Рейтинг@Mail.ru
Масленица в Москве 2023: программа мероприятий, где будут проходить гуляния
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/maslenitsa-1850944473.html
Масленица в Москве-2023: мероприятия и основные локации
Масленица в Москве 2023: программа мероприятий, где будут проходить гуляния
Масленица в Москве-2023: мероприятия и основные локации
Основные мероприятия, посвященные Масленице 2023 в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Программа включает интерактивные развлечения, концерты,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:18
2023-02-09T18:18
масленица
россия
развлечения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565093729_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_9f5c26fa8e415504d57a17a1f197c8bc.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Основные мероприятия, посвященные Масленице 2023 в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Программа включает интерактивные развлечения, концерты, выставки, ярмарки на разных площадках – в парках, театрах, музеях, усадьбах. Где пройдут массовые гуляния с угощениями, хороводами, сжиганием чучела, праздничная афиша — в материале РИА Новости.Масленица в МосквеМасленичная неделя в 2023 году пройдет в России с 20 по 26 февраля. Жителей и гостей столицы в эти дни ждут выставки и мастер-классы, состязания и конкурсы, интерактивные спектакли, а также ярмарки, кулинарные шоу, концерты и театральные выступления. Завершатся проводы зимы народными гуляниями с традиционным сожжением чучела Масленицы.Что посмотретьПраздничные локации города традиционно украсят фигуры соломенных Маслениц, стилизованные арт-объекты, фотозоны, декорации с историческими костюмами и представлениями. Откроются традиционные ярмарки, где можно отведать праздничные угощения, приобрести сувениры и принять участие в развлечениях.Где проходят гулянияОсновные мероприятия, посвященные Широкой Масленице, в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Познакомиться с традициями и обычаями народного праздника, знаменующего начало весны, можно будет в столичных музеях, парках, усадьбах, заповедниках.Программа мероприятий по днямВ Москве организуют различные спектакли, фестивали, интерактивные программы, выставки, экскурсии, мастер-классы, приуроченные к празднику Масленицы. Вот некоторые из мероприятий (полная программа празднования будет озвучена ближе к дате).С 8 февраля по 5 мартав музее-усадьбе "Кусково" организованы экскурсии "Кусковская Масленица — 2023" для групп от 1 до 15 человек. Отметить праздник приглашают всех желающих в усадьбе графа Петра Шереметева. Гости посетят дворец и узнают о традициях проведения Масленой недели в XVIII веке, поучаствуют в различных уличных забавах и эстафетах: перетягивании каната, скачках на игрушечных лошадках, хороводах, игре на народных музыкальных инструментах.С 17 по 26 февраля пройдет традиционный фестиваль "Московская Масленица" - гастрономический праздник проводов зимы и встречи теплой весны. Организаторы обещают шумные торговые ряды с большим выбором традиционных масленичных угощений, приготовленных по рецептам из разных регионов России. Гости смогут познакомиться со всем многообразием традиций празднований Масленицы, культурная программа включает блинные мастерские, уроки по гончарному и столярному делу, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, художественной росписи, лозоплетению и ткачества. Посетители главной площадки фестиваля — в парке им. Горького — смогут попробовать более 50 видов блинов, в том числе мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные, блины по-донецки и другие.Всего локаций фестиваля будет около 20, крупнейшие развернутся на площадях Революции и Тверской.С 18 по 26 февраля в Московской усадьбе Деда Мороза состоятся Масленичные гуляния. Гости смогут принять участие в уличных забавах (танцах, блинном тест-драйве и гадании с помощью перетягивания каната), узнать о связанных с праздником традициях.23 февраля в зале "Москонцерт" на Пушечной состоится концерт "Масленка, дай блинка!" с масленичными песнями, плясками, играми и обрядами. Артисты ансамбля Дмитрия Покровского погрузят зрителей в атмосферу народной культуры. В программе — выступления музыкальных коллективов, игры и забавы, флешмобы, шоу ходулистов-гигантов, сжигание чучела Масленицы и фаер-шоу.25 февраля театрализованное фольклорное представление "Широкая Масленица" пройдет в Доме культуры "Стимул". Постановка из семи картин соответствует дням масленичной недели. Для зрителей выступят фольклорный ансамбль "Ладанка", ансамбль русской народной песни "Небылицы", драматический театр-студия "Ультрамарин" в красочных народных костюмах. Кроме того, состоятся традиционные масленичные игры, танцы и песни. В интерактивной форме участников познакомят с ритуалами древнего славянского праздника и его главными символами и героями.25 февраля для всех желающих пройдет мастер-класс "Масленица в лицах" во Всероссийском музее декоративного искусства. Детей и взрослых научат технике рисованного лубка, гости смогут создать свои собственные лубочные листы.25 февраля и 26 февраля в Измайловском кремле для детей организуют путешествие по Масленичной неделе и проводы зимы. О значении каждого дня и традициях проводов зимы участникам расскажут Иван-царевич и другие сказочные персонажи. Ребят и родителей ждут театрализованные представления, активные игры, русские забавы, розыгрыши призов, мастер-классы и вкусные угощения.26 февраля состоится “Прощание с Масленицей” в Коломенском. Гостей музея-заповедника будут ожидать театрализованная анимационная программа, сожжение масленичного чучела, хороводы. Атмосферу праздника также наполнят уличные игры, зоны с разнообразными активностями и состязаниями.26 февраля на праздновании Масленицы на территории ВДНХ гостям представят тематическую программу на катке и площади Промышленности с выступлением народных и современных коллективов, творческими мастер-классами, развлекательными интерактивами.Где поесть вкусных блиновНеотъемлемый атрибут праздника – блины – можно отведать на ярмарках, в кафе и ресторанах Москвы, на площадках фестиваля "Московская Масленица".
https://ria.ru/20230131/maslenitsa-1848807705.html
https://ria.ru/20230131/maslenitsa-1848807705.html
https://ria.ru/20220731/bliny-1806052939.html
https://ria.ru/20230130/puteshestviya-1848432107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565093729_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_feb99e8de64cfacd538eaf16d4186508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
масленица, россия, развлечения
Масленица, Россия, Развлечения
18:18 09.02.2023
 

Масленица в Москве-2023: мероприятия и основные локации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкБлины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Основные мероприятия, посвященные Масленице 2023 в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Программа включает интерактивные развлечения, концерты, выставки, ярмарки на разных площадках – в парках, театрах, музеях, усадьбах. Где пройдут массовые гуляния с угощениями, хороводами, сжиганием чучела, праздничная афиша — в материале РИА Новости.

Масленица в Москве

Масленичная неделя в 2023 году пройдет в России с 20 по 26 февраля. Жителей и гостей столицы в эти дни ждут выставки и мастер-классы, состязания и конкурсы, интерактивные спектакли, а также ярмарки, кулинарные шоу, концерты и театральные выступления. Завершатся проводы зимы народными гуляниями с традиционным сожжением чучела Масленицы.
Масленица для детей - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 21:25Религия
Масленица для детей: варианты проведения праздника, его история, традиции

Что посмотреть

Праздничные локации города традиционно украсят фигуры соломенных Маслениц, стилизованные арт-объекты, фотозоны, декорации с историческими костюмами и представлениями. Откроются традиционные ярмарки, где можно отведать праздничные угощения, приобрести сувениры и принять участие в развлечениях.

Где проходят гуляния

Основные мероприятия, посвященные Широкой Масленице, в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Познакомиться с традициями и обычаями народного праздника, знаменующего начало весны, можно будет в столичных музеях, парках, усадьбах, заповедниках.

Программа мероприятий по дням

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУчастники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади
Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади
В Москве организуют различные спектакли, фестивали, интерактивные программы, выставки, экскурсии, мастер-классы, приуроченные к празднику Масленицы. Вот некоторые из мероприятий (полная программа празднования будет озвучена ближе к дате).
С 8 февраля по 5 мартав музее-усадьбе "Кусково" организованы экскурсии "Кусковская Масленица — 2023" для групп от 1 до 15 человек. Отметить праздник приглашают всех желающих в усадьбе графа Петра Шереметева. Гости посетят дворец и узнают о традициях проведения Масленой недели в XVIII веке, поучаствуют в различных уличных забавах и эстафетах: перетягивании каната, скачках на игрушечных лошадках, хороводах, игре на народных музыкальных инструментах.
Масленица для детей - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 21:25Религия
Масленица для детей: варианты проведения праздника, его история, традиции
С 17 по 26 февраля пройдет традиционный фестиваль "Московская Масленица" - гастрономический праздник проводов зимы и встречи теплой весны. Организаторы обещают шумные торговые ряды с большим выбором традиционных масленичных угощений, приготовленных по рецептам из разных регионов России. Гости смогут познакомиться со всем многообразием традиций празднований Масленицы, культурная программа включает блинные мастерские, уроки по гончарному и столярному делу, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, художественной росписи, лозоплетению и ткачества. Посетители главной площадки фестиваля — в парке им. Горького — смогут попробовать более 50 видов блинов, в том числе мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные, блины по-донецки и другие.
Всего локаций фестиваля будет около 20, крупнейшие развернутся на площадях Революции и Тверской.
С 18 по 26 февраля в Московской усадьбе Деда Мороза состоятся Масленичные гуляния. Гости смогут принять участие в уличных забавах (танцах, блинном тест-драйве и гадании с помощью перетягивания каната), узнать о связанных с праздником традициях.
23 февраля в зале "Москонцерт" на Пушечной состоится концерт "Масленка, дай блинка!" с масленичными песнями, плясками, играми и обрядами. Артисты ансамбля Дмитрия Покровского погрузят зрителей в атмосферу народной культуры. В программе — выступления музыкальных коллективов, игры и забавы, флешмобы, шоу ходулистов-гигантов, сжигание чучела Масленицы и фаер-шоу.
Блины - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля 2022, 17:31
Блины на кефире: тонкие с дырочками или пышные — лучшие рецепты
25 февраля театрализованное фольклорное представление "Широкая Масленица" пройдет в Доме культуры "Стимул". Постановка из семи картин соответствует дням масленичной недели. Для зрителей выступят фольклорный ансамбль "Ладанка", ансамбль русской народной песни "Небылицы", драматический театр-студия "Ультрамарин" в красочных народных костюмах. Кроме того, состоятся традиционные масленичные игры, танцы и песни. В интерактивной форме участников познакомят с ритуалами древнего славянского праздника и его главными символами и героями.
25 февраля для всех желающих пройдет мастер-класс "Масленица в лицах" во Всероссийском музее декоративного искусства. Детей и взрослых научат технике рисованного лубка, гости смогут создать свои собственные лубочные листы.
25 февраля и 26 февраля в Измайловском кремле для детей организуют путешествие по Масленичной неделе и проводы зимы. О значении каждого дня и традициях проводов зимы участникам расскажут Иван-царевич и другие сказочные персонажи. Ребят и родителей ждут театрализованные представления, активные игры, русские забавы, розыгрыши призов, мастер-классы и вкусные угощения.
Выступление артистки в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:14Туризм
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на Масленицу
26 февраля состоится “Прощание с Масленицей” в Коломенском. Гостей музея-заповедника будут ожидать театрализованная анимационная программа, сожжение масленичного чучела, хороводы. Атмосферу праздника также наполнят уличные игры, зоны с разнообразными активностями и состязаниями.
26 февраля на праздновании Масленицы на территории ВДНХ гостям представят тематическую программу на катке и площади Промышленности с выступлением народных и современных коллективов, творческими мастер-классами, развлекательными интерактивами.

Где поесть вкусных блинов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГотовка блинов во время празднования Масленицы в Московской области
Готовка блинов во время празднования Масленицы в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Готовка блинов во время празднования Масленицы в Московской области
Неотъемлемый атрибут праздника – блины – можно отведать на ярмарках, в кафе и ресторанах Москвы, на площадках фестиваля "Московская Масленица".
 
МасленицаРоссияРазвлечения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала