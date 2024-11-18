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Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом
Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом - РИА Новости, 18.11.2024
Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом
Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:34
2024-11-18T14:34
2024-11-18T14:50
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митрополит тихон (шевкунов)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", сохранение духовных и культурных традиций наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова Георгия Александровича) — главу Крымской митрополии Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240530/mitropolit-1949525709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
митрополит тихон (шевкунов), владимир путин, общество, русская православная церковь, россия
Религия, Митрополит Тихон (Шевкунов), Владимир Путин, Общество, Русская православная церковь, Россия
Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом
Митрополит Тихон награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени