https://ria.ru/20241031/pominovenie-1825906150.html

Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать

Дмитриевская родительская суббота 2024: какого числа праздник и кого поминают

Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать

В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. История появления и традиции... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:23

2024-10-31T11:23

2024-10-31T11:24

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. История появления и традиции этого поминального дня, на какое число выпадает Димитриевская суббота в 2024 году, — в материале РИА Новости.Димитриевская родительская суббота в 2024 годуДимитриевская родительская суббота — это день особого поминания усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан — родственников, друзей, знакомых (вне зависимости от близости), а также тех, за кого некому помолиться.Какого числа поминальный день и почему так называетсяЕжегодно дата Димитриевской субботы меняется. Традиционно это последняя суббота перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2024 году она выпадает на 2 ноября.Свое название этот день получил тоже благодаря великомученику Димитрию, жившему в III веке. Он был тайно крещен родителями и воспитывался в христианской вере, а когда во взрослом возрасте занял должность проконсула при императоре Максимилиане, вместо гонений на христиан начал искоренять языческие обычаи. За это он был посажен в темницу и казнен 8 ноября (26 октября по старому стилю) 306 года. Именно на этот день Церковь ориентируется при определении даты Димитриевской субботы. Каждый год она разная. Общее правило такое: родительский день отмечают в ближайшую субботу перед 8 ноября. Исключение — "полиелейные или бденные", то есть крупные праздники. Например, в 2023 году в субботу 4 ноября праздновали день Казанской иконы Богоматери. Поэтому день поминовения усопших перенесли на неделю раньше.ИсторияСогласно преданию, история Димитриевской субботы связана с Куликовской битвой. Великий князь Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиеву обитель, где получил благословение на сражение от Сергия Радонежского. Восьмого сентября 1380 года русские воины одержали победу над темником Мамаем. После князь вновь вернулся к преподобному Сергию: в Троице-Сергиевой лавре они совершили поминовение павших. Со временем это стало традицией: чтили память не только погибших в Куликовской битве, но и всех усопших православных христиан.А в 1903 году был издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, "за веру, царя и отечество на поле брани живот свой положившим".ТрадицииВ народе Димитриевскую субботу еще называли Дедовой: этот день ассоциировался с переходом осени к зиме. После Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) старались завершить подготовку к холодам: женщины занимались уборкой в доме и во дворе, чинили сломанные вещи. Также вся семья перед Дедовой субботой обязательно мылась, и после этого оставляли воду и банный веник для усопших.Вспоминать усопших начинали накануне — в пятницу утром. На поминальный стол стелили новую белую скатерть, ставили блины, кутью, узвар, пироги, а также любимую еду усопших. Пироги в этот день занимали особое место. Их было много, они имели продолговатую форму, и все были с разными начинками. Также старались приготовить как можно больше мясных блюд, например, жаркое и студень, но основным являлась фаршированная свиная голова.Во время трапезы было принято вспоминать, какими усопшие были при жизни, а старшее поколение рассказывало младшим историю семьи и родословную. После со стола все убирали, стлали новую скатерть, расставляли новые приборы и приглашали усопших.На следующий день, в саму Димитриевскую субботу, также проводили трапезу. После каждый член семьи должен был положить по одной ложке каждого блюда в отдельную тарелку — для покойников.В этот день было принято помогать нищим и голодающим. Эта традиция сохранилась и сегодня. Кроме того, в наше время принято ходить на кладбище, убираться на могилах родственников.Кого поминаютКак и в другие родительские субботы, в Димитриевскую поминают, как правило, родителей и других родственников. Но именно этот день отличается тем, что напоминает обо всех почивших за православную веру.Как помянуть усопших в этот деньЧтобы помянуть усопших в церкви, нужно прийти в храм накануне родительской субботы — вечером в пятницу. В это время проводится Великая панихида — парастас. Утром в сам день поминовения в храме совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида.Предварительно можно подготовить записки для поминовения усопших. В них указывают имена покойных в родительном падеже, то есть отвечающие на вопрос "кого?". Первыми указываются священнослужители и монашествующие — сан/степень монашества и имя. Например, "протоиерея Иоанна, монахини Нины, митрополита Андрея" и так далее. Все имена должны быть церковными: нельзя писать "Ваня, Таня", а следует "Иоанн, Татиана". Также нельзя вписывать имена некрещеных людей и самоубийц. Записки оставляют в церкви накануне дня поминовения. Кроме того, в церковь можно принести пожертвования: фрукты, овощи, хлеб, муку для просфор, кагор для литургии, свечи и масло для лампад. Строго запрещено приносить мясо и крепкий алкоголь.Помолиться за усопших можно и на кладбище. Но если нет возможности прийти туда или в церковь, то помин совершают дома. Для этого зачитывают общую молитву или молитву об умерших родителях.Чтобы было проще произносить имена в молитве, их можно зачитывать по помяннику — книжечке, где указаны имена как живых, так и усопших. Семейный помянник позволяет молиться за многие поколения своей родословной.Что нельзя делать

https://ria.ru/20240126/subbota-1833322217.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241031/post-1909431934.html

https://ria.ru/20241031/mikhaylov-1908393215.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, общество, православие