Масленица 2026: какого числа, история и традиции русского народного праздника
19:20 03.02.2026
Масленица в 2026 году: когда начинается, суть и традиции праздника
Горящий деревянный замок с башнями-мельницами на праздновании Масленицы
Деревянный замок с башнями-мельницами высотой 26 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, передает корреспондент РИА Новости
Масленица в 2026 году: когда начинается, суть и традиции праздника

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Блины на масленицу
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Блины на масленицу. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Масленица — это древний народный праздник, который длится целую неделю и начинается в разные даты в зависимости от времени празднования Пасхи. Подробнее о празднике — читайте в материале РИА Новости.

Что такое Масленица

Масленица — древний славянский праздник, корни которого уходят в языческие времена. После крещения Руси традиция сохранилась и стала частью православной культуры. Церковь включила Масленицу в церковный календарь под названием Сырная, или Мясопустная седмица, так как она предшествует началу Великого поста.

Какого числа Масленица

В 2026 году Масленичная неделя пройдет с понедельника 16 февраля по воскресенье 22 февраля.
Православные посты и праздники в феврале 2026 года
Ежегодно даты начала и окончания масляной недели меняются. Связано это с особенностями празднования главного церковного праздника — Пасхи Христовой.
Логика расчета такова: от даты Пасхи отсчитывают 56 дней назад. В 2026-м Пасха — 12 апреля, поэтому Масленица — 16–22 февраля, а далее начинается Великий пост.

Год

Даты Масленицы

2026

16-22 февраля

2027

8-14 марта

2028

21-27 февраля

История праздника

История Масленицы уходит корнями в глубь дохристианской эпохи. Праздник отмечали восточные славяне, связывая его с обрядами проводов зимы и встречей весны. Подобные традиции существовали и у других индоевропейских народов, символизируя обновление природы и начало нового цикла.
Согласно одной из версий, Масленица была посвящена богу Велесу — покровителю скота и плодородия; по другой — олицетворяла прощание с зимой и пробуждение земли. Праздник совпадал с временем весеннего равноденствия, когда солнце начинало "побеждать" холод.
Масленица для детей
Масленица для детей: варианты проведения праздника, его история, традиции
20 января 2025, 19:18
С приходом христианства древние языческие смыслы были переосмыслены. Масленица вошла в церковную традицию как Сырная седмица — неделя перед Великим постом, время радости, угощений и подготовки души к духовному очищению.

Масленичная неделя

Праздничная неделя делится на две части. При этом у каждого дня Сырной недели есть свое название и свои традиции.
Календарь Масленицы 2026

День

Дата

Название

Что делают

Понедельник

16.02

Встреча

В этот день начинают подготовку к празднику: запасаются угощениями, пекут первый блин в честь начала Масленицы, собирают солому для будущего чучела и строят снежные горки или крепости, чтобы затем устроить веселые народные забавы.

Вторник

17.02

Заигрыш

В этот день в деревнях начинались народные гулянья – устанавливали масленичное чучело, водили хороводы, а также устраивали смотрины: юноши выбирали невест, а семьи договаривались о будущих свадьбах.

Среда

18.02

Лакомка

Со среды, которую называли "лакомкой", начинали принимать гостей. В этот день по традиции зять шел в гости к теще на блины – угощение должно было быть щедрым и символизировало доброе отношение и семейное согласие.

Четверг

19.02

Разгуляй

С этого дня начиналась Широкая Масленица – время всеобщего веселья и шумных гуляний. По традиции устраивали кулачные бои, катания на санях, игры и народные состязания, символизирующие силу, удаль и проводы зимы.

Пятница

20.02

Тещины вечерки

В этот день наступала очередь зятя пригласить тещу в гости на блины. Считалось, что от того, как пройдет угощение и встреча, будут зависеть отношения в семье на весь предстоящий год – поэтому хозяин старался проявить особое уважение и радушие.

Суббота

21.02

Золовкины посиделки

В этот день к молодым супругам приходили родственники мужа, особенно золовки. Гости приносили небольшие подарки и угощения, чтобы "задобрить" невестку и укрепить семейные отношения в доме.

Воскресенье

22.02

Прощенье

Последний день Масленичной недели – Прощеное воскресенье. В этот день по традиции сжигают соломенное чучело зимы, прощаясь с холодами, и просят друг у друга прощения за обиды, чтобы с чистым сердцем войти в Великий пост.

Традиции и обычаи

Ниже перечислим основные традиции и обычаи, которые актуальны при праздновании Масленицы и сейчас.

Народные гулянья и забавы

На Масленицу принято устраивать шумные гуляния. В старину зиму провожали с частушками, песнями и плясками, а также различными играми.
На Руси Масленица издавна отмечалась широко и шумно: пекли блины, люди катались на пестро украшенных тройках, увешанных колокольчиками, устраивали массовые гуляния, балаганы и чинные чаепития в кругу семьи.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Празднование Масленицы в Суздале
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Празднование Масленицы в Суздале

Ярмарки

Ярмарочные ряды с блинами, баранками и медом, ремесленные подворья, уличные представления — визитная карточка праздника в городах России.

Ряжение

Ряженые, скоморохи, "перевернутый" веселый мир — привычный элемент масленичных дней; обход дворов и угощение хозяев.

Катание на санях и лошадях

Катания на тройках и ледяных горках — традиционный образ проводов зимы и встречи весны.
© РИА Новости / Фред Гринберг
Традиционная русская тройка лошадей во время праздничных гуляний в новогоднем Кирове
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Традиционная русская тройка лошадей во время праздничных гуляний в новогоднем Кирове

Хороводы и игры

Одной из самых популярных было взятие снежного городка. Из снега лепили ворота и стены, на них ставили фигурки различных животных. Участники игры делились на две команды. Одна должна была взять крепость и разрушить ее, другая — помешать этому.

Кулачные бои

Еще одной забавой были кулачные бои. Боролись как один на один, так и массово, "стенка на стенку".
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Участники кулачных боев во время празднования Масленицы в Центре русской культуры "Кремль в Измайлово"
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Участники кулачных боев во время празднования Масленицы в Центре русской культуры "Кремль в Измайлово"

Песни и пляски

Песни, частушки, пляски — эмоциональная "музыкальная рамка" всей недели.

Гадания

Гадали на удачу и суженого, по искрам костра судили о будущем урожае — фольклорный пласт, который дошел до наших дней.

Сжигание чучела

Главным обрядом Масленицы считается символическое сжигание чучела зимы в последний день праздника. В течение всей недели вокруг него водят хороводы, поют песни и устраивают танцы. В старину на чучело вешали ленты, ткани и украшения, которые сгорали вместе с ним – как знак прощания со старым и очищения от всего дурного. Этот древний ритуал олицетворяет завершение зимы, прощание с прошедшим годом и наступление нового весеннего цикла.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Сожжение чучела на праздновании Широкой Масленицы в Суздале

Масленичный стол

Неотъемлемой частью Масленичных гуляний являются особые праздничные блюда.

Блины

Еще одна старинная традиция — выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Однако сейчас это символ радости. Именно благодаря блинам многие и знают о существовании Масленицы.
Существует множество рецептов блинов. Каждая хозяйка знает особый секрет, который делает ее блины не похожими на другие. Для тех, кто не уверен в своих кулинарных способностях, делимся хорошим и проверенным рецептом.
Блины, испеченные к Масленице
Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу
2 марта 2025, 13:57
Рецепт
Для приготовления теста понадобятся: 500 миллилитров молока, три яйца, около 200 граммов муки, 30 граммов сливочного масла (примерно две столовые ложки), столько же сахара и половина чайной ложки соли.
Главный секрет тонких и эластичных блинов — правильная консистенция теста. Разрыхлитель добавлять не нужно: воздушность и мягкость достигаются за счет тщательного взбивания ингредиентов. Масса должна получиться однородной, без комочков, по густоте напоминать жидкие сливки.
Чтобы блины получились нежными и с аппетитной пористой структурой, жарить их нужно на хорошо разогретой сковороде. Перед приготовлением посуду стоит тщательно очистить — это поможет избежать прилипания теста. Опытные хозяйки советуют прокалить сковороду с солью, а затем удалить ее остатки — такой прием делает поверхность идеально сухой и гладкой. Перед каждым новым блином сковороду следует слегка смазывать растительным или сливочным маслом — тогда выпечка получится ровной, золотистой и ароматной.
Блины
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
25 февраля 2025, 16:00

Другие масленичные блюда

Толстые дрожжевые блины со сметаной, гречневые блинчики, блинные рулеты с творогом, мясом, грибами; угощения к чаю – мед, варенье, орехи.
Чтобы сделать меню масленичной недели еще более разнообразным, заранее продумайте простые, но удачные сочетания начинок для блинов.
Сладкие: творожный крем со сметаной и изюмом; варенье из вишни или брусники; печеные яблоки с корицей; смесь сгущенки с дроблеными орехами; карамельный соус.
Сытные: слабосоленая семга с творожным сыром; луково-грибные со сметаной; сырные с курицей; печень с морковью.
Соусы – классическая сметана, сладкий или пряный йогурт, горчичный, томатный с зеленью.
Подавайте блины стопкой на теплом блюде, а начинки – в небольших пиалах, чтобы каждый гость мог собрать свой любимый вариант. Так стол выглядит щедро и богато.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Блины с малиновым вареньем
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Блины с малиновым вареньем

Что можно и нельзя есть

Прежде всего, во время Масленицы следует отказаться от мясных блюд, поскольку эта неделя служит подготовкой к Великому посту, когда верующие постепенно переходят к более скромному и постному питанию.
Не следует чревоугодствовать, важно соблюдать традиции: печь блины, ходить в гости и участвовать в гуляниях. Запретов на работу в эту неделю нет.

Где отметить Масленицу

​​Ниже – проверенные направления, где Масленицу встречают широко, с народными программами, ярмарками и уличными шоу. Подробные афиши публикуются ближе к датам.

Москва

Площадки городского фестивального цикла, хороводы, мастер-классы, горки, концертные сцены. Следить за анонсами удобно на RUSSPASS.

Ярославль

Исторический центр и набережные – ярмарочные ряды, выступления фольклорных ансамблей, городские игры.

Переславль-Залесский

Горки у Плещеева озера, ремесленные дворы, "взятие снежного городка", семейные программы.

Никола-Ленивец

Большой арт-перформанс и финальное огненное шоу со сжиганием масштабного объекта; тематический карнавал и фуд-корт.

Углич

Кремлевские локации, чаепития, хороводы, ремесленные ярмарки на набережной.

Ростов Великий

Площади у кремля, народные игры, конкурсы, угощения и колядные напевы.

Суздаль

Музей деревянного зодчества: ряжение, катания, костры, "золовкины посиделки", ремесленные подворья.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Сжигание чучела на праздновании Масленицы в Суздале

Владимир

Соборная площадь и парки: театрализованные шоу, ярмарки и дегустации.

Казань

Русские и татарские кулинарные традиции: блины, чак-чак, катания, уличные концерты.

Великий Новгород

Кремль, Ярославово дворище: хороводы, костры, ремесленные ряды, игры на Волхове.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Масленица в рамках проекта "Зима в Москве" на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Масленица в рамках проекта "Зима в Москве" на Манежной площади в Москве

Как отметить Масленицу дома

Прежде всего на Масленицу принято дарить блины собственного приготовления. В старину с ними ходили друг к другу в гости. Приглашают на них и сейчас. Составьте "меню недели" (тонкие/дрожжевые блины и начинки на каждый день), заранее разошлите приглашения на "тещины вечерки" или "золовкины посиделки", включите народный плейлист и придумайте семейные игры.
В Прощеное воскресенье — обязательно позвонить близким и попросить прощения. Это — не формальность, а смысл праздника. Просить стоит лично или голосом (звонок/встреча), называя человека по имени и конкретизируя: "Прости за…". В ответ принято говорить: "Бог простит, и я прощаю".
Детям объясняют, что простить — не значит забыть, а значит не желать зла и попытаться исправиться. Полезно составить "список примирений": родные, друзья, коллеги, соседи.
Еще один важный символ этого дня — испечь "первый блин" в память об ушедших и отдать угощение тем, кто нуждается (пожилые соседи, семья с маленькими детьми).
Поделки на Масленицу
Из ткани, блинов, бумаги: поделки на Масленицу с детьми своими руками
20 января 2025, 20:16

Приметы и поверья

В последний день Масленицы традиционно проходят широкие гулянья и ярмарки, кульминация — сжигание чучела зимы, которое символизирует прощание с холодами.
К приметам относятся "первый блин" (к удаче – если тонкий и румяный), "мороз накануне" (к теплому лету), а также правило не резать блины ножом, чтобы "не навлечь несчастье".
 
РоссияПраздникиМасленица
 
 
