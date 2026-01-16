Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю

В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник

МОСКВА — РИА Новости. Русская Православная Церковь отмечает 18 января день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник

Крещенский сочельник 2026

Крещенский сочельник — это вечер накануне одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. Другие названия сочельника — навечерие Крещения Господня или Крещенский вечер.

История

Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название – "сочельник" – происходит от слова "сочиво" (блюдо из вареной пшеницы с медом и изюмом), которое по уставу в этот день положено есть на трапезе, так как установлен строгий пост. Как и в Рождественский сочельник, в Крещенский не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды.

Крещенский сочельник предшествует большому празднику Святого Богоявления и Крещения Господа Иисуса Христа . Он отмечается 19 января (6 января по старому стилю).

В этот день вспоминается крещение Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан . В церковных службах этого дня вспоминаются все тексты Святого Писания Ветхого и Нового Заветов, в которых содержатся прообразы и пророчества о Крещении Господа, описывается само событие Крещения и плоды его.

Богослужение

Во все дни (кроме субботы и воскресенья) служба Навечерия Богоявления состоит из Великих часов, изобразительных и вечерни с литургией святителя Василия Великого.

После литургии почти всегда происходит освящение воды. Если сочельник выпадает на субботу или воскресенье, то Великие часы совершают в пятницу, а литургию не служат. Она переносится на день праздника. В сочельник литургия святителя Иоанна Златоуста совершается в свое обычное время, за ней вечерня, а после нее – водоосвящение.

Великое освящение воды в Навечерие и в сам праздник Богоявления Православная церковь совершает издревле. В Навечерие освящение воды совершалось в воспоминание Крещения Господня, освятившего водное естество, а также крещения oглашенных. Водоосвящение в сам праздник берет начало в Иерусалимской церкви и в IV-V веках совершалось в ней одной, где был обычай выходить на реку Иордан для водосвятия. Поэтому и в Русской Православной церкви водоосвящение в Навечерие совершается в храмах, а в праздник Богоявления его обычно совершают на реках, источниках и в колодцах (так называемое "хождение на Иордань"), поскольку Христос крестился вне храма.

Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза – в Крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода ничем не отличается. Освященная вода называется Агиасмой, или просто крещенской водой.

Традиции

Крещенскую воду верующие могут употреблять весь год натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры. Особенным свойством Агиасмы является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к обычной воде, она передает ей свои благодатные свойства, поэтому в случае нехватки святой воды ее разбавляют простой.

В Крещенскую ночь вся вода становится святой. Об этом говорится в одной из стихир праздника: "Днесь вод освящается естество".

На Руси в канун праздника Богоявления было принято делать "иордань" (от названия реки Иордан): на реках вырубали большие крестообразные проруби, в верхней части которых строили ледяные скульптуры в виде креста, голубя, других христианских символов.

В наши дни остается популярной традиция крещенских купаний. В сочельник после службы совершаются торжественные процессии к прорубям, они освящаются, и все желающие могут окунуться. Строгих правил при этом нет. Обычно купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. Верующий крестится и произносит "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!".

Церковь при этом предостерегает от придания какого-либо магического характера крещенскому купанию и уточняет, что это не каноническое установление, а лишь традиция.