https://ria.ru/20221101/bogoroditsa-1828518262.html

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история, традиции праздника

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2022: история праздника и какого числа

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история, традиции праздника

Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших православных праздников в честь Девы Марии, который приходится на Рождественский пост и имеет... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:50

2022-11-01T20:50

2022-11-01T20:50

религия

русская православная церковь

иисус христос

общество

москва

религия

православие

введение во храм пресвятой богородицы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828491000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac81216f20f1d8af002d4dd0dbe2714.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших православных праздников в честь Девы Марии, который приходится на Рождественский пост и имеет непереходящую дату. О том, какого числа его отмечают, история праздника, как проходит в этот богослужение в церкви, какой пост нужно соблюдать — в материале РИА Новости.Введение во храм Пресвятой БогородицыПолное название церковного праздника звучит так — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он относится к двунадесятым праздникам (12 важнейших событий после Пасхи, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы), и является самым поздним из них. “О введении Богородицы во храм мы знаем из церковного Предания, которое чтится наравне со Священным Писанием. В самой Библии эти события не описаны”, — поделилась Анна Бахтиярова, религиовед и историк.Речь идет об “Истории Иакова о Рождении Марии” (“Протоевангелие Иакова”). В книге рассказывается о появлении Богородицы на свет и ее служению Господу.День Введения во Храм Пресвятой Богородицы — один из самых больших праздников в православии, во время которого верующие вспоминают, как Иоаким и Анна оставили своего единственного и долгожданного ребенка в Иерусалимском храме, исполняя обет, данный перед рождением девочки — посвятить свое дитя Богу.Какого числа праздникПо юлианскому календарю Русская православная церковь ежегодно отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в то время как католики и православные церкви, использующие новоюлианский календарь, - 21 ноября.ИсторияИстория Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается с ее праведных родителей:По словам религиоведа, Иоаким вел свою родословную от царя Давида, Анна была дочерью священника. Они были довольно богатыми людьми и треть дохода отдавали в храм. И только после 50 лет совместной жизни у них родилась дочь, которую они назвали Марией. То есть им было за 60 и рождение ребенка было чудом. Когда младенцу исполнилось три года, родители привели Марию к стенам Иерусалимского храма, исполнив обет. С ними пришло много народа. Девочку поставили на первую ступень храма, и она довольно легко взошла по 15 крутым ступеням.Первосвященник Захария ввел Марию в святая святых — место, куда разрешалось входить один раз в год только первосвященнику с очистительной кровью животного, в то время как женщинам не дозволялось туда входить ни под каким предлогом. С тех пор Богородица жила при храме вплоть до замужества.О том, как провела юность Пресвятая Дева, достоверной информации нет. Однако есть общие сведения, что Мария до 14 лет (по некоторым источникам, до 12 лет) воспитывалась в обществе благочестивых дев, читала Священное писание, молилась Богу и занималась рукоделием.Предание рассказывает, что после достижения этого возраста священник Захария (будущий отец Иоанна Предтечи) по указанию ангела устроил смотрины женихов. В мужья выбрали того, у которого чудесным образом расцвел посох - вдовца Иосифа. Он должен был помочь Марии соблюдать данные ей обеты.ЗначениеВведение во храм пресвятой Богородицы считают великим событием в православном мире. Само появление Марии на свет и ее стремительное и легкое восхождение по высокой лестнице в столь малом возрасте для многих казалось чудом. Кроме того, впервые в святая святых храм зашел не только священник, но и маленькая Мария. После этого события маленькую девочку начали считать богоизбранной — народ славил Бога и благодарил за святое дитя.Появление Марии на свет и ее Введение во храм является началом важных событий, одно из которых — воплощение Господа Бога в земной жизни через своего непорочно зачатого и рожденного Пресвятой Девой Сына.ТрадицииВведение Пресвятой Богородицы, помимо церковного праздника, это еще и народное торжество, история которого начинается с IV века.По словам эксперта, с этого дня начинались зимние гуляния-катанья. Особенно соблюдался обычай первого санного катания, если в доме были молодожены. Тогда в жилище сначала собирались гости на застолье, а потом выходили смотреть, как поедет "молодой князь со своей княгинюшкой". Если "князь" был боярского рода, то рядом бежали скоморохи, веселя округу.Также в этот день начинали свою работу большие ярмарки — после утреннего богослужения народ отправлялся обновлять гардероб, пробовать различные лакомства, веселиться и предлагать на продажу свои товары.ПриметыНарод связывал с этим праздником различные приметы:Из чего состоит богослужение в день праздникаПравославное празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы включает малую вечерню, всенощное бдение (с литией), часы и литургии. Малая вечерня — это церковная служба перед солнечным закатом. Всенощное бдение (с литией) — служба, которая совершается накануне особо чтимых праздников и продолжается всю ночь. Часы — краткое богослужение, которое совершается между службами. Литургии — главные христианские богослужения с причастием (приемом святых даров с предварительной подготовкой).При этом устав службы не отличается от других двунадесятых праздников Богородицы. Священники одеваются в белые/голубые одежды. Проводятся песнопения, к которым лучше подготовиться заранее — взять с собой в церковь текст службы. Это поможет более глубокому осмыслению праздника и позволит следить за ходом песнопения.Что можно есть во время праздникаДвунадесятый праздник приходится на Рождественский пост. Разрешена вареная пища с постным маслом, благословляется рыба. В этот день введено послабление — можно выпить немного красного вина. Но также запрещены блюда животного происхождения — из птицы, мяса, яиц и молочных продуктов.При этом важно во время еды помолиться Богородице — о здоровье, защите детей и дома. Молиться следует искренне, с надеждой, изгоняя душевную тревогу. Не рекомендуется устраивать пышную трапезу — достаточно скромного обеда или ужина в кругу семьи.Что можно и нельзя делатьЗапреты в день Введения Пресвятой Богородицы тесно связаны как с религиозными правилами, так с народными приметами. Так, православная церковь запрещает в этот день:Например, ткачество запрещено по той причине, что это женское занятие имеет сакральный смысл — ткачиха уподобляется Богу, который “соткал” мир.В народе же устоялись свои “людские” запреты в праздничный день:Что же касается разрешенных и важных дел, то в первую очередь рекомендуется быть ответственным человеком — не опоздать на работу в этот день, выполнить обещания, не делать опрометчивых шагов, вдумчиво читать молитвы, посетить богослужение и продолжить соблюдение Рождественского поста.Молитвы Пресвятой БогородицеМолитв Святой Деве Марии довольно много, к наиболее читаемым относят:Так как Богородица является главной покровительницей представительниц слабого пола и материнства, именно ей молятся о семье, детях и здоровье большинство православных женщин и мужчин.

https://ria.ru/20181204/1541427936.html

https://ria.ru/20220919/pokrov-1817983882.html

https://ria.ru/20220913/bogoroditsa-1816536327.html

https://ria.ru/20220828/uspenie-1812391643.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

русская православная церковь, иисус христос, общество, москва, религия, православие, введение во храм пресвятой богородицы