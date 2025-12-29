Рождественский сочельник 2026: когда отмечается, традиции и обычаи

МОСКВА — РИА Новости. Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, православные христиане отмечают 6 января, а католики — 24 декабря. Что означает данный праздник для верующих, как подготовиться к торжеству, а также главные традиции, приметы и запреты — в материале РИА Новости.

Когда отмечается рождественский сочельник в 2026 году

Сочельником называют канун Рождества. Так как один из главных христианских праздников имеет постоянную дату, то и Сочельник также год от года отмечается в один и тот же день.

В 2026 году дата последнего и самого строгого дня сорокадневного православного поста, в который запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, выпадает на вторник.

Как по-народному называется праздник

Другие названия Рождественского сочельника в народе – Свят-вечер, Сочевник, Коляда, навечерье Рождества Христова. По преданию, у наших предков существовала традиция особо отмечать Свят-вечер. Люди верили, что сама природа в этот праздничный день одаривает человека здоровьем и благополучием.

История праздника

Празднование навечерия Рождества Христова в православии было установлено в IV веке. А в период с V по VIII век были написаны священные песнопения для рождественских богослужений.

Сочельник от слова “сочиво” – традиционное праздничное, постное блюдо – вареная крупа с медом, орехами и сухофруктами. Сочиво изначально готовилось из размоченных зерен пшеницы и меда.

"Блюдо это очень древнее и, возможно, сохранившееся с языческих времен. Например, кутья — блюдо, которое подают на поминках, тоже варится из зерновых. То есть как зерно закапывают в землю, чтобы оно проросло для новой жизни, так и поедание зерновых — обряд перехода в новую жизнь", — комментирует Анна Бахтиярова, религиовед и историк.

Традиции и обычаи

Со временем в сочельнике тесно переплелись языческие и православные традиции. Так, например, люди посещали торжественные церковные службы и в то же время устраивали шумные святочные забавы.

По словам Анны Бахтияровой, в церковной традиции суточный богослужебный круг начинается вечером с вечерней службы. В сочельник (навечерие) Рождества принято воздерживаться от пищи до вечера, когда служится литургия. В народе было принято не есть до первой звезды (пока на небе не появится первая звезда) – символ Вифлеемской звезды, возвестившей волхвам о Рождении Христа.

Историк уточняет, что обычай этот пошел от монастырской традиции: в сочельник служилась длинная служба, которая заканчивалась вечером, все это время монахи конечно же не могли есть. А перед всенощным бдением необходимо было подкрепиться. Для того и готовилось сочиво, которое вкушалось уже с наступлением ранних зимних сумерек, и на небе, как правило уже присутствовала звезда.

"Сегодня также в сочельник соблюдается строгий пост – пищу можно вкушать один раз после вечерни. Во время этой службы на середину храма выносится свеча – символ Вифлеемской звезды. Раньше вечерня служилась днем 6 января. После вечерни служится Рождественская всенощная, а затем литургия", – поясняет эксперт.

Традиции православных

Особое значение в Сочельник отводится праздничному ужину. По народному обычаю на стол ставят 12 постных блюд, олицетворяющих 12 апостолов. Главное блюдо – сочиво из цельных зерен пшеницы или риса (в более современном варианте), с добавлением мака, меда, грецких орехов, кураги, чернослива, изюма. Подают также овощные салаты и рагу, запеченную рыбу, грибы, соленья, постный борщ с пампушками, постные голубцы и вареники. Готовят узвар из сухофруктов с медом, фруктовые и ягодные кисели, пряники, маковые рулеты, запеченные яблоки с медом и орехами. Начинают трапезу после появления первой звезды на небе с молитвы, в которой прославляют Христа. В первую очередь следует отведать сочиво, после чего приступают к остальным блюдам.

Традиционное меню 12 блюд № Категория Православный Сочельник (пример блюда) Католический Сочельник (пример блюда) 1 Главный символ Кутья (или “сочиво”) Готовится из крупы (чаще пшеница) с добавлением меда, мака и орехов. Облатка (пресное тесто) или Кутья (сладкая каша из крупы с орехами, медом и т.д.). 2 Напиток Узвар/взвар (компот из сухофруктов или ягод без сахара Компот из сухофруктов или овсяный кисель 3 Первое Постный борщ (часто с добавлением "ушек" из теста с начинками) Постный гороховый суп с добавлением сушеных грибов 4 Рыба (Холодная) Сельдь, предварительно маринованная с маслом и луком. Холодец из карпа 5 Рыба (Горячая) Жареный (или запеченный) хек или карп. Жареный карп (либо запеченный). 6 Мучное (Вареное) Вареники с овощными или ягодными начинками (картошка, капуста, вишня). Разновидность пельменей с овощными начинками 7 Мучное (Печеное) Пампушки с чесноком (могут подаваться к супу), пирожки с картошкой или другими постными начинками Штоллен (кекс из теста с начинкой из сухофруктов) 8 Овощи/Капуста Постные голубцы с крупой или грибами. Овощное рагу с капустой, картошкой и другими овощами и специями. 9 Грибы Маринованные грибы Тушеные грибы (с луком или капустой) 10 Бобовые Винегрет с добавлением горошка или фасоли. Блюда из гороха (например, постные оладьи) 11 Каши Гречневая или пшенная каша (особый рецепт). Пшеничная или перловая каша 12 Десерт Печеные яблоки с медом и орехами. Имбирное печенье или пряники

Одна из народных традиций сохранилась до наших дней — гадание. Девушки, как правило, гадали на суженного, а семейные люди на урожай. Анна Бахтиярова отмечает, что гадание – это не христианская традиция, и церковь его запрещает.

А вот другой обычай, имеющий языческие корни, трансформировался в песни, славящие Христа и Богородицу. Это колядки. Хотя раньше значение этого слова различалось в зависимости от региона. Например, в Новгородской губернии колядой называли подарки, полученные при хождении по домам для христославия. На севере коляда – Рождественский сочельник. У белорусов колядовать означало Христа славить.

"Колядовать, опять же в зависимости от местности, было принято со звездой на шесте, либо переодеваясь в животных, надевая маски, выворачивая шубы и тулупы наизнанку. Переодевание — дань языческой традиции", – говорит Анна Бахтиярова.

Традиции католиков

У католиков Рождественский сочельник носит название “вигилия” (от латинского vigilia – бдение). Песнопения праздничной мессы в литургию отличаются торжественностью, а проходит служба предрождественского адвента в фиолетовых тонах. Клирос украшается рождественской елкой. Во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. По завершении службы пастор выносит импровизированные ясли с фигуркой, изображающей младенца Иисуса. После торжественной мессы верующие устраивают праздничный ужин.

Историк Анна Бахтиярова отмечает, что обряд переодевания существует и у католиков. А также в католический сочельник принято играть на площадях сценки из Евангелия. Считается, что эта традиция пошла от того, что католическая месса служится на латыни и народу был непонятен смысл праздника. Поэтому часто на церковные праздники устраивались представления.

"И в православии, и в католичестве после всенощной и литургии семьи обычно собирались за столом и под скатерть клали пучок сена — как символ рождения Христа в яслях. На Руси иногда связку сена клали в красный угол, а потом гадали, выдергивая стебельки сена или соломинки. По длине и толщине стебля судили об урожае", — говорит эксперт.

Сравнение традиций празднования православного и католического Сочельника Традиция Православный Сочельник Католический Сочельник Богослужение Царские часы, всенощное бдение, Литургия святителя Василия Великого. Предусмотренная адвентом месса, ночью - месса навечерия Рождества Ритуал за столом В первую очередь полагается есть сочиво, после которого уже приступают к другим блюдам. Собравшиеся за столом делят между собой облатки, желая друг другу всего доброго Символ в доме Дидух (сноп сена), устанавливался в красном углу За праздничным столом оставляют один пустой стул, в память о тех, кто уже не может разделить с собравшимися трапезу Сено/Солома Кладут под скатерть. Небольшой пучок кладут под белую скатерть Подарки Традиция дарить подарки для многих ассоциируется с Новым годом, но и на Рождество 7 января их также могут дарить близким Подарки часто дарят вечером 24 декабря (но открывают их и утром 25 декабря, на Рождество).

“Рождественский сочельник – удивительный пример того, как одно и то же событие празднуется в разных традициях. На самом деле разделение дат – 24 декабря у католиков и 6 января у православных – связано не столько с различием в вере, сколько с использованием разных календарей: григорианского и юлианского. Однако за этой разницей скрываются и более глубокие особенности богослужебной и народной традиции, — отмечает политолог и религиовед Александр Стенько. — Общей для обеих конфессий является идея строгого поста в навечерие Рождества. И православные, и католики воздерживаются от скоромной пищи, готовя постные блюда: это день особого приготовления, молитвы, примирения с ближними и ожидания великого праздника.

В богослужении различия более заметны. Православный сочельник включает Царские часы – особую службу, на которой читаются пророчества о Рождестве Христовом, затем следует вечерня с Литургией Василия Великого. Католическая вигилия (бдение) проходит в форме торжественной мессы, отличающейся особой праздничностью и фиолетовыми литургическими облачениями. Важным моментом является вынесение священником импровизированных яслей с фигуркой младенца Иисуса.

Народные традиции обеих конфессий сохранили народные элементы. Колядование и театрализованные представления существуют и у православных, и у католиков. При этом католическая традиция играть на площадях евангельские сценки получила особое развитие, став способом народной проповеди. Несмотря на различия в формах, суть остается единой: сочельник – время семейного единения и радостного ожидания величайшего события в христианской культуре – Рождества Спасителя. Обе традиции учат любви, милосердию и прощению”.

Как празднуют навечерие Рождества Христова в других странах

Русская, Сербская, Иерусалимская, Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда, живущие по юлианскому календарю, Рождество Христово встречают 7 января, а сочельник проходит накануне. Вместе с католиками Рождество 25 декабря празднуют лютеране, часть протестантских конфессий и англиканская церковь. В каждой стране Рождественский сочельник имеет свое название и традиции. Бадняк, или Баднидан называют сочельник в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а в Словении — Sveti večer.

Сочельник в Испании называют Nochebuena – это почитаемый праздник, который принято проводить за семейным ужином и одаривать всех домашних подарками. В некоторых семьях чтят давние католические традиции и в эту ночь приглашают за праздничный стол одиноких стариков и бедняков.

В Канаде Cristmas Eve ("канун Рождества", "сочельник") принято посещать церкви, а после службы садиться за празднично накрытый стол.

В Бразилии в сочельник собираются всей семьей в родительском доме, приезжают дети и внуки, поздравляют друг друга с наступающим Рождеством. В храмах проходит традиционная Рождественская месса.

В Германии в большинстве городов уже после обеда становится тихо и пустынно. Люди собираются по домам, готовятся к празднованию и устраивают обильный семейный ужин. В десять вечера раздается колокольный звон, возвещающий о начале рождественских служб.

В Норвегии многие семьи в сочельник ходят на службу в церковь, по традиции она начинается в три часа дня. Принято также вспоминать умерших родственников, навещать их могилы и возлагать цветы.

В Финляндии тоже посещают кладбища, чтобы почтить память усопших. Принято в эту ночь ложиться спать на полу, считается, что так люди освобождают кровать для духов.

Что можно и что нельзя делать в Сочельник

Верующим россиянам в этот день полагается посетить церковь, исповедаться и причаститься.

В преддверии Рождества принято попросить прощения у людей, которых вольно или невольно обидели в течение года, помогать тем, кто нуждается в помощи. А вот ругаться, злословить или выяснять отношения считается нежелательным.

Хозяйки в этот день, как правило, делают уборку, а затем приступают к приготовлению праздничных блюд. За праздничным столом принято собираться в кругу близких и родных людей, всей семьей, чтобы разделить праздничный ужин.

Нежелательным является и употребление большого количества алкоголя, а также выполнять очень тяжелую работу, которая будет мешать как следует отметить этот важный день. Гадания с точки зрения православия также находятся под запретом.

Приметы и поверья

Существует множество народных примет, которые так или иначе связаны с Сочельником:

если девушка чихнула за столом — к скорому замужеству;

приснившийся сон будет вещим (например, если приснился определенный человек, значит, скоро будет встреча с ним);

случайно разбитое зеркало — к несчастью, а вот разбитая посуда — счастливая примета.