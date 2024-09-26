Церковные праздники в октябре: календарь и расписание постов

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Среди церковных праздников в октябре наиболее известен Покров Пресвятой Богородицы. Но на второй месяц осени приходится немало и других важных дат церковного календаря. Какие религиозные события отмечают православные верующие в России в октябре 2025 года – в материале РИА Новости.

Церковный календарь на октябрь

В октябре Русская православная церковь будет отмечать один из великих церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

В отличие от других крупных торжеств, Покров никак не связан с евангельскими событиями. Его основа – церковное предание. Оно повествующее о явлении Божией Матери святому Андрею Юродивому, некогда жившему в Константинополе.

По легенде, на окраине города, во Влахернском храме, где хранились Крест Господень, риза и пояс Богородицы, святой Андрей молился со своим учеником Епифанием. В четвертом часу ночи он вдруг обратил взор вверх и увидел Богоматерь, а с ней — Иоанна Крестителя и апостола Иоанна Богослова. Она приблизилась к амвону, и святой спросил ученика: "Видишь Владычицу и Царицу мира?" Тот ответил: "Вижу, отец мой, и ужасаюсь".

"Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала молитву, закончив которую, Она сняла с головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых", — гласит предание.

Эта византийская легенда и стала основой для известного праздника – Покрова Пресвятой Богородицы. К слову, до сих пор неясно, кто установил его первым.

Несмотря на то, что описанное событие произошло в Византии, в греческий календарь этот праздник не вошел. Зато его быстро приняли и полюбили на Руси – благодаря святому князю Андрею Боголюбскому, сыну Юрия Долгорукого.

В 1165 году князь построил первый храм – Покрова на Нерли – в честь Покрова Божьей Матери. Этот поистине красивый памятник до сих пор радует глаз тех, кому удается побывать во Владимирской области

Кроме того, на второй месяц осени приходится немало дней памяти известных святых. Верующие вспоминают святителя Димитрия Ростовского (4 октября), который долгие годы занимался агиографией (составлением житий святых); празднуют зачатие Иоанна Крестителя (6 октября) – Предтечи Иисуса Христа

А 8 октября чтят память преподобного Сергия Радонежского – основателя Троице-Сергиевой лавры и одного из самых почитаемых русских святых, жившего в XIV столетии. В 23 года сын богатых ростовских бояр, отрок Варфоломей, отказался от наследства, принял монашеский постриг под именем Сергий и уединился в лесу.

Он поселился на холме Маковец. Скоро к нему присоединились другие иноки. И в 1342 году на этом месте был основан монастырь, известный сегодня как Торице-Сергиева лавра. Именно здесь в 1380 году святой благословил на Куликовскую битву князя Дмитрия Донского

В обители, по преданию, Радонежскому явилась Божья Матерь: дала обет защищать это место. Удивительным образом ни татаро-монголам, ни польско-литовским войскам, ни Наполеону не удалось захватить монастырь. На склоне лет, в 1385 году, Сергий совершил свой последний поход в Рязань – помирил двух князей Олега Рязанского и Дмитрия Донского.

Скончался старец в 1392 году. Перед смертью завещал братии блюсти чистоту православной веры и любить друг друга.

На 15 октября приходится день памяти того самого Андрея Юродивого, которому во время молитвы явилась Дева Мария. А 19 октября церковь вспоминает одного из учеников Христа – апостола Фому, которого в народе прозвали "неверующим".

В конце месяца – 26 октября – день памяти Иверской иконы Божие Матери. Молва о чудотворном образе, хранящемся на Афоне , распространился по Руси. Патриарх Никон (тогда архимандрит Новоспасского монастыря) обратился к игумену афонского Иверского монастыря с просьбой прислать список с чудотворного образа Богородицы.

Спустя год, в 1648 году, его прислали в Москву . Сначала икону поместили в Никольском греческом монастыре, а затем перенесен в Успенский собор. В 1654 году образ сопровождал русские войска в походе против польского короля, а по возвращении был помещен в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.

© iStock.com / LARISA DUKA Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области © iStock.com / LARISA DUKA Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области

Церковные праздники в октябре по дням

1 октября – Молченской, именуемoй Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.

2 октября – благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.

3 октября – великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта; мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

4 октября – святителя Дмитрия Ростовского; отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.

5 октября – Собор Тульских святых.

6 октября – зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

7 октября – первомученицы равноапостольной Феклы.

8 октября – преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.

9 октября – преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова; святителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.

10 октября – преподобного Савватия Соловецкого; священномученика Петра, митрополита Крутицкого.

11 октября – преподобного Харитона Исповедника; преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.

12 октября – преподобного Кириака отшельника.

13 октября – священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении; преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

14 октября – покров Пресвятой Богородицы; преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

15 октября – священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

16 октября – священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

17 октября – обретение мощей cвятителей Гурия , архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.

18 октября – святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.

19 октября – апостола Фомы.

20 октября – мучеников Сергия и Вакха.

21 октября – преподобной Пелагии.

22 октября – апостола Иакова Алфеева.

23 октября – пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.

24 октября - собор преподобныx старцев Оптинских.

25 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника.

26 октября – Иверской иконы Божией Матери.

27 октября – преподобной Параскевы Сербской.

28 октября – святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.

29 октября – мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.

30 октября – день Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx; преподобномученика Андрея Критского.

31 октября – апостола и евангелиста Луки.

Посты в октябре

В октябре продолжается осенний мясоед – период времени между Успенским и Рождественским постами, когда дозволяется употреблять в пищу мясные и молочные продукты.

Поэтому верующим предписывается соблюдать только традиционные постные дни: среду и пятницу. Нельзя есть яйца, мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты.

Ближайший многодневный пост – Рождественский – начнется лишь 28 ноября. Он продлится вплоть до праздника Рождества Господня (6 января).

Имена в октябре по церковному календарю

По церковному календарю в октябре день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Такие, как: Алексей, Александр, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София, Давид, Игорь, Мария, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор, Иларион, Олег, Татьяна, Агния, Андрей, Валентин, Василий, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Кондрат, Лаврентий, Нестор, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Прасковья, Феофан, Фока и другие.

Подробно ознакомиться со списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.

Приметы и поверья

В старину октябрь называли "листопадом", "свадебником", "подзимником", поскольку в этом месяце заканчивались сельскохозяйственные работы и начинали праздновать свадьбы.

С этой порой было связано немало народных примет. Например, если в октябре неожиданно грянет гром – зима ожидается короткой и малоснежной.

Луна в кругу или дымке в этом месяце предвещала сухое лето.

Если с дубов и берез опали все до единого листья, значит год будет легкий. Если же часть осталась на ветках – зима будет суровой.