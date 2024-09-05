Служба в церкви: основные виды, дресс-код и правила поведения
Служба в церкви
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Служба в церкви – неотъемлемая часть духовной жизни верующего человека. Сколько по времени длятся вечерние и утренние богослужения, где можно уточнить их расписание, когда проводится елеопомазание, а также основные правила посещения храма в 2024 году – в материале РИА Новости.
Служба в церкви
Богослужение – это одна из форм богопочитания, внешнее выражение веры в Бога в молитвах и обрядах, проводимое в храме. Православные церковные службы состоят из чтения Священного Писания, просительных, хвалебных и благодарственных молитв, совершения таинств и особых религиозных ритуалов. Все это направлено на достижение связи с Богом и Божественным.
Одна из задач церкви в христианстве – повышение духовного уровня отдельного верующего человека. Храмы служат центрами религиозной жизни. Как это присуще и любому другому социальному институту, в церкви также есть свои порядки и организованность. Соответственно, и богослужения в храмах проходят в определенное время согласно ряду внутренних правил. Верующему человеку, который посещает службы, необходимо разбираться в их различиях и порядке проведения.
Пасха: когда будет в 2024 году, суть и традиции праздника
5 февраля, 16:38
Особенности
Каждая служба и вообще каждое действие в церкви имеют конкретные значение и цель. Собрания по сути представляют собой совокупность действий верующих: поклонение Господу, исповедание своих грехов, причащение и укрепление в вере, а также молитвы за родных и близких людей. Конкретные особенности в организации богослужений, их длительность и время проведения зависят от священника.
Главное богослужение в церкви – это литургия, во время которой верующие и священнослужители читают молитвы и совершают центральное таинство – Евхаристию или Причащение. Хлеб и вино, которые принимают христиане, символизируют Тело и Кровь Господа, а сам обряд является способом соединения нашей души и тела с Богом. Божественная литургия считается главной, все остальные службы – своего рода подготовка.
Когда проводятся литургии
В православных церквях нет общепринятого правила о времени совершения литургии. Часто это напрямую связано с пожеланиями прихожан каждого конкретного храма.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПрихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области
Церкви открывают двери утром, каждая в зависимости от своего графика. Утренние литургии условно делят на ранние (в 06.00-07.00) и поздние в 09.00-10.00. В некоторых храмах эти промежутки смещаются. Иногда литургию могут совершать вечером или даже ночью.
«
"Раньше литургия была одной длинной ночной службой. Люди приходили вечером и почти до рассвета были в храме. Традиция ночной службы сохранилась по большим праздничным дням: на Рождество и Пасху", - комментирует Елена Стажук, художник-иконописец, основатель "Русской иконописной школы”.
Чтобы не опоздать на службу или не пропустить ее, стоит предварительно узнать график у представителей прихода. Также сегодня практически у каждого храма есть официальный сайт или сообщество в соцсетях, где публикуют актуальное расписание богослужений.
Длительность
Длительность службы в церкви напрямую зависит от:
- дня — будний или праздник;
- разновидности богослужения;
- продолжительности проповеди священника;
- количества исповедующихся и причащающихся.
Современные вечерние службы идут около двух-трех часов (возможны отклонения в зависимости от индивидуального графика церкви). Литургия длится в среднем полтора-два часа, но ее продолжительность также может меняться — например, если много причащающихся.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани
Прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани
Виды службы
На сегодняшний день службы в православных церквях проводятся утром и вечером, в будни, выходные и праздничные дни. В большинстве храмов службы совершают ежедневно.
Вечерня
Вечерни бывают вседневные, великие (праздничные), которые иногда совершаются утром, и малые (перед всенощным бдением).
Вечерняя служба совершается перед каждой литургией. Верующий, принимая участие в этом действе, готовится к причастию. На вечерней службе можно исповедаться, помолиться, по большим праздникам делается елеопомазание (обряд, во время которого на лоб освященным маслом, елеем, наносят символическое изображение креста в знак Божьей милости).
Утреня
Такой вид богослужения изначально проводился рано утром. В некоторых храмах такая традиция сохранилась и по сей день. Но чаще всего чтения утрени проводят после вечерни, повечерия и полунощницы. Служба посвящена земной жизни Иисуса Христа, благодарению Бога за прошедшую ночь.
Утрени бывают будничные — вседневные и праздничные — славословные и полиелейные. Есть также особые — пасхальные и заупокойные (Парастас).
Священник объяснил, как подготовиться к Великому посту
25 февраля, 06:10
В субботу
В целом служба в субботу не отличается от проводимых в будни (если у церкви нет индивидуального расписания на этот день). Единственная особенность – каждый вечер субботы проводится всенощное бдение перед воскресной литургией.
В воскресенье
Еженедельно в воскресенье во всех православных храмах проводится Божественная литургия. Это важнейшее для верующих священнодейство, на котором совершается таинство причащения. Христиане празднуют и почитают воскресный день как день Воскресения из мертвых Иисуса Христа.
Накануне праздников
Накануне праздников совершается всенощное бдение. Такая служба состоит из трех отдельных: вечерни, утрени и первого часа. При строгом соблюдении все действо должно продолжаться от захода солнца до рассвета (начинается примерно с 18 и заканчивается до шести часов). В наши дни службу как правило сокращают до трех часов.
Во время Пасхи проходит особенно торжественное богослужение. Оно состоит из Полунощницы, Заутрени, Крестного хода и Светлой Пасхальной Литургии. Пасхальная ночная служба начинается около полуночи и длится в среднем несколько часов
Правила посещения храма
Правила посещения церкви в большей степени касаются внешнего вида и одежды.
"Человек должен приходить в храм в подобающем виде. Для женщин это — длинная одежда, юбки. Если женщина в брюках, то сверху может быть длинная кофта, куртка в холодное время года. Во многих храмах есть специальные повязки, которые заменяют юбку, платки. Но лучше подготовиться, надеть все это дома. Главное — женщина должна быть в длинной одежде с закрытыми руками и грудью и с покрытой головой", — поясняет Елена Стажук.
Основных правил внешнего вида для мужчин, по ее словам, гораздо меньше — открытая голова и обычные вещи (шорты, майки — то есть открытая одежда также не приветствуется). Главное — снимать шапку на службе.
«
"Прихожанки часто любят одеваться по цвету — у каждого праздничного дня есть свой. Например, на Троицу — зеленый, на праздники Богородицы — голубой, синий и так далее. Женщины приходят в платочках соответствующего празднику цвета или даже полностью одеваются в него. Вплоть до маникюра", — говорит иконописец.
Впрочем, в отдельные церкви могут разрешить зайти мужчине в не слишком коротких шортах или женщине без платка или в брюках — некоторые священники говорят, что душевный порыв важнее, чем дресс-код. Оказавшись в подобной ситуации — сильного желания посетить храм и не вполне соответствующего внешнего вида — можно войти и, не нарушая общей тишины и порядка, спросить разрешения у кого-то из служителей.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
Прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
Правила поведения в храме
В первую очередь при посещении храма необходимо выключить звук на мобильном телефоне, чтобы он не зазвонил в неподходящий момент. Это уважение к служителям храма и к другим верующим, которые пришли молиться. Также нельзя разговаривать громко во время службы. Кроме этого, обычно посетителей просят в целом не шуметь, не есть, не фотографировать со вспышкой. Во многих современных церквях основные запреты схематически обозначены или прописаны на информационных стендах на входе или стикерах на дверях.
«
"Если человек первый раз пришел на службу и не знает, что делать, стоит смотреть на окружающих людей и повторять за ними. Можно уточнить какие-то особо волнующие моменты у людей, работающих в храме. Если человек первый раз готовится к причастию, к исповеди, лучше прочитать соответствующую духовную литературу. Она продается в церковных лавках", — добавляет Елена Стажук.
При посещении церкви верующие практически всегда ставят свечи и молятся за здравие свое и близких и за упокой усопших. Есть несколько правил, которые следует учитывать:
- Свечи ставят до или после службы, чтобы не помешать богослужению.
- Зажигать свечи полагается от других, уже горящих.
- Ставят свечу как можно ближе к центру, чтобы осталось место для других свечей.
- Если в подсвечнике нет свободного места, можно отдать свою свечу служителю церкви. Он поставит ее на освободившееся место.