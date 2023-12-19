https://ria.ru/20231219/nikola-1916665453.html

Священник рассказал об одной из традиций на "Николу зимнего"

Священник рассказал об одной из традиций на "Николу зимнего" - РИА Новости, 19.12.2023

Священник рассказал об одной из традиций на "Николу зимнего"

"Никола зимний", или день святителя Николая Чудотворца, который отмечают в Русской православной церкви во вторник, остается одним из самых почитаемых в народе... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T11:37

2023-12-19T11:37

2023-12-19T11:37

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. "Никола зимний", или день святителя Николая Чудотворца, который отмечают в Русской православной церкви во вторник, остается одним из самых почитаемых в народе праздников, а среди его традиций – дарить подарки, причем класть их можно в сапоги, рассказал РИА Новости клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Во вторник в Русской православной церкви отмечают день памяти почитаемого христианами разных стран святого - Николая Чудотворца. По церковному календарю, торжества в честь святителя совершаются дважды в году: 19 декабря - в день его кончины, и 22 мая - в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола вешний" (или "Никола летний")."В России традиционно широко отмечают день святителя Николая Чудотворца, причем именно "Никола зимний" был и остается одним из самых почитаемых в народе праздников. Дело в том, что у "Николы летнего" есть не до конца понимаемый народом сюжет, когда итальянские купцы украли мощи святого Николая – и непонятно, что тут праздновать", - сказал Первозванский.По его словам, есть разные традиции празднования "Никола зимнего", который приходится на предрождественское время. "В частности, есть традиция дарить подарки, она не очень сейчас распространена, но люди церковные ее еще поддерживают. Это христианская традиция, она не противоречит православию. Причем подарки кладут не под елку, а в обувь, как делал сам святой, или в носок, или сапожок. Некоторые шьют сапожки и дарят их: сапожок считается символом праздника и самого святого. Когда мои дети были маленькие, мы 19 декабря выставляли сапоги ближе к двери, чтобы святой Николай "положил" туда подарки. Сейчас дети взрослые, но мы все равно дарим друг другу подарки на этот праздник", - рассказал священник.Он отметил, что христианская традиция дарить подарки на Николая Чудотворца была во многих странах "раздута в коммерческий светский праздник", а Санта Клаус так и переводится на русский - "Святой Николай"."В житии Святого Николая действительно есть много моментов, которые перешли на образ светского Санта Клауса. Николай Чудотворец действительно дарил подарки и помогал. Он так любим народом, даже далёким от Церкви, именно потому, что он всегда приходил на помощь, не боясь за себя. Например, он не испугался гнева царя и заступился за неправедно осуждённого, он спасал моряков на море. И он продолжает приходить на помощь. Молитвы, к нему обращённые, не остаются без ответа. В 1990-е годы даже существовала газета "Современные чудеса святителя Николая", - рассказал протоиерей.Также священник упомянул об эпизоде из жития святого, когда он спас трех девушек: никто не брал их замуж без приданого, а отец- вдовец хотел отдать дочерей в блудницы, чтобы заработать – и тогда Святитель Николай тайком подбросил семье денег, спасая девушек от греха и бесчестия."Если нам о чем и думать в этот праздник, то, конечно, о милосердии. Именно в эти предрождественские дни стоит в память о святителе Николае и с молитвой к нему помогать тем, кто нуждается в нашей помощи, подражая ему. Вообще почитание святых в православии основано на словах Священного писания о том, что надо подражать им в вере и делах. То есть наше почитание это не просто какое-то преклонение перед ними, свечки и так далее, а именно подражание их жизни, их вере", - заключил собеседник агентства.Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, жил в Малой Азии (ныне территория Турции) в III-IV веках, он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих и всех находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах.Русская православная церковь по традиции в день памяти святителя Николая проводит благотворительную акцию "День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся". В этот день, в частности, совершаются особые молитвы о тех, кто находится в местах заключения, организуются сборы средств на поддержание миссии тюремного служения Церкви.Ранее в РПЦ рассказали, что во вторник в Москве откроется благотворительный фестиваль "Звезда Рождества", который "сочетает в себе элементы красивого, доброго семейного праздника и одновременно даёт возможность присоединиться к радости добрых дел". По данным на сайте фестиваля, в программе – экскурсии, музыкально-поэтический вечер, благотворительная ярмарка, арт-аукцион, парад вертепных театров, премьера мультфильма, встречи "Разговоры о Рождестве" - в том числе с представителями РПЦ. По словам организаторов, все сборы от фестиваля направят подопечным православной службы помощи "Милосердие" и в Московский штаб помощи беженцам.

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Никита Бизин

бари, россия, турция, николай чудотворец, русская православная церковь, религия