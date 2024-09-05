https://ria.ru/20240905/sluzhba-1776069813.html

Служба в церкви: основные виды, дресс-код и правила поведения

Служба в церкви 2024: как проходят, виды и сколько длится

Служба в церкви: основные виды, дресс-код и правила поведения

Служба в церкви – неотъемлемая часть духовной жизни верующего человека. Сколько по времени длятся вечерние и утренние богослужения, где можно уточнить их... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:43

2024-09-05T13:43

2024-09-05T14:14

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Служба в церкви – неотъемлемая часть духовной жизни верующего человека. Сколько по времени длятся вечерние и утренние богослужения, где можно уточнить их расписание, когда проводится елеопомазание, а также основные правила посещения храма в 2024 году – в материале РИА Новости.Служба в церквиБогослужение – это одна из форм богопочитания, внешнее выражение веры в Бога в молитвах и обрядах, проводимое в храме. Православные церковные службы состоят из чтения Священного Писания, просительных, хвалебных и благодарственных молитв, совершения таинств и особых религиозных ритуалов. Все это направлено на достижение связи с Богом и Божественным.Одна из задач церкви в христианстве – повышение духовного уровня отдельного верующего человека. Храмы служат центрами религиозной жизни. Как это присуще и любому другому социальному институту, в церкви также есть свои порядки и организованность. Соответственно, и богослужения в храмах проходят в определенное время согласно ряду внутренних правил. Верующему человеку, который посещает службы, необходимо разбираться в их различиях и порядке проведения.ОсобенностиКаждая служба и вообще каждое действие в церкви имеют конкретные значение и цель. Собрания по сути представляют собой совокупность действий верующих: поклонение Господу, исповедание своих грехов, причащение и укрепление в вере, а также молитвы за родных и близких людей. Конкретные особенности в организации богослужений, их длительность и время проведения зависят от священника.Главное богослужение в церкви – это литургия, во время которой верующие и священнослужители читают молитвы и совершают центральное таинство – Евхаристию или Причащение. Хлеб и вино, которые принимают христиане, символизируют Тело и Кровь Господа, а сам обряд является способом соединения нашей души и тела с Богом. Божественная литургия считается главной, все остальные службы – своего рода подготовка.Когда проводятся литургииВ православных церквях нет общепринятого правила о времени совершения литургии. Часто это напрямую связано с пожеланиями прихожан каждого конкретного храма.Церкви открывают двери утром, каждая в зависимости от своего графика. Утренние литургии условно делят на ранние (в 06.00-07.00) и поздние в 09.00-10.00. В некоторых храмах эти промежутки смещаются. Иногда литургию могут совершать вечером или даже ночью. "Раньше литургия была одной длинной ночной службой. Люди приходили вечером и почти до рассвета были в храме. Традиция ночной службы сохранилась по большим праздничным дням: на Рождество и Пасху", - комментирует Елена Стажук, художник-иконописец, основатель "Русской иконописной школы”.Чтобы не опоздать на службу или не пропустить ее, стоит предварительно узнать график у представителей прихода. Также сегодня практически у каждого храма есть официальный сайт или сообщество в соцсетях, где публикуют актуальное расписание богослужений.ДлительностьДлительность службы в церкви напрямую зависит от:Современные вечерние службы идут около двух-трех часов (возможны отклонения в зависимости от индивидуального графика церкви). Литургия длится в среднем полтора-два часа, но ее продолжительность также может меняться — например, если много причащающихся.Виды службыНа сегодняшний день службы в православных церквях проводятся утром и вечером, в будни, выходные и праздничные дни. В большинстве храмов службы совершают ежедневно.ВечерняВечерни бывают вседневные, великие (праздничные), которые иногда совершаются утром, и малые (перед всенощным бдением).Вечерняя служба совершается перед каждой литургией. Верующий, принимая участие в этом действе, готовится к причастию. На вечерней службе можно исповедаться, помолиться, по большим праздникам делается елеопомазание (обряд, во время которого на лоб освященным маслом, елеем, наносят символическое изображение креста в знак Божьей милости).УтреняТакой вид богослужения изначально проводился рано утром. В некоторых храмах такая традиция сохранилась и по сей день. Но чаще всего чтения утрени проводят после вечерни, повечерия и полунощницы. Служба посвящена земной жизни Иисуса Христа, благодарению Бога за прошедшую ночь.Утрени бывают будничные — вседневные и праздничные — славословные и полиелейные. Есть также особые — пасхальные и заупокойные (Парастас).В субботуВ целом служба в субботу не отличается от проводимых в будни (если у церкви нет индивидуального расписания на этот день). Единственная особенность – каждый вечер субботы проводится всенощное бдение перед воскресной литургией.В воскресеньеЕженедельно в воскресенье во всех православных храмах проводится Божественная литургия. Это важнейшее для верующих священнодейство, на котором совершается таинство причащения. Христиане празднуют и почитают воскресный день как день Воскресения из мертвых Иисуса Христа.Накануне праздниковНакануне праздников совершается всенощное бдение. Такая служба состоит из трех отдельных: вечерни, утрени и первого часа. При строгом соблюдении все действо должно продолжаться от захода солнца до рассвета (начинается примерно с 18 и заканчивается до шести часов). В наши дни службу как правило сокращают до трех часов.Во время Пасхи проходит особенно торжественное богослужение. Оно состоит из Полунощницы, Заутрени, Крестного хода и Светлой Пасхальной Литургии. Пасхальная ночная служба начинается около полуночи и длится в среднем несколько часовПравила посещения храмаПравила посещения церкви в большей степени касаются внешнего вида и одежды."Человек должен приходить в храм в подобающем виде. Для женщин это — длинная одежда, юбки. Если женщина в брюках, то сверху может быть длинная кофта, куртка в холодное время года. Во многих храмах есть специальные повязки, которые заменяют юбку, платки. Но лучше подготовиться, надеть все это дома. Главное — женщина должна быть в длинной одежде с закрытыми руками и грудью и с покрытой головой", — поясняет Елена Стажук.Основных правил внешнего вида для мужчин, по ее словам, гораздо меньше — открытая голова и обычные вещи (шорты, майки — то есть открытая одежда также не приветствуется). Главное — снимать шапку на службе."Прихожанки часто любят одеваться по цвету — у каждого праздничного дня есть свой. Например, на Троицу — зеленый, на праздники Богородицы — голубой, синий и так далее. Женщины приходят в платочках соответствующего празднику цвета или даже полностью одеваются в него. Вплоть до маникюра", — говорит иконописец.Впрочем, в отдельные церкви могут разрешить зайти мужчине в не слишком коротких шортах или женщине без платка или в брюках — некоторые священники говорят, что душевный порыв важнее, чем дресс-код. Оказавшись в подобной ситуации — сильного желания посетить храм и не вполне соответствующего внешнего вида — можно войти и, не нарушая общей тишины и порядка, спросить разрешения у кого-то из служителей.Правила поведения в храмеВ первую очередь при посещении храма необходимо выключить звук на мобильном телефоне, чтобы он не зазвонил в неподходящий момент. Это уважение к служителям храма и к другим верующим, которые пришли молиться. Также нельзя разговаривать громко во время службы. Кроме этого, обычно посетителей просят в целом не шуметь, не есть, не фотографировать со вспышкой. Во многих современных церквях основные запреты схематически обозначены или прописаны на информационных стендах на входе или стикерах на дверях."Если человек первый раз пришел на службу и не знает, что делать, стоит смотреть на окружающих людей и повторять за ними. Можно уточнить какие-то особо волнующие моменты у людей, работающих в храме. Если человек первый раз готовится к причастию, к исповеди, лучше прочитать соответствующую духовную литературу. Она продается в церковных лавках", — добавляет Елена Стажук.При посещении церкви верующие практически всегда ставят свечи и молятся за здравие свое и близких и за упокой усопших. Есть несколько правил, которые следует учитывать:

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20240225/post-1929336460.html

https://ria.ru/20240513/radonitsa-1783208749.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

русская православная церковь, религия