Масленица в Москве-2023: мероприятия и основные локации
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкБлины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Основные мероприятия, посвященные Масленице 2023 в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Программа включает интерактивные развлечения, концерты, выставки, ярмарки на разных площадках – в парках, театрах, музеях, усадьбах. Где пройдут массовые гуляния с угощениями, хороводами, сжиганием чучела, праздничная афиша — в материале РИА Новости.
Масленица в Москве
Масленичная неделя в 2023 году пройдет в России с 20 по 26 февраля. Жителей и гостей столицы в эти дни ждут выставки и мастер-классы, состязания и конкурсы, интерактивные спектакли, а также ярмарки, кулинарные шоу, концерты и театральные выступления. Завершатся проводы зимы народными гуляниями с традиционным сожжением чучела Масленицы.
Что посмотреть
Праздничные локации города традиционно украсят фигуры соломенных Маслениц, стилизованные арт-объекты, фотозоны, декорации с историческими костюмами и представлениями. Откроются традиционные ярмарки, где можно отведать праздничные угощения, приобрести сувениры и принять участие в развлечениях.
Где проходят гуляния
Основные мероприятия, посвященные Широкой Масленице, в Москве, пройдут в выходные дни – 25 и 26 февраля. Познакомиться с традициями и обычаями народного праздника, знаменующего начало весны, можно будет в столичных музеях, парках, усадьбах, заповедниках.
Программа мероприятий по дням
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУчастники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади
Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля "Московская масленица" на Манежной площади
В Москве организуют различные спектакли, фестивали, интерактивные программы, выставки, экскурсии, мастер-классы, приуроченные к празднику Масленицы. Вот некоторые из мероприятий (полная программа празднования будет озвучена ближе к дате).
С 8 февраля по 5 мартав музее-усадьбе "Кусково" организованы экскурсии "Кусковская Масленица — 2023" для групп от 1 до 15 человек. Отметить праздник приглашают всех желающих в усадьбе графа Петра Шереметева. Гости посетят дворец и узнают о традициях проведения Масленой недели в XVIII веке, поучаствуют в различных уличных забавах и эстафетах: перетягивании каната, скачках на игрушечных лошадках, хороводах, игре на народных музыкальных инструментах.
С 17 по 26 февраля пройдет традиционный фестиваль "Московская Масленица" - гастрономический праздник проводов зимы и встречи теплой весны. Организаторы обещают шумные торговые ряды с большим выбором традиционных масленичных угощений, приготовленных по рецептам из разных регионов России. Гости смогут познакомиться со всем многообразием традиций празднований Масленицы, культурная программа включает блинные мастерские, уроки по гончарному и столярному делу, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, художественной росписи, лозоплетению и ткачества. Посетители главной площадки фестиваля — в парке им. Горького — смогут попробовать более 50 видов блинов, в том числе мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные, блины по-донецки и другие.
Всего локаций фестиваля будет около 20, крупнейшие развернутся на площадях Революции и Тверской.
С 18 по 26 февраля в Московской усадьбе Деда Мороза состоятся Масленичные гуляния. Гости смогут принять участие в уличных забавах (танцах, блинном тест-драйве и гадании с помощью перетягивания каната), узнать о связанных с праздником традициях.
23 февраля в зале "Москонцерт" на Пушечной состоится концерт "Масленка, дай блинка!" с масленичными песнями, плясками, играми и обрядами. Артисты ансамбля Дмитрия Покровского погрузят зрителей в атмосферу народной культуры. В программе — выступления музыкальных коллективов, игры и забавы, флешмобы, шоу ходулистов-гигантов, сжигание чучела Масленицы и фаер-шоу.
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25 февраля театрализованное фольклорное представление "Широкая Масленица" пройдет в Доме культуры "Стимул". Постановка из семи картин соответствует дням масленичной недели. Для зрителей выступят фольклорный ансамбль "Ладанка", ансамбль русской народной песни "Небылицы", драматический театр-студия "Ультрамарин" в красочных народных костюмах. Кроме того, состоятся традиционные масленичные игры, танцы и песни. В интерактивной форме участников познакомят с ритуалами древнего славянского праздника и его главными символами и героями.
25 февраля для всех желающих пройдет мастер-класс "Масленица в лицах" во Всероссийском музее декоративного искусства. Детей и взрослых научат технике рисованного лубка, гости смогут создать свои собственные лубочные листы.
25 февраля и 26 февраля в Измайловском кремле для детей организуют путешествие по Масленичной неделе и проводы зимы. О значении каждого дня и традициях проводов зимы участникам расскажут Иван-царевич и другие сказочные персонажи. Ребят и родителей ждут театрализованные представления, активные игры, русские забавы, розыгрыши призов, мастер-классы и вкусные угощения.
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26 февраля состоится “Прощание с Масленицей” в Коломенском. Гостей музея-заповедника будут ожидать театрализованная анимационная программа, сожжение масленичного чучела, хороводы. Атмосферу праздника также наполнят уличные игры, зоны с разнообразными активностями и состязаниями.
26 февраля на праздновании Масленицы на территории ВДНХ гостям представят тематическую программу на катке и площади Промышленности с выступлением народных и современных коллективов, творческими мастер-классами, развлекательными интерактивами.
Где поесть вкусных блинов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГотовка блинов во время празднования Масленицы в Московской области
Готовка блинов во время празднования Масленицы в Московской области
Неотъемлемый атрибут праздника – блины – можно отведать на ярмарках, в кафе и ресторанах Москвы, на площадках фестиваля "Московская Масленица".