Прощеное воскресенье в 2024 году: дата, история и традиции праздника
Прощеное воскресенье
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы. В этот день верующие в России просят друг у друга прощения, чтобы начать долгий Великий пост с чистой душой. Какого числа в 2024 году будет праздник, его суть и традиции, народные приметы и поверья, связанные с этой датой, — в материале РИА Новости.
Прощеное воскресенье
В действительности праздника с таким названием в церковном календаре нет. В Церкви Прощеное воскресенье называют "сыропустным". Это слово означает "сыр опускаю" ("оставляю"): Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.
В Прощеное воскресенье Русская православная церковь совершает за богослужениями "воспоминание Адамова изгнания" — изгнание первых людей, Адама и Евы, из рая за непослушание Богу. Событие, положившее начало всей земной истории.
И подобно тому, как Адам потом каялся в своих грехах, так и все верующие, вступающие в Великий пост, призываются к тому же. Чтобы долгое говение начать с чистой душой и совестью.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Какого числа отмечается
Из года в год дата Прощеного воскресенья меняется. В церковном календаре она значится как "переходящая" и привязана к Святой Четыредесятнице. А та, в свою очередь, зависит от даты празднования Пасхи.
Обычно последнее воскресенье перед Великим постом выпадает на числа не раньше середины февраля и не позже середины марта. В прошлом году, например, чин прощения совершался 26 февраля. В этом году Прощеное воскресенье выпадет на 17 марта.
История праздника
В Прощеное воскресенье во всех православных храмах читается отрывок из Евангелия со словами Иисуса Христа: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших".
Это обязательное условие для вступления в пост. Без него даже полное строгое воздержание от пищи будет считаться чем-то незавершенным.
В храмах также служат вечерни с особым "чином прощения". Священники читают молитву, прося у Бога благословения для всех на предстоящий длительный пост (помимо 40-дневного Великого поста, это еще и следующая за ним Страстная седмица). Затем по традиции духовенство просит прощения у всех, собравшихся в церкви, а миряне — у духовенства и друг у друга.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВ храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения
В храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения
Сам чин прощения берет свое начало в палестинских и египетских монастырях V-VI веков: накануне Великого поста монахи на 40 дней уходили в пустыню, чтобы посвятить все свое время молитве и подготовке к празднику Пасхи.
Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то умирал от старости, кто-то — от разных ненастий и сурового пустынного климата. Поэтому, расходясь, отшельники, как перед смертью, просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. И конечно, сами искренне всех прощали.
Каждый понимал, что их прощание друг перед другом в преддверии Великого поста могло оказаться последним. Для того и появился существующий ныне чин прощения — чтобы примириться со всеми людьми и благодаря этому — с Богом.
Со временем обычай распространился по всему православному миру. А в наши дни этот древний обычай соблюдают даже невоцерковленные люди.
Традиции и обряды
Прощеное воскресенье — особый день для верующих. Днем после литургии священники меняют облачения с белых на траурные черные. Меняются покрывала в алтаре на престоле и жертвеннике, а также алтарная завеса. Вечерняя служба совершается при выключенном свете.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМонахини на Патриаршем служении в храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Монахини на Патриаршем служении в храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
После нее совершается специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику. Потом друг к другу со словами: "Прости меня!" Ответ такой: "Бог простит, и меня прости!"
Точно так же можно примиряться не только во время службы в храме. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть. Священники советуют делать это устно, дабы просьба была максимально искренней.
Помимо церковных, есть еще народные обычаи. Прощеное воскресенье — последний день Масленицы. Поэтому считается, что ее надо как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.
Поэтому в старину этот день был одним из самых веселых. В Прощеное воскресенье устраивали масштабные гулянья, состязались в кулачных боях. А в конце праздника сжигали чучело Масленицы.
Как провести праздник
Поскольку Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, оно несет в себе многие традиции этого народного торжества. В России, согласно опросу ВЦИОМ, Масленица — третий по популярности праздник. И основные мероприятия проходят именно в Прощеное воскресенье. Во многих городах устраивают в этот день ярмарки.
В Москве, например, в последнее воскресенье перед постом проходят различные концерты. Праздник отмечается обычно в крупных городских парках — Измайловском, Царицынском и Коломенском.
Духовенство, однако, подчеркивает: верующий христианин не должен пренебрегать духовным смыслом церковного праздника в угоду праздному веселью.
Как просить прощения и прощать
"Прости меня" и "Бог простит, и я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то вольно или невольно досадили или на которых сами держат обиду.
Разумеется, словесная формула нестрогая. Главное — дух примирения. Извинится за свои проступки, "вольные или невольные", перед всеми и патриарх после вечерней службы в храме Христа Спасителя.
Если же человек обращается к священнику, он говорит: "Простите меня, отче!"
Об одном священнослужители предостерегают верующих неизменно: нельзя просить прощения "механически". Словесная формула — не специальное заклинание, а лишь пример. Самое главное — просить от всего сердца.
Блюда
В Прощеное воскресенье принято накрывать последний перед Великим постом стол. Основным блюдом в этот день по-прежнему остаются блины. Ужин на Прощеное воскресенье назывался заговеньем: за богатым праздничным столом собиралась вся семья.
Что можно есть
В Прощеное воскресенье все еще разрешена к употреблению скоромная пища: яйца, рыба, сыры, сливочное масло и прочие молочные продукты. Последним блюдом в этот день к столу нередко подавали яичницу.
Что нельзя есть
Всю Масленичную неделю запрещено употреблять в пищу мясо и алкогольные напитки (за исключением выходных, когда можно выпить немного вина).
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМасленичные гулянья и проводы зимы на знаменитой Бакшевской Маслянице
Масленичные гулянья и проводы зимы на знаменитой Бакшевской Маслянице
Что нельзя делать в этот день
Строгих запретов в Прощеное воскресенье нет. Нежелательно лишь, как и в любой другой церковный праздник, заниматься тяжелым физическим трудом. Но это предписание не строгое.
Не стоит в день Прощеного воскресенья ссориться, обижать друг друга. Неблаговидным поступком будет и неискренняя просьба о прощении — как и неискренний ответ. Церковь неизменно призывает примиряться осознанно.
Подарки
Подарок на Прощеное воскресенье не должен быть формальным, лучше выбрать то, чему одаряемый будет искренне рад. Так как этот день накануне Великого поста — не нужно дарить сладости и алкоголь. В качестве презента можно выбрать иконы, духовную литературу, кольцо с надписью "Спаси и сохрани", четки, книги рецептов постных блюд. Если женщина постоянная прихожанка храма, ей приятно будет получить красивый головной платок.
Приметы и поверья
В кульминацию всей масленичной недели — воскресенье — проходило заговенье. Все родные и близкие просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.
Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками. Также в этот день было принято ходить в баню.
Остатки праздничной еды сжигали или отдавали на корм скотине. Посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.
В Костромской губернии, например, в воскресенье устраивали "обоз": ряженые мужчины в соломенных колпаках ездили верхом по окрестностям. А вечером выезжали в поле и сжигали там свои головные уборы. Нередко в деревнях "сжигали мужика": взяв по пучку соломы, крестьяне складывали их в одну кучу и затем разводили костер.