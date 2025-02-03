Прощеное воскресенье 2026: дата, история и традиции праздника

МОСКВА — РИА Новости. Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы . В этот день верующие в России просят друг у друга прощения, чтобы начать долгий Великий пост с чистой душой. Какого числа в 2026 году будет праздник, его суть и традиции, народные приметы и поверья, связанные с этой датой, — в материале РИА Новости.

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году

Из года в год дата Прощеного воскресенья меняется. В церковном календаре она значится как "переходящая" и привязана к Святой Четыредесятнице. А та, в свою очередь, зависит от даты празднования Пасхи.

Обычно последнее воскресенье перед Великим постом выпадает на числа не раньше середины февраля и не позже середины марта. В прошлом году, например, чин прощения совершался 2 марта. В этом году Прощеное воскресенье выпадет на 22 февраля.

Сравнение дат Прощеного воскресенья 📆 Год 📅 Дата Прощеного воскресенья 📅 Начало Великого поста 2024 17 марта 18 марта 2025 2 марта 3 марта 2026 22 февраля 23 февраля 2027 14 марта 15 марта 2028 27 февраля 28 февраля

История праздника

В Прощеное воскресенье во всех православных храмах читается отрывок из Евангелия со словами Иисуса Христа: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших".

Это обязательное условие для вступления в пост. Без него даже полное строгое воздержание от пищи будет считаться чем-то незавершенным.

В храмах также служат вечерни с особым "чином прощения". Священники читают молитву, прося у Бога благословения для всех на предстоящий длительный пост (помимо 40-дневного Великого поста, это еще и следующая за ним Страстная седмица). Затем по традиции духовенство просит прощения у всех, собравшихся в церкви, а миряне — у духовенства и друг у друга.

Сам чин прощения берет свое начало в палестинских и египетских монастырях V-VI веков: накануне Великого поста монахи на 40 дней уходили в пустыню, чтобы посвятить все свое время молитве и подготовке к празднику Пасхи.

Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то умирал от старости, кто-то — от разных ненастий и сурового пустынного климата. Поэтому, расходясь, отшельники, как перед смертью, просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. И конечно, сами искренне всех прощали.

Каждый понимал, что их прощание друг перед другом в преддверии Великого поста могло оказаться последним. Для того и появился существующий ныне чин прощения — чтобы примириться со всеми людьми и благодаря этому — с Богом.

Со временем обычай распространился по всему православному миру. А в наши дни этот древний обычай соблюдают даже невоцерковленные люди.

Традиции и обряды

Прощеное воскресенье — особый день для верующих. Днем после литургии священники меняют облачения с белых на траурные черные. Меняются покрывала в алтаре на престоле и жертвеннике, а также алтарная завеса. Вечерняя служба совершается при выключенном свете.

После нее совершается специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику. Потом друг к другу со словами: "Прости меня!" Ответ такой: "Бог простит, и меня прости!"

Точно так же можно примиряться не только во время службы в храме. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть. Священники советуют делать это устно, дабы просьба была максимально искренней.

Помимо церковных, есть еще народные обычаи. Прощеное воскресенье — последний день Масленицы. Поэтому считается, что ее надо как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.

Поэтому в старину этот день был одним из самых веселых. В Прощеное воскресенье устраивали масштабные гулянья, состязались в кулачных боях. А в конце праздника сжигали чучело Масленицы.

Как правильно просить прощения

"Прости меня" и "Бог простит, и я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то вольно или невольно досадили или на которых сами держат обиду.

Разумеется, словесная формула нестрогая. Главное — дух примирения. Извинится за свои проступки, "вольные или невольные", перед всеми и патриарх после вечерней службы в храме Христа Спасителя.

Если же человек обращается к священнику, он говорит: "Простите меня, отче!"

Об одном священнослужители предостерегают верующих неизменно: нельзя просить прощения "механически". Словесная формула — не специальное заклинание, а лишь пример. Самое главное — просить от всего сердца.

Как провести праздник

Поскольку Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, оно несет в себе многие традиции этого народного торжества. В России, согласно опросу ВЦИОМ , Масленица — третий по популярности праздник. И основные мероприятия проходят именно в Прощеное воскресенье. Во многих городах устраивают в этот день ярмарки.

Москве , например, в последнее воскресенье перед постом проходят различные концерты. Праздник отмечается обычно в крупных городских парках — Измайловском, Царицынском и Коломенском.

Духовенство, однако, подчеркивает: верующий христианин не должен пренебрегать духовным смыслом церковного праздника в угоду праздному веселью.

Подарки

Подарок на Прощеное воскресенье не должен быть формальным, лучше выбрать то, чему одаряемый будет искренне рад. Так как этот день накануне Великого поста — не нужно дарить сладости и алкоголь. В качестве презента можно выбрать иконы, духовную литературу, кольцо с надписью "Спаси и сохрани", четки, книги рецептов постных блюд. Если женщина постоянная прихожанка храма, ей приятно будет получить красивый головной платок.

Блюда

В Прощеное воскресенье принято накрывать последний перед Великим постом стол. Основным блюдом в этот день по-прежнему остаются блины. Ужин на Прощеное воскресенье назывался заговеньем: за богатым праздничным столом собиралась вся семья.

Что можно есть

В Прощеное воскресенье все еще разрешена к употреблению скоромная пища: яйца, рыба, сыры, сливочное масло и прочие молочные продукты. Последним блюдом в этот день к столу нередко подавали яичницу.

Что нельзя есть

Всю Масленичную неделю запрещено употреблять в пищу мясо и алкогольные напитки (за исключением выходных, когда можно выпить немного вина).

Что можно и нельзя делать в этот день

Строгих запретов в Прощеное воскресенье нет. Нежелательно лишь, как и в любой другой церковный праздник, заниматься тяжелым физическим трудом. Но это предписание не строгое.

Не стоит в день Прощеного воскресенья ссориться, обижать друг друга. Неблаговидным поступком будет и неискренняя просьба о прощении — как и неискренний ответ. Церковь неизменно призывает примиряться осознанно.

Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье ✅ МОЖНО ❌ НЕЛЬЗЯ ✔️ Просить прощения у всех близких ✖️ Отказывать в прощении ✔️ Посещать храм и участвовать в чине прощения ✖️ Ссориться и обижать людей ✔️ Ходить в гости к родным и друзьям ✖️ Пить много алкоголя ✔️ Есть блины, молочное, яйца, рыбу ✖️ Есть мясо (уже запрещено) ✔️ Сжигать чучело Масленицы ✖️ Быть формальным в просьбах о прощении ✔️ Посещать кладбище (не запрещено, но церковь не одобряет, лучше просить прощение у живых) ✖️ Выполнять тяжелую физическую работу ✔️ Читать молитвы о прощении ✖️ Держать обиды в сердце ✔️ Готовить постные блюда на следующий день ✖️ Начинать важные дела

Связь с Масленицей и Великим постом

Прощеное воскресенье – это последнее воскресенье перед началом Великого поста. Его название восходит к древней церковной традиции просить прощения у единоверцев в этот день. В IV-VI веках монахи уходили на весь пост из монастыря в пустыню, поэтому и было принято прощаться друг с другом. Сегодня этот чин служит символическим знаком вхождения в период поста с чистой совестью.

Предшествующая этому воскресенью неделя в народе называется Масленицей, а в церковной традиции – сырной седмицей. По принятому уставу на ней не едят мясо, отсюда и название – масляная или сырная неделя.

“В богослужении Масленица обрамлена двумя важными воспоминаниями: Страшного суда – в воскресенье перед ней – и изгнания Адама из рая – в Прощеное воскресенье, – говорит Алексей Шириков, теолог, руководитель просветительского проекта “Жизнь со смыслом”. – Если развивать эту символику, то масленицу можно представить как воспоминание творения мира, начало нового годового цикла, а Великий пост – прохождением через Ветхий Завет. Именно изгнание Адама из рая является водоразделом между двумя периодами”.

Приметы и поверья

В кульминацию всей масленичной недели — воскресенье — проходило заговенье. Все родные и близкие просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.

Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками. Также в этот день было принято ходить в баню.

Остатки праздничной еды сжигали или отдавали на корм скотине. Посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.