Рейтинг@Mail.ru
Рождественский сочельник 2026: дата, традиции, что можно и нельзя делать
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:32 29.12.2025 (обновлено: 16:34 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/sochelnik-1842547419.html
Рождественский сочельник 2026: когда отмечается, традиции и обычаи
Рождественский сочельник 2026: дата, традиции, что можно и нельзя делать
Рождественский сочельник 2026: когда отмечается, традиции и обычаи
Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, православные христиане отмечают 6 января, а католики — 24 декабря. Что означает данный праздник для... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:32:00+03:00
2025-12-29T16:34:00+03:00
религия
общество
рождество христово
рождественский пост
подготовка к новому году и рождеству
подготовка к рождеству и новому году в европе и сша
религия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842474294_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4c132abd5b78934622213eda593d1f1f.jpg
https://ria.ru/prazdniki/rozhdestvenskiy-post-2025-2026/
https://ria.ru/prazdniki/tserkovnyy-kalendar-2025/
https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1913835689.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842474294_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_56d7c8c2a5be2bb7d68ae41b36eb7650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рождество христово, рождественский пост, подготовка к новому году и рождеству, подготовка к рождеству и новому году в европе и сша, религия, новый год, иисус христос, праздники
Религия, Общество, Рождество Христово, Рождественский пост, Подготовка к Новому году и Рождеству, Подготовка к Рождеству и Новому году в Европе и США, Религия, Новый год, Иисус Христос, Праздники

Рождественский сочельник 2026: когда отмечается, традиции и обычаи

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРождественский сочельник
Рождественский сочельник - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Рождественский сочельник
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Бахтиярова Анна
Приглашенный эксперт
Анна Бахтиярова
Религиовед, историк
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, православные христиане отмечают 6 января, а католики — 24 декабря. Что означает данный праздник для верующих, как подготовиться к торжеству, а также главные традиции, приметы и запреты — в материале РИА Новости.

Когда отмечается рождественский сочельник в 2026 году

Сочельником называют канун Рождества. Так как один из главных христианских праздников имеет постоянную дату, то и Сочельник также год от года отмечается в один и тот же день.
В 2026 году дата последнего и самого строгого дня сорокадневного православного поста, в который запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, выпадает на вторник.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Рождественский пост в 2025-2026 году
11 ноября, 14:23

Как по-народному называется праздник

Другие названия Рождественского сочельника в народе – Свят-вечер, Сочевник, Коляда, навечерье Рождества Христова. По преданию, у наших предков существовала традиция особо отмечать Свят-вечер. Люди верили, что сама природа в этот праздничный день одаривает человека здоровьем и благополучием.

История праздника

Празднование навечерия Рождества Христова в православии было установлено в IV веке. А в период с V по VIII век были написаны священные песнопения для рождественских богослужений.
Сочельник от слова “сочиво” – традиционное праздничное, постное блюдо – вареная крупа с медом, орехами и сухофруктами. Сочиво изначально готовилось из размоченных зерен пшеницы и меда.
"Блюдо это очень древнее и, возможно, сохранившееся с языческих времен. Например, кутья — блюдо, которое подают на поминках, тоже варится из зерновых. То есть как зерно закапывают в землю, чтобы оно проросло для новой жизни, так и поедание зерновых — обряд перехода в новую жизнь", — комментирует Анна Бахтиярова, религиовед и историк.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Православный календарь: ключевые праздники и дни памяти святых
Вчера, 16:37

Традиции и обычаи

Со временем в сочельнике тесно переплелись языческие и православные традиции. Так, например, люди посещали торжественные церковные службы и в то же время устраивали шумные святочные забавы.
По словам Анны Бахтияровой, в церковной традиции суточный богослужебный круг начинается вечером с вечерней службы. В сочельник (навечерие) Рождества принято воздерживаться от пищи до вечера, когда служится литургия. В народе было принято не есть до первой звезды (пока на небе не появится первая звезда) – символ Вифлеемской звезды, возвестившей волхвам о Рождении Христа.
Историк уточняет, что обычай этот пошел от монастырской традиции: в сочельник служилась длинная служба, которая заканчивалась вечером, все это время монахи конечно же не могли есть. А перед всенощным бдением необходимо было подкрепиться. Для того и готовилось сочиво, которое вкушалось уже с наступлением ранних зимних сумерек, и на небе, как правило уже присутствовала звезда.
"Сегодня также в сочельник соблюдается строгий пост – пищу можно вкушать один раз после вечерни. Во время этой службы на середину храма выносится свеча – символ Вифлеемской звезды. Раньше вечерня служилась днем 6 января. После вечерни служится Рождественская всенощная, а затем литургия", – поясняет эксперт.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРождественский вертеп во время празднования Рождественского сочельника
Рождественский вертеп во время празднования Рождественского сочельника - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Рождественский вертеп во время празднования Рождественского сочельника

Традиции православных

Особое значение в Сочельник отводится праздничному ужину. По народному обычаю на стол ставят 12 постных блюд, олицетворяющих 12 апостолов. Главное блюдо – сочиво из цельных зерен пшеницы или риса (в более современном варианте), с добавлением мака, меда, грецких орехов, кураги, чернослива, изюма. Подают также овощные салаты и рагу, запеченную рыбу, грибы, соленья, постный борщ с пампушками, постные голубцы и вареники. Готовят узвар из сухофруктов с медом, фруктовые и ягодные кисели, пряники, маковые рулеты, запеченные яблоки с медом и орехами. Начинают трапезу после появления первой звезды на небе с молитвы, в которой прославляют Христа. В первую очередь следует отведать сочиво, после чего приступают к остальным блюдам.
Традиционное меню 12 блюд

Категория

Православный Сочельник (пример блюда)

Католический Сочельник

(пример блюда)

1

Главный символ

Кутья (или “сочиво”)

Готовится из крупы (чаще пшеница) с добавлением меда, мака и орехов.

Облатка (пресное тесто) или Кутья (сладкая каша из крупы с орехами, медом и т.д.).

2

Напиток

Узвар/взвар (компот из сухофруктов или ягод без сахара

Компот из сухофруктов или овсяный кисель

3

Первое

Постный борщ (часто с добавлением "ушек" из теста с начинками)

Постный гороховый суп с добавлением сушеных грибов

4

Рыба (Холодная)

Сельдь, предварительно маринованная с маслом и луком.

Холодец из карпа

5

Рыба (Горячая)

Жареный (или запеченный) хек или карп.

Жареный карп (либо запеченный).

6

Мучное (Вареное)

Вареники с овощными или ягодными начинками (картошка, капуста, вишня).

Разновидность пельменей с овощными начинками

7

Мучное (Печеное)

Пампушки с чесноком (могут подаваться к супу), пирожки с картошкой или другими постными начинками

Штоллен (кекс из теста с начинкой из сухофруктов)

8

Овощи/Капуста

Постные голубцы с крупой или грибами.

Овощное рагу с капустой, картошкой и другими овощами и специями.

9

Грибы

Маринованные грибы

Тушеные грибы (с луком или капустой)

10

Бобовые

Винегрет с добавлением горошка или фасоли.

Блюда из гороха (например, постные оладьи)

11

Каши

Гречневая или пшенная каша (особый рецепт).

Пшеничная или перловая каша

12

Десерт

Печеные яблоки с медом и орехами.

Имбирное печенье или пряники

Одна из народных традиций сохранилась до наших дней — гадание. Девушки, как правило, гадали на суженного, а семейные люди на урожай. Анна Бахтиярова отмечает, что гадание – это не христианская традиция, и церковь его запрещает.
А вот другой обычай, имеющий языческие корни, трансформировался в песни, славящие Христа и Богородицу. Это колядки. Хотя раньше значение этого слова различалось в зависимости от региона. Например, в Новгородской губернии колядой называли подарки, полученные при хождении по домам для христославия. На севере коляда – Рождественский сочельник. У белорусов колядовать означало Христа славить.
"Колядовать, опять же в зависимости от местности, было принято со звездой на шесте, либо переодеваясь в животных, надевая маски, выворачивая шубы и тулупы наизнанку. Переодевание — дань языческой традиции", – говорит Анна Бахтиярова.

Традиции католиков

У католиков Рождественский сочельник носит название “вигилия” (от латинского vigilia – бдение). Песнопения праздничной мессы в литургию отличаются торжественностью, а проходит служба предрождественского адвента в фиолетовых тонах. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. По завершении службы пастор выносит импровизированные ясли с фигуркой, изображающей младенца Иисуса. После торжественной мессы верующие устраивают праздничный ужин.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПразднование Рождества лютеранами в Свердловской области
Празднование Рождества лютеранами в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Празднование Рождества лютеранами в Свердловской области
Историк Анна Бахтиярова отмечает, что обряд переодевания существует и у католиков. А также в католический сочельник принято играть на площадях сценки из Евангелия. Считается, что эта традиция пошла от того, что католическая месса служится на латыни и народу был непонятен смысл праздника. Поэтому часто на церковные праздники устраивались представления.
"И в православии, и в католичестве после всенощной и литургии семьи обычно собирались за столом и под скатерть клали пучок сена — как символ рождения Христа в яслях. На Руси иногда связку сена клали в красный угол, а потом гадали, выдергивая стебельки сена или соломинки. По длине и толщине стебля судили об урожае", — говорит эксперт.
Сравнение традиций празднования православного и католического Сочельника

Традиция

Православный Сочельник

Католический Сочельник

Богослужение

Царские часы, всенощное бдение, Литургия святителя Василия Великого.

Предусмотренная адвентом месса, ночью - месса навечерия Рождества

Ритуал за столом

В первую очередь полагается есть сочиво, после которого уже приступают к другим блюдам.

Собравшиеся за столом делят между собой облатки, желая друг другу всего доброго

Символ в доме

Дидух (сноп сена), устанавливался в красном углу

За праздничным столом оставляют один пустой стул, в память о тех, кто уже не может разделить с собравшимися трапезу

Сено/Солома

Кладут под скатерть.

Небольшой пучок кладут под белую скатерть

Подарки

Традиция дарить подарки для многих ассоциируется с Новым годом, но и на Рождество 7 января их также могут дарить близким

Подарки часто дарят вечером 24 декабря (но открывают их и утром 25 декабря, на Рождество).

“Рождественский сочельник – удивительный пример того, как одно и то же событие празднуется в разных традициях. На самом деле разделение дат – 24 декабря у католиков и 6 января у православных – связано не столько с различием в вере, сколько с использованием разных календарей: григорианского и юлианского. Однако за этой разницей скрываются и более глубокие особенности богослужебной и народной традиции, — отмечает политолог и религиовед Александр Стенько. — Общей для обеих конфессий является идея строгого поста в навечерие Рождества. И православные, и католики воздерживаются от скоромной пищи, готовя постные блюда: это день особого приготовления, молитвы, примирения с ближними и ожидания великого праздника.
В богослужении различия более заметны. Православный сочельник включает Царские часы – особую службу, на которой читаются пророчества о Рождестве Христовом, затем следует вечерня с Литургией Василия Великого. Католическая вигилия (бдение) проходит в форме торжественной мессы, отличающейся особой праздничностью и фиолетовыми литургическими облачениями. Важным моментом является вынесение священником импровизированных яслей с фигуркой младенца Иисуса.
Народные традиции обеих конфессий сохранили народные элементы. Колядование и театрализованные представления существуют и у православных, и у католиков. При этом католическая традиция играть на площадях евангельские сценки получила особое развитие, став способом народной проповеди. Несмотря на различия в формах, суть остается единой: сочельник – время семейного единения и радостного ожидания величайшего события в христианской культуре – Рождества Спасителя. Обе традиции учат любви, милосердию и прощению”.
© РИА Новости / Виктор Драчев | Перейти в медиабанкУчастники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Держинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Держинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виктор Драчев
Перейти в медиабанк
Участники святочных колядований во время празднования Рождества Христова в деревне Держинск Лельчицкого района Гомельской области в Белоруссии

Как празднуют навечерие Рождества Христова в других странах

Русская, Сербская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда, живущие по юлианскому календарю, Рождество Христово встречают 7 января, а сочельник проходит накануне. Вместе с католиками Рождество 25 декабря празднуют лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь. В каждой стране Рождественский сочельник имеет свое название и традиции. Бадняк, или Баднидан называют сочельник в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а в Словении — Sveti večer.
Сочельник в Испании называют Nochebuena – это почитаемый праздник, который принято проводить за семейным ужином и одаривать всех домашних подарками. В некоторых семьях чтят давние католические традиции и в эту ночь приглашают за праздничный стол одиноких стариков и бедняков.
В Канаде Cristmas Eve ("канун Рождества", "сочельник") принято посещать церкви, а после службы садиться за празднично накрытый стол.
В Бразилии в сочельник собираются всей семьей в родительском доме, приезжают дети и внуки, поздравляют друг друга с наступающим Рождеством. В храмах проходит традиционная Рождественская месса.
В Германии в большинстве городов уже после обеда становится тихо и пустынно. Люди собираются по домам, готовятся к празднованию и устраивают обильный семейный ужин. В десять вечера раздается колокольный звон, возвещающий о начале рождественских служб.
В Норвегии многие семьи в сочельник ходят на службу в церковь, по традиции она начинается в три часа дня. Принято также вспоминать умерших родственников, навещать их могилы и возлагать цветы.
В Финляндии тоже посещают кладбища, чтобы почтить память усопших. Принято в эту ночь ложиться спать на полу, считается, что так люди освобождают кровать для духов.
Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Рождество Христово в 2026 году: традиции и обычаи
7 января, 10:35

Что можно и что нельзя делать в Сочельник

Верующим россиянам в этот день полагается посетить церковь, исповедаться и причаститься.
В преддверии Рождества принято попросить прощения у людей, которых вольно или невольно обидели в течение года, помогать тем, кто нуждается в помощи. А вот ругаться, злословить или выяснять отношения считается нежелательным.
Хозяйки в этот день, как правило, делают уборку, а затем приступают к приготовлению праздничных блюд. За праздничным столом принято собираться в кругу близких и родных людей, всей семьей, чтобы разделить праздничный ужин.
Нежелательным является и употребление большого количества алкоголя, а также выполнять очень тяжелую работу, которая будет мешать как следует отметить этот важный день. Гадания с точки зрения православия также находятся под запретом.

Приметы и поверья

Существует множество народных примет, которые так или иначе связаны с Сочельником:
  • если девушка чихнула за столом — к скорому замужеству;
  • приснившийся сон будет вещим (например, если приснился определенный человек, значит, скоро будет встреча с ним);
  • случайно разбитое зеркало — к несчастью, а вот разбитая посуда — счастливая примета.
Также некоторые приметы помогали предсказывать погоду. Так, сильная метель в этот день сулит раннюю весну и хороший урожай меда.
Народные приметы на СочельникНародные приметы на Сочельник
 
РелигияОбществоРождество ХристовоРождественский постПодготовка к Новому году и РождествуПодготовка к Рождеству и Новому году в Европе и СШАРелигияНовый годИисус ХристосПраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала