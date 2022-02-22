https://ria.ru/20220222/post-1774415801.html

Великий пост-2022: даты, правила и календарь питания

Великий пост 2022 у православных: какого числа начало и конец, что можно и нельзя есть

Великий пост-2022: даты, правила и календарь питания

Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:33

2022-02-22T18:33

2022-02-22T18:45

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова Воскресения, Пасхи. В это время верующие придерживаются особенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в частности, в режиме питания.Когда начинается и заканчиваетсяКаждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам его время приходит ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2022 году Великий пост начнется 7 марта, а закончится 23 апреля. Этот период делится на:НеделиВеликий пост у православных состоит из семи недель, каждая из которых особенная:Правила Великого постаВо время Великого поста важно соблюдать ряд правил, которые призваны помочь верующему очиститься не только физически, но и духовно:"Ограничение в еде – это не главное. Гораздо важнее следить за своими глазами, языком, ушами. В течение поста прочитайте Новый Завет, или хотя бы все четыре Евангелия. Читайте полные молитвенные правила утром и вечером. Замените развлекательную музыку духовной, веселое кино – полезным. Сократите время в социальных сетях. Бросьте дурные привычки. А воздержание от еды должно в этом помочь", – советует иерей Владимир Панарин.ИсторияВеликий пост появился еще в апостольские времена и длился, как считается, от 24 до 40 часов. В это время христиане полностью отказывались от еды. Шестидневный пост появился в середине III века и лишь в некоторых церквях – в качестве воспоминания о земной жизни Иисуса, но многие верующие все равно постились не больше двух дней.В IV-V веках Великий пост стал обязательным. Те, кто его не соблюдал, отлучались от церкви на какое-то время. В последующие десятилетия длительность поста увеличивалась, пока не достигла 40 дней как подражание посту Иисуса в пустыне. Как правило, сорокадневный пост соблюдали язычники, желающие принять крещение. И уже в Страстную седмицу к ним присоединялись члены церкви — в знак солидарности.Строгие ограничения в питании были связаны с идеей питаться скромно, дешевыми продуктами и быстрыми в приготовлении блюдами, чтобы сэкономленные деньги и время потратить на благотворительность и участие в богослужениях. Чуть позже стало очевидно, что для большинства прихожан Великий пост слишком жесткий, поэтому в рацион включили горячую овощную пищу с маслом и рыбу.Обязательно ли соблюдатьСоблюдение Великого поста – дело добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очищать дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:Как подготовиться к Великому постуТак как во время Великого поста сильно ограничивается привычный рацион, он может стать большой нагрузкой для организма. Поэтому разумно подготовиться заранее:Что можно и нельзя есть во время Великого постаВо время Великого поста из рациона исключаются:Несмотря на такие строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные блюда. В Великий пост можно употреблять:Различаются ограничения в рационе по дням и неделям. Чтобы не приходилось запоминать конкретные даты, можно питаться согласно таблице.

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https://ria.ru/20211001/prichastie-1752746213.html

https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html

https://ria.ru/20220108/monakhini-1766991312.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, религия, великий пост , русская православная церковь