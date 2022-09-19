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Покров Пресвятой Богородицы 2022: какого числа праздник, история, храмы, иконы
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Религия
https://ria.ru/20220919/pokrov-1817983882.html
Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника
Покров Пресвятой Богородицы 2022: какого числа праздник, история, храмы, иконы
Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника
В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, который ежегодно приходится на 14 число месяца. История... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T21:10
2022-09-19T21:10
религия
русская православная церковь
православие
покров пресвятой богородицы
религия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, который ежегодно приходится на 14 число месяца. История возникновения праздника и храмы, посвященные Богоматери, какие молитвы и акафисты читаются на службе в честь Девы Марии - в материале РИА Новости.Покров Пресвятой БогородицыВеликий недвунадесятый (не входящий в двенадцать самых важных православных праздников после Пасхи) Покров Пресвятой Богородицы отмечается верующими ежегодно в один и тот же день и приурочен к событию, описанному в житии святого юродивого Андрея Константинопольского, произошедшему в 910 году: явлению ему Девы Марии. В народе этот праздник получил название "Покров день", именно в это время завершаются полевые работы и начинается сезон свадеб, а на смену хороводам приходят посиделки (вид досуга молодежи), жители деревень готовятся к холодам. Покров - один из наиболее любимых праздников на Руси, хоть и посвящен событиям, произошедшим в Византии.Какого числаПраздник относится к непереходящим, то есть не зависит от даты празднования Пасхи и отмечается православной Церковью 14 октября каждого года. Примечательно, что в Греции, откуда он родом, его не относят к великим и дата не приходится ни на 14 октября (по новому стилю), ни на 1 октября (по старому). Греческая церковь совместила его с датой, когда поминает погибших героев, сопротивлявшихся вторжению Муссолини в 1940 году, и отмечает Покров Пресвятой Богородицы 28 октября. Греки этот государственный праздник связывают с покровительством Пресвятой Девы.ИсторияВпервые православная церковь стала отмечать Покров Богородицы по распоряжению владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.). Князь почитал святого юродивого Андрея как своего небесного покровителя и интересовался его житием, в котором и было описано древнее событие, положившее начало празднику Покрова. Первым автором жития считается священник храма Святой Софии Константинопольской, который был духовником юродивого Андрея и его ученика, подлинник рукописи не сохранился, а последующие переписчики часто изменяли текст по своему усмотрению и добавляли от себя то, о чем слышали и знали. Поэтому источники, описывающие явление Богоматери, часто сами себе противоречат и связывают его то с осадой города язычниками, то арабами (сарацинами), то вообще не говорят ни о каких военных действиях.Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Он очень быстро прижился на Руси, дал название многим городам и селам.Событие праздникаОдна из древних легенд гласит, что в то время, когда жители Константинополя переживали очередную осаду города варварами (некоторые источники предполагают, что это были наши предки русичи, еще не принявшие на тот момент христианство), они часто и особенно тщательно молились о том, чтобы их город не был разграблен, просили о защите. В один из таких дней, когда ситуация особенно обострилась и надежда была только на чудо, юродивый Андрей вместе со своим учеником Епифанием ночью пришел в Влахернский храм, где хранились Крест Господень и риза (одежда) Богородицы. Там уже находились жители города и семья императора, во время молитвы святой вдруг увидел парящую Деву Марию, которая распростерла свой омофор (покрывало, покров, накидку) над константинопольцами, склонившимися в мольбе.Андрей увидел Богородицу, вошедшую через царские врата, — "очень высокую, в сопровождении грозных слуг". Помолившись, она сняла с себя "сияющий словно молния" омофор — длинную широкую ленту, покрывавшую ей голову и плечи. Затем, "взяв в свои пречистые руки — был он велик и страшен, — распростерла над стоящими там людьми".Андрей - человек, который отказался от прежней жизни, бросил все, что у него было и стал аскетом и богомольцем. Именно ему и его ученику было дано лицезреть видение.В результате осада была неожиданно снята, враги отступили. Древнерусские князья Аскольд и Дир, жившие в те времена и ходившие с войском на Константинополь, возможно и были теми варварами, которые осаждали город во время знамения, они очень заинтересовались Богом, покровительствовавшим Византии и так защищавшим свой народ, а к концу жизни приняли христианство. Именно их в некоторых источниках иногда называли первыми крестителями Руси за несколько десятков лет до 988 года.ТрадицииГлавным мероприятием в день Покрова Пресвятой Богородицы, как и всех остальных церковных праздников, является служба, которая начинается накануне, 13 октября, продолжается всенощным бдением и заканчивается утренней литургией. В этот день верующие всей семьей посещают храм, молятся за здравие родных, знакомых и друзей, ставят свечи. Придя домой, хозяйки накрывают стол, светят по углам дома восковой свечей, чтобы прогнать нечисть. Православным нельзя сквернословить, завидовать, ругаться. Любая тяжелая работа не рекомендована, лучше время посвятить молитвам и родным.БогослужениеВ православных храмах служится малая вечерня, великая вечерня, утреня и литургия. Исполняются акафисты, прославляющие Деву Марию и сам праздник, Богородицу называют великой заступницей, помощницей, источником мудрости.МолитвыВерующие в своих молитвах просят помощи у Богородицы, считается, что именно в этот день они будут обязательно услышаны:На малой вечерне читаются:На великой вечерне:На утрене:Литургия включает в себя:ПроповедиХристианские церковные наставления, рассказывающие о истории праздника и разъясняющие его смысл, традиционно следуют за литургией.ВеличанияКраткие песнопения, прославляющие Богородицу, начинаются со слова "Величаем" (или "Ублажаем") и поются на утрене и на литургии:ИконыУ икон, посвященным Покрову Пресвятой Богородицы, молятся о заступничестве в любой ситуации, но так как событие связано с нашествием врагов, то принято считать, что они помогают в первую очередь при военных действиях, всем страдающим от них, воинам живым и павшим, их родным и близким, людям в беде и несчастье. Так как на Руси в это время начинался сезон свадеб, то молодые девушки молились Деве Марии и о счастливом замужестве, женщины - о покое в семье и легком родоразрешении. С Покровом связано очень много икон, самая древняя сохранившаяся из них относится к к XIII веку и украшает западные врата Богородице-Рождественского собора (1227–1238) в Суздале. Все образы писались по-разному, но к XIV веку сформировались два основных направления в иконописи, посвященной Покрову: суздальское и новгородское. Изображения этого времени сейчас хранятся в Третьяковской галерее, Владимиро-Суздальском музее, Новгородском музее-заповеднике.Интересна история создания Псковской иконы Покрова Богородицы, которая была написана в XVI веке в память о спасении города от захвата поляками: в 1581 году, когда Псков осадили иноземные войска, иноку Печорского монастыря Досифею привиделась Дева Мария и велела взять ее образ и обнести его вокруг крепости. Как только это было исполнено - врагов разбили. Этот образ не похож на все остальные: на нем, помимо Богородицы с покровом, изображены стены Пскова.Издавна чествуют Покров и казаки - они считают Марию своей покровительницей. Казачьи иконы по стилю несколько отличаются от остальных: на них изображается Богородица, укрывающая своей мантией всех людей.На современных образах, посвященных празднику, Богоматерь чаще всего изображается одна или в окружении ангелов.ХрамыПосле установления праздника, храмов, посвященных событию, строилось очень много. Один из самых древних - Храм Покрова на Нерли, построенный больше чем 800 лет назад в 1165 году Андреем Боголюбским в память о старшем сыне Изяславе, который умер от ран, полученных во время военного похода.Покровский храм на Лыщиковой горе находится в Москве, он появился больше 300 лет назад и никогда не закрывался. Даже в 30-е годы прошлого века в нем собиралась немногочисленная христианская община.Покровский храм в селе Акулово Московской области был построен в 1807 году графиней Шереметьевой-Разумовской, а во время войны с Наполеоном французские солдаты его разграбили и сожгли, только часть утвари помещица смогла укрыть в своем имении. После поражения наполеоновских войск она пожертвовала все свое состояние на его восстановление и содержание, а сама умерла в бедности.Собор Василия Блаженного (Храм Покрова Пресвятой Богородицы "что на рву") был возведен около 450 лет назад по приказу царя Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Это воинский храм, восемь куполов которого означают восемь побед русской армии, а главный придел (особая часть храма), посвященный Покрову Богородицы, символизирует ее покровительство над всей Русской землей.Другие наиболее известные покровские храмы:Есть ли пост в этот деньНа Покров нет поста, если этот день выпадает на среду или пятницу (постные дни), то запрещается употреблять в пищу яйца, мясо, молоко и кисломолочные продукты, но разрешается есть рыбу.Приметы, обычаи и обрядыНа Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Считалось, что на Покров встречаются осень с зимой. Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю. Слово "покров" в народе также связывали с тем, что после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой (в отличие от незамужних девушек).Для наших предков этот день был главным осенним праздником, сбор урожая закончен, скот не гнали на пастбища, а переводили на зимние корма, избы утепляли мхом, в некоторых районах начинали топить печь. Оставшиеся на ветках яблони плоды не срывали, давая им засохнуть, а на Покров - сжигали, считалось, что тогда всю зиму в доме будет тепло.Особым этот день был и для девушек, которые собирались выйти замуж: свадьба на Покров обещала долгую и счастливую семейную жизнь, много детей, достаток в доме. А для тех, кто еще не имел жениха, важно было посетить церковь и попросить о скором замужестве.Приметы на Покров связаны с погодой:
https://ria.ru/20220913/bogoroditsa-1816536327.html
https://ria.ru/20220916/oktyabr-1817258105.html
https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html
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религия, русская православная церковь, православие, покров пресвятой богородицы
Религия, Русская православная церковь, Православие, Покров Пресвятой Богородицы, Религия
21:10 19.09.2022
 

Покров Пресвятой Богородицы: дата, традиции и история праздника

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкПокров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Покров Пресвятой Богородицы
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Оглавление
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В октябре православные христиане отмечают великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы, который ежегодно приходится на 14 число месяца. История возникновения праздника и храмы, посвященные Богоматери, какие молитвы и акафисты читаются на службе в честь Девы Марии - в материале РИА Новости.

Покров Пресвятой Богородицы

Великий недвунадесятый (не входящий в двенадцать самых важных православных праздников после Пасхи) Покров Пресвятой Богородицы отмечается верующими ежегодно в один и тот же день и приурочен к событию, описанному в житии святого юродивого Андрея Константинопольского, произошедшему в 910 году: явлению ему Девы Марии. В народе этот праздник получил название "Покров день", именно в это время завершаются полевые работы и начинается сезон свадеб, а на смену хороводам приходят посиделки (вид досуга молодежи), жители деревень готовятся к холодам. Покров - один из наиболее любимых праздников на Руси, хоть и посвящен событиям, произошедшим в Византии.

Какого числа

Праздник относится к непереходящим, то есть не зависит от даты празднования Пасхи и отмечается православной Церковью 14 октября каждого года. Примечательно, что в Греции, откуда он родом, его не относят к великим и дата не приходится ни на 14 октября (по новому стилю), ни на 1 октября (по старому). Греческая церковь совместила его с датой, когда поминает погибших героев, сопротивлявшихся вторжению Муссолини в 1940 году, и отмечает Покров Пресвятой Богородицы 28 октября. Греки этот государственный праздник связывают с покровительством Пресвятой Девы.
© Public domainИкона "Покров Пресвятой Богородицы"
Икона Покров Пресвятой Богородицы
© Public domain
Икона "Покров Пресвятой Богородицы"

История

Впервые православная церковь стала отмечать Покров Богородицы по распоряжению владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155 – 1174 гг.). Князь почитал святого юродивого Андрея как своего небесного покровителя и интересовался его житием, в котором и было описано древнее событие, положившее начало празднику Покрова. Первым автором жития считается священник храма Святой Софии Константинопольской, который был духовником юродивого Андрея и его ученика, подлинник рукописи не сохранился, а последующие переписчики часто изменяли текст по своему усмотрению и добавляли от себя то, о чем слышали и знали. Поэтому источники, описывающие явление Богоматери, часто сами себе противоречат и связывают его то с осадой города язычниками, то арабами (сарацинами), то вообще не говорят ни о каких военных действиях.
Покров — единственный из великих православных праздников, который не относится к новозаветной истории. Он очень быстро прижился на Руси, дал название многим городам и селам.

Событие праздника

Одна из древних легенд гласит, что в то время, когда жители Константинополя переживали очередную осаду города варварами (некоторые источники предполагают, что это были наши предки русичи, еще не принявшие на тот момент христианство), они часто и особенно тщательно молились о том, чтобы их город не был разграблен, просили о защите. В один из таких дней, когда ситуация особенно обострилась и надежда была только на чудо, юродивый Андрей вместе со своим учеником Епифанием ночью пришел в Влахернский храм, где хранились Крест Господень и риза (одежда) Богородицы. Там уже находились жители города и семья императора, во время молитвы святой вдруг увидел парящую Деву Марию, которая распростерла свой омофор (покрывало, покров, накидку) над константинопольцами, склонившимися в мольбе.
Андрей увидел Богородицу, вошедшую через царские врата, — "очень высокую, в сопровождении грозных слуг". Помолившись, она сняла с себя "сияющий словно молния" омофор — длинную широкую ленту, покрывавшую ей голову и плечи. Затем, "взяв в свои пречистые руки — был он велик и страшен, — распростерла над стоящими там людьми".
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкПраздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области
Андрей - человек, который отказался от прежней жизни, бросил все, что у него было и стал аскетом и богомольцем. Именно ему и его ученику было дано лицезреть видение.
В результате осада была неожиданно снята, враги отступили. Древнерусские князья Аскольд и Дир, жившие в те времена и ходившие с войском на Константинополь, возможно и были теми варварами, которые осаждали город во время знамения, они очень заинтересовались Богом, покровительствовавшим Византии и так защищавшим свой народ, а к концу жизни приняли христианство. Именно их в некоторых источниках иногда называли первыми крестителями Руси за несколько десятков лет до 988 года.

Традиции

Главным мероприятием в день Покрова Пресвятой Богородицы, как и всех остальных церковных праздников, является служба, которая начинается накануне, 13 октября, продолжается всенощным бдением и заканчивается утренней литургией. В этот день верующие всей семьей посещают храм, молятся за здравие родных, знакомых и друзей, ставят свечи. Придя домой, хозяйки накрывают стол, светят по углам дома восковой свечей, чтобы прогнать нечисть. Православным нельзя сквернословить, завидовать, ругаться. Любая тяжелая работа не рекомендована, лучше время посвятить молитвам и родным.

Богослужение

В православных храмах служится малая вечерня, великая вечерня, утреня и литургия. Исполняются акафисты, прославляющие Деву Марию и сам праздник, Богородицу называют великой заступницей, помощницей, источником мудрости.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкНастоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи" в Карелии
Настоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи в Карелии - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Настоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи" в Карелии

Молитвы

Верующие в своих молитвах просят помощи у Богородицы, считается, что именно в этот день они будут обязательно услышаны:
  • Молитва первая ("О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице!..").
  • Молитва вторая ("Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове...").
На малой вечерне читаются:
  • На “Господи воззвах:” стихиры самогласные, глас 1, на 4;
  • Слава, и ныне, глас 6;
  • Стихиры на стиховне, глас 2, Подобен: Дом Евфрафов;
  • Тропарь, глас 4.
На великой вечерне:
  • На “Господи, воззвах” стихиры на 8, глас 1. Подобен: О дивное чудо;
  • Иные стихиры, глас 4. Подобен: Как доблестного;
  • Бытия чтение;
  • Пророчества Иезекииля чтение;
  • Притчей чтение;
  • На литии стихиры, глас 3;
  • Стихиры на стиховне, глас 2;
  • Тропарь, глас 4.
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкПрихожане во время службы
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Прихожане во время службы
На утрене:
  • Тропарь, глас 4;
  • По 1 стихословии седален, глас 3;
  • По 2 стихословии седален, глас 6;
  • Полиелей и величание;
  • Псалом избранный;
  • После полиелея седален, глас 4;
  • Прокимен, глас 4;
  • Евангелие от Луки, зачало 4;
  • После 50 псалма стихира, глас 8;
  • Канон Богородице, глас 4 Песнь 1 - 9;
  • После 3‑й песни седален, глас 5;
  • Кондак, глас 3 Подобен: Дева в сей день;
  • Светилен Подобен: Жены, услышьте;
  • На “хвалите” стихиры на 4, глас 8 Подобен: О преславное чудо.
Литургия включает в себя:
  • Вход;
  • Тропарь, глас 4;
  • Кондак, глас 3. Подобен: Дева в сей день;
  • Прокимен, глас 3, песнь Богородицы;
  • Послание к Евреям, зачало 320;
  • Аллилуия, глас 8;
  • Евангелие от Луки, зачало 54;
  • Причастен.

Проповеди

Христианские церковные наставления, рассказывающие о истории праздника и разъясняющие его смысл, традиционно следуют за литургией.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкИконостас в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Иконостас в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Иконостас в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве

Величания

Краткие песнопения, прославляющие Богородицу, начинаются со слова "Величаем" (или "Ублажаем") и поются на утрене и на литургии:
  • Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный...
  • Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой...

Иконы

У икон, посвященным Покрову Пресвятой Богородицы, молятся о заступничестве в любой ситуации, но так как событие связано с нашествием врагов, то принято считать, что они помогают в первую очередь при военных действиях, всем страдающим от них, воинам живым и павшим, их родным и близким, людям в беде и несчастье. Так как на Руси в это время начинался сезон свадеб, то молодые девушки молились Деве Марии и о счастливом замужестве, женщины - о покое в семье и легком родоразрешении. С Покровом связано очень много икон, самая древняя сохранившаяся из них относится к к XIII веку и украшает западные врата Богородице-Рождественского собора (1227–1238) в Суздале. Все образы писались по-разному, но к XIV веку сформировались два основных направления в иконописи, посвященной Покрову: суздальское и новгородское. Изображения этого времени сейчас хранятся в Третьяковской галерее, Владимиро-Суздальском музее, Новгородском музее-заповеднике.
Интересна история создания Псковской иконы Покрова Богородицы, которая была написана в XVI веке в память о спасении города от захвата поляками: в 1581 году, когда Псков осадили иноземные войска, иноку Печорского монастыря Досифею привиделась Дева Мария и велела взять ее образ и обнести его вокруг крепости. Как только это было исполнено - врагов разбили. Этот образ не похож на все остальные: на нем, помимо Богородицы с покровом, изображены стены Пскова.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкИкона Покров Пресвятой Богородицы в Храме Василия Блаженного в Москве
Икона Покров Пресвятой Богородицы в Храме Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Икона Покров Пресвятой Богородицы в Храме Василия Блаженного в Москве
Издавна чествуют Покров и казаки - они считают Марию своей покровительницей. Казачьи иконы по стилю несколько отличаются от остальных: на них изображается Богородица, укрывающая своей мантией всех людей.
На современных образах, посвященных празднику, Богоматерь чаще всего изображается одна или в окружении ангелов.

Храмы

После установления праздника, храмов, посвященных событию, строилось очень много. Один из самых древних - Храм Покрова на Нерли, построенный больше чем 800 лет назад в 1165 году Андреем Боголюбским в память о старшем сыне Изяславе, который умер от ран, полученных во время военного похода.
© РИА Новости / Юлий Ахромеев / Перейти в медиабанкХрам Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Нерли
Покровский храм на Лыщиковой горе находится в Москве, он появился больше 300 лет назад и никогда не закрывался. Даже в 30-е годы прошлого века в нем собиралась немногочисленная христианская община.
Покровский храм в селе Акулово Московской области был построен в 1807 году графиней Шереметьевой-Разумовской, а во время войны с Наполеоном французские солдаты его разграбили и сожгли, только часть утвари помещица смогла укрыть в своем имении. После поражения наполеоновских войск она пожертвовала все свое состояние на его восстановление и содержание, а сама умерла в бедности.
Собор Василия Блаженного (Храм Покрова Пресвятой Богородицы "что на рву") был возведен около 450 лет назад по приказу царя Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Это воинский храм, восемь куполов которого означают восемь побед русской армии, а главный придел (особая часть храма), посвященный Покрову Богородицы, символизирует ее покровительство над всей Русской землей.
Другие наиболее известные покровские храмы:
  • храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (Москва);
  • церковь Во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке (Санкт-Петербург);
  • церковь Покрова на Высоком (Калужская область);
  • церковь Покрова на Торгу (Вологда);
  • Покровско-Татианинский собор (Чебоксары);
  • Покровский храм Тобольского кремля (Тюменская область);
  • Свято-Покровский собор (Красноярск);
  • храм Покрова Пресвятой Богородицы (Ханты-Мансийск);
  • Покровский собор (Севастополь).
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву в Москве

Есть ли пост в этот день

На Покров нет поста, если этот день выпадает на среду или пятницу (постные дни), то запрещается употреблять в пищу яйца, мясо, молоко и кисломолочные продукты, но разрешается есть рыбу.

Приметы, обычаи и обряды

На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.
В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Считалось, что на Покров встречаются осень с зимой. Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю. Слово "покров" в народе также связывали с тем, что после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой (в отличие от незамужних девушек).
Для наших предков этот день был главным осенним праздником, сбор урожая закончен, скот не гнали на пастбища, а переводили на зимние корма, избы утепляли мхом, в некоторых районах начинали топить печь. Оставшиеся на ветках яблони плоды не срывали, давая им засохнуть, а на Покров - сжигали, считалось, что тогда всю зиму в доме будет тепло.
© РИА Новости / Екатерина Рерберг / Перейти в медиабанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Васильевского монастыря в городе Павловский Посад
Собор Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Васильевского монастыря в городе Павловский Посад - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Рерберг
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы Покровско-Васильевского монастыря в городе Павловский Посад
Особым этот день был и для девушек, которые собирались выйти замуж: свадьба на Покров обещала долгую и счастливую семейную жизнь, много детей, достаток в доме. А для тех, кто еще не имел жениха, важно было посетить церковь и попросить о скором замужестве.
  • Чтобы молодожены жили в достатке, их после свадьбы укладывали спать на нечетном количестве снопов из ржи.
  • Незамужние крестьянки ранним утром торопились в церковь, чтобы первыми поставить свечу: кто первый успеет, тот и раньше всех выйдет замуж.
  • В южных регионах нашей страны старались протопить как следует печь непременно сухими ветками плодовых деревьев. Считалось, что тогда зима будет теплой.
  • Детишек ставили на крыльцо и обливали водой из ведра через сито или решето, принято было считать, что тогда зимой болезни их не тронут.
  • Хозяйки пекли блины и раскладывали по углам дома для задабривания домового, который, по поверьям, в этот день встречи осени с зимой засыпает до весны, так как если он сыт, то в избе будет всегда пища, порядок и тепло.
  • Отдельно пекли сдобу, которую раздавали всем знакомым и соседям. Хозяйки старались накрыть в этот день стол побогаче, с расчетом на то, что могут прийти сваты.
  • Так как гуляния на улице были закончены, молодежь собиралась в большой избе, девушки весело проводили время, а вечером к ним присоединялись парни, на таких смотринах молодые люди приглядывали себе невест.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкКрестный ход по Боголюбовскому лугу в честь престольного праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Крестный ход по Боголюбовскому лугу в честь престольного праздник Покрова Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Крестный ход по Боголюбовскому лугу в честь престольного праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Приметы на Покров связаны с погодой:
  • Если грянет гром - зима ожидается короткой и без снега.
  • Луна в кругу - лето будет сухим.
  • Листья с дубов и берез опали все без исключения - год будет легкий, часть осталась - зима будет суровой.
  • Если на Покров выпадет снег - зима будет суровой.
  • Чем больше снега выпадет, тем больше свадеб будет в следующем году.
  • Какая погода на Покров, такая и зима будет.
  • Если белка к этому дню закончила линять, зима окажется хорошей.
  • Ветер восточный или западный — зима окажется суровой, южный - мягкой, северный - снежной.
  • Считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". Поэтому крестьяне сжигали ветхие лапти, "чтобы дать зиме ходу" и чтобы ее благополучно пережить.
  • Кроме того, считалось, что если на Покров будет полная осенняя грязь, то через месяц все заметет. Если же будет сухо – то и морозы наступят позже.

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