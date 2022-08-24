18:25 24.08.2022 (обновлено: 18:26 24.08.2022)
Церковные праздники в сентябре 2022: подробный календарь и народные приметы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сентябрь богат на церковные праздники, знаковых дат для верующих в этом месяце около восьмидесяти. Какие именно праздники отмечают православные России в сентябре 2022 года, подробный календарь на месяц, большие многодневные и однодневные посты, народные приметы и поверья - в материале РИА Новости.
Церковные праздники в сентябре
В сентябре для православных верующих почти каждый день наделен своим смыслом и предписывает особые правила поведения. Например, 14 сентября, по византийской традиции верующие отмечают начало нового церковного года, а на 21 число приходится один из великих двунадесятых праздников - рождество Пресвятой Богородицы, появление на свет девочки, с которой началась вся история Нового Завета.
Великие праздники в сентябре
Великие праздники - это особо торжественные периоды в литургической жизни церкви, связанные с Христом и Богоматерью. Они делятся на двунадесятые (которые так называются потому, что их всего 12) и недвунадесятые. В сентябре таких праздника три.
Двунадесятые
Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) - это первый великий двунадесятый праздник нового церковного года. Отмечать его начали в IV веке, этот день олицетворяет начало спасения человечества: появление на свет Девы Марии, которая даст потом жизнь Иисусу Христу, прошедшему через распятие для очищения людей от первородного греха. Подробно о рождении Богородицы написано в Евангелии от Иакова. Добропорядочная и благочестивая еврейская чета Иоаким и Анна не имели детей, в те времена это считалось Божьим проклятием. Они тщетно молились о том, чтобы им был послан ребенок, но в преклонные годы надежды уже на это не было. Иаков был из рода царя Давида, а Анна из семьи священников, среди их предков было немало праведников, о которых упоминает Ветхий Завет. Наконец в ответ на молитвы им явился Ангел, который объявил, что Анна станет матерью девочки, которая будет "выше всех земных дочерей".
21 сентября на свет появилась Дева Мария, этот день считается великим утешением для бездетных супругов и праздником всемирной радости, потому что появлением Богородицы человеческий род обновился, а печаль праматери Евы сменилась на радость.
Воздвижение Креста Господня (27 сентября) - непереходящий двунадесятый праздник в честь нахождения креста, на котором был распят Христос. Существует несколько версий возникновения праздника, по наиболее популярной из них (в которую верит большинство христиан) является та, в которой говорится, что в V веке императора Константина посетило знамение, в котором ему рассказали о кресте, побеждающем врага. Император попросил свою мать Елену отправиться на поиски чуда, она долго не могла ничего найти, пока один старик-еврей не указал ей правильное направление: языческое капище Венеры. Разрушив строение, мать императора нашла несколько крестов. Чтобы тобы выделить из них нужный, каждый крест подносили к безнадежно больному, ожидая чудесного исцеления. И это произошло. Елена вернулась к сыну с частью креста и несколькими гвоздями, остальные части были распределены по разным местам (Иерусалим, Дамаск, Константинополь, Рим, Кипр). Константин достроил храм, который был готов 26 сентября, и установил праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня,который был отпразднован на следующий же день.
Недвунадесятые
Из недвунадесятых праздников на первый месяц осени приходится Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября). Библейская история гласит, что праведник Иоанн был брошен царем Галилеи Иродом в темницу за осуждение сожительства царя с женой своего брата Иродиадой. Казнить Иоанна он не мог, опасаясь народного гнева, но Иродиада нашла способ избавиться от неугодного святого: во время дня рождения царя ее юная дочь Саломея так хорошо станцевала для него, что Ирод дал слово выполнить любое желание девушки. Коварная женщина подговорила дочь попросить голову Иоанна Предтечи. Впоследствии ее похоронили отдельно от тела, опасаясь его воскрешения. Найдена она была 24 февраля, в этот день церковь отмечает Обретение честной главы.
© Public domain Икона "Усекновение главы Иоанна Предтечи"
© Public domain
Икона "Усекновение главы Иоанна Предтечи"
Календарь праздников в сентябре по дням
Православный календарь на сентябрь 2022 года:
- —1 сентября - Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников; Святителя Питирима, епископа Великопермского;
- —2 сентября - Пророка Самуила;
- —3 сентября - Апостола от 70-ти Фаддея; Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта; Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита;
- —4 сентября - Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих;
- —5 сентября - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; Мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского);
- —6 сентября - Священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова; Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца; Преподобного Арсения Комельского, игумена;
- —7 сентября - Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила); Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского;
- —8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы; Мученика Адриана и мученицы Наталии;
- —9 сентября - Преподобного Пимена Великого; Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских;
- —10 сентября - Преподобномучеников Казанских; Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха; Собор преподобных отцов Киево-Печерских; Обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена; Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского;
- —11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- —12 сентября - Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского; Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских; Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия), Преподобного Александра Свирского;
- —13 сентября - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы;
- —14 сентября - Начало индикта – церковное новолетие; Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; Мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их;
- —15 сентября - Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского;
- —Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских;
- —16 сентября - Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия; Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого; Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца;
- —17 сентября - Собор Воронежских святых; Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского; Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; Пророка Моисея Боговидца;
- —18 сентября - Пророка Захарии и праведной Елисаветы; Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; Убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида);
- —19 сентября - Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссех); Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария;
- —20 сентября - Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы; Мученика Созонта Помпеольского (Киликийского); Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского; Преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца; Преподобного Серапиона Псковского;
- —21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери;
- —22 сентября - Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы; Праведных Богоотец Иоакима и Анны; Мученика Севериана Севастийского; Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца; Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
- —23 сентября - Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; Преподобного Павла Послушливого, Печерского; Преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского;
- —24 сентября - Преподобной Феодоры Александрийской Младшей; Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев; Преподобного Силуана Афонского;
- —25 сентября - Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы; Священномученика Автонома Италийского, епископа; Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского);
- —26 сентября - Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее); Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; Священномученика Корнилия Сотника, епископа;
- —27 сентября - Воздвижение Креста Господня; Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского;
- —28 сентября - Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; Великомученика Никиты Готфского;
- —29 сентября - Великомученицы Евфимии Всехвальной; Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца;
- —30 сентября - Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Посты в сентябре
Еженедельными постными днями для верующих считаются среда и пятница. В эти дни запрещено употреблять мясную и молочную пищу, а в период недели Всех Святых до Рождества Христова следует воздерживаться также от рыбы и растительного масла. Эти продукты разрешены лишь когда дни святы приходятся на среду и пятницу. Помимо этих постных дней существуют также однодневные и многодневные посты.
Многодневный
Многодневного поста в сентябре не будет, 27 августа заканчивается Успенский, который длится 14 дней, и начинается осенний мясоед (период времени между постами, когда разрешено употребление мясной и молочной пищи).
Однодневные
В день Усекновения главы Иоанна Предтечи православной церковью установлен строгий пост, запрещающий принимать в пищу даже рыбу, только еду с растительным маслом.
27 сентября (Воздвижение Креста Господня) верующие также обязаны поститься: под запретом мясо, птица, молочные продукты, рыба. Сдабривать трапезу можно только растительным маслом.
© Public domainИкона "Воздвижение Креста Господня"
© Public domain
Икона "Воздвижение Креста Господня"
Помимо ограничений в еде, в эти дни следует воздерживаться от ругани, зависти, сквернословия, шумных застолий и работы. День следует провести в молитвах и мыслях о Боге.
Приметы и поверья в сентябре по церковному календарю
21 сентября обычно заканчивались полевые работы и начинались массовые народные гуляния, раньше люди благодарили Деву Марию за ниспосланный урожай.
26 сентября нельзя ходить в лес, так как змеи и ужи, которые готовятся к зиме, в этот день особенно активны. Двери помещений тоже нужно наглухо запереть, чтобы пресмыкающиеся не пробрались внутрь.
27 сентября на Воздвижение были тоже свои традиции и суеверия, например, в народе считалось, что ходить в лес и делать важные дела в этот день нельзя.
Согласно народным поверьям, 11 сентября нельзя прикасаться к острым предметам.