https://ria.ru/20241118/nagrada-1984399243.html

Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом

Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом - РИА Новости, 18.11.2024

Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:34

2024-11-18T14:34

2024-11-18T14:50

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сохранение духовных и культурных традиций наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова Георгия Александровича) — главу Крымской митрополии Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240530/mitropolit-1949525709.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

митрополит тихон (шевкунов), владимир путин, общество, русская православная церковь, россия