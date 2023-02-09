https://ria.ru/20230209/maslenitsa-1850944473.html

Масленица в Москве-2023: мероприятия и основные локации

Масленица в Москве 2023: программа мероприятий, где будут проходить гуляния

Масленица в Москве-2023: мероприятия и основные локации

Основные мероприятия, посвященные Масленице 2023 в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Программа включает интерактивные развлечения, концерты,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:18

2023-02-09T18:18

2023-02-09T18:18

масленица

россия

развлечения

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Основные мероприятия, посвященные Масленице 2023 в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Программа включает интерактивные развлечения, концерты, выставки, ярмарки на разных площадках – в парках, театрах, музеях, усадьбах. Где пройдут массовые гуляния с угощениями, хороводами, сжиганием чучела, праздничная афиша — в материале РИА Новости.Масленица в МосквеМасленичная неделя в 2023 году пройдет в России с 20 по 26 февраля. Жителей и гостей столицы в эти дни ждут выставки и мастер-классы, состязания и конкурсы, интерактивные спектакли, а также ярмарки, кулинарные шоу, концерты и театральные выступления. Завершатся проводы зимы народными гуляниями с традиционным сожжением чучела Масленицы.Что посмотретьПраздничные локации города традиционно украсят фигуры соломенных Маслениц, стилизованные арт-объекты, фотозоны, декорации с историческими костюмами и представлениями. Откроются традиционные ярмарки, где можно отведать праздничные угощения, приобрести сувениры и принять участие в развлечениях.Где проходят гулянияОсновные мероприятия, посвященные Широкой Масленице, в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Познакомиться с традициями и обычаями народного праздника, знаменующего начало весны, можно будет в столичных музеях, парках, усадьбах, заповедниках.Программа мероприятий по днямВ Москве организуют различные спектакли, фестивали, интерактивные программы, выставки, экскурсии, мастер-классы, приуроченные к празднику Масленицы. Вот некоторые из мероприятий (полная программа празднования будет озвучена ближе к дате).С 8 февраля по 5 мартав музее-усадьбе "Кусково" организованы экскурсии "Кусковская Масленица — 2023" для групп от 1 до 15 человек. Отметить праздник приглашают всех желающих в усадьбе графа Петра Шереметева. Гости посетят дворец и узнают о традициях проведения Масленой недели в XVIII веке, поучаствуют в различных уличных забавах и эстафетах: перетягивании каната, скачках на игрушечных лошадках, хороводах, игре на народных музыкальных инструментах.С 17 по 26 февраля пройдет традиционный фестиваль "Московская Масленица" - гастрономический праздник проводов зимы и встречи теплой весны. Организаторы обещают шумные торговые ряды с большим выбором традиционных масленичных угощений, приготовленных по рецептам из разных регионов России. Гости смогут познакомиться со всем многообразием традиций празднований Масленицы, культурная программа включает блинные мастерские, уроки по гончарному и столярному делу, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, художественной росписи, лозоплетению и ткачества. Посетители главной площадки фестиваля — в парке им. Горького — смогут попробовать более 50 видов блинов, в том числе мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные, блины по-донецки и другие.Всего локаций фестиваля будет около 20, крупнейшие развернутся на площадях Революции и Тверской.С 18 по 26 февраля в Московской усадьбе Деда Мороза состоятся Масленичные гуляния. Гости смогут принять участие в уличных забавах (танцах, блинном тест-драйве и гадании с помощью перетягивания каната), узнать о связанных с праздником традициях.23 февраля в зале "Москонцерт" на Пушечной состоится концерт "Масленка, дай блинка!" с масленичными песнями, плясками, играми и обрядами. Артисты ансамбля Дмитрия Покровского погрузят зрителей в атмосферу народной культуры. В программе — выступления музыкальных коллективов, игры и забавы, флешмобы, шоу ходулистов-гигантов, сжигание чучела Масленицы и фаер-шоу.25 февраля театрализованное фольклорное представление "Широкая Масленица" пройдет в Доме культуры "Стимул". Постановка из семи картин соответствует дням масленичной недели. Для зрителей выступят фольклорный ансамбль "Ладанка", ансамбль русской народной песни "Небылицы", драматический театр-студия "Ультрамарин" в красочных народных костюмах. Кроме того, состоятся традиционные масленичные игры, танцы и песни. В интерактивной форме участников познакомят с ритуалами древнего славянского праздника и его главными символами и героями.25 февраля для всех желающих пройдет мастер-класс "Масленица в лицах" во Всероссийском музее декоративного искусства. Детей и взрослых научат технике рисованного лубка, гости смогут создать свои собственные лубочные листы.25 февраля и 26 февраля в Измайловском кремле для детей организуют путешествие по Масленичной неделе и проводы зимы. О значении каждого дня и традициях проводов зимы участникам расскажут Иван-царевич и другие сказочные персонажи. Ребят и родителей ждут театрализованные представления, активные игры, русские забавы, розыгрыши призов, мастер-классы и вкусные угощения.26 февраля состоится “Прощание с Масленицей” в Коломенском. Гостей музея-заповедника будут ожидать театрализованная анимационная программа, сожжение масленичного чучела, хороводы. Атмосферу праздника также наполнят уличные игры, зоны с разнообразными активностями и состязаниями.26 февраля на праздновании Масленицы на территории ВДНХ гостям представят тематическую программу на катке и площади Промышленности с выступлением народных и современных коллективов, творческими мастер-классами, развлекательными интерактивами.Где поесть вкусных блиновНеотъемлемый атрибут праздника – блины – можно отведать на ярмарках, в кафе и ресторанах Москвы, на площадках фестиваля "Московская Масленица".

https://ria.ru/20230131/maslenitsa-1848807705.html

https://ria.ru/20230131/maslenitsa-1848807705.html

https://ria.ru/20220731/bliny-1806052939.html

https://ria.ru/20230130/puteshestviya-1848432107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

масленица, россия, развлечения