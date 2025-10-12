Церковный календарь на 2025-й. Праздники и посты

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Когда начинается Великий пост, на какое число выпадает следующая Пасха и как рассчитать ее дату. В какие дни следует поминать усопших. Православный календарь на 2025 год — в материале РИА Новости.

Православные праздники в 2025

Человеку невоцерковленному, наверное, трудно будет с ходу понять, как устроен православный календарь. Все праздники можно условно разделить на две группы. По дате: переходящие – те, у которых дата из года в год меняется, и непереходящие – их дата фиксированная.

У первой группы дата празднования зависит от того, на какое число выпадает Пасха. Например, Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Христова Воскресения. В отличие от второй группы: всем известно, что Рождество Христово каждый год приходится на 7 января.

Кроме того, многих сбивает с толку календарная путаница. Большинство стран, включая Россию, живет сегодня по григорианскому календарю. Русская православная церковь же сохранила верность более древнему, юлианскому.

Разница между двумя календарями составляет 13 дней. Поэтому рядом с каждой датой церковного календаря можно увидеть порой двойное написание. Например, 1 октября (по старому стилю), 14 октября (по новому) православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Главное христианское торжество – Пасха, или Светлое Христово Воскресение, как правило, приходится на период с 4 апреля по 8 мая. В 2025-м ее отметят 20 апреля.

Помимо Пасхи – праздника праздников, есть еще великие православные праздники. Они делятся на двунадесятые и недвунадесятые. Двунадесятые – двенадцать главных – связаны с жизнью Иисуса Христа и Девы Марии.

Посты в 2025

Многодневные посты

В православном календаре четыре многодневных поста. Самый длинный из них – Великий. Этот период воздержание считается у верующих самым главным, поскольку он призван подготовить их к Пасхе. Во дни говения следует уделить внимание не только гастрономическим ограничениям, но и чистоте помыслов и дел.

Довольно долго постятся и перед другим важным праздником – Рождеством Христовым. Даты начала и окончания Рождественского поста из года в год не меняются: с 28 ноября по 6 января (Сочельник). Из-за того, что первый день говения – это день памяти апостола Филиппа, на Руси прижилось еще одно название – Филиппов пост. К слову, Католическая церковь также соблюдает Рождественский пост. Там он называется Адвент и длится от 23 до 28 дней (в зависимости от количества календарных воскресений).

Кроме того, существуют два летних поста. Один из них – Апостольский, Петров – назван в честь святых апостолов Петра и Павла. Он считается не самым строгим, а его продолжительность зависит от даты Дня Святой Троицы (пятидесятый день после Воскресения Христова).

Начинается говение всегда через неделю после этого праздника, а завершается в день памяти апостолов 12 июля. Но поскольку Пятидесятница – переходящее торжество, то и сроки Петрова поста будут варьироваться от десяти дней до месяца.

Второй летний пост – Успенский. Он приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы и является самым коротким из числа многодневных постов. Из года в год дата его начала не меняется – 14 августа. В этот день Русская церковь отмечает праздник Происхождения (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе торжество известно как Медовый Спас.

В 2025-м многодневные посты выпадают на: Великий 3 марта – 19 апреля; Рождественский 28 ноября – 6 января; Апостольский (Петров) 16 июня – 11 июля; Успенский 14 – 27 августа.

Однодневные посты

Помимо долгих говений, в церковном календаре есть несколько однодневных постов. Так, верующие предписывается воздерживаться от скоромной пищи 18 января, в Крещенский сочельник . То же – 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи или 27 сентября (в праздник Воздвижения Креста Господня).

© AFP 2024 / Alexander Joe Женщина ставит свечи в церкви преподобного Сергия Радонежского под Йоханнесбургом, Южная Африка © AFP 2024 / Alexander Joe Женщина ставит свечи в церкви преподобного Сергия Радонежского под Йоханнесбургом, Южная Африка

Кроме того, каждая среда и пятница (если на нах не выпадает большой праздник) являются в православии постными днями. Связано это с евангельским смысловым наполнением этих дней: среда – в память о предательстве Христа, а пятница – в память о его распятии.

Дни поминовения усопших

Родительские субботы

Есть в православном календаре несколько особых памятных дней. Их принято называть "родительскими субботами". Как правило, они приходятся на этот день недели, но иногда выпадают и на другие.

Есть несколько версий, почему субботы называют именно "родительскими". По одной из них в старину словом "родители" называли не только мать и отца, но всех предков.

Из всех родительских суббот особо выделяются две – Троицкая и Мясопустная. Их называют "вселенскими". Это означает, что в эти дни можно молиться обо всех "он начала века" усопших. Разумеется, речь в данном случае не идет о самоубийцах.

В 2025-м вселенские Мясопустная и Троицкая приходятся на 22 февраля и 7 июня соответственно. Три особых памятных дня выпадают в период великопостного говения – 15 марта (2-я неделя Великого поста), 22 марта (3-я неделя Великого поста), 29 марта (4-я неделя Великого поста).

Затем 29 апреля верующие отметят Радоницу – день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. А 1 ноября – Димитриевскую родительскую субботу

В целом же священнослужители всегда добавляют: поминать усопших родных и близких полагается во все субботние дни.

Календарь на 2025

Январь

В первые дни января у православных еще продолжается Рождественский пост . Всего он длится 40 дней, а даты не меняются из года в год. Этот период нужен, чтобы подготовиться к Рождеству Христову

В народе период между Рождеством и Крещением называют Святками. Это время шумных массовых гуляний, колядок и гаданий. Стоит отметить, что Русская православная церковь к этим пережиткам языческого прошлого всегда относилась неодобрительно.

Февраль

В середине третьего зимнего месяца – 15 февраля – православные будут отмечать Сретение (то есть "встречу") Господне. Торжество посвящено эпизоду евангельской истории: на 40-й день после рождения Иисуса Христа родители принесли его в Иерусалимский храм; там его встретил благочестивый старец Симеон. Это событие символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.

А уже 24 февраля начнется Масленица – последняя неделя (седмица) перед Великим постом , когда дозволяется есть скоромную пищу.

Март

Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье – выпадает в 2025-м на 2 марта. А уже на следующий день начнется Великий пост. Он продлится до 19 апреля.

Апрель

В период великопостного говения православные верующие отметят два важных праздника: Благовещение Пресвятой Богородицы – (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – последнее воскресенье перед Пасхой (13 апреля).

В Вербное воскресенье начинается Страстная седмица. Каждый ее день называют Великим, и каждый из них посвящен определенному евангельскому событию. Например, в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю и предательство Иуды. А в Великую пятницу (Страстная пятница – крестные страдания Христа.

В 2025 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 20 апреля. А ровно через неделю — 27 апреля — отмечают Антипасху, или Фомино воскресенье.

Май

На 40-й день после Воскресения Христова — 29 мая в 2025 году — верующие отметят великий праздник Вознесения Господня.

Июнь

А 8 июня – День Святой Троицы. С 16 июня начнется Петров, или Апостольский пост.

Июль

На период летнего говения приходятся два праздника. Один недвунадесятый – Рождество Иоанна Предтечи (7 июля). В народе он известен как Иван-купала. И День памяти святых Петра и Февронии (8 июля). Светская Россия отмечает той же датой День семьи, любви и верности.

Петров пост завешается 11 июля – в канун дня памяти апостолов Петра и Павла.

На конец июля – 28-е число приходится Крещение Руси и День святого равноапостольного князя Владимира. На праздник утренняя и вечерняя службы традиционно проходят по уставу великого праздника.

Август

Рождество одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца – верующие отмечают 11 августа. На Руси архиепископа далеких Мир Ликийских называли Угодником и часто молились ему, когда на море разыгрывалась буря.

На 19 августа приходится великий праздник — Преображение Господне. В этот день, согласно Священному Писанию, Иисус вместе с учениками взошел на гору Фавор, где преобразился – предстал во всем своем величии.

С 14 по 27 августа продлится Успенский пост. В это время верующие готовятся к еще одному августовскому великому празднику – Успению Пресвятой Богородицы (28 августа).

Сентябрь

На сентябрь 2025 у православных приходится сразу два однодневных — 11-го и 27-го числа. Первый приурочен ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи. Второй — к Воздвижению Креста Господня. Кроме того, 21 сентября неизменно отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – церковное новолетие.

Октябрь

На начало второго осеннего месяца – 8 октября – в православном календаре приходится День памяти преподобного Сергия Радонежского. Издревле на Руси он был одним из самых почитаемых. И в наши дни преподобного Сергия считают небесным заступником Земли Русской.

Из года в год в середине октября – 14-го числа – православные верующие отмечают великий недвунадесятый праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают чудо, произошедшее в Константинополе приблизительно в 910 году, – явление Богородицы.

Ноябрь

А вот в ноябре великих праздников нет. При этом именно в последний осенний месяц (28 ноября) всегда начинается Рождественский пост. Длится он 40 дней – вплоть до Рождества Христова.

Декабрь