https://ria.ru/20211014/pokrov-1754442361.html

Загадка Покрова: кто и когда начал его отмечать на самом деле

Загадка Покрова: кто и когда начал его отмечать на самом деле - РИА Новости, 14.10.2021

Загадка Покрова: кто и когда начал его отмечать на самом деле

У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник так глубоко укоренился в русской культуре, что многие считают его не церковным, а народным. Правда, до... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:00

2021-10-14T08:00

2021-10-14T08:12

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волхов

московская духовная академия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник так глубоко укоренился в русской культуре, что многие считают его не церковным, а народным. Правда, до сих не известно, где он возник — на Руси или в Греции. О версиях ученых — в материале РИА Новости.Византийская легендаПокров, в отличие от других крупных праздников, никак не связан с евангельскими событиями. Его основа — церковное предание, повествующее о явлении Богородицы святому Андрею Юродивому, некогда жившему в Константинополе.По легенде, на окраине города, во Влахернском храме, где хранились Крест Господень, риза и пояс Богородицы, молился с учеником Епифанием святой Андрей. В четвертом часу ночи он вдруг обратил взор вверх и увидел Богоматерь, а с ней — Иоанна Предтечу и апостола Иоанна Богослова. Она приблизилась к амвону, и святой спросил ученика: "Видишь Владычицу и Царицу мира?" Тот ответил: "Вижу, отец мой, и ужасаюсь"."Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала молитву, закончив которую, Она сняла с головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых", — гласит предание.Благодаря этой византийской легенде и появился известный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако пока неясно, греки или русские начали отмечать его первыми.Русский след"В начале XX века русский исследователь Григорий Георгиевский предположил, что истоки идут из Константинополя. И связаны они с событиями из жития Андрея Юродивого", — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.Праздник якобы возник в Византии и только спустя два столетия пришел на Русь, где быстро полюбился и стал "родным". Однако эту версию, по словам Кириллина, признают не все. Известно, что византийские тексты молчат про видение святого Андрея.Греки дату не отмечают, и событие не зафиксировано в их церковных уставах. А вот в русских — отражено. Отсюда гипотеза, что праздник придумали на Руси.В середине XII века фактическим правителем Руси стал Андрей Боголюбский, особо почитавший Богоматерь. В 1164-м по его инициативе в календарь внесли две даты: празднование Всемилостивому Спасу (Медовый спас) — в честь победы над волжскими булгарами. И Покров Пресвятой Богородицы, но вот в связи с чем — это вопрос.Ответ, вероятно, следует искать в "Житии Андрея Юродивого". Исследователи полагают, что оно описывает события второй половины IX — начала X столетия. Тогда Константинополь неоднократно осаждали мусульмане. Скорее всего, речь идет о набеге на византийскую столицу.Есть и другая версия: город оборонялся от "племен русов" — войска варягов из Киева. В "Повести временных лет" говорится, что осадой командовали князья Аскольд и Дир. Затем они неожиданно и по неизвестной причине отступили. Судя по греческим хроникам того времени, горе-завоеватели бежали после крестного хода с ризой Богородицы.Это чудо, гласят летописи, убедило Аскольда и Дира принять христианство. А в память о событии Андрей Боголюбский в XII веке учредил праздник Покрова."Упоминания о походе на Константинополь в русской письменной традиции появляются довольно поздно — в начале XVI века. Не совсем понятно, откуда почерпнули информацию. Кроме того, ее могли сильно переработать", — поясняет Кириллин.По мнению ученого, возникает парадокс: Боголюбский зачем-то празднует поражение собственных предков. Поэтому некоторые исследователи считают, что истоки Покрова нужно искать вовсе не во Владимиро-Суздальском княжестве.Две версииДругая версия: тот самый Андрей Юродивый, согласно разным преданиям, родился в Новгороде — а оттуда перебрался в Константинополь."Примечательно, что все ранние рукописи, где упомянуты житие святого и сведения о празднике Покрова, — новгородские", — указывает Кириллин.То есть, согласно этой гипотезе, именно жители города на Волхове первыми стали отмечать дату. А князь Боголюбский ввел ее на своих землях — после неудачной осады Новгорода в 1170-м. Современники называли провал опытного полководца не иначе как "чудом божиим".Большинство аргументов, по словам эксперта, пока в пользу новгородского происхождения праздника. Правда, первый известный науке храм в его честь — Покрова на Нерли — появился не на северо-западе Руси, а во владимирских землях. Это еще больше запутывает исследователей и не дает поставить точку в многолетних спорах.

https://ria.ru/20211012/svyatost-1754087638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волхов, московская духовная академия, аналитика - религия и мировоззрение