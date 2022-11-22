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Родительские субботы в 2023 году: расписание и традиции поминальных дней

Родительские субботы 2023: дни поминовения усопших по православному календарю

Родительские субботы в 2023 году: расписание и традиции поминальных дней

В православном календаре поминальные дни, когда принято особо чтить память усопших, называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 18 февраля... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:33

2022-11-22T13:33

2022-11-22T13:33

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В православном календаре поминальные дни, когда принято особо чтить память усопших, называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 18 февраля 2023 года. На какие еще числа они приходятся в предстоящем году, чем вселенский субботы отличаются от обычных, а также приметы и традиции - в материале РИА Новости.Родительские субботы 2023 годаЕжегодно в церковном календаре насчитывается несколько особых поминальных дней, которые принято именовать “родительскими субботами”. Как правило, они действительно приходятся на этот день недели, но в отдельных случаях выпадают на другие дни.Существует несколько версий того, почему такие субботы называют именно “родительскими”. По одной из них выбор название объясняется тем, что прежде словом “родители” называли не только мать и отца, но и всех предков (в данном случае - уже почивших).Суть каждого дня поминовенияВ целом чтить память усопших друзей и родственников православным полагается практически во все субботние дни. Однако родительские субботы занимают среди них особое место, часть из них связана с крупными христианскими праздниками и событиями, такими как Пасха и Великий Пост.В эти дни граждане посещают храмы, молятся за тех, кого уже нет рядом, ставят за них свечи, приезжают на кладбище, чтобы привести в порядок расположенные там могилы. Можно и нужно в эти дни молиться не только о своих родных, но и обо всех умерших. Православные верят, что подобные молитвы могут способствовать прощению грехов, чтобы в ином мире души умерших обрели мир и покой.Помимо родительских суббот существуют и другие особые дни после смерти человека, когда молитвы родственников и близких людей играют очень важную роль. Это третий, девятый и сороковой дни после смерти, а также годовщины.Дни поминовения усопших по православному календарюСуществует два вида родительских суббот. Часть из них имеют постоянные даты, для других эти числа меняются с каждым годом, так как связаны с датами проведения крупных христианских праздников.Даты родительских суббот в 2023 году18 февраля в православном календаре 2023 года значится первая из Вселенских родительских суббот, также известная как мясопустная суббота, вскоре после которой начинается центральный пост в церковном календаре.Большая часть особых поминальных дней приходится на весенние месяцы. Причем три из них (11, 18 и 25 марта) связаны с периодом Великого Поста. В апреле верующие отмечают Радоницу, дата которой меняется в зависимости от того, на какой день в этом году выпадает Пасха. Еще один особый день поминовения весной - это 9 мая, когда верующим полагается чтить память погибших в Великую Отечественную войну.К Пасхе также привязана и Троицкая родительская суббота (в 2023 году она выпадает на 3 июня). Все остальные приходятся на осень: 7 октября — Покровская родительская суббота, 28 октября — Димитриевская родительская суббота, а 18 ноября — Михайловская родительская суббота.Вселенские родительские субботыСреди особых поминальных дней выделяются две, которые получили название Вселенские. В эти дни принято молиться не только за своих усопших родственников, друзей или близких, но и вспоминать в молитвах всех умерших христиан. Также проводятся особые богослужения - вселенские панихиды.Особых поминальных дней, которые также именуются вселенскими родительскими субботами, в православном календаре значится всего две. К таковым относятся Мясопустная и Троицкая.Мясопустная родительская субботаЧуть больше недели отделяет Мясопустную родительскую субботу, которая приходится на 18 февраля, от начала Великого поста. После нее следует Масленица, а неделя перед этим называется Мясопустной.Троицкая родительская субботаТроицкая родительская суббота в 2023 году приходится на 3 июня и предшествует одному из главных христианских праздников - Дню Святой Троицы. Данный день поминовения напрямую зависит от того, на какую дату приходится празднование Пасхи.РадоницаНазвание “Радоница” произошло от слова “радость”, а сам праздник - как раз тот случай, когда так называемая родительская суббота приходится совсем на другой день. В данном случае - на вторник, точнее - на девятый по счету день после того, как состоится празднование Пасхи. В 2023 году это будет 25 апреля.Как и в другие поминальные дни, на Радоницу полагается посещать могилы усопших, молиться за умерших, приходить в храмы. В этот день не принято скорбеть о тех, кто покинул земную жизнь. Даже наоборот: пасхальная атмосфера проникнута надеждой на жизнь вечную.Димитриевская родительская субботаДимитриевская родительская суббота, которая в грядущем 2023 году приходится на 28 октября, непосредственно связана с днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. История этого поминального дня также содержит упоминание и другого Дмитрия - Дмитрия Донского: именно после битвы на Куликовом поле появилась традиция поминать в этот день сначала погибших воинов, а после - всех усопших христиан.Родительские субботы в честь погибших воиновВ церковном календаре есть несколько особых поминальных дней. В эти дни верующие могут почтить память воинов, пожертвовавших своей жизнью, защищая Отечество.День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной ВойныТрадиция отмечать 9 мая вместе с Днем Победы еще и день поминовение тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, существует относительно недавно, с 1994 года. В этот день также принято молиться и о тех, кто сумел пережить войну и скончался уже после ее окончания.День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенныхДень памяти православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных, приходится на 11 сентября. Данная традиция появилась в XVIII веке в период Русско-турецкой войны.Богослужения и молитвыПоминальные дни, именуемые родительскими субботами, связаны с определенными традициями. Вспоминать усопших православные начинают еще накануне назначенного дня: в вечер перед родительской субботой совершается специальная панихида, которая называется “парастас”. Сама родительская суббота также начинается с богослужения: сначала - заупокойная Божественная литургия, а после — общая панихида.Во время этих богослужений верующие молятся не только за своих родственников и близких людей. Молиться следует за всех умерших, особенно за тех, за кого больше некому помолиться. Можно передать записку с именами тех, о ком следует упомянуть во время молитвы.Молятся в родительские субботы не только в храмах, но и во время посещения кладбища. При этом верующий человек может прочитать любую молитву об усопших (например, молитву об усопшем христианине, молитва вдовы и вдовца и так далее).Как молиться за усопшихИскренние молитвы играют очень важную роль. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой, при помощи молитвы близкие и родственники также могут способствовать прощению грехов усопшего.Чем чаще человек будет вспоминать усопших не только в родительские субботы, но и в любые другие дни, тем лучше.Что нужно делатьСамая важная часть любой родительской субботы - это молитвы об усопших и посещение церковной службы. В эти дни многие верующие также посещают могилы своих родственников на кладбище, чтобы привести их в порядок (убрать мусор, выполоть сорняки и т.д.) или просто молча почтить память покоящихся там предков.Так как в родительские субботы принято вспоминать не только своих близких, но и в целом всех умерших христиан, то и на кладбище верующим нередко советуют обратить внимание не только на могилы родственников. Если на кладбище есть старые заброшенные захоронения, за которыми никто не ухаживает, можно привести в порядок и их тоже.Еще одна важная традиция дней поминовения - это благотворительность. Поданная от чистого сердца милостыня поможет увеличить силу молитвы.Нередко поминовение родных сопровождается трапезой. При этом главное блюдо на поминальном столе - это кутья, особая каша с символическим смыслом. Основой для приготовления кутьи могут послужить различные виды круп (например, пшеница или перловая крупа), которые необходимо сварить таким образом, чтобы зерна оставались целыми, но при этом были мягкими и съедобными. В готовую крупу можно добавить мед, орехи или, к примеру, различные сухофрукты.Кутия является символом воскрешения из мертвых. Объясняя ее сакральный смысл, нередко упоминается отрывок из Евангелия от Иоанна: "Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода".Что приносят на кладбищеМногие граждане придерживаются традиции приносить на кладбище в родительскую субботу разнообразную еду (при этом оставляя часть продуктов прямо на могилах). Однако практика подобных “подарков” не имеет отношения к православной традиции. И уж тем более не стоит приносить с собой в этот день алкогольные напитки или устраивать на кладбище многолюдное шумное застолье с горячительными напитками. Вместо этого можно зажечь у могилы лампаду (помня при этом о главных правилах пожарной безопасности) и помолиться за усопшего.Зачем несут продукты в церковьА вот традиция приносить продукты в церковь имеет куда более весомый для православных смысл. Прежде в эти дни верующие собирались в храмах и накрывали общий стол, все вместе поминая умерших. В наше время передаваемые служителям церкви продукты идут нуждающимся. Это может быть хлеб, крупы, овощи и другие, а вот мясо и мясные продукты приносить не принято.Чего нельзя делатьОсновные запреты, которые действуют в родительские субботы:Приметы и суеверияБольшей части дней в календаре соответствуют свои народные приметы и суеверия. Многие из них связаны и с родительскими субботами. Однако православные христиане в подобные вещи не верят и внимание на них не обращают.Одно из распространенных суеверий - нельзя поднимать вещь, которую обронили на землю во время посещения кладбища. Также не стоит планировать на родительскую субботу какие-либо торжества, празднования: все-таки этот день предназначен для того, чтобы чтить память усопших.Еще одно поверье: в ночь на родительскую субботу возрастает шанс увидеть вещий сон.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, религия, православие, вера, традиции, в мире