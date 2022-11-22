Родительские субботы в 2023 году: расписание и традиции поминальных дней
Оглавление
- Родительские субботы 2023 года
- Суть каждого дня поминовения
- Дни поминовения усопших по православному календарю
- Даты родительских суббот в 2023 году
- Вселенские родительские субботы
- Мясопустная родительская суббота
- Троицкая родительская суббота
- Радоница
- Димитриевская родительская суббота
- Родительские субботы в честь погибших воинов
- День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной Войны
- День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных
- Богослужения и молитвы
- Как молиться за усопших
- Что нужно делать
- Что приносят на кладбище
- Зачем несут продукты в церковь
- Чего нельзя делать
- Приметы и суеверия
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В православном календаре поминальные дни, когда принято особо чтить память усопших, называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 18 февраля 2023 года. На какие еще числа они приходятся в предстоящем году, чем вселенский субботы отличаются от обычных, а также приметы и традиции - в материале РИА Новости.
Родительские субботы 2023 года
Ежегодно в церковном календаре насчитывается несколько особых поминальных дней, которые принято именовать “родительскими субботами”. Как правило, они действительно приходятся на этот день недели, но в отдельных случаях выпадают на другие дни.
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Существует несколько версий того, почему такие субботы называют именно “родительскими”. По одной из них выбор название объясняется тем, что прежде словом “родители” называли не только мать и отца, но и всех предков (в данном случае - уже почивших).
Суть каждого дня поминовения
В целом чтить память усопших друзей и родственников православным полагается практически во все субботние дни. Однако родительские субботы занимают среди них особое место, часть из них связана с крупными христианскими праздниками и событиями, такими как Пасха и Великий Пост.
В эти дни граждане посещают храмы, молятся за тех, кого уже нет рядом, ставят за них свечи, приезжают на кладбище, чтобы привести в порядок расположенные там могилы. Можно и нужно в эти дни молиться не только о своих родных, но и обо всех умерших. Православные верят, что подобные молитвы могут способствовать прощению грехов, чтобы в ином мире души умерших обрели мир и покой.
Помимо родительских суббот существуют и другие особые дни после смерти человека, когда молитвы родственников и близких людей играют очень важную роль. Это третий, девятый и сороковой дни после смерти, а также годовщины.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкКладбище "Ракитки" в Новомосковском административном округе Москвы
Кладбище "Ракитки" в Новомосковском административном округе Москвы
Дни поминовения усопших по православному календарю
Существует два вида родительских суббот. Часть из них имеют постоянные даты, для других эти числа меняются с каждым годом, так как связаны с датами проведения крупных христианских праздников.
Даты родительских суббот в 2023 году
18 февраля в православном календаре 2023 года значится первая из Вселенских родительских суббот, также известная как мясопустная суббота, вскоре после которой начинается центральный пост в церковном календаре.
Большая часть особых поминальных дней приходится на весенние месяцы. Причем три из них (11, 18 и 25 марта) связаны с периодом Великого Поста. В апреле верующие отмечают Радоницу, дата которой меняется в зависимости от того, на какой день в этом году выпадает Пасха. Еще один особый день поминовения весной - это 9 мая, когда верующим полагается чтить память погибших в Великую Отечественную войну.
К Пасхе также привязана и Троицкая родительская суббота (в 2023 году она выпадает на 3 июня). Все остальные приходятся на осень: 7 октября — Покровская родительская суббота, 28 октября — Димитриевская родительская суббота, а 18 ноября — Михайловская родительская суббота.
Вселенские родительские субботы
Среди особых поминальных дней выделяются две, которые получили название Вселенские. В эти дни принято молиться не только за своих усопших родственников, друзей или близких, но и вспоминать в молитвах всех умерших христиан. Также проводятся особые богослужения - вселенские панихиды.
Особых поминальных дней, которые также именуются вселенскими родительскими субботами, в православном календаре значится всего две. К таковым относятся Мясопустная и Троицкая.
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Мясопустная родительская суббота
Чуть больше недели отделяет Мясопустную родительскую субботу, которая приходится на 18 февраля, от начала Великого поста. После нее следует Масленица, а неделя перед этим называется Мясопустной.
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота в 2023 году приходится на 3 июня и предшествует одному из главных христианских праздников - Дню Святой Троицы. Данный день поминовения напрямую зависит от того, на какую дату приходится празднование Пасхи.
Радоница
Название “Радоница” произошло от слова “радость”, а сам праздник - как раз тот случай, когда так называемая родительская суббота приходится совсем на другой день. В данном случае - на вторник, точнее - на девятый по счету день после того, как состоится празднование Пасхи. В 2023 году это будет 25 апреля.
Как и в другие поминальные дни, на Радоницу полагается посещать могилы усопших, молиться за умерших, приходить в храмы. В этот день не принято скорбеть о тех, кто покинул земную жизнь. Даже наоборот: пасхальная атмосфера проникнута надеждой на жизнь вечную.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЖители города Тара Омской области на кладбище в день Радоницы
Жители города Тара Омской области на кладбище в день Радоницы
Димитриевская родительская суббота
Димитриевская родительская суббота, которая в грядущем 2023 году приходится на 28 октября, непосредственно связана с днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. История этого поминального дня также содержит упоминание и другого Дмитрия - Дмитрия Донского: именно после битвы на Куликовом поле появилась традиция поминать в этот день сначала погибших воинов, а после - всех усопших христиан.
Родительские субботы в честь погибших воинов
В церковном календаре есть несколько особых поминальных дней. В эти дни верующие могут почтить память воинов, пожертвовавших своей жизнью, защищая Отечество.
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День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной Войны
Традиция отмечать 9 мая вместе с Днем Победы еще и день поминовение тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, существует относительно недавно, с 1994 года. В этот день также принято молиться и о тех, кто сумел пережить войну и скончался уже после ее окончания.
День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных
День памяти православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных, приходится на 11 сентября. Данная традиция появилась в XVIII веке в период Русско-турецкой войны.
Богослужения и молитвы
Поминальные дни, именуемые родительскими субботами, связаны с определенными традициями. Вспоминать усопших православные начинают еще накануне назначенного дня: в вечер перед родительской субботой совершается специальная панихида, которая называется “парастас”. Сама родительская суббота также начинается с богослужения: сначала - заупокойная Божественная литургия, а после — общая панихида.
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Во время этих богослужений верующие молятся не только за своих родственников и близких людей. Молиться следует за всех умерших, особенно за тех, за кого больше некому помолиться. Можно передать записку с именами тех, о ком следует упомянуть во время молитвы.
Молятся в родительские субботы не только в храмах, но и во время посещения кладбища. При этом верующий человек может прочитать любую молитву об усопших (например, молитву об усопшем христианине, молитва вдовы и вдовца и так далее).
Как молиться за усопших
Искренние молитвы играют очень важную роль. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой, при помощи молитвы близкие и родственники также могут способствовать прощению грехов усопшего.
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Чем чаще человек будет вспоминать усопших не только в родительские субботы, но и в любые другие дни, тем лучше.
Что нужно делать
Самая важная часть любой родительской субботы - это молитвы об усопших и посещение церковной службы. В эти дни многие верующие также посещают могилы своих родственников на кладбище, чтобы привести их в порядок (убрать мусор, выполоть сорняки и т.д.) или просто молча почтить память покоящихся там предков.
Так как в родительские субботы принято вспоминать не только своих близких, но и в целом всех умерших христиан, то и на кладбище верующим нередко советуют обратить внимание не только на могилы родственников. Если на кладбище есть старые заброшенные захоронения, за которыми никто не ухаживает, можно привести в порядок и их тоже.
Женщина держит свечу во время богослужения
Еще одна важная традиция дней поминовения - это благотворительность. Поданная от чистого сердца милостыня поможет увеличить силу молитвы.
Нередко поминовение родных сопровождается трапезой. При этом главное блюдо на поминальном столе - это кутья, особая каша с символическим смыслом. Основой для приготовления кутьи могут послужить различные виды круп (например, пшеница или перловая крупа), которые необходимо сварить таким образом, чтобы зерна оставались целыми, но при этом были мягкими и съедобными. В готовую крупу можно добавить мед, орехи или, к примеру, различные сухофрукты.
Кутия является символом воскрешения из мертвых. Объясняя ее сакральный смысл, нередко упоминается отрывок из Евангелия от Иоанна: "Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода".
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Что приносят на кладбище
Многие граждане придерживаются традиции приносить на кладбище в родительскую субботу разнообразную еду (при этом оставляя часть продуктов прямо на могилах). Однако практика подобных “подарков” не имеет отношения к православной традиции. И уж тем более не стоит приносить с собой в этот день алкогольные напитки или устраивать на кладбище многолюдное шумное застолье с горячительными напитками. Вместо этого можно зажечь у могилы лампаду (помня при этом о главных правилах пожарной безопасности) и помолиться за усопшего.
Зачем несут продукты в церковь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрихожане во время богослужения в Успенском соборе в Омске
Прихожане во время богослужения в Успенском соборе в Омске
А вот традиция приносить продукты в церковь имеет куда более весомый для православных смысл. Прежде в эти дни верующие собирались в храмах и накрывали общий стол, все вместе поминая умерших. В наше время передаваемые служителям церкви продукты идут нуждающимся. Это может быть хлеб, крупы, овощи и другие, а вот мясо и мясные продукты приносить не принято.
Чего нельзя делать
Основные запреты, которые действуют в родительские субботы:
- —нельзя устраивать шумные, веселые и обильные поминальные застолья. Все-таки поминальная трапеза должна быть скромной и умеренной;
- —нельзя отказывать в милостыне, если ее просят;
- —не стоит тратить этот день на хозяйственные дела. Лучше сделать уборку и другие похожие дела ранее, за день до родительской субботы, либо наоборот, отложить на потом;
- —запрещено ссориться, браниться и вспоминать усопших плохими словами.
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Приметы и суеверия
Большей части дней в календаре соответствуют свои народные приметы и суеверия. Многие из них связаны и с родительскими субботами. Однако православные христиане в подобные вещи не верят и внимание на них не обращают.
Одно из распространенных суеверий - нельзя поднимать вещь, которую обронили на землю во время посещения кладбища. Также не стоит планировать на родительскую субботу какие-либо торжества, празднования: все-таки этот день предназначен для того, чтобы чтить память усопших.
Еще одно поверье: в ночь на родительскую субботу возрастает шанс увидеть вещий сон.