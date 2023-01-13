Сретение Господне в 2023 году: дата, история и традиции праздника
© РИА Новости / Игорь Бойко / Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Сретение". Выставка современной иконы
Репродукция иконы "Сретение". Выставка современной иконы
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сретение Господне - один из важных православных праздников, который отмечается в середине февраля. На какое число в 2023 году приходится Сретение, традиции праздника и особенности богослужений в храмах - в материале РИА Новости.
Сретение Господне-2023
Сретение Господне входит в число двунадесятых праздников (так именуют 12 важных праздников года в соответствии с православным календарем), а также является одним из самых древних. Существуют сведения, что его отмечали уже в IV веке. Однако свое современное значение данный праздник обрел не сразу.
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Какого числа праздник
Все основные церковные празднества можно разделить на две большие группы: переходящие и непереходящие. Первая объединяет те праздники, которые не имеют постоянной даты, то есть каждый год они отмечаются верующими людьми в разные дни. Их противоположность - праздники непереходящие, которые имеют фиксированную дату.
К последним относится и Сретение, ежегодно отмечаемое 15 февраля (по старому стилю - 2 февраля). То число, когда христиане отмечают Сретение Господне, непосредственно связано с празднованием Рождества и приходится на 40 день после этого события.
История
Происхождение данного праздника не столь широко известно, как события, связанные с празднованием Рождества или, к примеру, Пасхи. То, какие события сделали этот день особенным для православного календаря, подробно описано на страницах Евангелия от Луки.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкВерующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе
По одной из древних христианских традиций, первого мальчика, который появился на свет в семье, необходимо было посвятить Богу. Делалось это в память о событиях, которые предшествовали исходу евреев из Египта. Принести в храм ребенка нужно было на 40-й день после рождения.
Еще одна важнейшая традиция гласила, что в течение 40 дней с момента появления ребенка на свет (в случае с девочками - вдвое дольше) его матери было запрещено переступать порог храма. Однако по истечении данного срока в свой самый первый визит в церковь полагалось принести две символические жертвы. В случае родителей Марии и Иосифа - двух молодых голубей.
Несмотря на особые обстоятельства появления на свет младенца Иисуса, его родители от данных традиций не отступили и в назначенный день прибыли в Иерусалим.
История Сретения запомнилась не столько тем, что в этот день младенец Иисус впервые оказался под крышей храма, сколько двумя значимыми встречами. Прежде всего Святое Семейство повстречало старца Симеона, который ждал этой встречи в течение многих лет. Предание гласит, что некогда именно Симеон переводил пророчество о рождении Христа и недоумевал по поводу слова "дева" в тексте (указание на будущее непорочное зачатие). Тогда ему было обещано, что он не умрет до тех пор, пока своими глазами не убедится в том, что данное пророчество исполнилось.
К слову, тогда же, при первой встрече, праведный Симеон предсказал и суровое будущее, которое ждет Спасителя.
"По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было больше 300 лет, и когда он взял младенца Христа на руки, то получил возможность спокойно умереть, воскликнув: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко по глаголу Твоему с миром…”, - говорит о. Сергий, ректор Славяно-Греко-Латинской Академии. - Согласно отдельным источникам, Симеон Богоприимец принял мученическую кончину при убийстве 14 тыс. Вифлиемских младенцев воинами царя Ирода, а после Воскресения Христова, когда, согласно Евангелия “гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим” он также был воскрешен".
В свой первый визит в храм Мария, Иосиф и младенец Иисус повстречали также пожилую вдову, которая была известна как Анна Пророчица. Она жила при храме, трудилась там и посвящала много времени посту и молитве. После того, как она увидела младенца Иисуса собственными глазами, женщина поведала жителям города о долгожданном пришествии Мессии.
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Что значит Сретение
Дословный перевод названия праздника с церковнославянского языка звучит как "встреча". Однако это не просто встреча в бытовом ее понимании. Использование слова "сретение" придает этому событию несколько иной, более глубокий смысл - когда меньшее встречается с чем-то большим, более значительным. Это и объясняет основной смысл праздника - встречу, сближение человека с Богом.
Существует и еще одна трактовка, которая не противоречит, а, скорее, дополняет этот смысл. Так, считается, что данный праздник знаменует собой момент, в котором сходятся Ветхий и Новый Завет.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкНовый Завет лежит на престоле в храме Сретения Господня в Калининграде
Новый Завет лежит на престоле в храме Сретения Господня в Калининграде
Духовный смысл
Как уже было упомянуто, Сретение — это встреча человека с Господом. Именно это отражено в истории праздника на примере Анны и Симеона, которые повстречали младенца Иисуса в Иерусалимском храме. Их история может послужить примером того, что человек должен быть готов к встрече с Богом.
Считается, что каждый верующий переживает подобную встречу, например, в тот день, когда впервые переступает порог храма. Именно с этого момента для него начинается путь к будущему спасению.
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Особенности богослужения
Главная особенность праздника Сретение Господне заключается в том, что он единственный из всех двунадесятых праздников одновременно сочетает в себе черты и Господского, и Богородичного (в то время как все прочие в этом списке имеют совершенно четкое разделение).
Это отразилось и на структуре праздничных богослужений, которые приняты в этот день в храмах, и на облачении проводящих эти богослужения священников, и на других важных аспектах (например, если Сретение выпадает на воскресенье, то воскресная служба не отменяется).
На Сретение в православных храмах проходит праздничная литургия.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСвеча в руках священнослужителя в храме Сретения Господня
Свеча в руках священнослужителя в храме Сретения Господня
Традиции у православных
Как и многие христианские праздники, Сретение Господне связано с рядом традиций. едва ли не главная из них - освящать в этот день в церкви свечи, которые затем на протяжении всего года можно использовать дома, во время молитвы. Считается, что данная традиция пришла к православным верующим из католической церкви.
Нередко "сретенским свечам" и вовсе приписываются чудесные, даже магические свойства. Например, особая способность отгонять злых духов или, к примеру, оберегать дом от попадания молнии. Однако представители церкви считают, что приписывание свечам таких свойств имеет языческие корни. Главное - это искренняя молитва, для которой и должна зажигаться свеча.
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“Вместе с тем, в церковной практике имеется большое множество свидетельств о том, что при искренней молитве с просьбой о защите от врагов или зла, молящиеся христиане получали просимое избавление”, - комментирует о. Сергий.
Так как праздник Сретения отличает очень светлая и радостная атмосфера, этот день - хорошая возможность простить обиды, примириться с близкими людьми, провести день в кругу семьи.
“Сретение можно считать и днём матери, потому что в этот день пророчество касалось и самой Богородицы, - говорит о. Сергий. - Все время жизни Иисуса Христа она помнила о словах, что оружие, которым убьют её Сына, пройдет через её душу. Так всё и произошло. Многие матери за столетия пережили ужас того, как умирал их сын; многим матерям прошло оружие через сердце. Богородица способна понять их как никто другой”.
Приметы
В народе праздник Сретения Господня было принято толковать по-своему. Это был день, когда зима встречается с весенним теплом и постепенно начинает уступать ему место весне. Выпадающие на данный период последние февральские морозы или, наоборот, свидетельствующие о приближении нового сезона оттепели нередко именовали "сретенскими".
С этим днем в народе было связано немало примет. Так как в феврале, примерно в то же время, когда православные празднуют Сретение Господне, крестьяне начинали планировать предстоящие им уже совсем скоро полевые работы, то многие из таких примет были попыткой предсказать погоду на весну или грядущий урожай.
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Так, например, считалось, что если Сретение пройдет под звон капели, то и предстоящая весна будет теплой, а также стоит ждать солидный урожай пшеницы. Если же похолодает и подморозит - то зима отступит еще не скоро. Выпавший в этот день снег предвещает, что весна будет достаточно дождливой, а тихая, безветренная и ясная погода сулит хороший урожай льна.
Что нельзя делать
Как и в случае с другими значимыми православными церковными праздниками, самое главное, что полагается сделать верующему человеку в день празднования Сретения Господня - это прийти в церковь на службу. Существует также ряд запретов и рекомендаций относительно того, что в этот день делать не следует, каких поступков стоит избегать.
В числе таких народных запретов - не стоит злоупотреблять алкогольными напитками во время празднования Сретения, а также заниматься тяжелой физической работой и пребывать в плохом настроении (в этот день также не стоит ссориться, браниться, ввязываться в конфликты).
Среди других примет - отправляться в этот день в дорогу нежелательно, так как считается, что возвращение обратно будет очень долгим.