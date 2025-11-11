Рождественский пост в 2025-2026 году

МОСКВА — РИА Новости. В конце ноября у православных верующих начинается последний из четырех многодневных постов в году – Рождественский. О дате начала говения и о том, какого числа оно закончится, о календаре питания и традициях, связанных с постом в России, – в материале РИА Новости.

Когда начинается и какого числа заканчивается

начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в канун Ежегодно Рождественский пост, в канун Рождества Христова . Он призван подготовить верующих к одному из самых светлых праздников – Рождеству Христову. Несмотря на длительность в 40 дней (почти как Великий пост ) это не самый строгий пост.

Суть и смысл

Смысл любого поста – воздержание. Но, как постоянно подчеркивают священнослужители, в этом вопросе важно правильно расставить приоритеты. Воздержание не только от употребления в пищу некоторых продуктов, но и духовное самоограничение – от страстей и греховных помыслов.

Святитель Иоанн Златоуст, которого особенно почитают верующие, считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".

Без духовного аспекта пост превратится в простую диету.

Митрополит Сурожский Антоний наставлял : “Вступим поэтому сейчас в Рождественский Пост и приготовим себя строгой дисциплиной ума, внимательно испытывая движения сердца: как мы относимся к другим, к себе, к Богу, как мы учимся у Церкви молитве, поклонению и послушанию Божиим заповедям? И отнесемся также более внимательно, чем мы это делаем обычно, к соблюдению физических правил поста. Они рассчитаны на то, чтобы помочь нам стряхнуть расслабленность и потворство своим слабостям, пробудить в нас чуткость и бодрость, не дать нам закоснеть в нашей приземленности, которая мешает нам воспарить к Богу”.

Что же касается темы праздника Рождества Христова, которым заканчивается период говения, то она появляется в богослужениях постепенно. В день начала поста ни в одном из песнопений не упоминается о предстоящем событии.

Затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), в девяти ирмосах (строфах) рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос раждается, славите!".

За две недели до Рождества церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников – благодаря их благочестию сохранилась вера в грядущего Мессию и стало возможным Его явление в мир. А в последнюю неделю прославляет предков Иисуса Христа

История

Рождественский пост соблюдали еще в эпоху раннего христианства. Первые упоминания о нем встречаются в трудах святителей Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. А в V столетии папа римский Лев I говорил о говении как "установленном с древности обычае".

Вот только поначалу пост длился не сорок дней, а всего семь. В наши дни говеют неделю только верующие Армянской церкви.

В 1166 году Константинопольский патриарх Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин провели собор, на котором было предписано увеличить срок поста до сорока дней.

На Русь новое предписание пришло не сразу. Лишь к концу XII века стали говеть несколько недель. Традиция пошла от князя Андрея Боголюбского – ярого сторонника "всего греческого".

Русские назвали пост по-своему — Филипповым. Все дело в том, что заговенье (последний день перед началом) выпадает на 27 ноября, когда церковь чтит память апостола Филиппа. Отсюда пошло и народное название – Филипповки.

К слову, Католическая церковь также соблюдает Рождественский пост. Там он называется Адвент. И длится от 23 до 28 дней. Все зависит от количества календарных воскресений в период с 30 ноября (дня святого Андрея Первозванного) по 24 декабря (рождественский Сочельник по григорианскому календарю).

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост

✅ РАЗРЕШЕНО ❌ ЗАПРЕЩЕНО 🐠 Рыба (в определенные дни) 🍖 Мясо любое 🦐 Морепродукты 🥚 Яйца 🥦 Овощи 🥛 Молоко и молочные продукты 🍎 Фрукты 🧈 Сливочное масло 🍞 Хлеб 🧀 Сыр 🌾 Крупы и каши 🥩 Колбасы 🥜 Орехи 🍰 Выпечка на яйцах 🍯 Мёд 🍫 Молочный шоколад 🫘 Бобовые 🍦 Мороженое 🍄‍🟫 Грибы – 🫒 Растительное масло (в определенные дни) –

В аспекте гастрономических ограничений весь период говения можно условно разделить на три части.

От начала (с 28 ноября) до праздника святителя Николая Мирликийского (19 декабря) включительно по понедельникам разрешается горячая пища без масла; по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается соблюдать сухоядение – есть термически необработанную пищу растительного происхождения: хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

В период с 20 декабря по 1 января включительно по вторникам и четвергам уже не дозволяется есть рыбу, зато разрешается горячая пища с маслом. Правила питания в остальные дни недели не меняются.

Предпраздничные дни – 2-6 января – наиболее строгая часть поста. По понедельникам, средам и пятницам следует строго соблюдать сухоядение; по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – масло можно добавить.

В рождественский Сочельник (6 января) запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, возвестившую миру о рождении Спасителя. Как только она загорится, можно есть сочиво (вареные в меде зерна пшеницы или отварной рис с изюмом).

Как подготовиться к посту

Важно помнить, что соблюдение поста не должно навредить здоровью. Поэтому к пищевым ограничениям нужно готовиться плавно, желательно за несколько недель до начала говения.

Животную пищу нужно исключать из рациона не сразу, а постепенно: сначала отказаться от мясных продуктов, потом – от молока и яиц.

Не следует перед началом поста наедаться "впрок" тяжелой и жирной пищей. Гораздо лучше провести процедуру очищения кишечника, так будет проще совладать с чувством голода в первые дни.

Если же аппетит подавить не удается, можно увеличить порции. Вдобавок тем самым можно компенсировать снижение калорийности.

Поначалу приемов пищи может быть больше – чтобы организм привык к новым правилам. Потом постепенно можно вернуться к привычному распорядку.

Основные приемы пищи можно чередовать с легкими перекусами овощами и фруктами. Из напитков предпочтение лучше всего отдать чистой воде, а не сокам и компотам.

Люди с хроническими заболеваниями и вовсе должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и предписаниями врачей.

Календарь питания по дням

День недели 28 ноября-19 декабря 20 декабря-1 января 2-6 января Понедельник 🌛 Горячая пища без масла Горячая пища без масла 🔴 Сухоядение Вторник 💥 ✅ Рыба + масло Горячая пища с маслом Горячая пища без масла Среда 🌛 🔴 Сухоядение 🔴 Сухоядение 🔴 Сухоядение Четверг 💥 ✅ Рыба + масло Горячая пища с маслом Горячая пища без масла Пятница 🌛 🔴 Сухоядение 🔴 Сухоядение 🔴 Сухоядение Суббота 💥 ✅ Рыба + масло ✅ Рыба + масло Горячая пища с маслом Воскресенье 💥 ✅ Рыба + масло ✅ Рыба + масло Горячая пища с маслом

Если на среду или пятницу приходится праздничный день, то разрешается принимать пищу с растительным маслом. Конец ноября – вступление пост, необходимо отказаться от пищи, содержащей животный белок.

- 28 ноября: рыба;

- 29 ноября: сухоядение (продукты растительного происхождения, е прошедшие термическую обработку);

- 30 ноября: рыба

Декабрь

Начиная с 20 декабря по 1 января по вторникам и четвергам уже исключается рыба.

- 1 декабря: рыба;

- 2 декабря: горячая пища без масла;

- 3 декабря: рыба;

- 4 декабря (Введение Богородицы во храм): сухоядение; в честь праздника дозволяется рыба;

- 5 декабря: рыба;

- 6 декабря: сухоядение;

- 7 декабря: рыба;

- 8 декабря: рыба;

- 9 декабря: горячая пища без масла;

- 10 декабря: рыба;

- 11 декабря: сухоядение;

- 12 декабря: рыба;

- 13 декабря: сухоядение;

- 14 декабря: рыба;

- 15 декабря: рыба;

- 16 декабря: горячая пища без масла;

- 17 декабря: рыба;

- 18 декабря: сухоядение;

- 19 декабря (день Святителя Николая): разрешается рыба;

- 20 декабря: сухоядение;

- 21 декабря: рыба;

- 22 декабря: рыба;

- 23 декабря: горячая пища без масла;

- 24 декабря: горячая пища с маслом;

- 25 декабря: сухоядение;

- 26 декабря: горячая пища с маслом;

- 27 декабря: сухоядение;

- 28 декабря: рыба;

- 29 декабря: рыба;

- 30 декабря: горячая пища без масла;

- 31 декабря: горячая пища с маслом;

Январь

Со 2 по 6 января - самая строгая часть поста.

- 1 января: сухоядение;

- 2 января: горячая пища без масла;

- 3 января: сухоядение;

- 4 января: горячая пища с маслом;

- 5 января: горячая пища с маслом;

- 6 января (Рождественский сочельник): сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

Меню на Рождественский пост

Пример питания в пост со 2 по 8 декабря. Меню составлено для мирян, то есть тех, кто держит нестрогий пост, без сухоядения.

Понедельник, 2 декабря: разрешена рыба

Завтрак: бутерброды с ржаным хлебом, авокадо и томатами.

Обед: запеченная рыба с картофелем и овощной салат.

Полдник: морковно-яблочный смузи, запеченные яблоки.

Ужин: гречка и салат из овощей с консервированным тунцом.

Вторник, 3 декабря: разрешена рыба

Завтрак: овсяная каша на растительном молоке с фруктами.

Обед: рис, жаренный с грибами и баклажанами в соевом соусе.

Полдник: винегрет с фасолью.

Ужин: запеченный картофель и салат из свежих овощей.

Среда, 4 декабря: разрешена рыба

Завтрак: полба с орехами и сухофруктами

Обед: грибной суп, хлеб.

Полдник: смузи из яблока, шпината, банана и апельсина.

Ужин: теплый картофельный салат с запечёнными перцами и семечками, отварная рыба.

Четверг, 5 декабря: разрешена рыба

Завтрак: овсяная каша на воде с изюмом и орехами.

Обед: постный борщ на овощном бульоне с чесноком и зеленью, хлеб.

Полдник: фруктовое пюре из яблок и груш, сушёные фрукты.

Ужин: гречневая каша с тушеными овощами (кабачки, морковь, томаты).

Пятница, 6 декабря: в строгом посте сухоядение, мирянам дозволена горячая пища

Завтрак: каша из пшенных и рисовых хлопьев на воде с сухофруктами.

Обед: постные щи с фасолью и зеленью, ржаной хлеб с семечками.

Полдник: сладкий фруктовый салат с орехами.

Ужин: тушёные овощи с зеленью.

Суббота, 7 декабря: разрешена рыба

Завтрак: гранола из орехов и сухофруктов, компот из сухофруктов.

Обед: постной борщ, хлеб, салат из моркови и капусты.

Полдник: медовые пряники и тёплый кисель из фруктов.

Ужин: печёная картошка с зеленью и чесноком.

Воскресенье, 8 декабря: разрешена рыба

Завтрак: тарталетки из постного теста с фруктово-овощной начинкой.

Обед: постная уха из рыбных обрезков, картофельное пюре.

Полдник: свежие ягоды (клюква) и сухофрукты.

Ужин: тёплый овощной салат и постный хлеб.

Популярные рецепты постных блюд

Салат из чечевицы

Отварную чечевицу смешать с обжаренным луком и морковью.

Добавить соленые огурцы и зелень.

Заправить соевым соусом и лимонным соком.

Грибной суп с перловкой

Перловку замочить на ночь.

Обжарить грибы с овощами.

Сварить с картофелем и специями.

Сочиво

Отварную пшеницы смешать с растёртым маслом.

Добавить орехи, изюм и мёд.

Разбавить узваром до нужной консистенции.

Узвар

Проварить сухофрукты 15-20 минут.

Дать настояться в течение часа-двух.

Процедить, добавить мёд по вкусу.

Запеченные яблоки

Вырезать у яблок сердцевинки, дно оставить целым.

Наполнить яблоки изюмом, орехами, мёдом или сахаром.

Запекать в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до мягкости.

Как плавно выйти с поста

Таким же плавным, как начало, должен быть и выход из поста. Сорок дней без животной пищи не проходят бесследно – организм отвыкает производить ферменты для ее переваривания.

Именно поэтому нельзя по окончании говения резко начинать есть мясо. Это может спровоцировать тяжесть в желудке, вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Возвращаться к привычному рациону следует в течение недели. А если есть проблемы с ЖКТ, то растянуть этот процесс на две. Сперва включить в рацион молочные и кисломолочные продукты, потом яйца, белую рыбу, птицу, и только в самом конце – мясо.

Также в первые дни рекомендуется пить много чистой воды, высыпаться и побольше двигаться.

Правила и ограничения в Рождественский пост

В целях духовного самоочищения в период поста важно воздерживаться от дурных поступков и мыслей: постараться не быть раздражительным, не ссориться с родными и близкими, не злословить и не сплетничать.

Больше времени стоит уделить посещению храма и молитве (в том числе, домашней).

Можно ли играть свадьбу

Согласно церковному уставу, таинство венчания в дни поста не совершается.

Можно ли пить вино

Небольшое количество вина разрешено употреблять в выходные дни (субботы и воскресенья) и на большие праздники – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день святителя Николая Мирликийского (19 декабря).

Приметы на Рождественский пост

Особых примет в период Рождественского поста нет. Чаще всего по погоде старались предсказать, каким будет следующий год. Например, морозы в начале поста ассоциировали с хорошим урожаем пшеницы.