Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю

МОСКВА — РИА Новости. Русская Православная Церковь отмечает 18 января день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник.
Крещенский сочельник 2026
Крещенский сочельник — это вечер накануне одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. Другие названия сочельника — навечерие Крещения Господня или Крещенский вечер.
История
Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название – "сочельник" – происходит от слова "сочиво" (блюдо из вареной пшеницы с медом и изюмом), которое по уставу в этот день положено есть на трапезе, так как установлен строгий пост. Как и в Рождественский сочельник, в Крещенский не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКрестный ход в праздник Крещения в городе Бердск Новосибирской области
Крестный ход в праздник Крещения в городе Бердск Новосибирской области
Крещенский сочельник предшествует большому празднику Святого Богоявления и Крещения Господа Иисуса Христа. Он отмечается 19 января (6 января по старому стилю).
В этот день вспоминается крещение Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. В церковных службах этого дня вспоминаются все тексты Святого Писания Ветхого и Нового Заветов, в которых содержатся прообразы и пророчества о Крещении Господа, описывается само событие Крещения и плоды его.
Богослужение
Во все дни (кроме субботы и воскресенья) служба Навечерия Богоявления состоит из Великих часов, изобразительных и вечерни с литургией святителя Василия Великого.
После литургии почти всегда происходит освящение воды. Если сочельник выпадает на субботу или воскресенье, то Великие часы совершают в пятницу, а литургию не служат. Она переносится на день праздника. В сочельник литургия святителя Иоанна Златоуста совершается в свое обычное время, за ней вечерня, а после нее – водоосвящение.
Великое освящение воды в Навечерие и в сам праздник Богоявления Православная церковь совершает издревле. В Навечерие освящение воды совершалось в воспоминание Крещения Господня, освятившего водное естество, а также крещения oглашенных. Водоосвящение в сам праздник берет начало в Иерусалимской церкви и в IV-V веках совершалось в ней одной, где был обычай выходить на реку Иордан для водосвятия. Поэтому и в Русской Православной церкви водоосвящение в Навечерие совершается в храмах, а в праздник Богоявления его обычно совершают на реках, источниках и в колодцах (так называемое "хождение на Иордань"), поскольку Христос крестился вне храма.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВерующие во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове
Верующие во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове
Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза – в Крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода ничем не отличается. Освященная вода называется Агиасмой, или просто крещенской водой.
Традиции
Крещенскую воду верующие могут употреблять весь год натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры. Особенным свойством Агиасмы является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к обычной воде, она передает ей свои благодатные свойства, поэтому в случае нехватки святой воды ее разбавляют простой.
В Крещенскую ночь вся вода становится святой. Об этом говорится в одной из стихир праздника: "Днесь вод освящается естество".
На Руси в канун праздника Богоявления было принято делать "иордань" (от названия реки Иордан): на реках вырубали большие крестообразные проруби, в верхней части которых строили ледяные скульптуры в виде креста, голубя, других христианских символов.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре "Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь" в Карелии
Священнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре "Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь" в Карелии
В наши дни остается популярной традиция крещенских купаний. В сочельник после службы совершаются торжественные процессии к прорубям, они освящаются, и все желающие могут окунуться. Строгих правил при этом нет. Обычно купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. Верующий крестится и произносит "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!".
Церковь при этом предостерегает от придания какого-либо магического характера крещенскому купанию и уточняет, что это не каноническое установление, а лишь традиция.
20 января 2025, 19:13
