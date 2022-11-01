Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история, традиции праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших православных праздников в честь Девы Марии, который приходится на Рождественский пост и имеет непереходящую дату. О том, какого числа его отмечают, история праздника, как проходит в этот богослужение в церкви, какой пост нужно соблюдать — в материале РИА Новости.
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Полное название церковного праздника звучит так — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к двунадесятым праздникам (12 важнейших событий после Пасхи, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы), и является самым поздним из них. “О введении Богородицы во храм мы знаем из церковного Предания, которое чтится наравне со Священным Писанием. В самой Библии эти события не описаны”, — поделилась Анна Бахтиярова, религиовед и историк.
Речь идет об “Истории Иакова о Рождении Марии” (“Протоевангелие Иакова”). В книге рассказывается о появлении Богородицы на свет и ее служению Господу.
День Введения во Храм Пресвятой Богородицы — один из самых больших праздников в православии, во время которого верующие вспоминают, как Иоаким и Анна оставили своего единственного и долгожданного ребенка в Иерусалимском храме, исполняя обет, данный перед рождением девочки — посвятить свое дитя Богу.
Икона "Введение во храм Пресвятой Богородицы"
Какого числа праздник
По юлианскому календарю Русская православная церковь ежегодно отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в то время как католики и православные церкви, использующие новоюлианский календарь, - 21 ноября.
История
История Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается с ее праведных родителей:
“Родители Богородицы Иоаким и Анна долго оставаясь бездетными, молились о ребенке и дали обет посвятить чадо Богу. В те времена у иудеев было принято посвящать первенцев мужского и женского пола служению Богу”, — рассказывает Анна Бахтиярова.
По словам религиоведа, Иоаким вел свою родословную от царя Давида, Анна была дочерью священника. Они были довольно богатыми людьми и треть дохода отдавали в храм. И только после 50 лет совместной жизни у них родилась дочь, которую они назвали Марией. То есть им было за 60 и рождение ребенка было чудом. Когда младенцу исполнилось три года, родители привели Марию к стенам Иерусалимского храма, исполнив обет. С ними пришло много народа. Девочку поставили на первую ступень храма, и она довольно легко взошла по 15 крутым ступеням.
Первосвященник Захария ввел Марию в святая святых — место, куда разрешалось входить один раз в год только первосвященнику с очистительной кровью животного, в то время как женщинам не дозволялось туда входить ни под каким предлогом. С тех пор Богородица жила при храме вплоть до замужества.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкКрестный ход во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
Крестный ход во время праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы
О том, как провела юность Пресвятая Дева, достоверной информации нет. Однако есть общие сведения, что Мария до 14 лет (по некоторым источникам, до 12 лет) воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное писание, молилась Богу и занималась рукоделием.
Предание рассказывает, что после достижения этого возраста священник Захария (будущий отец Иоанна Предтечи) по указанию ангела устроил смотрины женихов. В мужья выбрали того, у которого чудесным образом расцвел посох - вдовца Иосифа. Он должен был помочь Марии соблюдать данные ей обеты.
Значение
Введение во храм пресвятой Богородицы считают великим событием в православном мире. Само появление Марии на свет и ее стремительное и легкое восхождение по высокой лестнице в столь малом возрасте для многих казалось чудом. Кроме того, впервые в святая святых храм зашел не только священник, но и маленькая Мария. После этого события маленькую девочку начали считать богоизбранной — народ славил Бога и благодарил за святое дитя.
Появление Марии на свет и ее Введение во храм является началом важных событий, одно из которых — воплощение Господа Бога в земной жизни через своего непорочно зачатого и рожденного Пресвятой Девой Сына.
Традиции
Введение Пресвятой Богородицы, помимо церковного праздника, это еще и народное торжество, история которого начинается с IV века.
4 декабря 2018, 02:22РелигияПравославные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
“На Руси говорили: "Введенье пришло — зиму на Русь завело", "Наложило на воду Введенье толстое леденье". Также в старину этот праздник был днем первого зимнего торга. Москва начинала в этот день торговать санями”, — поделилась историк.
По словам эксперта, с этого дня начинались зимние гуляния-катанья. Особенно соблюдался обычай первого санного катания, если в доме были молодожены. Тогда в жилище сначала собирались гости на застолье, а потом выходили смотреть, как поедет "молодой князь со своей княгинюшкой". Если "князь" был боярского рода, то рядом бежали скоморохи, веселя округу.
Также в этот день начинали свою работу большие ярмарки — после утреннего богослужения народ отправлялся обновлять гардероб, пробовать различные лакомства, веселиться и предлагать на продажу свои товары.
Приметы
Народ связывал с этим праздником различные приметы:
- —большое количество снега в этот день к хорошему урожаю;
- —по погоде на 4 декабря определяли, какая будет зима;
- —если в этот день морозно, то лето будет жарким;
- —лошадь не хочет выходить из стойла — к сильному снегопаду;
- —подрумянилась каша из печи — скоро будет снегопад;
- —пасмурная погода — к неурожаю;
- —вкушение блюд, приготовленных из рыбы в праздничный день — принесет спокойствие и гармонию в отношения;
- —лучше заранее перед праздником навести порядок в кладовой, чтобы порадовать домового.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЦерковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Плесе
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Плесе
Из чего состоит богослужение в день праздника
Православное празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы включает малую вечерню, всенощное бдение (с литией), часы и литургии. Малая вечерня — это церковная служба перед солнечным закатом. Всенощное бдение (с литией) — служба, которая совершается накануне особо чтимых праздников и продолжается всю ночь. Часы — краткое богослужение, которое совершается между службами. Литургии — главные христианские богослужения с причастием (приемом святых даров с предварительной подготовкой).
При этом устав службы не отличается от других двунадесятых праздников Богородицы. Священники одеваются в белые/голубые одежды. Проводятся песнопения, к которым лучше подготовиться заранее — взять с собой в церковь текст службы. Это поможет более глубокому осмыслению праздника и позволит следить за ходом песнопения.
Что можно есть во время праздника
Двунадесятый праздник приходится на Рождественский пост. Разрешена вареная пища с постным маслом, благословляется рыба. В этот день введено послабление — можно выпить немного красного вина. Но также запрещены блюда животного происхождения — из птицы, мяса, яиц и молочных продуктов.
При этом важно во время еды помолиться Богородице — о здоровье, защите детей и дома. Молиться следует искренне, с надеждой, изгоняя душевную тревогу. Не рекомендуется устраивать пышную трапезу — достаточно скромного обеда или ужина в кругу семьи.
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Что можно и нельзя делать
Запреты в день Введения Пресвятой Богородицы тесно связаны как с религиозными правилами, так с народными приметами. Так, православная церковь запрещает в этот день:
- —пропускать богослужение;
- —чрезмерно веселиться — важно соблюдать смирение и спокойствие;
- —работать по дому (убирать, гладить, шить, стирать и т.д.). Не рекомендуется даже готовить — лучше сделать еду накануне праздника;
- —отказывать просящему милостыню;
- —сквернословить, ссориться, сплетничать;
- —заключать браки — считается, что семейная жизнь будет несчастливой.
Например, ткачество запрещено по той причине, что это женское занятие имеет сакральный смысл — ткачиха уподобляется Богу, который “соткал” мир.
В народе же устоялись свои “людские” запреты в праздничный день:
- —нельзя копать — считалось, что земля в этот день отдыхает. Если кто-то нарушил такой запрет, то его могли ждать неприятности в новом году и неурожай;
- —принято ходить в гости, причем важно, кто первым заходит в дом. Если мужчина — к удаче, если женщина — к беде. Однако церковь не рекомендует ходить по гостям и участвовать в больших застольях;
- —женщинам не рекомендуется ходить в гости одним, лучше позвать с собой за компанию мужчину, чтобы “принести” богатство в дом;
- —нельзя давать деньги в долг и возвращать — могут быть финансовые проблемы в новом году;
- —нельзя вести разговоры о ведьмах и нечисти — можно навлечь беду;
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Что же касается разрешенных и важных дел, то в первую очередь рекомендуется быть ответственным человеком — не опоздать на работу в этот день, выполнить обещания, не делать опрометчивых шагов, вдумчиво читать молитвы, посетить богослужение и продолжить соблюдение Рождественского поста.
Молитвы Пресвятой Богородице
Молитв Святой Деве Марии довольно много, к наиболее читаемым относят:
- —о здравии;
- —о даровании детей;
- —об исцелении от разных болезней и недугов;
- —о помощи в любви и замужестве;
- —об укреплении веры;
- —о помощи в родах;
- —о сохранении семьи;
- —о прощении грехов и многое другое.
Так как Богородица является главной покровительницей представительниц слабого пола и материнства, именно ей молятся о семье, детях и здоровье большинство православных женщин и мужчин.
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