https://ria.ru/20220824/prazdniki-1811911508.html

Церковные праздники в сентябре 2022: подробный календарь и народные приметы

Церковные православные праздники в сентябре 2022 в России: календарь на месяц

Церковные праздники в сентябре 2022: подробный календарь и народные приметы

Сентябрь богат на церковные праздники, знаковых дат для верующих в этом месяце около восьмидесяти. Какие именно праздники отмечают православные России в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:25

2022-08-24T18:25

2022-08-24T18:26

религиозные праздники

религия

иисус христос

россия

иерусалим

дамаск (город)

софия (королева испании)

александр невский

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сентябрь богат на церковные праздники, знаковых дат для верующих в этом месяце около восьмидесяти. Какие именно праздники отмечают православные России в сентябре 2022 года, подробный календарь на месяц, большие многодневные и однодневные посты, народные приметы и поверья - в материале РИА Новости.Церковные праздники в сентябреВ сентябре для православных верующих почти каждый день наделен своим смыслом и предписывает особые правила поведения. Например, 14 сентября, по византийской традиции верующие отмечают начало нового церковного года, а на 21 число приходится один из великих двунадесятых праздников - рождество Пресвятой Богородицы, появление на свет девочки, с которой началась вся история Нового Завета.Великие праздники в сентябреВеликие праздники - это особо торжественные периоды в литургической жизни церкви, связанные с Христом и Богоматерью. Они делятся на двунадесятые (которые так называются потому, что их всего 12) и недвунадесятые. В сентябре таких праздника три.ДвунадесятыеРождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) - это первый великий двунадесятый праздник нового церковного года. Отмечать его начали в IV веке, этот день олицетворяет начало спасения человечества: появление на свет Девы Марии, которая даст потом жизнь Иисусу Христу, прошедшему через распятие для очищения людей от первородного греха. Подробно о рождении Богородицы написано в Евангелии от Иакова. Добропорядочная и благочестивая еврейская чета Иоаким и Анна не имели детей, в те времена это считалось Божьим проклятием. Они тщетно молились о том, чтобы им был послан ребенок, но в преклонные годы надежды уже на это не было. Иаков был из рода царя Давида, а Анна из семьи священников, среди их предков было немало праведников, о которых упоминает Ветхий Завет. Наконец в ответ на молитвы им явился Ангел, который объявил, что Анна станет матерью девочки, которая будет "выше всех земных дочерей".21 сентября на свет появилась Дева Мария, этот день считается великим утешением для бездетных супругов и праздником всемирной радости, потому что появлением Богородицы человеческий род обновился, а печаль праматери Евы сменилась на радость.Воздвижение Креста Господня (27 сентября) - непереходящий двунадесятый праздник в честь нахождения креста, на котором был распят Христос. Существует несколько версий возникновения праздника, по наиболее популярной из них (в которую верит большинство христиан) является та, в которой говорится, что в V веке императора Константина посетило знамение, в котором ему рассказали о кресте, побеждающем врага. Император попросил свою мать Елену отправиться на поиски чуда, она долго не могла ничего найти, пока один старик-еврей не указал ей правильное направление: языческое капище Венеры. Разрушив строение, мать императора нашла несколько крестов. Чтобы тобы выделить из них нужный, каждый крест подносили к безнадежно больному, ожидая чудесного исцеления. И это произошло. Елена вернулась к сыну с частью креста и несколькими гвоздями, остальные части были распределены по разным местам (Иерусалим, Дамаск, Константинополь, Рим, Кипр). Константин достроил храм, который был готов 26 сентября, и установил праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня,который был отпразднован на следующий же день.НедвунадесятыеИз недвунадесятых праздников на первый месяц осени приходится Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября). Библейская история гласит, что праведник Иоанн был брошен царем Галилеи Иродом в темницу за осуждение сожительства царя с женой своего брата Иродиадой. Казнить Иоанна он не мог, опасаясь народного гнева, но Иродиада нашла способ избавиться от неугодного святого: во время дня рождения царя ее юная дочь Саломея так хорошо станцевала для него, что Ирод дал слово выполнить любое желание девушки. Коварная женщина подговорила дочь попросить голову Иоанна Предтечи. Впоследствии ее похоронили отдельно от тела, опасаясь его воскрешения. Найдена она была 24 февраля, в этот день церковь отмечает Обретение честной главы.Календарь праздников в сентябре по днямПравославный календарь на сентябрь 2022 года:Посты в сентябреЕженедельными постными днями для верующих считаются среда и пятница. В эти дни запрещено употреблять мясную и молочную пищу, а в период недели Всех Святых до Рождества Христова следует воздерживаться также от рыбы и растительного масла. Эти продукты разрешены лишь когда дни святы приходятся на среду и пятницу. Помимо этих постных дней существуют также однодневные и многодневные посты.МногодневныйМногодневного поста в сентябре не будет, 27 августа заканчивается Успенский, который длится 14 дней, и начинается осенний мясоед (период времени между постами, когда разрешено употребление мясной и молочной пищи).ОднодневныеВ день Усекновения главы Иоанна Предтечи православной церковью установлен строгий пост, запрещающий принимать в пищу даже рыбу, только еду с растительным маслом.27 сентября (Воздвижение Креста Господня) верующие также обязаны поститься: под запретом мясо, птица, молочные продукты, рыба. Сдабривать трапезу можно только растительным маслом.Помимо ограничений в еде, в эти дни следует воздерживаться от ругани, зависти, сквернословия, шумных застолий и работы. День следует провести в молитвах и мыслях о Боге.Приметы и поверья в сентябре по церковному календарю21 сентября обычно заканчивались полевые работы и начинались массовые народные гуляния, раньше люди благодарили Деву Марию за ниспосланный урожай.26 сентября нельзя ходить в лес, так как змеи и ужи, которые готовятся к зиме, в этот день особенно активны. Двери помещений тоже нужно наглухо запереть, чтобы пресмыкающиеся не пробрались внутрь.27 сентября на Воздвижение были тоже свои традиции и суеверия, например, в народе считалось, что ходить в лес и делать важные дела в этот день нельзя.Согласно народным поверьям, 11 сентября нельзя прикасаться к острым предметам.

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https://ria.ru/20220802/sueverie-1806493686.html

https://ria.ru/20220720/tserkovnye-1803886154.html

https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html

https://ria.ru/20220628/prazdniki-1798725999.html

https://ria.ru/20220626/khristos-1797970915.html

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Артем Смирнов

религиозные праздники, религия, иисус христос, россия, иерусалим, дамаск (город), софия (королева испании), александр невский, православие