Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:56 16.01.2026
Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю
Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю - РИА Новости, 16.01.2026
Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю
Русская Православная Церковь отмечает 18 января день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник. РИА Новости, 16.01.2026
справки, сочельник, русская православная церковь, религиозные праздники
Справки, Сочельник, Русская православная церковь, Религиозные праздники, Религия

Крещенский сочельник (Навечерие) по православному календарю

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВ кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Русская Православная Церковь отмечает 18 января день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник.

Крещенский сочельник 2026

Крещенский сочельник — это вечер накануне одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. Другие названия сочельника — навечерие Крещения Господня или Крещенский вечер.

История

Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название – "сочельник" – происходит от слова "сочиво" (блюдо из вареной пшеницы с медом и изюмом), которое по уставу в этот день положено есть на трапезе, так как установлен строгий пост. Как и в Рождественский сочельник, в Крещенский не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКрестный ход в праздник Крещения в городе Бердск Новосибирской области
Крестный ход в праздник Крещения в городе Бердск Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Крестный ход в праздник Крещения в городе Бердск Новосибирской области
Крещенский сочельник предшествует большому празднику Святого Богоявления и Крещения Господа Иисуса Христа. Он отмечается 19 января (6 января по старому стилю).
В этот день вспоминается крещение Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. В церковных службах этого дня вспоминаются все тексты Святого Писания Ветхого и Нового Заветов, в которых содержатся прообразы и пророчества о Крещении Господа, описывается само событие Крещения и плоды его.

Богослужение

Во все дни (кроме субботы и воскресенья) служба Навечерия Богоявления состоит из Великих часов, изобразительных и вечерни с литургией святителя Василия Великого.
После литургии почти всегда происходит освящение воды. Если сочельник выпадает на субботу или воскресенье, то Великие часы совершают в пятницу, а литургию не служат. Она переносится на день праздника. В сочельник литургия святителя Иоанна Златоуста совершается в свое обычное время, за ней вечерня, а после нее – водоосвящение.
Великое освящение воды в Навечерие и в сам праздник Богоявления Православная церковь совершает издревле. В Навечерие освящение воды совершалось в воспоминание Крещения Господня, освятившего водное естество, а также крещения oглашенных. Водоосвящение в сам праздник берет начало в Иерусалимской церкви и в IV-V веках совершалось в ней одной, где был обычай выходить на реку Иордан для водосвятия. Поэтому и в Русской Православной церкви водоосвящение в Навечерие совершается в храмах, а в праздник Богоявления его обычно совершают на реках, источниках и в колодцах (так называемое "хождение на Иордань"), поскольку Христос крестился вне храма.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВерующие во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове
Верующие во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Верующие во время крещенских купаний на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове
Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза – в Крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода ничем не отличается. Освященная вода называется Агиасмой, или просто крещенской водой.

Традиции

Крещенскую воду верующие могут употреблять весь год натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры. Особенным свойством Агиасмы является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к обычной воде, она передает ей свои благодатные свойства, поэтому в случае нехватки святой воды ее разбавляют простой.
В Крещенскую ночь вся вода становится святой. Об этом говорится в одной из стихир праздника: "Днесь вод освящается естество".
На Руси в канун праздника Богоявления было принято делать "иордань" (от названия реки Иордан): на реках вырубали большие крестообразные проруби, в верхней части которых строили ледяные скульптуры в виде креста, голубя, других христианских символов.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре "Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь" в Карелии
Священнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь в Карелии - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Священнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре "Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь" в Карелии
В наши дни остается популярной традиция крещенских купаний. В сочельник после службы совершаются торжественные процессии к прорубям, они освящаются, и все желающие могут окунуться. Строгих правил при этом нет. Обычно купание представляет собой троекратное погружение в воду с головой. Верующий крестится и произносит "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!".
Церковь при этом предостерегает от придания какого-либо магического характера крещенскому купанию и уточняет, что это не каноническое установление, а лишь традиция.
Крещенские купания в Подмосковье: где окунуться и как не навредить себе
Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2025
20 января 2025, 19:13
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РелигияСправкиСочельникРусская православная церковьРелигиозные праздники
 
 
