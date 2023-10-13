https://ria.ru/20231013/suzdal-1902638993.html

Суздаль — 2023: как добраться, на что посмотреть, советы туристам

Достопримечательности Суздаля: что посмотреть и куда сходить самостоятельно

Суздаль — 2023: как добраться, на что посмотреть, советы туристам

Суздаль располагается в 26 километрах к северу от Владимира и входит в популярный туристический маршрут — Золотое кольцо России. Как добраться до города на... РИА Новости, 13.10.2023

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Суздаль располагается в 26 километрах к северу от Владимира и входит в популярный туристический маршрут — Золотое кольцо России. Как добраться до города на машине и что посмотреть за 1 день, куда идти с ребенком, а также главные достопримечательности с описанием, — в материале РИА Новости.Достопримечательности СуздаляСуздаль считается одним из древнейших городов России — первое летописное упоминание о нем датируется 1024 годом. В то время город активно развивался благодаря стараниям Владимира Мономаха и вскоре стал столицей Ростово-Суздальского княжества, достигнув своего расцвета. Однако позжеСуздаль вошел в состав Московского княжества, и бурное развитие прекратилось. В Смутное время город не раз захватывали и грабили, он пережил сильный пожар и эпидемию чумы.Сейчас Суздаль — самый маленький город Золотого кольца России, но в нем расположено более 40 исторически важных памятников и более 200 архитектурных объектов, некоторые из которых внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно туристов привлекают многочисленные старинные церкви, храмы и монастыри, которые расположились среди живописной природы, белокаменные кремлевские стены, деревянные избы и колорит древней Руси.Как добраться до СуздаляГород находится во Владимирской области в 250 километрах от Москвы. В Суздале нет железнодорожного вокзала, поэтому туристы чаще всего добираются сюда на машине. Двигаться нужно по Горьковскому или Ярославскому шоссе и по трассе M8, а сам путь займет 3-5 часов. Если ехать из столицы на автобусе, то на дорогу уйдет 3 часа, а билет будет стоить от 900 рублей. Также экскурсионные автобусы ходят и из других городов страны.При этом можно доехать до Владимира на поезде, а оттуда до Суздаля на автобусе за 40-50 минут. Транспорт ходит ежедневно каждый час, а стоимость билета начинается от 150 рублей. Можно добраться до города и на такси, но это будет стоить намного дороже — 1000-1500 рублей.Где погулять в СуздалеПлощадь Суздаля составляет всего 15 километров, при этом в городе множество достопримечательностей, многие из которых находятся рядом друг с другом. Они включают пять монастырей, полсотни храмов и музеи под открытым небом.Главные достопримечательностиСуздальский кремль — это основная достопримечательность города, его ядро, которое согласно археологическим данным существует с X века. Здесь до сих пор сохранились земляные валы и рвы древней крепости, а сам архитектурный ансамбль состоит из Рождественского собора (1222-1225 годы), Архиерейских палат (XV-XVIII века) и Никольской церкви (1766 год).Сейчас в Архиерейских палатах расположен музей, в котором представлена экспозиция, посвященная истории Суздальского края и Суздальского кремля. Вход на выставку платный — единый билет обойдется в 500 рублей. Территория открыта ежедневно с 9:30 до 19:00 (вход до 18:30), а в субботу с 9:30 до 20:00 (вход до 19:30). Экспозиции работают с 10 часов.Церкви, соборы и храмыСамое древнее культовое сооружение Суздаля — Рождественский собор в кремле, построенный в 1222-1225 годах. При этом от сооружения XIII века осталась только нижняя часть, а верхнюю возвели в XVI веке.Никольская церковьНикольская церковь представляет собой деревянное строение в виде избы и располагается в западной части Суздальского кремля. Она была построена в 1766 году в селе Глотово, откуда ее перевезли на территорию кремля в 1960 году.Церковь возвели без единого гвоздя, она относится к редкому виду “клетских” храмов — простейших построек из дерева, в основе которых была клеть или сруб. Мастера сращивали три или более клетей под одной двускатной крышей, в результате этого строение казалось небольшим снаружи, но просторным внутри.Воскресенская церковьЦерковь находится рядом с Торговыми рядами на главной городской площади Суздаля и была построена в 1720 году. Она отличается простой архитектурой, при этом рядом имеет необычную восьмигранную колокольню с высоким шпилем. Отсюда открывается красивый вид на город. Внутри Воскресенской церкви сохранились фрагменты росписи XVIII века, а стены украшены клеевой живописью конца XIX века.Кресто-Никольская церковьКаменная Кресто-Никольская церковь (Церковь Николая Чудотворца) расположена у северной части Торговых рядов и была возведена в 1770 году после эпидемии чумы, унесшей жизни половины населения города. Она представляет собой кубообразное строение, у которого белые наличники выполнены в стиле барокко, напоминая украшения русских теремов. Особенностью ее архитектуры является то, что с каждой стороны церковь выглядит по-разному: одна ее часть желтая, а другая — белая.Церковь Александра НевскогоЦерковь святого Александра Невского является единственной сохранившейся православной постройкой Суздаля в русском стиле. Построили ее в начале XX века. Здание церкви выполнено из кирпича, а его отличительной чертой считается обилие нарядного декора — наличников, различных узоров, кокошников и колонн.Входо-Иерусалимская церковьСтроение находится в самом центре города между Торговыми рядами и оборонительными укреплениями кремля. Построили его в 1702-1707 годах на месте ветхой Пятницкой церкви. Входо-Иерусалимская церковь отличается лаконичной архитектурой, имеет пять тройных куполов и выполнена в стиле суздальского зодчества.Преподобенская колокольняЭто самое высокое здание Суздаля, которое поднимается на 72 метра над городом. Преподобенскую колокольню возвели в 1813 году рядом с женским Ризоположенским монастырем в честь победы над Наполеоном. Она представляет собой многоуровневое здание из ярусов разного размера с двенадцатью колоколами наверху, выполненное в стиле классицизма. С 2014 года гости города могут подняться наверх и посмотреть на живописные суздальские просторы.МонастыриНесмотря на небольшую площадь, в Суздале находятся пять действующих древних монастырей, некоторые из которых были построены более 700 лет назад.Свято-Покровский женский монастырьМонастырь расположен в северной части города на правом берегу реки Каменки. Его основали в 1364 году, но текущий внешний вид строения сложился только в XVI веке. В то время он считался одним из самых крупных на Руси, а еще сюда ссылали представительниц аристократии, которых постригли в монахини.На территории Свято-Покровского женского монастыря, обнесенного каменной оградой, есть трехглавый Покровский собор, шатровая колокольня, Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью 1515 года, Трапезная палата с Зачатьевской церковью и другие памятные постройки.Спасо-Евфимиев мужской монастырьСооружение возвели в 1352 году в качестве крепости для защиты города от врагов, но позже из него сделали мужской монастырь, который сейчас входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурный ансамбль состоит из Спасо-Преображенского собора (1550-1560 годы), Монастырской звонницы (XVI-XVII века), Благовещенской надвратной церкви (XVI—XVII века), Успенской трапезной церкви (XVI век), Дома архимандрита (XVII век) и много другого.Ризоположенский женский монастырьНынешний ансамбль Ризоположенского женского монастыря сложился в XVI-XVII веках, хотя был основан в 1207 году суздальским епископом Иоанном, но первые постройки не уцелели до наших дней. Сейчас здесь находятся Ризоположенский собор, Святые ворота, Преподобенская колокольня, Сретенская трапезная церковь и Святые ворота бывшего Троицкого монастыря.МузеиСуздаль называют музеем под открытым небом из-за большого числа культовых построек и памятников деревянного зодчества. При этом здесь есть современные музеи. Например, Музей восковых фигур и музей “Дом кино”.Музей деревянного зодчества и крестьянского бытаПредставляет собой обширный музейный комплекс — на его территории расположились уникальные деревянные постройки XVII-XIX веков, которые привезли со всей Владимирской области. Всего здесь находится 18 строений, среди которых жилые домики, старинные деревянные церкви, мельницы, колодцы, амбары, бани и т.д. Все это выглядит как небольшое древнерусское село. Музей работает с 9 утра до 5 вечера, а входной билет стоит 400 рублей.Музей “Щурово городище”“Щурово городище” еще называют музеем “живой” истории из-за того, что это реконструированное поселение древних славян, основу которого составляют декорации к фильму “Царь” Павла Лунгина. Город расположился на берегу небольшой речки среди живописной природы. Здесь можно также увидеть жилые и хозяйственные постройки, которые расскажут о быте восточных славян в эпоху средневековья.Музей восковых фигурМузей насчитывает более 150 восковых экспонатов, при этом коллекция постоянно пополняется. Его история началась 1990 году всего с девяти персонажей, но постепенно музей стал разрастаться, а фигуры из воска путешествовали по всему миру. Среди них есть множество исторических личностей. Например, Петр I, Иван Грозный и другие. Входной билет стоит 300 рублей, а для школьников и студентов — 150.Интересные местаКроме церквей и монастырей в городе можно увидеть дома купцов и зажиточных крестьян, Торговые ряды и посетить смотровую площадку с красивыми видами.Торговые рядыТорговые ряды были построены в XIX веке в стиле ампир и представляют собой длинную галерею с колоннами и арками, в каждой из которых раньше располагались купеческие лавки. Сейчас здесь продают сувениры, одежду, предметы быта, местные напитки, а еще тут есть антикварный магазин.Смотровая площадка на КаменкеЭто необорудованная смотровая площадка неподалеку от Спасо-Евфимиева монастыря, которая находится на небольшой возвышенности, поэтому отсюда открывается живописный вид на реку Каменку и архитектурные памятники Суздаля.Посадский домПосадский дом — крайне редкий памятник каменного зодчества, построенный в конце XVII - начале XVIII века. В то время только начинали возводить дома из камня, а сооружения из дерева до наших дней не сохранились. Посадский дом выкупили у последнего владельца в 70-е годы прошлого века и затем отреставрировали. При этом внутри есть небольшая выставка из утвари и предметов обихода горожан.Куда сходить с детьмиОсновные остановки туристов в Суздале — Кремль и Музей деревянного зодчества — понравятся детям, особенно тем, кто интересуется историей. На базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника также проводят мастер-классы и познавательные квесты, интерактивные занятия, показывают кукольные представления. В Центре народного творчества можно не только познакомиться со славянским бытом, но и поучиться ремеслам: лепке из глины, резьбе по дереву, росписи и т.д. Можно приурочить поездку с детьми и к праздникам. Например, в Суздале проводят ежегодный “День огурца”, который известен на всю Россию, а еще летом на Каменке шумно празднуют фестиваль Ивана Купала.Что посмотреть в окрестностях Суздаля на машинеВ окрестностях Суздаля расположилось множество древних сел, в которых сохранились старинные постройки. Так, в 5 километрах от города в селе Кидекша стоит один из древнейших памятников белокаменного зодчества Древней Руси — Церковь Бориса и Глеба, которую возвели в 1152 году. В селе Санино можно увидеть две церкви: Никольскую и Покрова Пресвятой Богородицы, которые сейчас реставрируют.Также неподалеку от Суздаля находится Храмовый комплекс в Михалях, в состав которого входят зимняя церковь Флора и Лавра, летний храм Михаила Архангела и храм Александра Невского. А в селе Коровники — полюбоваться на церкви XVII века — Крестовоздвиженскую и Козьмодемьянскую.Экскурсии и развлеченияОбзорные экскурсии по городу подходят тем, кто не хочет заниматься самостоятельной организацией маршрута, но при этом желает познакомиться не только с достопримечательностями города, но и узнать его историю. Обычно они длятся 2-4 часа, а цены начинаются от 900 рублей. Среди необычных программ есть квесты, прогулки, во время которых детям и взрослым рассказывают о тайнах города или легендах древних монастырей, а также экскурсии для знакомства с различными ремеслами. Лучше всего путешествие с гидом планировать заранее и записываться на него за несколько дней.В Суздале часто проходят массовые гуляния, ярмарки и фестивали, особой популярностью пользуется День огурца. В этот день можно попробовать множество блюд из огурцов, научиться резьбе по ним, узнать новые рецепты и послушать традиционную музыку.Самостоятельные маршруты по СуздалюСуздаль — небольшой город, поэтому главные достопримечательности можно посмотреть за один день. Если путешествие планируется на все выходные, то времени хватит и на окрестности города.За 1 деньНачать прогулку можно со смотровой площадки на Каменке, откуда открывается красивый вид, после чего дойти до Покровского и Спасо-Евфимиева монастырей. Далее маршрут такой: Ризоположенский женский монастырь, Торговые ряды, Успенская церковь, Суздальский кремль, Музей деревянного зодчества и крестьянского быта, Пристань прогулочного катера и Церковь Ильи Пророка.Другой вариант: Кремль — Музей деревянного зодчества — церкви Богоявления и Иоанна Предтечи — Покровский монастырь — Спасо-Евфимиев монастырь — Посадский дом — Торговые ряды.За 2 дняВ этом случае первый день можно посвятить прогулке по городу, а на второй съездить в другие населенные пункты Суздальского района. Самые популярные из них: село Кидекша, село Санино и Боголюбский женский монастырь с останками замка Андрея Боголюбского. Также можно доехать до Владимира, а на обратном пути посетить церковь Покрова на Нерли.Где поестьВ Суздале много мест, где представлены старорусские блюда. Одно из них — ресторан “Дворянское гнездо”. Здесь готовят по рецептам знаменитых московских трактиров и можно попробовать котлеты из мяса лося или кабана, скоблянку (блюдо из свиной вырезки и картофеля), домашнее сало, соленья и многое другое. Ужин на двоих человек обойдется в 1500-2000 рублей. Более бюджетно можно перекусить в городских кафе на улице Ленина.Где остановитьсяЧтобы быть ближе к основным достопримечательностям лучше всего останавливаться на улице Ленина. В Суздале есть гостиницы, отели и хостелы разной ценовой категории. Чтобы лучше проникнуться атмосферой города, можно поселиться в гостевом доме. Стоимость номера на одного человека начинается от 2000 рублей. Минус гостевых домов состоит в том, что в большинстве случаев они находятся удаленно от центра Суздаля. Лучше бронировать места заранее, потому что в туристический сезон их может не быть.На чем передвигаться по городуУдобнее всего передвигаться по городу пешком — все достопримечательности находятся рядом. При этом по Суздалю курсирует несколько автобусов, есть такси, а также можно взять в аренду велосипед.Что привезти из сувенировСуздаль славится своей медовухой, медом и вареньем, поэтому можно купить подобные гастрономические сувениры. Другой вариант: сувениры традиционных народных промыслов и ремесел: платки, скатерти, одежда со славянскими узорами, изделия из дерева и бересты, лоскутные ковры и т.д. Популярностью пользуются и поделки с огурцом — гастрономическим символом города.Когда лучше ехатьЗимой в Суздале довольно холодно, поэтому туристы в основном приезжают на новогодние праздники. Но у зимних поездок есть своя атмосфера — можно покататься на санках, а после долгой прогулки попариться в бане и выпить горячий напиток в деревянном гостевом доме. У туристов наибольшей популярностью город пользуется летом, когда тепло — в это время здесь очень красиво, по Каменке ходят речные трамваи, можно рыбачить, кататься на байдарках и многое другое.Советы туристамМногие достопримечательности и музеи закрыты в понедельник, но выходным может быть и другой день — следует учитывать этот момент во время поездки. Также стоит купить путеводитель, чтобы не пропустить интересное место во время прогулки по городу. Бронировать номера в отелях и гостевых домах следует заранее, так же как и места в ресторанах.

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