Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала года

Температура в Москве в воскресенье составила плюс 22 градуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Закат в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Окончательный максимум температуры в воскресенье в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил плюс 22 градуса, став самым теплым днем с начала лета, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодняшний день стал самым теплым с начала года - окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил плюс 22,0 градуса", - рассказал Леус в своем канале в мессенджере "Макс".
Синоптик отметил, что среднесуточная температура воздуха в Москве в воскресенье составила плюс 15,3 градуса, что превышает 15-градусную отметку, которая является критерием метеорологического лета.
"Говорить о начале метеорологического лета в столице пока рано, но по крайней мере "тест-драйв" летнего сезона в Москве начался", - уточнил он.
