Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника
Покров Пресвятой Богородицы
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, который ежегодно приходится на 14 число месяца. История возникновения праздника и храмы, посвященные Богоматери, какие молитвы и акафисты читаются на службе в честь Девы Марии - в материале РИА Новости.
Покров Пресвятой Богородицы
Великий недвунадесятый (не входящий в двенадцать самых важных православных праздников после Пасхи) Покров Пресвятой Богородицы отмечается верующими ежегодно в один и тот же день и приурочен к событию, описанному в житии святого юродивого Андрея Константинопольского, произошедшему в 910 году: явлению ему Девы Марии. В народе этот праздник получил название "Покров день", именно в это время завершаются полевые работы и начинается сезон свадеб, а на смену хороводам приходят посиделки (вид досуга молодежи), жители деревень готовятся к холодам. Покров - один из наиболее любимых праздников на Руси, хоть и посвящен событиям, произошедшим в Византии.
Какого числа
Праздник относится к непереходящим, то есть не зависит от даты празднования Пасхи и отмечается православной Церковью 14 октября каждого года. Примечательно, что в Греции, откуда он родом, его не относят к великим и дата не приходится ни на 14 октября (по новому стилю), ни на 1 октября (по старому). Греческая церковь совместила его с датой, когда поминает погибших героев, сопротивлявшихся вторжению Муссолини в 1940 году, и отмечает Покров Пресвятой Богородицы 28 октября. Греки этот государственный праздник связывают с покровительством Пресвятой Девы.
Икона "Покров Пресвятой Богородицы"
История
Впервые православная церковь стала отмечать Покров Богородицы по распоряжению владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.). Князь почитал святого юродивого Андрея как своего небесного покровителя и интересовался его житием, в котором и было описано древнее событие, положившее начало празднику Покрова. Первым автором жития считается священник храма Святой Софии Константинопольской, который был духовником юродивого Андрея и его ученика, подлинник рукописи не сохранился, а последующие переписчики часто изменяли текст по своему усмотрению и добавляли от себя то, о чем слышали и знали. Поэтому источники, описывающие явление Богоматери, часто сами себе противоречат и связывают его то с осадой города язычниками, то арабами (сарацинами), то вообще не говорят ни о каких военных действиях.
Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Он очень быстро прижился на Руси, дал название многим городам и селам.
Событие праздника
Одна из древних легенд гласит, что в то время, когда жители Константинополя переживали очередную осаду города варварами (некоторые источники предполагают, что это были наши предки русичи, еще не принявшие на тот момент христианство), они часто и особенно тщательно молились о том, чтобы их город не был разграблен, просили о защите. В один из таких дней, когда ситуация особенно обострилась и надежда была только на чудо, юродивый Андрей вместе со своим учеником Епифанием ночью пришел в Влахернский храм, где хранились Крест Господень и риза (одежда) Богородицы. Там уже находились жители города и семья императора, во время молитвы святой вдруг увидел парящую Деву Марию, которая распростерла свой омофор (покрывало, покров, накидку) над константинопольцами, склонившимися в мольбе.
Андрей увидел Богородицу, вошедшую через царские врата, — "очень высокую, в сопровождении грозных слуг". Помолившись, она сняла с себя "сияющий словно молния" омофор — длинную широкую ленту, покрывавшую ей голову и плечи. Затем, "взяв в свои пречистые руки — был он велик и страшен, — распростерла над стоящими там людьми".
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкПраздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области
Андрей - человек, который отказался от прежней жизни, бросил все, что у него было и стал аскетом и богомольцем. Именно ему и его ученику было дано лицезреть видение.
В результате осада была неожиданно снята, враги отступили. Древнерусские князья Аскольд и Дир, жившие в те времена и ходившие с войском на Константинополь, возможно и были теми варварами, которые осаждали город во время знамения, они очень заинтересовались Богом, покровительствовавшим Византии и так защищавшим свой народ, а к концу жизни приняли христианство. Именно их в некоторых источниках иногда называли первыми крестителями Руси за несколько десятков лет до 988 года.
Традиции
Главным мероприятием в день Покрова Пресвятой Богородицы, как и всех остальных церковных праздников, является служба, которая начинается накануне, 13 октября, продолжается всенощным бдением и заканчивается утренней литургией. В этот день верующие всей семьей посещают храм, молятся за здравие родных, знакомых и друзей, ставят свечи. Придя домой, хозяйки накрывают стол, светят по углам дома восковой свечей, чтобы прогнать нечисть. Православным нельзя сквернословить, завидовать, ругаться. Любая тяжелая работа не рекомендована, лучше время посвятить молитвам и родным.
Богослужение
В православных храмах служится малая вечерня, великая вечерня, утреня и литургия. Исполняются акафисты, прославляющие Деву Марию и сам праздник, Богородицу называют великой заступницей, помощницей, источником мудрости.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкНастоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи" в Карелии
Настоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи" в Карелии
Молитвы
Верующие в своих молитвах просят помощи у Богородицы, считается, что именно в этот день они будут обязательно услышаны:
- —Молитва первая ("О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице!..").
- —Молитва вторая ("Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове...").
На малой вечерне читаются:
- —На “Господи воззвах:” стихиры самогласные, глас 1, на 4;
- —Слава, и ныне, глас 6;
- —Стихиры на стиховне, глас 2, Подобен: Дом Евфрафов;
- —Тропарь, глас 4.
На великой вечерне:
- —На “Господи, воззвах” стихиры на 8, глас 1. Подобен: О дивное чудо;
- —Иные стихиры, глас 4. Подобен: Как доблестного;
- —Бытия чтение;
- —Пророчества Иезекииля чтение;
- —Притчей чтение;
- —На литии стихиры, глас 3;
- —Стихиры на стиховне, глас 2;
- —Тропарь, глас 4.
Прихожане во время службы
На утрене:
- —Тропарь, глас 4;
- —По 1 стихословии седален, глас 3;
- —По 2 стихословии седален, глас 6;
- —Полиелей и величание;
- —Псалом избранный;
- —После полиелея седален, глас 4;
- —Прокимен, глас 4;
- —Евангелие от Луки, зачало 4;
- —После 50 псалма стихира, глас 8;
- —Канон Богородице, глас 4 Песнь 1 - 9;
- —После 3‑й песни седален, глас 5;
- —Кондак, глас 3 Подобен: Дева в сей день;
- —Светилен Подобен: Жены, услышьте;
- —На “хвалите” стихиры на 4, глас 8 Подобен: О преславное чудо.
Литургия включает в себя:
- —Вход;
- —Тропарь, глас 4;
- —Кондак, глас 3. Подобен: Дева в сей день;
- —Прокимен, глас 3, песнь Богородицы;
- —Послание к Евреям, зачало 320;
- —Аллилуия, глас 8;
- —Евангелие от Луки, зачало 54;
- —Причастен.
Проповеди
Христианские церковные наставления, рассказывающие о истории праздника и разъясняющие его смысл, традиционно следуют за литургией.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкИконостас в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Иконостас в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Величания
Краткие песнопения, прославляющие Богородицу, начинаются со слова "Величаем" (или "Ублажаем") и поются на утрене и на литургии:
- —Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный...
- —Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой...
Иконы
У икон, посвященным Покрову Пресвятой Богородицы, молятся о заступничестве в любой ситуации, но так как событие связано с нашествием врагов, то принято считать, что они помогают в первую очередь при военных действиях, всем страдающим от них, воинам живым и павшим, их родным и близким, людям в беде и несчастье. Так как на Руси в это время начинался сезон свадеб, то молодые девушки молились Деве Марии и о счастливом замужестве, женщины - о покое в семье и легком родоразрешении. С Покровом связано очень много икон, самая древняя сохранившаяся из них относится к к XIII веку и украшает западные врата Богородице-Рождественского собора (1227–1238) в Суздале. Все образы писались по-разному, но к XIV веку сформировались два основных направления в иконописи, посвященной Покрову: суздальское и новгородское. Изображения этого времени сейчас хранятся в Третьяковской галерее, Владимиро-Суздальском музее, Новгородском музее-заповеднике.
Интересна история создания Псковской иконы Покрова Богородицы, которая была написана в XVI веке в память о спасении города от захвата поляками: в 1581 году, когда Псков осадили иноземные войска, иноку Печорского монастыря Досифею привиделась Дева Мария и велела взять ее образ и обнести его вокруг крепости. Как только это было исполнено - врагов разбили. Этот образ не похож на все остальные: на нем, помимо Богородицы с покровом, изображены стены Пскова.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкИкона Покров Пресвятой Богородицы в Храме Василия Блаженного в Москве
Икона Покров Пресвятой Богородицы в Храме Василия Блаженного в Москве
Издавна чествуют Покров и казаки - они считают Марию своей покровительницей. Казачьи иконы по стилю несколько отличаются от остальных: на них изображается Богородица, укрывающая своей мантией всех людей.
На современных образах, посвященных празднику, Богоматерь чаще всего изображается одна или в окружении ангелов.
Храмы
После установления праздника, храмов, посвященных событию, строилось очень много. Один из самых древних - Храм Покрова на Нерли, построенный больше чем 800 лет назад в 1165 году Андреем Боголюбским в память о старшем сыне Изяславе, который умер от ран, полученных во время военного похода.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли
Покровский храм на Лыщиковой горе находится в Москве, он появился больше 300 лет назад и никогда не закрывался. Даже в 30-е годы прошлого века в нем собиралась немногочисленная христианская община.
Покровский храм в селе Акулово Московской области был построен в 1807 году графиней Шереметьевой-Разумовской, а во время войны с Наполеоном французские солдаты его разграбили и сожгли, только часть утвари помещица смогла укрыть в своем имении. После поражения наполеоновских войск она пожертвовала все свое состояние на его восстановление и содержание, а сама умерла в бедности.
Собор Василия Блаженного (Храм Покрова Пресвятой Богородицы "что на рву") был возведен около 450 лет назад по приказу царя Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Это воинский храм, восемь куполов которого означают восемь побед русской армии, а главный придел (особая часть храма), посвященный Покрову Богородицы, символизирует ее покровительство над всей Русской землей.
Другие наиболее известные покровские храмы:
- —храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (Москва);
- —церковь Во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке (Санкт-Петербург);
- —церковь Покрова на Высоком (Калужская область);
- —церковь Покрова на Торгу (Вологда);
- —Покровско-Татианинский собор (Чебоксары);
- —Покровский храм Тобольского кремля (Тюменская область);
- —Свято-Покровский собор (Красноярск);
- —храм Покрова Пресвятой Богородицы (Ханты-Мансийск);
- —Покровский собор (Севастополь).
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Есть ли пост в этот день
На Покров нет поста, если этот день выпадает на среду или пятницу (постные дни), то запрещается употреблять в пищу яйца, мясо, молоко и кисломолочные продукты, но разрешается есть рыбу.
Приметы, обычаи и обряды
На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.
В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Считалось, что на Покров встречаются осень с зимой. Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю. Слово "покров" в народе также связывали с тем, что после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой (в отличие от незамужних девушек).
Для наших предков этот день был главным осенним праздником, сбор урожая закончен, скот не гнали на пастбища, а переводили на зимние корма, избы утепляли мхом, в некоторых районах начинали топить печь. Оставшиеся на ветках яблони плоды не срывали, давая им засохнуть, а на Покров - сжигали, считалось, что тогда всю зиму в доме будет тепло.
© РИА Новости / Екатерина Рерберг / Перейти в медиабанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Васильевского монастыря в городе Павловский Посад
Собор Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Васильевского монастыря в городе Павловский Посад
Особым этот день был и для девушек, которые собирались выйти замуж: свадьба на Покров обещала долгую и счастливую семейную жизнь, много детей, достаток в доме. А для тех, кто еще не имел жениха, важно было посетить церковь и попросить о скором замужестве.
- —Чтобы молодожены жили в достатке, их после свадьбы укладывали спать на нечетном количестве снопов из ржи.
- —Незамужние крестьянки ранним утром торопились в церковь, чтобы первыми поставить свечу: кто первый успеет, тот и раньше всех выйдет замуж.
- —В южных регионах нашей страны старались протопить как следует печь непременно сухими ветками плодовых деревьев. Считалось, что тогда зима будет теплой.
- —Детишек ставили на крыльцо и обливали водой из ведра через сито или решето, принято было считать, что тогда зимой болезни их не тронут.
- —Хозяйки пекли блины и раскладывали по углам дома для задабривания домового, который, по поверьям, в этот день встречи осени с зимой засыпает до весны, так как если он сыт, то в избе будет всегда пища, порядок и тепло.
- —Отдельно пекли сдобу, которую раздавали всем знакомым и соседям. Хозяйки старались накрыть в этот день стол побогаче, с расчетом на то, что могут прийти сваты.
- —Так как гуляния на улице были закончены, молодежь собиралась в большой избе, девушки весело проводили время, а вечером к ним присоединялись парни, на таких смотринах молодые люди приглядывали себе невест.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкКрестный ход по Боголюбовскому лугу в честь престольного праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Крестный ход по Боголюбовскому лугу в честь престольного праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Приметы на Покров связаны с погодой:
- —Если грянет гром - зима ожидается короткой и без снега.
- —Луна в кругу - лето будет сухим.
- —Листья с дубов и берез опали все без исключения - год будет легкий, часть осталась - зима будет суровой.
- —Если на Покров выпадет снег - зима будет суровой.
- —Чем больше снега выпадет, тем больше свадеб будет в следующем году.
- —Какая погода на Покров, такая и зима будет.
- —Если белка к этому дню закончила линять, зима окажется хорошей.
- —Ветер восточный или западный — зима окажется суровой, южный - мягкой, северный - снежной.
- —Считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". Поэтому крестьяне сжигали ветхие лапти, "чтобы дать зиме ходу" и чтобы ее благополучно пережить.
- —Кроме того, считалось, что если на Покров будет полная осенняя грязь, то через месяц все заметет. Если же будет сухо – то и морозы наступят позже.