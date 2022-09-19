https://ria.ru/20220919/pokrov-1817983882.html

Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника

Покров Пресвятой Богородицы 2022: какого числа праздник, история, храмы, иконы

Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника

В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, который ежегодно приходится на 14 число месяца. История... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T21:10

2022-09-19T21:10

2022-09-19T21:10

религия

русская православная церковь

православие

покров пресвятой богородицы

религия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, который ежегодно приходится на 14 число месяца. История возникновения праздника и храмы, посвященные Богоматери, какие молитвы и акафисты читаются на службе в честь Девы Марии - в материале РИА Новости.Покров Пресвятой БогородицыВеликий недвунадесятый (не входящий в двенадцать самых важных православных праздников после Пасхи) Покров Пресвятой Богородицы отмечается верующими ежегодно в один и тот же день и приурочен к событию, описанному в житии святого юродивого Андрея Константинопольского, произошедшему в 910 году: явлению ему Девы Марии. В народе этот праздник получил название "Покров день", именно в это время завершаются полевые работы и начинается сезон свадеб, а на смену хороводам приходят посиделки (вид досуга молодежи), жители деревень готовятся к холодам. Покров - один из наиболее любимых праздников на Руси, хоть и посвящен событиям, произошедшим в Византии.Какого числаПраздник относится к непереходящим, то есть не зависит от даты празднования Пасхи и отмечается православной Церковью 14 октября каждого года. Примечательно, что в Греции, откуда он родом, его не относят к великим и дата не приходится ни на 14 октября (по новому стилю), ни на 1 октября (по старому). Греческая церковь совместила его с датой, когда поминает погибших героев, сопротивлявшихся вторжению Муссолини в 1940 году, и отмечает Покров Пресвятой Богородицы 28 октября. Греки этот государственный праздник связывают с покровительством Пресвятой Девы.ИсторияВпервые православная церковь стала отмечать Покров Богородицы по распоряжению владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.). Князь почитал святого юродивого Андрея как своего небесного покровителя и интересовался его житием, в котором и было описано древнее событие, положившее начало празднику Покрова. Первым автором жития считается священник храма Святой Софии Константинопольской, который был духовником юродивого Андрея и его ученика, подлинник рукописи не сохранился, а последующие переписчики часто изменяли текст по своему усмотрению и добавляли от себя то, о чем слышали и знали. Поэтому источники, описывающие явление Богоматери, часто сами себе противоречат и связывают его то с осадой города язычниками, то арабами (сарацинами), то вообще не говорят ни о каких военных действиях.Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Он очень быстро прижился на Руси, дал название многим городам и селам.Событие праздникаОдна из древних легенд гласит, что в то время, когда жители Константинополя переживали очередную осаду города варварами (некоторые источники предполагают, что это были наши предки русичи, еще не принявшие на тот момент христианство), они часто и особенно тщательно молились о том, чтобы их город не был разграблен, просили о защите. В один из таких дней, когда ситуация особенно обострилась и надежда была только на чудо, юродивый Андрей вместе со своим учеником Епифанием ночью пришел в Влахернский храм, где хранились Крест Господень и риза (одежда) Богородицы. Там уже находились жители города и семья императора, во время молитвы святой вдруг увидел парящую Деву Марию, которая распростерла свой омофор (покрывало, покров, накидку) над константинопольцами, склонившимися в мольбе.Андрей увидел Богородицу, вошедшую через царские врата, — "очень высокую, в сопровождении грозных слуг". Помолившись, она сняла с себя "сияющий словно молния" омофор — длинную широкую ленту, покрывавшую ей голову и плечи. Затем, "взяв в свои пречистые руки — был он велик и страшен, — распростерла над стоящими там людьми".Андрей - человек, который отказался от прежней жизни, бросил все, что у него было и стал аскетом и богомольцем. Именно ему и его ученику было дано лицезреть видение.В результате осада была неожиданно снята, враги отступили. Древнерусские князья Аскольд и Дир, жившие в те времена и ходившие с войском на Константинополь, возможно и были теми варварами, которые осаждали город во время знамения, они очень заинтересовались Богом, покровительствовавшим Византии и так защищавшим свой народ, а к концу жизни приняли христианство. Именно их в некоторых источниках иногда называли первыми крестителями Руси за несколько десятков лет до 988 года.ТрадицииГлавным мероприятием в день Покрова Пресвятой Богородицы, как и всех остальных церковных праздников, является служба, которая начинается накануне, 13 октября, продолжается всенощным бдением и заканчивается утренней литургией. В этот день верующие всей семьей посещают храм, молятся за здравие родных, знакомых и друзей, ставят свечи. Придя домой, хозяйки накрывают стол, светят по углам дома восковой свечей, чтобы прогнать нечисть. Православным нельзя сквернословить, завидовать, ругаться. Любая тяжелая работа не рекомендована, лучше время посвятить молитвам и родным.БогослужениеВ православных храмах служится малая вечерня, великая вечерня, утреня и литургия. Исполняются акафисты, прославляющие Деву Марию и сам праздник, Богородицу называют великой заступницей, помощницей, источником мудрости.МолитвыВерующие в своих молитвах просят помощи у Богородицы, считается, что именно в этот день они будут обязательно услышаны:На малой вечерне читаются:На великой вечерне:На утрене:Литургия включает в себя:ПроповедиХристианские церковные наставления, рассказывающие о истории праздника и разъясняющие его смысл, традиционно следуют за литургией.ВеличанияКраткие песнопения, прославляющие Богородицу, начинаются со слова "Величаем" (или "Ублажаем") и поются на утрене и на литургии:ИконыУ икон, посвященным Покрову Пресвятой Богородицы, молятся о заступничестве в любой ситуации, но так как событие связано с нашествием врагов, то принято считать, что они помогают в первую очередь при военных действиях, всем страдающим от них, воинам живым и павшим, их родным и близким, людям в беде и несчастье. Так как на Руси в это время начинался сезон свадеб, то молодые девушки молились Деве Марии и о счастливом замужестве, женщины - о покое в семье и легком родоразрешении. С Покровом связано очень много икон, самая древняя сохранившаяся из них относится к к XIII веку и украшает западные врата Богородице-Рождественского собора (1227–1238) в Суздале. Все образы писались по-разному, но к XIV веку сформировались два основных направления в иконописи, посвященной Покрову: суздальское и новгородское. Изображения этого времени сейчас хранятся в Третьяковской галерее, Владимиро-Суздальском музее, Новгородском музее-заповеднике.Интересна история создания Псковской иконы Покрова Богородицы, которая была написана в XVI веке в память о спасении города от захвата поляками: в 1581 году, когда Псков осадили иноземные войска, иноку Печорского монастыря Досифею привиделась Дева Мария и велела взять ее образ и обнести его вокруг крепости. Как только это было исполнено - врагов разбили. Этот образ не похож на все остальные: на нем, помимо Богородицы с покровом, изображены стены Пскова.Издавна чествуют Покров и казаки - они считают Марию своей покровительницей. Казачьи иконы по стилю несколько отличаются от остальных: на них изображается Богородица, укрывающая своей мантией всех людей.На современных образах, посвященных празднику, Богоматерь чаще всего изображается одна или в окружении ангелов.ХрамыПосле установления праздника, храмов, посвященных событию, строилось очень много. Один из самых древних - Храм Покрова на Нерли, построенный больше чем 800 лет назад в 1165 году Андреем Боголюбским в память о старшем сыне Изяславе, который умер от ран, полученных во время военного похода.Покровский храм на Лыщиковой горе находится в Москве, он появился больше 300 лет назад и никогда не закрывался. Даже в 30-е годы прошлого века в нем собиралась немногочисленная христианская община.Покровский храм в селе Акулово Московской области был построен в 1807 году графиней Шереметьевой-Разумовской, а во время войны с Наполеоном французские солдаты его разграбили и сожгли, только часть утвари помещица смогла укрыть в своем имении. После поражения наполеоновских войск она пожертвовала все свое состояние на его восстановление и содержание, а сама умерла в бедности.Собор Василия Блаженного (Храм Покрова Пресвятой Богородицы "что на рву") был возведен около 450 лет назад по приказу царя Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Это воинский храм, восемь куполов которого означают восемь побед русской армии, а главный придел (особая часть храма), посвященный Покрову Богородицы, символизирует ее покровительство над всей Русской землей.Другие наиболее известные покровские храмы:Есть ли пост в этот деньНа Покров нет поста, если этот день выпадает на среду или пятницу (постные дни), то запрещается употреблять в пищу яйца, мясо, молоко и кисломолочные продукты, но разрешается есть рыбу.Приметы, обычаи и обрядыНа Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Считалось, что на Покров встречаются осень с зимой. Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю. Слово "покров" в народе также связывали с тем, что после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой (в отличие от незамужних девушек).Для наших предков этот день был главным осенним праздником, сбор урожая закончен, скот не гнали на пастбища, а переводили на зимние корма, избы утепляли мхом, в некоторых районах начинали топить печь. Оставшиеся на ветках яблони плоды не срывали, давая им засохнуть, а на Покров - сжигали, считалось, что тогда всю зиму в доме будет тепло.Особым этот день был и для девушек, которые собирались выйти замуж: свадьба на Покров обещала долгую и счастливую семейную жизнь, много детей, достаток в доме. А для тех, кто еще не имел жениха, важно было посетить церковь и попросить о скором замужестве.Приметы на Покров связаны с погодой:

https://ria.ru/20220913/bogoroditsa-1816536327.html

https://ria.ru/20220916/oktyabr-1817258105.html

https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

религия, русская православная церковь, православие, покров пресвятой богородицы