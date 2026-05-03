Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Окончательный максимум температуры в воскресенье в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил плюс 22 градуса, став самым теплым днем с начала лета, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодняшний день стал самым теплым с начала года - окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил плюс 22,0 градуса", - рассказал Леус в своем канале в мессенджере "Макс".

Синоптик отметил, что среднесуточная температура воздуха в Москве в воскресенье составила плюс 15,3 градуса, что превышает 15-градусную отметку, которая является критерием метеорологического лета.