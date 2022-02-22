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Великий пост-2022: даты, правила и календарь питания
Великий пост 2022 у православных: какого числа начало и конец, что можно и нельзя есть
Великий пост-2022: даты, правила и календарь питания
Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:33
2022-02-22T18:45
россия
религия
великий пост
русская православная церковь
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова Воскресения, Пасхи. В это время верующие придерживаются особенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в частности, в режиме питания.Когда начинается и заканчиваетсяКаждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам его время приходит ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2022 году Великий пост начнется 7 марта, а закончится 23 апреля. Этот период делится на:НеделиВеликий пост у православных состоит из семи недель, каждая из которых особенная:Правила Великого постаВо время Великого поста важно соблюдать ряд правил, которые призваны помочь верующему очиститься не только физически, но и духовно:"Ограничение в еде – это не главное. Гораздо важнее следить за своими глазами, языком, ушами. В течение поста прочитайте Новый Завет, или хотя бы все четыре Евангелия. Читайте полные молитвенные правила утром и вечером. Замените развлекательную музыку духовной, веселое кино – полезным. Сократите время в социальных сетях. Бросьте дурные привычки. А воздержание от еды должно в этом помочь", – советует иерей Владимир Панарин.ИсторияВеликий пост появился еще в апостольские времена и длился, как считается, от 24 до 40 часов. В это время христиане полностью отказывались от еды. Шестидневный пост появился в середине III века и лишь в некоторых церквях – в качестве воспоминания о земной жизни Иисуса, но многие верующие все равно постились не больше двух дней.В IV-V веках Великий пост стал обязательным. Те, кто его не соблюдал, отлучались от церкви на какое-то время. В последующие десятилетия длительность поста увеличивалась, пока не достигла 40 дней как подражание посту Иисуса в пустыне. Как правило, сорокадневный пост соблюдали язычники, желающие принять крещение. И уже в Страстную седмицу к ним присоединялись члены церкви — в знак солидарности.Строгие ограничения в питании были связаны с идеей питаться скромно, дешевыми продуктами и быстрыми в приготовлении блюдами, чтобы сэкономленные деньги и время потратить на благотворительность и участие в богослужениях. Чуть позже стало очевидно, что для большинства прихожан Великий пост слишком жесткий, поэтому в рацион включили горячую овощную пищу с маслом и рыбу.Обязательно ли соблюдатьСоблюдение Великого поста – дело добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очищать дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:Как подготовиться к Великому постуТак как во время Великого поста сильно ограничивается привычный рацион, он может стать большой нагрузкой для организма. Поэтому разумно подготовиться заранее:Что можно и нельзя есть во время Великого постаВо время Великого поста из рациона исключаются:Несмотря на такие строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные блюда. В Великий пост можно употреблять:Различаются ограничения в рационе по дням и неделям. Чтобы не приходилось запоминать конкретные даты, можно питаться согласно таблице.
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россия, религия, великий пост , русская православная церковь
18:33 22.02.2022 (обновлено: 18:45 22.02.2022)
 

Великий пост-2022: даты, правила и календарь питания

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПост великий
Пост великий - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Великий пост — самый продолжительный и важный для Русской православной церкви и практически всех христианских конфессий. Это длительный период подготовки ко дню Светлого Христова Воскресения, Пасхи. В это время верующие придерживаются особенного образа жизни, сопряженного с рядом ограничений, в частности, в режиме питания.

Когда начинается и заканчивается

Каждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам его время приходит ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2022 году Великий пост начнется 7 марта, а закончится 23 апреля. Этот период делится на:
  • Святую Четыредесятницу (пять седмиц и пять дней),
  • Лазареву субботу,
  • вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье),
  • Страстную седмицу, или неделю (длится шесть дней, на седьмой наступает Пасха).
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Недели

Великий пост у православных состоит из семи недель, каждая из которых особенная:
  1. 1
    Торжество православия. В эту неделю чтят победу в иконоборчестве. Особенное почитание высказывается императрице Феодоре Константинопольской, благодаря которой было восстановлено почитание икон в Церкви после запрета в VIII веке.
  2. 2
    Неделя Святителя Григория Паламы. Именно он объяснил связь между миром и Богом, Церковь почитает этого святого за учение и победу в богословских спорах.
  3. 3
    Крестопоклонная неделя. Время поклонения Кресту.
  4. 4
    Неделя преподобного Иоанна Лествичника. Этот святой служит для христиан примером постнической и духовной жизни.
  5. 5
    Неделя преподобной Марии Египетской. Святую почитают за то, что она усердным постом смогла вырваться из развратной жизни.
  6. 6
    Вход Господень в Иерусалим. Это неделя ваий – листьев пальмы, которыми, согласно Евангелию, устилали путь Христа на подходе к Иерусалиму, встречая его как царя. В северных странах альтернативой служат ветки вербы.
  7. 7
    Страстная седмица. Это период воспоминаний последних дней земной жизни Иисуса Христа, его страданий, смерти и погребения.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПеред патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве
Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве

Правила Великого поста

Во время Великого поста важно соблюдать ряд правил, которые призваны помочь верующему очиститься не только физически, но и духовно:
  • много молиться. В период поста необходимо уделять больше внимания этой практике, чем в другое время. Нужно быть внимательнее на службах, читать Библию и Псалтырь, не пропускать утренних и вечерних молитв;
  • посещать храм. В церкви легче абстрагироваться от окружающей суеты и провести время наедине с собой, сосредоточиться на молитвах и благих мыслях. Многие службы во время Великого поста проводятся по вечерам, что позволяет приходить на них даже после работы;
  • помнить о покаянии. Великий пост делится на время покаяния – Четыредесятницу — и очищения, Страстную неделю. Первые сорок дней главная задача для верующих — признать, осмыслить свои грехи;
  • следить за собой, а не за другими. Не сравнивать себя с другими, не завидовать, не хвастать соблюдением поста, не поучать и не осуждать. Понимать, что каждый делает свой выбор;
  • совершать как можно больше добрых дел. Уделить время близким, искренне помочь малоимущим, одиноким и нуждающимся. Важно говорить больше приятных слов – не из нужды, а от чистого сердца.
"Ограничение в еде – это не главное. Гораздо важнее следить за своими глазами, языком, ушами. В течение поста прочитайте Новый Завет, или хотя бы все четыре Евангелия. Читайте полные молитвенные правила утром и вечером. Замените развлекательную музыку духовной, веселое кино – полезным. Сократите время в социальных сетях. Бросьте дурные привычки. А воздержание от еды должно в этом помочь", – советует иерей Владимир Панарин.
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История

Великий пост появился еще в апостольские времена и длился, как считается, от 24 до 40 часов. В это время христиане полностью отказывались от еды. Шестидневный пост появился в середине III века и лишь в некоторых церквях – в качестве воспоминания о земной жизни Иисуса, но многие верующие все равно постились не больше двух дней.
В IV-V веках Великий пост стал обязательным. Те, кто его не соблюдал, отлучались от церкви на какое-то время. В последующие десятилетия длительность поста увеличивалась, пока не достигла 40 дней как подражание посту Иисуса в пустыне. Как правило, сорокадневный пост соблюдали язычники, желающие принять крещение. И уже в Страстную седмицу к ним присоединялись члены церкви — в знак солидарности.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвященнослужитель и прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
Священнослужитель и прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Священнослужитель и прихожане во время службы в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Омске
Строгие ограничения в питании были связаны с идеей питаться скромно, дешевыми продуктами и быстрыми в приготовлении блюдами, чтобы сэкономленные деньги и время потратить на благотворительность и участие в богослужениях. Чуть позже стало очевидно, что для большинства прихожан Великий пост слишком жесткий, поэтому в рацион включили горячую овощную пищу с маслом и рыбу.

Обязательно ли соблюдать

Соблюдение Великого поста – дело добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очищать дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:
  • беременным и кормящим;
  • детям и пожилым;
  • при болезнях ЖКТ;
  • при диабете, онкологии и хронических заболеваниях.
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Как подготовиться к Великому посту

Так как во время Великого поста сильно ограничивается привычный рацион, он может стать большой нагрузкой для организма. Поэтому разумно подготовиться заранее:
  • минимум за две недели до поста необходимо постепенно сокращать количество продуктов животного происхождения в рационе, в том числе мяса;
  • ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения;
  • примерно за неделю до поста прекращать употреблять кефир, йогурты, простоквашу и другие кисломолочные продукты.
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Что можно и нельзя есть во время Великого поста

Во время Великого поста из рациона исключаются:
  • мясо и птица;
  • мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
  • молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;
  • яйца и все продукты с их содержанием;
  • сливочные соусы;
  • алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);
  • сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.
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Несмотря на такие строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и разнообразные блюда. В Великий пост можно употреблять:
  • овощи;
  • фрукты и ягоды;
  • бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.);
  • все виды злаков;
  • орехи и сухофрукты;
  • грибы;
  • черный хлеб и хлебцы;
  • все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;
  • мед;
  • хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;
  • растительное масло (в дни, когда оно разрешено).
© Fotolia / tycoon101Салат из овощей
Салат из овощей - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Fotolia / tycoon101
Салат из овощей
Различаются ограничения в рационе по дням и неделям. Чтобы не приходилось запоминать конкретные даты, можно питаться согласно таблице.

День недели/неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Понедельник

Вода

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Вторник

Хлеб и вода

Вареная пища без масла

Вареная пища без масла

Вареная пища без масла

Среда

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Четверг

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Вареная пища без масла

Вареная пища без масла

Вареная пища без масла

Пятница

Вареная пища без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Суббота

Вареная пища с растительным маслом, вино

Вареная пища с растительным маслом, вино

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

Воскресенье

Вареная пища с растительным маслом, вино

Вареная пища с растительным маслом, вино

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

День недели/неделя

5 неделя

6 неделя

7 неделя

Понедельник

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Вторник

Вареная пища без масла

Вареная пища без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Среда

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Четверг

Вареные продукты и блюда с маслом

Вареная пища без масла

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

Пятница

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Вода

Суббота

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино, красная икра

Сырые продукты и блюда из них, без масла

Воскресенье

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

Вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино, рыба

Без ограничений

Опубликовано: Артем Смирнов
 
РоссияРелигияВеликий постРусская православная церковь
 
 
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