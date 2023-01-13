https://ria.ru/20230113/sretenie_gospodne-1844706150.html

Сретение Господне в 2023 году: дата, история и традиции праздника

Сретение Господне 2023: какого числа праздник

Сретение Господне в 2023 году: дата, история и традиции праздника

Сретение Господне - один из важных православных праздников, который отмечается в середине февраля. На какое число в 2023 году приходится Сретение, традиции... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:52

2023-01-13T18:52

2023-01-13T18:52

религия

в мире

россия

православие

иисус христос

сретение господне

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844715221_0:500:2047:1651_1920x0_80_0_0_b4c58ea94a9a85693111b65a4c7ff5b8.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сретение Господне - один из важных православных праздников, который отмечается в середине февраля. На какое число в 2023 году приходится Сретение, традиции праздника и особенности богослужений в храмах - в материале РИА Новости.Сретение Господне-2023Сретение Господне входит в число двунадесятых праздников (так именуют 12 важных праздников года в соответствии с православным календарем), а также является одним из самых древних. Существуют сведения, что его отмечали уже в IV веке. Однако свое современное значение данный праздник обрел не сразу.Какого числа праздникВсе основные церковные празднества можно разделить на две большие группы: переходящие и непереходящие. Первая объединяет те праздники, которые не имеют постоянной даты, то есть каждый год они отмечаются верующими людьми в разные дни. Их противоположность - праздники непереходящие, которые имеют фиксированную дату.К последним относится и Сретение, ежегодно отмечаемое 15 февраля (по старому стилю - 2 февраля). То число, когда христиане отмечают Сретение Господне, непосредственно связано с празднованием Рождества и приходится на 40 день после этого события.ИсторияПроисхождение данного праздника не столь широко известно, как события, связанные с празднованием Рождества или, к примеру, Пасхи. То, какие события сделали этот день особенным для православного календаря, подробно описано на страницах Евангелия от Луки.По одной из древних христианских традиций, первого мальчика, который появился на свет в семье, необходимо было посвятить Богу. Делалось это в память о событиях, которые предшествовали исходу евреев из Египта. Принести в храм ребенка нужно было на 40-й день после рождения.Еще одна важнейшая традиция гласила, что в течение 40 дней с момента появления ребенка на свет (в случае с девочками - вдвое дольше) его матери было запрещено переступать порог храма. Однако по истечении данного срока в свой самый первый визит в церковь полагалось принести две символические жертвы. В случае родителей Марии и Иосифа - двух молодых голубей.Несмотря на особые обстоятельства появления на свет младенца Иисуса, его родители от данных традиций не отступили и в назначенный день прибыли в Иерусалим.История Сретения запомнилась не столько тем, что в этот день младенец Иисус впервые оказался под крышей храма, сколько двумя значимыми встречами. Прежде всего Святое Семейство повстречало старца Симеона, который ждал этой встречи в течение многих лет. Предание гласит, что некогда именно Симеон переводил пророчество о рождении Христа и недоумевал по поводу слова "дева" в тексте (указание на будущее непорочное зачатие). Тогда ему было обещано, что он не умрет до тех пор, пока своими глазами не убедится в том, что данное пророчество исполнилось.К слову, тогда же, при первой встрече, праведный Симеон предсказал и суровое будущее, которое ждет Спасителя."По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было больше 300 лет, и когда он взял младенца Христа на руки, то получил возможность спокойно умереть, воскликнув: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко по глаголу Твоему с миром…”, - говорит о. Сергий, ректор Славяно-Греко-Латинской Академии. - Согласно отдельным источникам, Симеон Богоприимец принял мученическую кончину при убийстве 14 тыс. Вифлиемских младенцев воинами царя Ирода, а после Воскресения Христова, когда, согласно Евангелия “гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим” он также был воскрешен".В свой первый визит в храм Мария, Иосиф и младенец Иисус повстречали также пожилую вдову, которая была известна как Анна Пророчица. Она жила при храме, трудилась там и посвящала много времени посту и молитве. После того, как она увидела младенца Иисуса собственными глазами, женщина поведала жителям города о долгожданном пришествии Мессии.Что значит СретениеДословный перевод названия праздника с церковнославянского языка звучит как "встреча". Однако это не просто встреча в бытовом ее понимании. Использование слова "сретение" придает этому событию несколько иной, более глубокий смысл - когда меньшее встречается с чем-то большим, более значительным. Это и объясняет основной смысл праздника - встречу, сближение человека с Богом.Существует и еще одна трактовка, которая не противоречит, а, скорее, дополняет этот смысл. Так, считается, что данный праздник знаменует собой момент, в котором сходятся Ветхий и Новый Завет.Духовный смыслКак уже было упомянуто, Сретение — это встреча человека с Господом. Именно это отражено в истории праздника на примере Анны и Симеона, которые повстречали младенца Иисуса в Иерусалимском храме. Их история может послужить примером того, что человек должен быть готов к встрече с Богом.Считается, что каждый верующий переживает подобную встречу, например, в тот день, когда впервые переступает порог храма. Именно с этого момента для него начинается путь к будущему спасению.Особенности богослуженияГлавная особенность праздника Сретение Господне заключается в том, что он единственный из всех двунадесятых праздников одновременно сочетает в себе черты и Господского, и Богородичного (в то время как все прочие в этом списке имеют совершенно четкое разделение).Это отразилось и на структуре праздничных богослужений, которые приняты в этот день в храмах, и на облачении проводящих эти богослужения священников, и на других важных аспектах (например, если Сретение выпадает на воскресенье, то воскресная служба не отменяется).На Сретение в православных храмах проходит праздничная литургия.Традиции у православныхКак и многие христианские праздники, Сретение Господне связано с рядом традиций. едва ли не главная из них - освящать в этот день в церкви свечи, которые затем на протяжении всего года можно использовать дома, во время молитвы. Считается, что данная традиция пришла к православным верующим из католической церкви.Нередко "сретенским свечам" и вовсе приписываются чудесные, даже магические свойства. Например, особая способность отгонять злых духов или, к примеру, оберегать дом от попадания молнии. Однако представители церкви считают, что приписывание свечам таких свойств имеет языческие корни. Главное - это искренняя молитва, для которой и должна зажигаться свеча.“Вместе с тем, в церковной практике имеется большое множество свидетельств о том, что при искренней молитве с просьбой о защите от врагов или зла, молящиеся христиане получали просимое избавление”, - комментирует о. Сергий.Так как праздник Сретения отличает очень светлая и радостная атмосфера, этот день - хорошая возможность простить обиды, примириться с близкими людьми, провести день в кругу семьи.ПриметыВ народе праздник Сретения Господня было принято толковать по-своему. Это был день, когда зима встречается с весенним теплом и постепенно начинает уступать ему место весне. Выпадающие на данный период последние февральские морозы или, наоборот, свидетельствующие о приближении нового сезона оттепели нередко именовали "сретенскими".С этим днем в народе было связано немало примет. Так как в феврале, примерно в то же время, когда православные празднуют Сретение Господне, крестьяне начинали планировать предстоящие им уже совсем скоро полевые работы, то многие из таких примет были попыткой предсказать погоду на весну или грядущий урожай.Так, например, считалось, что если Сретение пройдет под звон капели, то и предстоящая весна будет теплой, а также стоит ждать солидный урожай пшеницы. Если же похолодает и подморозит - то зима отступит еще не скоро. Выпавший в этот день снег предвещает, что весна будет достаточно дождливой, а тихая, безветренная и ясная погода сулит хороший урожай льна.Что нельзя делатьКак и в случае с другими значимыми православными церковными праздниками, самое главное, что полагается сделать верующему человеку в день празднования Сретения Господня - это прийти в церковь на службу. Существует также ряд запретов и рекомендаций относительно того, что в этот день делать не следует, каких поступков стоит избегать.В числе таких народных запретов - не стоит злоупотреблять алкогольными напитками во время празднования Сретения, а также заниматься тяжелой физической работой и пребывать в плохом настроении (в этот день также не стоит ссориться, браниться, ввязываться в конфликты).Среди других примет - отправляться в этот день в дорогу нежелательно, так как считается, что возвращение обратно будет очень долгим.

https://ria.ru/20221027/kalendar-1827351964.html

https://ria.ru/20230112/tatyanin_den-1844440617.html

https://ria.ru/20230111/kreschenie-1844235259.html

https://ria.ru/20220212/dukhovnik-1772474146.html

https://ria.ru/20220228/molitvy-1775546506.html

https://ria.ru/20210914/pravoslavie-1750025928.html

https://ria.ru/20220207/knigi-1771505205.html

https://ria.ru/20230110/pominovenie-1843978962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, россия, православие, иисус христос, сретение господне, религия