https://ria.ru/20220302/sluzhba-1776069813.html

Служба в церкви: основные виды, дресс-код и правила поведения

Служба в церкви 2022: какие и как проходят, виды и сколько длится

Служба в церкви: основные виды, дресс-код и правила поведения

Служба в церкви – неотъемлемая часть духовной жизни верующего человека. Сколько по времени длятся вечерние и утренние богослужения, где можно уточнить их... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:52

2022-03-02T15:52

2022-03-02T15:53

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Служба в церкви – неотъемлемая часть духовной жизни верующего человека. Сколько по времени длятся вечерние и утренние богослужения, где можно уточнить их расписание, когда проводится елеопомазание, а также основные правила посещения храма в 2022 году – в материале РИА Новости.Служба в церквиБогослужение – это совместное действо верующих, проводимое в храме и посвященное поклонению Богу. Христианские и, в частности, православные службы включают в себя чтение и пение просительных, хвалебных и благодарственных молитв, чтение Священного Писания, а также совершение таинств и обрядов.Одна из задач церкви в христианстве – повышение духовного уровня отдельного верующего человека и всего сообщества в целом. Храмы служат центрами религиозной жизни. Как это присуще и любому другому социальному институту, в церкви также есть свои порядки и организованность. Соответственно, и богослужения в храмах проходят в определенное время согласно ряду внутренних правил. Верующему человеку, который посещает службы, необходимо разбираться в их различиях и порядке проведения.ОсобенностиКаждая служба и вообще каждое действие в церкви имеют конкретные значение и цель. Собрания по сути представляют собой совокупность действий верующих: поклонение Господу, исповедание своих грехов, причащение и укрепление в вере, а также молитвы за родных и близких людей. Конкретные особенности в организации богослужений, их длительность и время проведения зависят от священника.Основная разновидность службы в церкви — литургия. В процессе такого мероприятия прихожане и священнослужители вспоминают о Христе и читают молитвы. Божественная литургия представляет собой воскресное собрание, на котором совершается таинство причащения. Это вид богослужения считается центральным в церкви. Остальные службы – своего рода подготовка к нему.Когда проводятся литургииВ православных церквях нет общепринятого правила о времени проведения литургических богослужений. Часто это напрямую связано с пожеланиями прихожан каждого конкретного храма.Церкви открывают двери утром, каждая в зависимости от своего графика. Утренние службы условно делят на ранние (в 06.00-07.00) и поздние в 09.00-10.00. В некоторых храмах эти промежутки смещаются. Вечерняя литургия зачастую проводится в период с 19 до 20 часов. Возможны индивидуальные переносы служб на час раньше или позже.Чтобы не опоздать на службу или не пропустить ее, стоит предварительно узнать график у представителей клира. Также сегодня практически у каждого храма есть официальный сайт или сообщество в соцсетях, где публикуют актуальное расписание богослужений.ДлительностьДлительность службы в церкви напрямую зависит от:Современные вечерние службы идут около трех часов (возможны отклонения в зависимости от индивидуального графика церкви). Литургия длится в среднем полтора-два часа, но ее продолжительность также может меняться — например, если много причащающихся.Виды службыНа сегодняшний день службы в православных церквях проводятся утром и вечером, в будни, выходные и праздничные дни.ВечерняВечерни бывают вседневные, великие (праздничные), которые иногда совершаются утром, и малые (перед всенощным бдением).Вечерняя служба совершается перед каждой литургией. Верующий, принимая участие в этом действе, готовится к причастию. На вечерней службе можно исповедаться, помолиться, по большим праздникам делается елеопомазание (обряд, во время которого на лоб освященным маслом, елеем, наносят символическое изображение креста в знак Божьей милости).УтреняТакой вид богослужения изначально проводился рано утром. В некоторых храмах такая традиция сохранилась и по сей день. Но чаще всего чтения утрени проводят после вечерни, повечерия и полунощницы. Служба посвящена земной жизни Иисуса Христа, благодарению Бога за прошедшую ночь.Утрени бывают будничные — вседневные и праздничные — славословные и полиелейные. Во время длинных постов, в том числе Великого, служат аллилуйные. Есть также особые — пасхальные и заупокойные.В субботуВ целом служба в субботу не отличается от проводимых в будни (если у церкви нет индивидуального расписания на этот день). Единственная особенность – каждый вечер субботы проводится вечернее богослужение перед воскресной литургией.В воскресеньеЕженедельно в воскресенье во всех православных храмах проводится особая служба – Божественная литургия. Это важнейшее для верующих священнодейство, на котором совершается таинство причащения. Христиане Нового Завета празднуют и почитают воскресный день как день Воскресения из мертвых Иисуса Христа.Накануне праздниковНакануне праздников совершается всенощное бдение. Такая служба состоит из трех отдельных: вечерни, утрени и первого часа. При строгом соблюдении все действо должно продолжаться от захода солнца до рассвета (примерно с 18 до шести часов). В наши дни в некоторых церквях службу сокращают до трех часов.Правила посещения храмаПравила посещения церкви в большей степени касаются внешнего вида и одежды."Человек должен приходить в храм в подобающем виде. Для женщин это — длинная одежда, юбки. Если женщина в брюках, то сверху может быть длинная кофта, куртка в холодное время года. Во многих храмах есть специальные повязки, которые заменяют юбку, платки. Но лучше подготовиться, надеть все это дома. Главное — женщина должна быть в длинной одежде с закрытыми руками и грудью и с покрытой головой", — поясняет Елена Стажук.Основных правил внешнего вида для мужчин, по ее словам, гораздо меньше — открытая голова и обычные вещи (шорты, майки — то есть открытая одежда также не приветствуется). Главное — снимать шапку на службе.Впрочем, в отдельные церкви могут разрешить зайти мужчине в не слишком коротких шортах или женщине без платка или в брюках — некоторые современные батюшки говорят, что душевный порыв важнее, чем дресс-код. Оказавшись в подобной ситуации — сильного желания посетить храм и не вполне соответствующего внешнего вида — можно войти и, не нарушая общей тишины и порядка, спросить разрешения у кого-то из служителей.Правила поведения в храмеВ первую очередь при посещении храма необходимо выключить звук на мобильном телефоне, чтобы он не зазвонил в неподходящий момент. Это уважение к служителям храма и к другим верующим, которые пришли молиться. Также нельзя разговаривать громко во время службы. Кроме этого, обычно посетителей просят в целом не шуметь, не есть, не фотографировать со вспышкой. Во многих современных церквях основные запреты схематически обозначены или прописаны на информационных стендах на входе или стикерах на дверях.Кроме того, в 2022 году в российских церквях, как и на большинстве религиозных объектах мира, из-за пандемии коронавируса нужно соблюдать санитарные меры — масочный режим и социальную дистанцию.

https://ria.ru/20220212/dukhovnik-1772474146.html

https://ria.ru/20220204/goneniya-1771109362.html

https://ria.ru/20200403/1569557444.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

русская православная церковь, религия