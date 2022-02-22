https://ria.ru/20220222/post-1774415801.html
Великий пост-2022: даты, правила и календарь питания
Великий пост 2022 у православных: какого числа начало и конец, что можно и нельзя есть
Великий пост-2022: даты, правила и календарь питания
Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:33
2022-02-22T18:33
2022-02-22T18:45
россия
религия
великий пост
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова Воскресения, Пасхи. В это время верующие придерживаются особенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в частности, в режиме питания.Когда начинается и заканчиваетсяКаждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам его время приходит ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2022 году Великий пост начнется 7 марта, а закончится 23 апреля. Этот период делится на:НеделиВеликий пост у православных состоит из семи недель, каждая из которых особенная:Правила Великого постаВо время Великого поста важно соблюдать ряд правил, которые призваны помочь верующему очиститься не только физически, но и духовно:"Ограничение в еде – это не главное. Гораздо важнее следить за своими глазами, языком, ушами. В течение поста прочитайте Новый Завет, или хотя бы все четыре Евангелия. Читайте полные молитвенные правила утром и вечером. Замените развлекательную музыку духовной, веселое кино – полезным. Сократите время в социальных сетях. Бросьте дурные привычки. А воздержание от еды должно в этом помочь", – советует иерей Владимир Панарин.ИсторияВеликий пост появился еще в апостольские времена и длился, как считается, от 24 до 40 часов. В это время христиане полностью отказывались от еды. Шестидневный пост появился в середине III века и лишь в некоторых церквях – в качестве воспоминания о земной жизни Иисуса, но многие верующие все равно постились не больше двух дней.В IV-V веках Великий пост стал обязательным. Те, кто его не соблюдал, отлучались от церкви на какое-то время. В последующие десятилетия длительность поста увеличивалась, пока не достигла 40 дней как подражание посту Иисуса в пустыне. Как правило, сорокадневный пост соблюдали язычники, желающие принять крещение. И уже в Страстную седмицу к ним присоединялись члены церкви — в знак солидарности.Строгие ограничения в питании были связаны с идеей питаться скромно, дешевыми продуктами и быстрыми в приготовлении блюдами, чтобы сэкономленные деньги и время потратить на благотворительность и участие в богослужениях. Чуть позже стало очевидно, что для большинства прихожан Великий пост слишком жесткий, поэтому в рацион включили горячую овощную пищу с маслом и рыбу.Обязательно ли соблюдатьСоблюдение Великого поста – дело добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очищать дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:Как подготовиться к Великому постуТак как во время Великого поста сильно ограничивается привычный рацион, он может стать большой нагрузкой для организма. Поэтому разумно подготовиться заранее:Что можно и нельзя есть во время Великого постаВо время Великого поста из рациона исключаются:Несмотря на такие строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные блюда. В Великий пост можно употреблять:Различаются ограничения в рационе по дням и неделям. Чтобы не приходилось запоминать конкретные даты, можно питаться согласно таблице.
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россия, религия, великий пост , русская православная церковь
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова Воскресения
, Пасхи
. В это время верующие придерживаются особенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в частности, в режиме питания.
Когда начинается и заканчивается
Каждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам его время приходит ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2022 году Великий пост начнется 7 марта, а закончится 23 апреля. Этот период делится на:
—Святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней),
—Лазареву субботу,
—вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье),
—Страстную седмицу, или неделю (длится шесть дней, на седьмой наступает Пасха).
Недели
Великий пост у православных состоит из семи недель, каждая из которых особенная:
1Торжество православия. В эту неделю чтят победу в иконоборчестве. Особенное почитание высказывается императрице Феодоре Константинопольской, благодаря которой было восстановлено почитание икон в Церкви после запрета в VIII веке.
2Неделя Святителя Григория Паламы. Именно он объяснил связь между миром и Богом, Церковь почитает этого святого за учение и победу в богословских спорах.
3Крестопоклонная неделя. Время поклонения Кресту.
4Неделя преподобного Иоанна Лествичника. Этот святой служит для христиан примером постнической и духовной жизни.
5Неделя преподобной Марии Египетской. Святую почитают за то, что она усердным постом смогла вырваться из развратной жизни.
6Вход Господень в Иерусалим. Это неделя ваий – листьев пальмы, которыми, согласно Евангелию, устилали путь Христа на подходе к Иерусалиму, встречая его как царя. В северных странах альтернативой служат ветки вербы.
7Страстная седмица. Это период воспоминаний последних дней земной жизни Иисуса Христа, его страданий, смерти и погребения.
Правила Великого поста
Во время Великого поста важно соблюдать ряд правил, которые призваны помочь верующему очиститься не только физически, но и духовно:
—много молиться. В период поста необходимо уделять больше внимания этой практике, чем в другое время. Нужно быть внимательнее на службах, читать Библию и Псалтырь, не пропускать утренних и вечерних молитв;
—посещать храм. В церкви легче абстрагироваться от окружающей суеты и провести время наедине с собой, сосредоточиться на молитвах и благих мыслях. Многие службы во время Великого поста проводятся по вечерам, что позволяет приходить на них даже после работы;
—помнить о покаянии. Великий пост делится на время покаяния – Четыредесятницу — и очищения, Страстную неделю. Первые сорок дней главная задача для верующих — признать, осмыслить свои грехи;
—следить за собой, а не за другими. Не сравнивать себя с другими, не завидовать, не хвастать соблюдением поста, не поучать и не осуждать. Понимать, что каждый делает свой выбор;
—совершать как можно больше добрых дел. Уделить время близким, искренне помочь малоимущим, одиноким и нуждающимся. Важно говорить больше приятных слов – не из нужды, а от чистого сердца.
"Ограничение в еде – это не главное. Гораздо важнее следить за своими глазами, языком, ушами. В течение поста прочитайте Новый Завет, или хотя бы все четыре Евангелия. Читайте полные молитвенные правила утром и вечером. Замените развлекательную музыку духовной, веселое кино – полезным. Сократите время в социальных сетях. Бросьте дурные привычки. А воздержание от еды должно в этом помочь", – советует иерей Владимир Панарин.
История
Великий пост
появился еще в апостольские времена и длился, как считается, от 24 до 40 часов. В это время христиане полностью отказывались от еды. Шестидневный пост появился в середине III века и лишь в некоторых церквях – в качестве воспоминания о земной жизни Иисуса, но многие верующие все равно постились не больше двух дней.
В IV-V веках Великий пост стал обязательным. Те, кто его не соблюдал, отлучались от церкви на какое-то время. В последующие десятилетия длительность поста увеличивалась, пока не достигла 40 дней как подражание посту Иисуса в пустыне. Как правило, сорокадневный пост соблюдали язычники, желающие принять крещение. И уже в Страстную седмицу к ним присоединялись члены церкви — в знак солидарности.
Строгие ограничения в питании были связаны с идеей питаться скромно, дешевыми продуктами и быстрыми в приготовлении блюдами, чтобы сэкономленные деньги и время потратить на благотворительность и участие в богослужениях. Чуть позже стало очевидно, что для большинства прихожан Великий пост слишком жесткий, поэтому в рацион включили горячую овощную пищу с маслом и рыбу.
Обязательно ли соблюдать
Соблюдение Великого поста – дело добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очищать дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:
—беременным и кормящим;
—детям и пожилым;
—при болезнях ЖКТ;
—при диабете, онкологии и хронических заболеваниях.
Как подготовиться к Великому посту
Так как во время Великого поста сильно ограничивается привычный рацион, он может стать большой нагрузкой для организма. Поэтому разумно подготовиться заранее:
—минимум за две недели до поста необходимо постепенно сокращать количество продуктов животного происхождения в рационе, в том числе мяса;
—ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения;
—примерно за неделю до поста прекращать употреблять кефир, йогурты, простоквашу и другие кисломолочные продукты.
Что можно и нельзя есть во время Великого поста
Во время Великого поста из рациона исключаются:
—мясо и птица;
—мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
—молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;
—яйца и все продукты с их содержанием;
—сливочные соусы;
—алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);
—сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.
Несмотря на такие строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные блюда. В Великий пост можно употреблять:
—овощи;
—фрукты и ягоды;
—бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.);
—все виды злаков;
—орехи и сухофрукты;
—грибы;
—черный хлеб и хлебцы;
—все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;
—мед;
—хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;
—растительное масло (в дни, когда оно разрешено).
Различаются ограничения в рационе по дням и неделям. Чтобы не приходилось запоминать конкретные даты, можно питаться согласно таблице.
День недели/неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Понедельник
Вода
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Вторник
Хлеб и вода
Вареная пища без масла
Вареная пища без масла
Вареная пища без масла
Среда
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Четверг
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Вареная пища без масла
Вареная пища без масла
Вареная пища без масла
Пятница
Вареная пища без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Суббота
Вареная пища с растительным маслом, вино
Вареная пища с растительным маслом, вино
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
Воскресенье
Вареная пища с растительным маслом, вино
Вареная пища с растительным маслом, вино
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
День недели/неделя
5 неделя
6 неделя
7 неделя
Понедельник
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Вторник
Вареная пища без масла
Вареная пища без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Среда
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Четверг
Вареные продукты и блюда с маслом
Вареная пища без масла
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
Пятница
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Вода
Суббота
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино, красная икра
Сырые продукты и блюда из них, без масла
Воскресенье
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино
Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино, рыба
Без ограничений
Опубликовано: Артем Смирнов