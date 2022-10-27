https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html

Православный календарь на 2023 год: даты праздников и постов

Церковные праздники на 2023 год: православный календарь на каждый день в России

Православный календарь на 2023 год: даты праздников и постов

В церковном календаре существуют различные памятные даты, связанные с ветхозаветной и новозаветной историей, в которые проводятся особенно торжественные... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:15

2022-10-27T20:15

2022-10-27T20:36

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В церковном календаре существуют различные памятные даты, связанные с ветхозаветной и новозаветной историей, в которые проводятся особенно торжественные богослужения. Какие церковные праздники будут отмечать православные в России в 2023 году, на какие дни приходятся посты и особое поминовение усопших, когда не стоит планировать венчание, - в материале РИА Новости.Православный календарьПрактически каждый день православного христианина ознаменован каким-либо праздником, посвященным событиям Ветхого и Нового Завета. Это важные вехи из жизни Иисуса Христа и Девы Марии, а также дни памяти святых угодников. Церковные праздники имеют несколько степеней торжественности, самым большим и светлым событием является Пасха - это праздник праздников, имеющий особый статус и самую торжественную службу. Ее дата переходящая и определяется по лунному календарю, попадая в период с 4 апреля по 8 мая, каждый год она уникальна. Главные праздники церковного года - двунадесятые (имеют такое название потому, что их всего двенадцать), к ним относятся:Далее по торжественности идут великие недвунадесятые праздники:Также существуют средние и малые праздники. Годовой круг богослужений в христианской церкви начинается 1 сентября, в православном календаре все события располагаются в соответствии с ним. Благодаря календарю верующие могут заранее подготовиться к празднованиям, определить, на какие дни приходятся посты, узнать о днях особого поминовения усопших.Великие праздникиВеликие - наиболее значимые, к ним относится Пасха, двунадесятые и недвунадесятые праздники. Тематически они делятся на Господские (посвященные жизни Иисуса Христа), Богородичные (связанные с Девой Марией) и дни памяти святых. По литургическому принципу они могут быть переходящими (дата которых зависит от даты Пасхи) и непереходящими (всегда выпадающими на определенное число месяца). Обычно двунадесятые праздники и Пасха имеют дни предпразднства (один или несколько дней перед наступлением праздника, когда начинают читать молитвы, посвященные грядущему событию), попразднства (период, когда церковь продолжает вспоминать ушедший праздник) и отдание праздника (последний день попразднства, в который происходит богослужение, практически идентичное праздничному. Кроме того, некоторые Господские праздники предваряются и заключаются особыми субботними и воскресными днями, а накануне обязательно совершается Всенощное бдение.ДвунадесятыеДвенадцать наиболее важных праздников годового богослужебного круга после Пасхи, связанных с евангельской историей.ПереходящиеС древних времен особенно выделялись праздники, посвященные некоторым событиям библейской истории. До X века их было меньше двенадцати, потом стало больше, причем состав их изменялся. Окончательно количество и перечень сформировался лишь в XVI–XVII веках, а словосочетание "двунадесятые праздники" стало упоминаться в Русской православной церкви в середине XVII века, до этого они назывались Господскими. В эти дни богослужения отличаются особой торжественностью, в 2023 году даты великих двунадесятых переходящих праздников приходятся на:Кроме того, к дате Пасхи привязано начало Великого (за 48 дней до Пасхи) и Петрова поста (через неделю после Троицы).НепереходящиеНе все даты праздников соответствуют евангельской хронологии, некоторые из них были установлены церковью в определенные дни для того, чтобы отвлечь людей от языческих верований. Например, Преображение Господне, которое в соответствии с Библией произошло до Пасхи, празднуется позже ее (19 августа), на эту дату приходилось окончание сбора винограда в Средиземноморье и начало языческих вакханалий.К непереходящим великим двунадесятым праздникам относятся:НедвунадесятыеВажные праздники, не относящиеся к двунадесятым, называют недвунадесятыми. Они немного уступают по торжественности и не все имеют предпразднества и попразднества. Все они отмечаются в определенную дату и относятся к непереходящим. Сложившийся церковный устав указывает на следующие недвунадесятые праздники:В некоторых канонических книгах среди великих недвунадесятых праздников упоминаются также:Церковные постыСмысл христианского поста - защитить себя и своих близких от искушения дьявола, это добровольное воздержание не просто от пищи, но и от дурных поступков и мыслей, борьба со своими душевными страстями. Верующий должен не просто поститься, а вести себя праведно и много молиться, лишь тогда его душа будет очищена. В эти дни миряне воздерживаются от пищи животного происхождения, особенно усердно молятся, стараются не грешить. В православной церкви существуют многодневные и однодневные посты.МногодневныеК многодневным относятся:ОднодневныеК однодневным постам относятся традиционные постные дни среды и пятницы (кроме Сплошных седмиц и Святок), а также:Сплошные седмицыВ течение всего года православные держат пост по средам и пятницам, помня о предательстве Иуды и страданиях Иисуса на кресте. Но есть недели, в которые эти однодневные посты отменяются, всего таких в церковном календаре пять, в 2023 году они приходятся на январь, февраль, апрель и июнь:Это недели, посвященные подготовке к длительному посту, или послабление после него.Дни поминовения усопшихПоминать усопших можно в любой день, но православной церковью установлены особые даты, в которые это делать не только можно, но и нужно. Обычно в храмах накануне таких дней совершается панихида, у утром - заупокойная Литургия, поминаются все умершие благочестивые христиане и те, кто погиб не своей смертью и не упокоен по христианским обычаям. В 2023 году это:Запрет на венчаниеТаинство венчания не совершается:Это связано с запретом на пиршества, плотские утехи и мирские празднества.

https://ria.ru/20221027/kalendar-1827228204.html

https://ria.ru/20221018/prazdniki-1824905701.html

https://ria.ru/20210620/troitsa-1737621351.html

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Алёна Пава

россия, русская православная церковь, иисус христос, иерусалим, праздники, православие, религиозные праздники, религия