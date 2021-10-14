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Религия
https://ria.ru/20211014/pokrov-1754442361.html
Загадка Покрова: кто и когда начал его отмечать на самом деле
Загадка Покрова: кто и когда начал его отмечать на самом деле - РИА Новости, 14.10.2021
Загадка Покрова: кто и когда начал его отмечать на самом деле
У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник так глубоко укоренился в русской культуре, что многие считают его не церковным, а народным. Правда, до... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T08:00
2021-10-14T08:12
религия
волхов
московская духовная академия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник так глубоко укоренился в русской культуре, что многие считают его не церковным, а народным. Правда, до сих не известно, где он возник — на Руси или в Греции. О версиях ученых — в материале РИА Новости.Византийская легендаПокров, в отличие от других крупных праздников, никак не связан с евангельскими событиями. Его основа — церковное предание, повествующее о явлении Богородицы святому Андрею Юродивому, некогда жившему в Константинополе.По легенде, на окраине города, во Влахернском храме, где хранились Крест Господень, риза и пояс Богородицы, молился с учеником Епифанием святой Андрей. В четвертом часу ночи он вдруг обратил взор вверх и увидел Богоматерь, а с ней — Иоанна Предтечу и апостола Иоанна Богослова. Она приблизилась к амвону, и святой спросил ученика: "Видишь Владычицу и Царицу мира?" Тот ответил: "Вижу, отец мой, и ужасаюсь"."Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала молитву, закончив которую, Она сняла с головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых", — гласит предание.Благодаря этой византийской легенде и появился известный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако пока неясно, греки или русские начали отмечать его первыми.Русский след"В начале XX века русский исследователь Григорий Георгиевский предположил, что истоки идут из Константинополя. И связаны они с событиями из жития Андрея Юродивого", — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.Праздник якобы возник в Византии и только спустя два столетия пришел на Русь, где быстро полюбился и стал "родным". Однако эту версию, по словам Кириллина, признают не все. Известно, что византийские тексты молчат про видение святого Андрея.Греки дату не отмечают, и событие не зафиксировано в их церковных уставах. А вот в русских — отражено. Отсюда гипотеза, что праздник придумали на Руси.В середине XII века фактическим правителем Руси стал Андрей Боголюбский, особо почитавший Богоматерь. В 1164-м по его инициативе в календарь внесли две даты: празднование Всемилостивому Спасу (Медовый спас) — в честь победы над волжскими булгарами. И Покров Пресвятой Богородицы, но вот в связи с чем — это вопрос.Ответ, вероятно, следует искать в "Житии Андрея Юродивого". Исследователи полагают, что оно описывает события второй половины IX — начала X столетия. Тогда Константинополь неоднократно осаждали мусульмане. Скорее всего, речь идет о набеге на византийскую столицу.Есть и другая версия: город оборонялся от "племен русов" — войска варягов из Киева. В "Повести временных лет" говорится, что осадой командовали князья Аскольд и Дир. Затем они неожиданно и по неизвестной причине отступили. Судя по греческим хроникам того времени, горе-завоеватели бежали после крестного хода с ризой Богородицы.Это чудо, гласят летописи, убедило Аскольда и Дира принять христианство. А в память о событии Андрей Боголюбский в XII веке учредил праздник Покрова."Упоминания о походе на Константинополь в русской письменной традиции появляются довольно поздно — в начале XVI века. Не совсем понятно, откуда почерпнули информацию. Кроме того, ее могли сильно переработать", — поясняет Кириллин.По мнению ученого, возникает парадокс: Боголюбский зачем-то празднует поражение собственных предков. Поэтому некоторые исследователи считают, что истоки Покрова нужно искать вовсе не во Владимиро-Суздальском княжестве.Две версииДругая версия: тот самый Андрей Юродивый, согласно разным преданиям, родился в Новгороде — а оттуда перебрался в Константинополь."Примечательно, что все ранние рукописи, где упомянуты житие святого и сведения о празднике Покрова, — новгородские", — указывает Кириллин.То есть, согласно этой гипотезе, именно жители города на Волхове первыми стали отмечать дату. А князь Боголюбский ввел ее на своих землях — после неудачной осады Новгорода в 1170-м. Современники называли провал опытного полководца не иначе как "чудом божиим".Большинство аргументов, по словам эксперта, пока в пользу новгородского происхождения праздника. Правда, первый известный науке храм в его честь — Покрова на Нерли — появился не на северо-западе Руси, а во владимирских землях. Это еще больше запутывает исследователей и не дает поставить точку в многолетних спорах.
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96
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волхов, московская духовная академия, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 14.10.2021 (обновлено: 08:12 14.10.2021)
 

Загадка Покрова: кто и когда начал его отмечать на самом деле

© РИА Новости / Игнатович / Перейти в фотобанкИкона "Покров Пресвятой Богородицы"
Икона Покров Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Игнатович
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник так глубоко укоренился в русской культуре, что многие считают его не церковным, а народным. Правда, до сих не известно, где он возник — на Руси или в Греции. О версиях ученых — в материале РИА Новости.

Византийская легенда

Покров, в отличие от других крупных праздников, никак не связан с евангельскими событиями. Его основа — церковное предание, повествующее о явлении Богородицы святому Андрею Юродивому, некогда жившему в Константинополе.
По легенде, на окраине города, во Влахернском храме, где хранились Крест Господень, риза и пояс Богородицы, молился с учеником Епифанием святой Андрей. В четвертом часу ночи он вдруг обратил взор вверх и увидел Богоматерь, а с ней — Иоанна Предтечу и апостола Иоанна Богослова. Она приблизилась к амвону, и святой спросил ученика: "Видишь Владычицу и Царицу мира?" Тот ответил: "Вижу, отец мой, и ужасаюсь".
"Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала молитву, закончив которую, Она сняла с головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых", — гласит предание.
Благодаря этой византийской легенде и появился известный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако пока неясно, греки или русские начали отмечать его первыми.

Русский след

"В начале XX века русский исследователь Григорий Георгиевский предположил, что истоки идут из Константинополя. И связаны они с событиями из жития Андрея Юродивого", — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.
© Public domain Андрей Юродивый. Фрагмент иконы
Андрей Юродивый. Фрагмент иконы
© Public domain
Андрей Юродивый. Фрагмент иконы
Праздник якобы возник в Византии и только спустя два столетия пришел на Русь, где быстро полюбился и стал "родным". Однако эту версию, по словам Кириллина, признают не все. Известно, что византийские тексты молчат про видение святого Андрея.
Греки дату не отмечают, и событие не зафиксировано в их церковных уставах. А вот в русских — отражено. Отсюда гипотеза, что праздник придумали на Руси.
В середине XII века фактическим правителем Руси стал Андрей Боголюбский, особо почитавший Богоматерь. В 1164-м по его инициативе в календарь внесли две даты: празднование Всемилостивому Спасу (Медовый спас) — в честь победы над волжскими булгарами. И Покров Пресвятой Богородицы, но вот в связи с чем — это вопрос.
© Фото : Public Domain/ Виктор ВаснецовАндрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885-1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва)
Андрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885—1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : Public Domain/ Виктор Васнецов
Андрей Боголюбский (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885-1896. Государственная Третьяковская галерея, Москва)
Ответ, вероятно, следует искать в "Житии Андрея Юродивого". Исследователи полагают, что оно описывает события второй половины IX — начала X столетия. Тогда Константинополь неоднократно осаждали мусульмане. Скорее всего, речь идет о набеге на византийскую столицу.
Есть и другая версия: город оборонялся от "племен русов" — войска варягов из Киева. В "Повести временных лет" говорится, что осадой командовали князья Аскольд и Дир. Затем они неожиданно и по неизвестной причине отступили. Судя по греческим хроникам того времени, горе-завоеватели бежали после крестного хода с ризой Богородицы.
Это чудо, гласят летописи, убедило Аскольда и Дира принять христианство. А в память о событии Андрей Боголюбский в XII веке учредил праздник Покрова.
"Упоминания о походе на Константинополь в русской письменной традиции появляются довольно поздно — в начале XVI века. Не совсем понятно, откуда почерпнули информацию. Кроме того, ее могли сильно переработать", — поясняет Кириллин.
© Public domainПоход на Царьград Аскольда и Дира в Радзивилловской летописи, конец XV века
Поход на Царьград Аскольда и Дира в Радзивилловской летописи, конец XV века
© Public domain
Поход на Царьград Аскольда и Дира в Радзивилловской летописи, конец XV века
По мнению ученого, возникает парадокс: Боголюбский зачем-то празднует поражение собственных предков. Поэтому некоторые исследователи считают, что истоки Покрова нужно искать вовсе не во Владимиро-Суздальском княжестве.

Две версии

Другая версия: тот самый Андрей Юродивый, согласно разным преданиям, родился в Новгороде — а оттуда перебрался в Константинополь.
"Примечательно, что все ранние рукописи, где упомянуты житие святого и сведения о празднике Покрова, — новгородские", — указывает Кириллин.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЦерковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области
Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области
То есть, согласно этой гипотезе, именно жители города на Волхове первыми стали отмечать дату. А князь Боголюбский ввел ее на своих землях — после неудачной осады Новгорода в 1170-м. Современники называли провал опытного полководца не иначе как "чудом божиим".
Большинство аргументов, по словам эксперта, пока в пользу новгородского происхождения праздника. Правда, первый известный науке храм в его честь — Покрова на Нерли — появился не на северо-западе Руси, а во владимирских землях. Это еще больше запутывает исследователей и не дает поставить точку в многолетних спорах.
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