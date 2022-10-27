20:15 27.10.2022 (обновлено: 20:36 27.10.2022)
Православный календарь на 2023 год: даты праздников и постов
Церковные праздники
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В церковном календаре существуют различные памятные даты, связанные с ветхозаветной и новозаветной историей, в которые проводятся особенно торжественные богослужения. Какие церковные праздники будут отмечать православные в России в 2023 году, на какие дни приходятся посты и особое поминовение усопших, когда не стоит планировать венчание, - в материале РИА Новости.
Православный календарь
Практически каждый день православного христианина ознаменован каким-либо праздником, посвященным событиям Ветхого и Нового Завета. Это важные вехи из жизни Иисуса Христа и Девы Марии, а также дни памяти святых угодников. Церковные праздники имеют несколько степеней торжественности, самым большим и светлым событием является Пасха - это праздник праздников, имеющий особый статус и самую торжественную службу. Ее дата переходящая и определяется по лунному календарю, попадая в период с 4 апреля по 8 мая, каждый год она уникальна.
Главные праздники церковного года - двунадесятые (имеют такое название потому, что их всего двенадцать), к ним относятся:
- —Рождество Христово,
- —Крещение Господне, или Богоявление,
- —Сретение,
- —Благовещение,
- —Вход Господень в Иерусалим,
- —Вознесение Господне,
- —Праздник Святой Троицы,
- —Преображение Господне,
- —Успение Богородицы,
- —Рождество Богородицы,
- —Воздвижение Креста Господня,
- —Введение во храм Богородицы.
Далее по торжественности идут великие недвунадесятые праздники:
- —Обрезание Господне,
- —Рождество Иоанна Предтечи,
- —Собор апостолов Петра и Павла,
- —Усекновение главы Иоанна Предтечи,
- —Покров Богородицы.
Также существуют средние и малые праздники. Годовой круг богослужений в христианской церкви начинается 1 сентября, в православном календаре все события располагаются в соответствии с ним. Благодаря календарю верующие могут заранее подготовиться к празднованиям, определить, на какие дни приходятся посты, узнать о днях особого поминовения усопших.
Великие праздники
Великие - наиболее значимые, к ним относится Пасха, двунадесятые и недвунадесятые праздники. Тематически они делятся на Господские (посвященные жизни Иисуса Христа), Богородичные (связанные с Девой Марией) и дни памяти святых. По литургическому принципу они могут быть переходящими (дата которых зависит от даты Пасхи) и непереходящими (всегда выпадающими на определенное число месяца). Обычно двунадесятые праздники и Пасха имеют дни предпразднства (один или несколько дней перед наступлением праздника, когда начинают читать молитвы, посвященные грядущему событию), попразднства (период, когда церковь продолжает вспоминать ушедший праздник) и отдание праздника (последний день попразднства, в который происходит богослужение, практически идентичное праздничному. Кроме того, некоторые Господские праздники предваряются и заключаются особыми субботними и воскресными днями, а накануне обязательно совершается Всенощное бдение.
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Двунадесятые
Двенадцать наиболее важных праздников годового богослужебного круга после Пасхи, связанных с евангельской историей.
Переходящие
С древних времен особенно выделялись праздники, посвященные некоторым событиям библейской истории. До X века их было меньше двенадцати, потом стало больше, причем состав их изменялся. Окончательно количество и перечень сформировался лишь в XVI–XVII веках, а словосочетание "двунадесятые праздники" стало упоминаться в Русской православной церкви в середине XVII века, до этого они назывались Господскими. В эти дни богослужения отличаются особой торжественностью, в 2023 году даты великих двунадесятых переходящих праздников приходятся на:
- —9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (за неделю до Пасхи);
- —25 мая - Вознесение Господне (40-й день после Пасхи);
- —4 июня - День Святой Троицы, Пятидесятница (50-й день после Пасхи).
Кроме того, к дате Пасхи привязано начало Великого (за 48 дней до Пасхи) и Петрова поста (через неделю после Троицы).
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Непереходящие
Не все даты праздников соответствуют евангельской хронологии, некоторые из них были установлены церковью в определенные дни для того, чтобы отвлечь людей от языческих верований. Например, Преображение Господне, которое в соответствии с Библией произошло до Пасхи, празднуется позже ее (19 августа), на эту дату приходилось окончание сбора винограда в Средиземноморье и начало языческих вакханалий.
К непереходящим великим двунадесятым праздникам относятся:
- —7 января - Рождество Христово;
- —19 января - Богоявление, или Крещение Господне;
- —15 февраля - Сретение Господне (через 40 дней после Рождества);
- —7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы (за 9 месяцев до Рождества);
- —19 августа - Преображение Господне;
- —28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
- —21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы;
- —27 сентября - Воздвижение Креста Господня;
- —4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы;
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Недвунадесятые
Важные праздники, не относящиеся к двунадесятым, называют недвунадесятыми. Они немного уступают по торжественности и не все имеют предпразднества и попразднества. Все они отмечаются в определенную дату и относятся к непереходящим. Сложившийся церковный устав указывает на следующие недвунадесятые праздники:
- —14 января ‒ Обрезание Господне;
- —7 июля ‒ Рождество Иоанна Предтечи;
- —12 июля ‒ Святых апостолов Петра и Павла;
- —11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- —14 октября ‒ Покров Пресвятой Богородицы.
В некоторых канонических книгах среди великих недвунадесятых праздников упоминаются также:
- —6 мая - день памяти великомученика Георгия;
- —21 мая - день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- —26 ноября - день памяти святителя Иоанна Златоуста;
Церковные посты
Смысл христианского поста - защитить себя и своих близких от искушения дьявола, это добровольное воздержание не просто от пищи, но и от дурных поступков и мыслей, борьба со своими душевными страстями. Верующий должен не просто поститься, а вести себя праведно и много молиться, лишь тогда его душа будет очищена. В эти дни миряне воздерживаются от пищи животного происхождения, особенно усердно молятся, стараются не грешить. В православной церкви существуют многодневные и однодневные посты.
Многодневные
К многодневным относятся:
- —Великий пост (27 февраля - 15 апреля). Начинается за 7 недель до Пасхи и символизирует сорокадневный пост Христа перед грядущим распятием. Состоит из 40 дней поста и Страстной седмицы (недели перед Пасхой), которая посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса, его смерти и погребении.
- —Петров пост (Апостольский) (12 июня - 11 июля). Посвящен апостолам Петру и Павлу, начинается через неделю после Троицы, в разные годы продолжительность его варьируется от 8 дней до 6 недель.
- —Успенский пост (14 - 27 августа). Это последний из многодневных постов в церковном году, по строгости уступает только Великому.
- —Рождественский пост (28 ноября - 6 января). Сорокадневный пост, подготавливающий тело и душу христианина к празднику Рождества.
Однодневные
К однодневным постам относятся традиционные постные дни среды и пятницы (кроме Сплошных седмиц и Святок), а также:
- —18 января ‒ Крещенский сочельник. Строгий пост, подготавливающий православного к празднованию Богоявления Господня.
- —11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча почитается православной церковью выше всех остальных святых после Девы Марии. В этот день положен строгий пост.
- —27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня. Пост, посвященный празднику Воздвижения Креста Господня, с которым связывается прекращение гонений на христиан в начале IV века при римском императоре Константине Великом.
Сплошные седмицы
В течение всего года православные держат пост по средам и пятницам, помня о предательстве Иуды и страданиях Иисуса на кресте. Но есть недели, в которые эти однодневные посты отменяются, всего таких в церковном календаре пять, в 2023 году они приходятся на январь, февраль, апрель и июнь:
- —7 - 18 января ‒ Святки;
- —6 - 11 февраля ‒ Мытаря и фарисея;
- —20 - 26 февраля ‒ Масленица;
- —17 - 22 апреля ‒ Пасхальная седмица;
- —5 - 11 июня ‒ Троицкая седмица.
Это недели, посвященные подготовке к длительному посту, или послабление после него.
Дни поминовения усопших
Поминать усопших можно в любой день, но православной церковью установлены особые даты, в которые это делать не только можно, но и нужно. Обычно в храмах накануне таких дней совершается панихида, у утром - заупокойная Литургия, поминаются все умершие благочестивые христиане и те, кто погиб не своей смертью и не упокоен по христианским обычаям. В 2023 году это:
- —18 февраля ‒ Суббота мясопустная (Вселенская родительская);
- —11 марта ‒ Суббота 2-й седмицы Великого поста;
- —18 марта ‒ Суббота 3-й седмицы Великого поста;
- —25 марта ‒ Суббота 4-й седмицы Великого поста;
- —25 апреля ‒ Радоница;
- —9 мая ‒ Поминовение усопших воинов;
- —3 июня ‒ Суббота Троицкая.
Запрет на венчание
Таинство венчания не совершается:
- —по вторникам, четвергам (в связи с однодневными постами) и субботам (так как это день накануне малой Пасхи - воскресенья) ;
- —накануне двунадесятых, храмовых, великих и престольных храмовых праздников;
- —во время Великого, Петрова, Успенского и Рождественского постов;
- —на Сырную седмицу, продолжение Святок и Светлую (Пасхальную) седмицу;
- —в кануны и дни строгих однодневных постов: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста Господня.
Это связано с запретом на пиршества, плотские утехи и мирские празднества.