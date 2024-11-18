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Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом - РИА Новости, 18.11.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:34 18.11.2024 (обновлено: 14:50 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/nagrada-1984399243.html
Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом
Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом - РИА Новости, 18.11.2024
Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом
Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:34
2024-11-18T14:50
религия
митрополит тихон (шевкунов)
владимир путин
общество
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сохранение духовных и культурных традиций наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова Георгия Александровича) — главу Крымской митрополии Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
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митрополит тихон (шевкунов), владимир путин, общество, русская православная церковь, россия
Религия, Митрополит Тихон (Шевкунов), Владимир Путин, Общество, Русская православная церковь, Россия
Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом

Митрополит Тихон награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

© РИА Новости / Дмитрий МакеевМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сохранение духовных и культурных традиций наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова Георгия Александровича) — главу Крымской митрополии Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
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РелигияМитрополит Тихон (Шевкунов)Владимир ПутинОбществоРусская православная церковьРоссия
 
 
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