Прощеное воскресенье 2026: дата, история и традиции праздника

МОСКВА — РИА Новости. Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы. В этот день верующие в России просят друг у друга прощения, чтобы начать долгий Великий пост с чистой душой. Какого числа в 2026 году будет праздник, его суть и традиции, народные приметы и поверья, связанные с этой датой, — в материале РИА Новости.
Когда Прощеное воскресенье в 2026 году
Из года в год дата Прощеного воскресенья меняется. В церковном календаре она значится как "переходящая" и привязана к Святой Четыредесятнице. А та, в свою очередь, зависит от даты празднования Пасхи.
Обычно последнее воскресенье перед Великим постом выпадает на числа не раньше середины февраля и не позже середины марта. В прошлом году, например, чин прощения совершался 2 марта. В этом году Прощеное воскресенье выпадет на 22 февраля.
Сравнение дат Прощеного воскресенья
📆 Год
📅 Дата Прощеного воскресенья
📅 Начало Великого поста
2024
17 марта
18 марта
2025
2 марта
3 марта
2026
22 февраля
23 февраля
2027
14 марта
15 марта
2028
27 февраля
28 февраля
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
История праздника
В Прощеное воскресенье во всех православных храмах читается отрывок из Евангелия со словами Иисуса Христа: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших".
Это обязательное условие для вступления в пост. Без него даже полное строгое воздержание от пищи будет считаться чем-то незавершенным.
В храмах также служат вечерни с особым "чином прощения". Священники читают молитву, прося у Бога благословения для всех на предстоящий длительный пост (помимо 40-дневного Великого поста, это еще и следующая за ним Страстная седмица). Затем по традиции духовенство просит прощения у всех, собравшихся в церкви, а миряне — у духовенства и друг у друга.
Сам чин прощения берет свое начало в палестинских и египетских монастырях V-VI веков: накануне Великого поста монахи на 40 дней уходили в пустыню, чтобы посвятить все свое время молитве и подготовке к празднику Пасхи.
Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то умирал от старости, кто-то — от разных ненастий и сурового пустынного климата. Поэтому, расходясь, отшельники, как перед смертью, просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. И конечно, сами искренне всех прощали.
Каждый понимал, что их прощание друг перед другом в преддверии Великого поста могло оказаться последним. Для того и появился существующий ныне чин прощения — чтобы примириться со всеми людьми и благодаря этому — с Богом.
Со временем обычай распространился по всему православному миру. А в наши дни этот древний обычай соблюдают даже невоцерковленные люди.
В храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения
Традиции и обряды
Прощеное воскресенье — особый день для верующих. Днем после литургии священники меняют облачения с белых на траурные черные. Меняются покрывала в алтаре на престоле и жертвеннике, а также алтарная завеса. Вечерняя служба совершается при выключенном свете.
После нее совершается специальный чин. Верующие подходят сначала к священнику. Потом друг к другу со словами: "Прости меня!" Ответ такой: "Бог простит, и меня прости!"
Точно так же можно примиряться не только во время службы в храме. В течение всего дня верующие просят прощения у близких и знакомых, которых могли словом или делом обидеть. Священники советуют делать это устно, дабы просьба была максимально искренней.
Помимо церковных, есть еще народные обычаи. Прощеное воскресенье — последний день Масленицы. Поэтому считается, что ее надо как следует проводить, собравшись за праздничным столом с блинами. Ведь после этого на целых семь недель запрещена не только скоромная еда, но и различные увеселения.
Поэтому в старину этот день был одним из самых веселых. В Прощеное воскресенье устраивали масштабные гулянья, состязались в кулачных боях. А в конце праздника сжигали чучело Масленицы.
Монахини на Патриаршем служении в храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Как правильно просить прощения
"Прости меня" и "Бог простит, и я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то вольно или невольно досадили или на которых сами держат обиду.
Разумеется, словесная формула нестрогая. Главное — дух примирения. Извинится за свои проступки, "вольные или невольные", перед всеми и патриарх после вечерней службы в храме Христа Спасителя.
Если же человек обращается к священнику, он говорит: "Простите меня, отче!"
Об одном священнослужители предостерегают верующих неизменно: нельзя просить прощения "механически". Словесная формула — не специальное заклинание, а лишь пример. Самое главное — просить от всего сердца.
Как провести праздник
Поскольку Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, оно несет в себе многие традиции этого народного торжества. В России, согласно опросу ВЦИОМ, Масленица — третий по популярности праздник. И основные мероприятия проходят именно в Прощеное воскресенье. Во многих городах устраивают в этот день ярмарки.
В Москве, например, в последнее воскресенье перед постом проходят различные концерты. Праздник отмечается обычно в крупных городских парках — Измайловском, Царицынском и Коломенском.
Духовенство, однако, подчеркивает: верующий христианин не должен пренебрегать духовным смыслом церковного праздника в угоду праздному веселью.
Подарки
Подарок на Прощеное воскресенье не должен быть формальным, лучше выбрать то, чему одаряемый будет искренне рад. Так как этот день накануне Великого поста — не нужно дарить сладости и алкоголь. В качестве презента можно выбрать иконы, духовную литературу, кольцо с надписью "Спаси и сохрани", четки, книги рецептов постных блюд. Если женщина постоянная прихожанка храма, ей приятно будет получить красивый головной платок.
Блюда
В Прощеное воскресенье принято накрывать последний перед Великим постом стол. Основным блюдом в этот день по-прежнему остаются блины. Ужин на Прощеное воскресенье назывался заговеньем: за богатым праздничным столом собиралась вся семья.
Что можно есть
В Прощеное воскресенье все еще разрешена к употреблению скоромная пища: яйца, рыба, сыры, сливочное масло и прочие молочные продукты. Последним блюдом в этот день к столу нередко подавали яичницу.
Что нельзя есть
Всю Масленичную неделю запрещено употреблять в пищу мясо и алкогольные напитки (за исключением выходных, когда можно выпить немного вина).
Что можно и нельзя делать в этот день
Строгих запретов в Прощеное воскресенье нет. Нежелательно лишь, как и в любой другой церковный праздник, заниматься тяжелым физическим трудом. Но это предписание не строгое.
Не стоит в день Прощеного воскресенья ссориться, обижать друг друга. Неблаговидным поступком будет и неискренняя просьба о прощении — как и неискренний ответ. Церковь неизменно призывает примиряться осознанно.
Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье
✅ МОЖНО
❌ НЕЛЬЗЯ
✔️ Просить прощения у всех близких
✖️ Отказывать в прощении
✔️ Посещать храм и участвовать в чине прощения
✖️ Ссориться и обижать людей
✔️ Ходить в гости к родным и друзьям
✖️ Пить много алкоголя
✔️ Есть блины, молочное, яйца, рыбу
✖️ Есть мясо (уже запрещено)
✔️ Сжигать чучело Масленицы
✖️ Быть формальным в просьбах о прощении
✔️ Посещать кладбище (не запрещено, но церковь не одобряет, лучше просить прощение у живых)
✖️ Выполнять тяжелую физическую работу
✔️ Читать молитвы о прощении
✖️ Держать обиды в сердце
✔️ Готовить постные блюда на следующий день
✖️ Начинать важные дела
Масленичные гулянья и проводы зимы на знаменитой Бакшевской Маслянице
Связь с Масленицей и Великим постом
Прощеное воскресенье – это последнее воскресенье перед началом Великого поста. Его название восходит к древней церковной традиции просить прощения у единоверцев в этот день. В IV-VI веках монахи уходили на весь пост из монастыря в пустыню, поэтому и было принято прощаться друг с другом. Сегодня этот чин служит символическим знаком вхождения в период поста с чистой совестью.
Предшествующая этому воскресенью неделя в народе называется Масленицей, а в церковной традиции – сырной седмицей. По принятому уставу на ней не едят мясо, отсюда и название – масляная или сырная неделя.
“В богослужении Масленица обрамлена двумя важными воспоминаниями: Страшного суда – в воскресенье перед ней – и изгнания Адама из рая – в Прощеное воскресенье, – говорит Алексей Шириков, теолог, руководитель просветительского проекта “Жизнь со смыслом”. – Если развивать эту символику, то масленицу можно представить как воспоминание творения мира, начало нового годового цикла, а Великий пост – прохождением через Ветхий Завет. Именно изгнание Адама из рая является водоразделом между двумя периодами”.
Приметы и поверья
В кульминацию всей масленичной недели — воскресенье — проходило заговенье. Все родные и близкие просили друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.
Вечером в Прощеное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться со своими родственниками. Также в этот день было принято ходить в баню.
Остатки праздничной еды сжигали или отдавали на корм скотине. Посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.
В Костромской губернии, например, в воскресенье устраивали "обоз": ряженые мужчины в соломенных колпаках ездили верхом по окрестностям. А вечером выезжали в поле и сжигали там свои головные уборы. Нередко в деревнях "сжигали мужика": взяв по пучку соломы, крестьяне складывали их в одну кучу и затем разводили костер.
