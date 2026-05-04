Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В День Победы в Москве ожидается похолодание и ухудшение метеоусловий.
- С 6 утра до полуночи 9 мая на столицу может выпасть до 27 миллиметров осадков (44% месячной нормы).
- Температура воздуха днем будет в диапазоне +9 — +14 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы мая.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в День Победы, в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что с 6 утра до полуночи на столицу прольётся до 27 миллиметров осадков или 44% месячной нормы с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и особенно - вечером.
"Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром плюс 5 - плюс 10, днем плюс 9 - плюс 14, что на 5-6 градусов прохладнее положенного по климатической нормы мая", - добавил он.
