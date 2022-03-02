15:52 02.03.2022 (обновлено: 15:53 02.03.2022)
Служба в церкви: основные виды, дресс-код и правила поведения
Служба в церкви
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Служба в церкви – неотъемлемая часть духовной жизни верующего человека. Сколько по времени длятся вечерние и утренние богослужения, где можно уточнить их расписание, когда проводится елеопомазание, а также основные правила посещения храма в 2022 году – в материале РИА Новости.
Служба в церкви
Богослужение – это совместное действо верующих, проводимое в храме и посвященное поклонению Богу. Христианские и, в частности, православные службы включают в себя чтение и пение просительных, хвалебных и благодарственных молитв, чтение Священного Писания, а также совершение таинств и обрядов.
Одна из задач церкви в христианстве – повышение духовного уровня отдельного верующего человека и всего сообщества в целом. Храмы служат центрами религиозной жизни. Как это присуще и любому другому социальному институту, в церкви также есть свои порядки и организованность. Соответственно, и богослужения в храмах проходят в определенное время согласно ряду внутренних правил. Верующему человеку, который посещает службы, необходимо разбираться в их различиях и порядке проведения.
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Особенности
Каждая служба и вообще каждое действие в церкви имеют конкретные значение и цель. Собрания по сути представляют собой совокупность действий верующих: поклонение Господу, исповедание своих грехов, причащение и укрепление в вере, а также молитвы за родных и близких людей. Конкретные особенности в организации богослужений, их длительность и время проведения зависят от священника.
Основная разновидность службы в церкви — литургия. В процессе такого мероприятия прихожане и священнослужители вспоминают о Христе и читают молитвы. Божественная литургия представляет собой воскресное собрание, на котором совершается таинство причащения. Это вид богослужения считается центральным в церкви. Остальные службы – своего рода подготовка к нему.
Когда проводятся литургии
В православных церквях нет общепринятого правила о времени проведения литургических богослужений. Часто это напрямую связано с пожеланиями прихожан каждого конкретного храма.
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкПрихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области
Церкви открывают двери утром, каждая в зависимости от своего графика. Утренние службы условно делят на ранние (в 06.00-07.00) и поздние в 09.00-10.00. В некоторых храмах эти промежутки смещаются. Вечерняя литургия зачастую проводится в период с 19 до 20 часов. Возможны индивидуальные переносы служб на час раньше или позже.
"Раньше литургия была одной длинной ночной службой. Люди приходили вечером и почти до рассвета были в храме. Традиция ночной службы сохранилась по большим праздникам: на Рождество, Пасху, Крещение есть традиция проводить их", - комментирует Елена Стажук, художник-иконописец, основатель "Русской иконописной школы”.
Чтобы не опоздать на службу или не пропустить ее, стоит предварительно узнать график у представителей клира. Также сегодня практически у каждого храма есть официальный сайт или сообщество в соцсетях, где публикуют актуальное расписание богослужений.
Длительность
Длительность службы в церкви напрямую зависит от:
- —дня — будний или праздник;
- —разновидности богослужения;
- —продолжительности проповеди священника;
- —количества исповедующихся и причащающихся.
Современные вечерние службы идут около трех часов (возможны отклонения в зависимости от индивидуального графика церкви). Литургия длится в среднем полтора-два часа, но ее продолжительность также может меняться — например, если много причащающихся.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани
Прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани
Виды службы
На сегодняшний день службы в православных церквях проводятся утром и вечером, в будни, выходные и праздничные дни.
Вечерня
Вечерни бывают вседневные, великие (праздничные), которые иногда совершаются утром, и малые (перед всенощным бдением).
Вечерняя служба совершается перед каждой литургией. Верующий, принимая участие в этом действе, готовится к причастию. На вечерней службе можно исповедаться, помолиться, по большим праздникам делается елеопомазание (обряд, во время которого на лоб освященным маслом, елеем, наносят символическое изображение креста в знак Божьей милости).
Утреня
Такой вид богослужения изначально проводился рано утром. В некоторых храмах такая традиция сохранилась и по сей день. Но чаще всего чтения утрени проводят после вечерни, повечерия и полунощницы. Служба посвящена земной жизни Иисуса Христа, благодарению Бога за прошедшую ночь.
Утрени бывают будничные — вседневные и праздничные — славословные и полиелейные. Во время длинных постов, в том числе Великого, служат аллилуйные. Есть также особые — пасхальные и заупокойные.
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В субботу
В целом служба в субботу не отличается от проводимых в будни (если у церкви нет индивидуального расписания на этот день). Единственная особенность – каждый вечер субботы проводится вечернее богослужение перед воскресной литургией.
В воскресенье
Еженедельно в воскресенье во всех православных храмах проводится особая служба – Божественная литургия. Это важнейшее для верующих священнодейство, на котором совершается таинство причащения. Христиане Нового Завета празднуют и почитают воскресный день как день Воскресения из мертвых Иисуса Христа.
Накануне праздников
Накануне праздников совершается всенощное бдение. Такая служба состоит из трех отдельных: вечерни, утрени и первого часа. При строгом соблюдении все действо должно продолжаться от захода солнца до рассвета (примерно с 18 до шести часов). В наши дни в некоторых церквях службу сокращают до трех часов.
Правила посещения храма
Правила посещения церкви в большей степени касаются внешнего вида и одежды.
"Человек должен приходить в храм в подобающем виде. Для женщин это — длинная одежда, юбки. Если женщина в брюках, то сверху может быть длинная кофта, куртка в холодное время года. Во многих храмах есть специальные повязки, которые заменяют юбку, платки. Но лучше подготовиться, надеть все это дома. Главное — женщина должна быть в длинной одежде с закрытыми руками и грудью и с покрытой головой", — поясняет Елена Стажук.
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Основных правил внешнего вида для мужчин, по ее словам, гораздо меньше — открытая голова и обычные вещи (шорты, майки — то есть открытая одежда также не приветствуется). Главное — снимать шапку на службе.
"Прихожанки часто любят одеваться по цвету — у каждого праздника есть свой. Например, на Троицу — зеленый, на праздники Богородицы — голубой, синий и так далее. Женщины приходят в платочках соответствующего празднику цвета или даже полностью одеваются в него. Вплоть до маникюра", — говорит иконописец.
Впрочем, в отдельные церкви могут разрешить зайти мужчине в не слишком коротких шортах или женщине без платка или в брюках — некоторые современные батюшки говорят, что душевный порыв важнее, чем дресс-код. Оказавшись в подобной ситуации — сильного желания посетить храм и не вполне соответствующего внешнего вида — можно войти и, не нарушая общей тишины и порядка, спросить разрешения у кого-то из служителей.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
Прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
Правила поведения в храме
В первую очередь при посещении храма необходимо выключить звук на мобильном телефоне, чтобы он не зазвонил в неподходящий момент. Это уважение к служителям храма и к другим верующим, которые пришли молиться. Также нельзя разговаривать громко во время службы. Кроме этого, обычно посетителей просят в целом не шуметь, не есть, не фотографировать со вспышкой. Во многих современных церквях основные запреты схематически обозначены или прописаны на информационных стендах на входе или стикерах на дверях.
"Если человек первый раз пришел на службу и не знает, что делать, стоит смотреть на окружающих людей и повторять за ними. Можно уточнить какие-то особо волнующие моменты у людей, работающих в храме. Если человек первый раз готовится к причастию, к исповеди, лучше прочитать соответствующую духовную литературу. Она продается в церковных лавках", — добавляет Елена Стажук.
Кроме того, в 2022 году в российских церквях, как и на большинстве религиозных объектах мира, из-за пандемии коронавируса нужно соблюдать санитарные меры — масочный режим и социальную дистанцию.