https://ria.ru/20250813/kalendar-1984676783.html

Церковный календарь на 2025. Праздники и посты

Православный календарь на 2025 год с праздниками и постами на каждый день

Церковный календарь на 2025. Праздники и посты

Когда начинается Великий пост, на какое число выпадает следующая Пасха и как рассчитать ее дату. В какие дни следует поминать усопших. Православный календарь на РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T16:37:00+03:00

2025-08-13T16:37:00+03:00

2025-08-13T16:46:00+03:00

религия

россия

иерусалим

иисус христос

николай чудотворец

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844215561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db9894c4fcdb74fd4b16bd1c7fc98a43.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Когда начинается Великий пост, на какое число выпадает следующая Пасха и как рассчитать ее дату. В какие дни следует поминать усопших. Православный календарь на 2025 год — в материале РИА Новости.Православные праздники в 2025Человеку невоцерковленному, наверное, трудно будет с ходу понять, как устроен православный календарь. Все праздники можно условно разделить на две группы. По дате: переходящие – те, у которых дата из года в год меняется, и непереходящие – их дата фиксированная.У первой группы дата празднования зависит от того, на какое число выпадает Пасха. Например, Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Христова Воскресения. В отличие от второй группы: всем известно, что Рождество Христово каждый год приходится на 7 января.Кроме того, многих сбивает с толку календарная путаница. Большинство стран, включая Россию, живет сегодня по григорианскому календарю. Русская православная церковь же сохранила верность более древнему, юлианскому.Разница между двумя календарями составляет 13 дней. Поэтому рядом с каждой датой церковного календаря можно увидеть порой двойное написание. Например, 1 октября (по старому стилю), 14 октября (по новому) православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.Главное христианское торжество – Пасха, или Светлое Христово Воскресение, как правило, приходится на период с 4 апреля по 8 мая. В 2025-м ее отметят 20 апреля.Помимо Пасхи – праздника праздников, есть еще великие православные праздники. Они делятся на двунадесятые и недвунадесятые. Двунадесятые – двенадцать главных – связаны с жизнью Иисуса Христа и Девы Марии.В 2025-м их даты выглядят следующим образом: Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября; Воздвижение Креста Господня — 27 сентября; Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря; Рождество Христово — 7 января; Крещение Господне — 19 января; Сретение Господне — 15 февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля; Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — 13 апреля (переходящий); Вознесение Господне — 29 мая (переходящий); День Святой Троицы (Пятидесятница) — 8 июня (переходящий); Преображение Господне — 19 августа; Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.Великих недвунадесятых праздников – пять. В 2025-м их отметят соответственно: Обрезание Господне — 14 января; Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля; День памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля; Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября; Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.Посты в 2025Многодневные постыВ православном календаре четыре многодневных поста. Самый длинный из них – Великий. Этот период воздержание считается у верующих самым главным, поскольку он призван подготовить их к Пасхе. Во дни говения следует уделить внимание не только гастрономическим ограничениям, но и чистоте помыслов и дел.Довольно долго постятся и перед другим важным праздником – Рождеством Христовым. Даты начала и окончания Рождественского поста из года в год не меняются: с 28 ноября по 6 января (Сочельник). Из-за того, что первый день говения – это день памяти апостола Филиппа, на Руси прижилось еще одно название – Филиппов пост. К слову, Католическая церковь также соблюдает Рождественский пост. Там он называется Адвент и длится от 23 до 28 дней (в зависимости от количества календарных воскресений).Кроме того, существуют два летних поста. Один из них – Апостольский, Петров – назван в честь святых апостолов Петра и Павла. Он считается не самым строгим, а его продолжительность зависит от даты Дня Святой Троицы (пятидесятый день после Воскресения Христова).Начинается говение всегда через неделю после этого праздника, а завершается в день памяти апостолов 12 июля. Но поскольку Пятидесятница – переходящее торжество, то и сроки Петрова поста будут варьироваться от десяти дней до месяца.Второй летний пост – Успенский. Он приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы и является самым коротким из числа многодневных постов. Из года в год дата его начала не меняется – 14 августа. В этот день Русская церковь отмечает праздник Происхождения (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе торжество известно как Медовый Спас.В 2025-м многодневные посты выпадают на: Великий 3 марта – 19 апреля; Рождественский 28 ноября – 6 января; Апостольский (Петров) 16 июня – 11 июля; Успенский 14 – 27 августа.Однодневные постыПомимо долгих говений, в церковном календаре есть несколько однодневных постов. Так, верующие предписывается воздерживаться от скоромной пищи 18 января, в Крещенский сочельник. То же – 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи или 27 сентября (в праздник Воздвижения Креста Господня).Кроме того, каждая среда и пятница (если на нах не выпадает большой праздник) являются в православии постными днями. Связано это с евангельским смысловым наполнением этих дней: среда – в память о предательстве Христа, а пятница – в память о его распятии.Дни поминовения усопшихРодительские субботыЕсть в православном календаре несколько особых памятных дней. Их принято называть "родительскими субботами". Как правило, они приходятся на этот день недели, но иногда выпадают и на другие.Есть несколько версий, почему субботы называют именно "родительскими". По одной из них в старину словом "родители" называли не только мать и отца, но всех предков.Из всех родительских суббот особо выделяются две – Троицкая и Мясопустная. Их называют "вселенскими". Это означает, что в эти дни можно молиться обо всех "он начала века" усопших. Разумеется, речь в данном случае не идет о самоубийцах.В 2025-м вселенские Мясопустная и Троицкая приходятся на 22 февраля и 7 июня соответственно. Три особых памятных дня выпадают в период великопостного говения – 15 марта (2-я неделя Великого поста), 22 марта (3-я неделя Великого поста), 29 марта (4-я неделя Великого поста).Затем 29 апреля верующие отметят Радоницу – день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. А 1 ноября – Димитриевскую родительскую субботу.В целом же священнослужители всегда добавляют: поминать усопших родных и близких полагается во все субботние дни.Календарь на 2025ЯнварьВ первые дни января у православных еще продолжается Рождественский пост. Всего он длится 40 дней, а даты не меняются из года в год. Этот период нужен, чтобы подготовиться к Рождеству Христову.На середину месяца, 14 января, приходится великий недвунадесятый праздник — Обрезание Господне. Эта дата также известна как Старый Новый год. Четырьмя днями позже, 18 января – Крещенский сочельник. В этот день установлен однодневный пост – чтобы внутренне подготовиться к великому празднику Крещения Господня.В народе период между Рождеством и Крещением называют Святками. Это время шумных массовых гуляний, колядок и гаданий. Стоит отметить, что Русская православная церковь к этим пережиткам языческого прошлого всегда относилась неодобрительно.ФевральВ середине третьего зимнего месяца – 15 февраля – православные будут отмечать Сретение (то есть "встречу") Господне. Торжество посвящено эпизоду евангельской истории: на 40-й день после рождения Иисуса Христа родители принесли его в Иерусалимский храм; там его встретил благочестивый старец Симеон. Это событие символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.А уже 24 февраля начнется Масленица – последняя неделя (седмица) перед Великим постом, когда дозволяется есть скоромную пищу.МартПоследний день Масленицы – Прощеное воскресенье – выпадает в 2025-м на 2 марта. А уже на следующий день начнется Великий пост. Он продлится до 19 апреля.АпрельВ период великопостного говения православные верующие отметят два важных праздника: Благовещение Пресвятой Богородицы – (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – последнее воскресенье перед Пасхой (13 апреля).В Вербное воскресенье начинается Страстная седмица. Каждый ее день называют Великим, и каждый из них посвящен определенному евангельскому событию. Например, в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю и предательство Иуды. А в Великую пятницу (Страстная пятница – крестные страдания Христа.В 2025 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 20 апреля. А ровно через неделю — 27 апреля — отмечают Антипасху, или Фомино воскресенье.МайНа 40-й день после Воскресения Христова — 29 мая в 2025 году — верующие отметят великий праздник Вознесения Господня.ИюньА 8 июня – День Святой Троицы. С 16 июня начнется Петров, или Апостольский пост.ИюльНа период летнего говения приходятся два праздника. Один недвунадесятый – Рождество Иоанна Предтечи (7 июля). В народе он известен как Иван-купала. И День памяти святых Петра и Февронии (8 июля). Светская Россия отмечает той же датой День семьи, любви и верности.Петров пост завешается 11 июля – в канун дня памяти апостолов Петра и Павла.На конец июля – 28-е число приходится Крещение Руси и День святого равноапостольного князя Владимира. На праздник утренняя и вечерняя службы традиционно проходят по уставу великого праздника.АвгустРождество одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца – верующие отмечают 11 августа. На Руси архиепископа далеких Мир Ликийских называли Угодником и часто молились ему, когда на море разыгрывалась буря.На 19 августа приходится великий праздник — Преображение Господне. В этот день, согласно Священному Писанию, Иисус вместе с учениками взошел на гору Фавор, где преобразился – предстал во всем своем величии.С 14 по 27 августа продлится Успенский пост. В это время верующие готовятся к еще одному августовскому великому празднику – Успению Пресвятой Богородицы (28 августа).СентябрьНа сентябрь 2025 у православных приходится сразу два однодневных — 11-го и 27-го числа. Первый приурочен ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи. Второй — к Воздвижению Креста Господня. Кроме того, 21 сентября неизменно отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – церковное новолетие.ОктябрьНа начало второго осеннего месяца – 8 октября – в православном календаре приходится День памяти преподобного Сергия Радонежского. Издревле на Руси он был одним из самых почитаемых. И в наши дни преподобного Сергия считают небесным заступником Земли Русской.Из года в год в середине октября – 14-го числа – православные верующие отмечают великий недвунадесятый праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают чудо, произошедшее в Константинополе приблизительно в 910 году, – явление Богородицы.НоябрьА вот в ноябре великих праздников нет. При этом именно в последний осенний месяц (28 ноября) всегда начинается Рождественский пост. Длится он 40 дней – вплоть до Рождества Христова.ДекабрьВ начале декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря). А 19-го числа — День памяти Николая Чудотворца. В народе праздник называли Никола Зимний.

https://ria.ru/prazdniki/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1913835689.html

https://ria.ru/20250107/post-1909431934.html

https://ria.ru/20250203/post-1774415801.html

https://ria.ru/20250812/subbota-1833322217.html

https://ria.ru/20250429/radonitsa-1783208749.html

https://ria.ru/20250131/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20250228/tserkovnyy-1914410309.html

https://ria.ru/20250203/post-1774415801.html

https://ria.ru/20241120/mikhaylov-1908393215.html

https://ria.ru/20241025/ikona-1901045432.html

https://ria.ru/20241230/tserkovnyy-1907967065.html

россия

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, иерусалим, иисус христос, николай чудотворец, русская православная церковь