, что тела колумбийских наемников не подлежат опознанию

Эксперт рассказал, что тела колумбийских наемников не подлежат опознанию - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт рассказал, что тела колумбийских наемников не подлежат опознанию

Тела колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, зачастую не подлежат опознанию, и этим пользуется Украина, чтобы не выплачивать компенсации их... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T03:33:00+03:00

2025-08-14T03:33:00+03:00

2025-08-14T10:26:00+03:00

в мире

украина

россия

волынская область

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Олег Краев. Тела колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ, зачастую не подлежат опознанию, и этим пользуется Украина, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины. "Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию...", — рассказал эксперт со ссылкой на рассказы своих соотечественников в рядах ВСУ. Также он отметил, что этим обстоятельством пользуются наниматели колумбийцев и страховщики, чтобы не платить компенсации. "Страховые компании опираются на пункт, согласно которому они не могут осуществить выплату по страхованию жизни, если тело не подлежит опознанию. А иногда тела вовсе не остается, и в этом-то пункте колумбийцев и поджидает ловушка", — сообщил Мансур. Ранее в интервью РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес сообщил, что ВСУ и вербовщики наемников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250813/kolumbiya-2034925085.html

https://ria.ru/20250813/kolumbiya-2034929742.html

украина

россия

волынская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, волынская область, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, оон