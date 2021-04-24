Рейтинг@Mail.ru
Страстная неделя: что можно и нельзя делать по дням перед Пасхой
09:00 24.04.2021 (обновлено: 12:46 25.02.2026)
Страстная неделя: что можно и чего нельзя делать по дням
Страстная неделя — особый период перед Пасхой у православных. Рассказываем, когда она начинается, что означает каждый день, что можно и нельзя делать, а также правила питания и поминовения.
иерусалим, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос
Иерусалим, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос
Страстная неделя: что можно и чего нельзя делать по дням

Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Страстная неделя — особый период перед Пасхой, в который православные вспоминают последние дни земной жизни Спасителя, а также его крестную смерть и погребение. О том, какого числа Cтрастная начинается в 2026 году в России, в чем ее суть, что можно и чего нельзя делать, а также календарь питания по дням — в материале РИА Новости.

Что такое Страстная неделя и почему она так называется

Страстная неделя, или седмица — это самый важный отрезок в церковном году. Он посвящен последним дням земной жизни Спасителя. Именно ею заканчивается многодневный пост, предваряющий Пасху.
Но, вопреки общепринятому мнению, это вовсе не последняя неделя Святой Четыредесятницы, а отдельный период.
Во время Великой седмицы, как ее еще называют, христиане вспоминают о страданиях Иисуса Христа. В Евангелиях им уделено особое внимание.

Когда начинается Страстная неделя и от чего зависят даты

Даты седмицы высчитывают в зависимости от Пасхи. Из года в год она приходится на разные дни.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвященнослужитель и прихожане во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске. 21 апреля 2019
Священнослужитель и прихожане во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске. 21 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Священнослужитель и прихожане во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске. 21 апреля 2019
Последнюю неделю перед Пасхой предваряет праздник Входа Господня во Иерусалим или Вербное воскресенье.
В этом году Страстная седмица продлится с 29 марта по 5 апреля.

Смысл и значение Страстной недели в православии

© Public domainИкона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
Икона Эммануила Лампардоса Распятие, XVII в. - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Public domain
Икона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.

В чем духовный смысл Страстной недели

Почему она формально не относится к Великому посту? Согласно церковному учению предыдущие сорок дней верующие говеют, чтобы подготовить себя духовно и телесно к встрече самой важной седмицы в году. Во время нее в храмах совершают особые богослужения, когда православные как бы проживают эти дни вместе со Спасителем.
Именно тогда, по сути, произошел заключительный акт боговоплощения: Господь пошел на смерть, чтобы искупить на кресте грехи всех людей. А затем сошел в ад и "сокрушил его силу", выведя оттуда всех праведников.
Каждый день Страстной подробно описан в Евангелии. И у каждого есть особый духовный смысл.

Страстная неделя по дням: значение каждого дня

Великий понедельник: что означает и что нельзя делать

В этот день верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство. Это прообраз страдающего Спасителя. Также в храмах читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Кроме того, в поместных православных церквах начинают совершать чин мироварения.

Великий вторник: традиции и запреты дня

Христиане вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесенные им притчи: о Страшном суде и конце мира, о десяти девах, о талантах и дани кесарю.

Великая среда: смысл дня и церковные традиции

Верующие скорбят о предательстве Иуды, который продал Учителя за тридцать сребреников. Также они читают в Евангелии историю, которая омыла слезами его ноги и помазала волосы драгоценным маслом, тем самым приготовив Спасителя к погребению.

Великий четверг (Чистый четверг): что нужно делать

Еще одно название — Чистый четверг. Он считается днем совершения первого таинства причащения. На Тайной вечере Христос подал апостолам хлеб и вино со словами: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". А после трапезы он вместе с ближайшими учениками удалился в Гефсиманский сад, чтобы в последний раз там помолиться. Именно там его и предал Иуда Искариот. Про эти события читают на особой службе "Двенадцати страстных Евангелий", где верующие молятся перед крестом и вспоминают о страданиях Господа. В конце же они поют красивый гимн "Поклоняемся страстем Твоим Христе".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин умовения ног в Великий четверг в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин умовения ног в Великий четверг в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин умовения ног в Великий четверг в храме Христа Спасителя

Великая пятница: самый строгий день недели

Самый скорбный день, когда Христа распяли. В храмах совершаются уникальные богослужения, во время которых выносят на поклонение плащаницу — икону лежащего во гробе Спасителя.

Великая суббота: подготовка к Пасхе

Согласно преданию, после смерти Спаситель сошел в ад. Оттуда он вызволил души томящихся там праведников, в том числе и первых людей — Адама и Еву. Это стало возможным благодаря искупительной смерти Иисуса. В этот день, согласно вероучению, весь мир замирает в ожидании Светлого Христова Воскресения.

Что можно и чего нельзя делать в Страстную неделю

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКинематографическая Голгофа
Кинематографическая Голгофа - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Кинематографическая Голгофа

Можно ли поминать усопших в Страстную неделю

Духовенство призывает посвятить все дни седмицы молитве и участию в службах. Поэтому общецерковной поминовение усопших на этой неделе не совершается. При этом священник может совершить короткую панихиду в храме.
А вот отпевание совершается во все дни, кроме Великой пятницы. Кроме того, дома поминать умерших можно каждый день.

Можно ли работать и заниматься хозяйством в Страстную неделю

Во время Великой седмицы не рекомендуется заниматься тяжелой работой. К рутинному бытовому труду это не относится.
Зачастую Святая неделя выпадает на начало посевного сезона. Однако священнослужители не рекомендуют заниматься огородом, посвятив время молитве.

Что едят в Страстную неделю?

В последнюю неделю перед днем Христова Воскресения верующие придерживаются особо строгого поста. По уставу в понедельник, вторник и среду допускается лишь сухоядение. В Великий четверг можно употреблять пищу с маслом и немного вина.
В Страстную пятницу — голодание. Разрешается лишь хлеб и вода. Однако правило не распространяется на пожилых, детей, беременных, кормящих, а также тяжелобольных.
В Великую субботу тоже сухоядение. В этот день верующие готовятся встретить свой самый главный праздник — Пасху.
