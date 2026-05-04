Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в День Победы, в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По предварительных прогнозам, 9 мая в Москве аэросиноптическая ситуация будет определяться влиянием атлантического циклона с запада. Это значит, что метеоусловия резко ухудшатся - и ощутимо похолодает. Ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная погода", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что с 6 утра до полуночи на столицу прольётся до 27 миллиметров осадков или 44% месячной нормы с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и особенно - вечером.