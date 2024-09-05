Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника
Покров Пресвятой Богородицы
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Ежегодно он приходится на 14 число месяца. История торжества, храмы, посвященные Богоматери, какие молитвы и акафисты читаются на службе в честь Девы Марии - в материале РИА Новости.
Покров Пресвятой Богородицы
Великий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечают ежегодно в один и тот же день - 14 октября. Его история связана с событиями, произошедшими в Константинополе в 910 году: местному святому, Андрею Юродивому, явилась Дева Мария. В народе этот праздник получил название "Покров день". К этому времени завершались полевые работы и начинался сезон свадеб. Хотя события, приуроченные к торжеству, и произошли в далекой Византии, Покров очень полюбили на Руси.
Какого числа
Праздник относится к числу непереходящих, то есть не зависит от даты празднования Пасхи. Ежегодно он приходится на 14 октября. Примечательно, что в Греции, откуда пришло торжество, его не относят к числу великих и празднуют 28 октября. Греческая церковь совместила Покров с днем, когда вспоминают погибших героев, сопротивлявшихся вторжению Муссолини в 1940 году. Греки этот государственный праздник связывают с покровительством Пресвятой Девы.
История
На Руси праздник установил князь Андрей Боголюбский (1155 – 1174 гг.), который почитал Андрея Юродивого как своего небесного покровителя. Первым автором жития святого считается священник храма Святой Софии Константинопольской, который был духовником юродивого. Подлинник рукописи не сохранился, а последующие переписчики часто изменяли текст по своему усмотрению и добавляли от себя то, о чем слышали и знали. Поэтому источники, описывающие явление Богоматери, противоречивы.
Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Он очень быстро прижился на Руси, дал название многим городам и селам.
Событие праздника
Одна из древних легенд гласит: во время очередной осады Константинополя варварами (некоторые источники предполагают, что это были наши предки русичи, еще не принявшие на тот момент христианство), горожане непрестанно молились во Влахернской церкви. Там хранились Крест Господень и риза Богородицы. В один из дней в этот храм пришел Андрей Юродивый вместе со своим учеником Епифанием. Внезапно он увидел Деву Марию, вошедшую через царские врата, — "очень высокую, в сопровождении грозных слуг". Помолившись, она сняла с себя "сияющий словно молния" омофор — длинную широкую ленту, покрывавшую ей голову и плечи. Затем, "взяв в свои пречистые руки — был он велик и страшен, — распростерла над стоящими там людьми".
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкПраздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области
Вскоре осада была неожиданно снята, враги отступили. Древнерусские князья Аскольд и Дир, жившие в те времена и ходившие с войском на Константинополь, возможно и были теми варварами. По легенде, чудо так поразило князей, что к концу жизни они приняли христианство.
Традиции
Главным событием в день Покрова Пресвятой Богородицы, как и во все остальные церковные праздники, является служба. Она начинается накануне: 13 октября совершается всенощное бдение, а утром - литургия. После богослужения верующие, как правило, собираются вместе за праздничным столом.
Богослужение
В православных храмах служится малая вечерня, великая вечерня, утреня и литургия. Исполняются акафисты, прославляющие Деву Марию и сам праздник.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкНастоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи" в Карелии
Настоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи" в Карелии
Молитвы
На торжество принято читать следующие молитвы:
- Молитва первая ("О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице!..").
- Молитва вторая ("Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове...").
На малой вечерне читаются:
- На “Господи воззвах:” стихиры самогласные, глас 1, на 4;
- Слава, и ныне, глас 6;
- Стихиры на стиховне, глас 2, Подобен: Дом Евфрафов;
- Тропарь, глас 4.
На великой вечерне:
- На “Господи, воззвах” стихиры на 8, глас 1. Подобен: О дивное чудо;
- На литии стихиры, глас 3;
- Стихиры на стиховне, глас 2;
- Тропарь, глас 4.
Прихожане во время службы
На утрене:
- Тропарь, глас 4;
- Полиелей и величание;
- После 50 псалма стихира, глас 8;
- Канон Богородице, глас 4 Песнь 1 - 9;
- Кондак, глас 3 Подобен: Дева в сей день;
- На “хвалите” стихиры на 4, глас 8 Подобен: О преславное чудо.
Литургия включает в себя:
- Вход;
- Тропарь, глас 4;
- Кондак, глас 3. Подобен: Дева в сей день;
- Прокимен, глас 3, песнь Богородицы;
- Аллилуия, глас 8;
- Причастен.
Проповеди
После литургии священнослужители произносят проповеди. В них рассказывают об истории и смысле праздника; дают наставление верующим.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИконостас в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Иконостас в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Величания
Краткие песнопения, прославляющие Богородицу, начинаются со слова "Величаем" (или "Ублажаем") и поются на утрене и на литургии:
- Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный...
- Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой...
Иконы
Празднику посвящено множество икон. Самая древняя сохранившаяся из них относится к XIII веку и украшает западные врата Богородице-Рождественского собора (1227–1238) в Суздале. Все образы писались по-разному, но к XIV веку сформировались два основных направления: суздальское и новгородское. Изображения этого времени сейчас хранятся в Третьяковской галерее, Владимиро-Суздальском музее, Новгородском музее-заповеднике.
Интересна история создания Псковской иконы Покрова Богородицы, которая была написана в XVI веке в память о спасении города от польских захватчиков. В 1581 году, когда Псков осадили иноземные войска, иноку Печерского монастыря Досифею привиделась Дева Мария: повелела взять ее образ и обнести его вокруг крепости. Как только это было сделано, враг отступил. Этот образ не похож на все остальные: на нем, помимо Богородицы с покровом, изображены стены Пскова.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкИкона Покров Пресвятой Богородицы в Храме Василия Блаженного в Москве
Икона Покров Пресвятой Богородицы в Храме Василия Блаженного в Москве
Издавна чествуют Покров и казаки - они считают Деву Марию своей покровительницей. Казачьи иконы по стилю несколько отличаются от остальных: на них изображается Богородица, укрывающая своей мантией всех людей.
На современных образах, посвященных празднику, Богоматерь чаще всего изображается одна или в окружении ангелов.
Храмы
После установления праздника, храмов, посвященных событию, строилось очень много. Один из самых древних - Храм Покрова на Нерли, построенный почти 1000 лет назад - в 1165 году Андреем Боголюбским.
Покровский храм на Лыщиковой горе находится в Москве, он появился больше 300 лет назад и никогда не закрывался. Даже в 30-е годы прошлого века в нем собирались верующие для молитвы.
Покровский храм в селе Акулово Московской области был построен в 1807 году графиней Шереметьевой-Разумовской, а во время войны с Наполеоном французские солдаты его разграбили и сожгли, только часть утвари помещица смогла укрыть в своем имении. После поражения наполеоновских войск она пожертвовала все свое состояние на его восстановление и содержание, а сама умерла в бедности.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкЦерковь Покрова на Нерли – шедевр древнерусской архитектуры, признанный во всем мире
Церковь Покрова на Нерли – шедевр древнерусской архитектуры, признанный во всем мире
Собор Василия Блаженного (Храм Покрова Пресвятой Богородицы "что на рву") был возведен около 450 лет назад по приказу царя Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Восемь куполов символизируют восемь побед русской армии, а главный придел (особая часть храма), посвященный Покрову Богородицы, означает ее покровительство над всей Русской землей.
Другие наиболее известные покровские храмы:
- храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (Москва);
- церковь Во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке (Санкт-Петербург);
- церковь Покрова на Высоком (Калужская область);
- церковь Покрова на Торгу (Вологда);
- Покровско-Татианинский собор (Чебоксары);
- Покровский храм Тобольского кремля (Тюменская область);
- Свято-Покровский собор (Красноярск);
- храм Покрова Пресвятой Богородицы (Ханты-Мансийск);
- Покровский собор (Севастополь).
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Есть ли пост в этот день
На Покров нет поста. Если же праздник выпадает на среду или пятницу (постные дни), то запрещается употреблять в пищу яйца, мясо, молоко и кисломолочные продукты, но разрешается есть рыбу.
Приметы, обычаи и обряды
На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.
В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Считалось, что на Покров встречаются осень с зимой. Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю.
Особым этот день был и для девушек, которые собирались выйти замуж: свадьба на Покров обещала долгую и счастливую семейную жизнь, много детей, достаток в доме.
- Незамужние крестьянки ранним утром торопились в церковь, чтобы первыми поставить свечу: кто первый успеет, тот и раньше всех выйдет замуж.
- В южных регионах старались как следует протопить печь сухими ветками плодовых деревьев. Считалось, что тогда зима будет теплой.
- Пекли сдобу, которой угощали соседей и нищих
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкКрестный ход по Боголюбовскому лугу в честь престольного праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Крестный ход по Боголюбовскому лугу в честь престольного праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Приметы на Покров связаны с погодой:
- Если грянет гром - зима ожидается короткой и без снега.
- Луна в кругу - лето будет сухим.
- Листья с дубов и берез опали все без исключения - год будет легкий, часть осталась - зима будет суровой.
- Если на Покров выпадет снег - зима будет суровой.
- Чем больше снега выпадет, тем больше свадеб будет в следующем году.
- Какая погода на Покров, такая и зима будет.
- Если белка к этому дню закончила линять, зима окажется хорошей.
- Ветер восточный или западный — зима окажется суровой, южный - мягкой, северный - снежной.
- Считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". Поэтому крестьяне сжигали ветхие лапти, "чтобы дать зиме ходу" и чтобы ее благополучно пережить.
- Кроме того, считалось, что если на Покров будет полная осенняя грязь, то через месяц все заметет. Если же будет сухо – то и морозы наступят позже.
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